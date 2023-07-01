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Новини Війна
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Росіяни вже два тижні не можуть вибити з-під Антонівського мосту групу з 70 бійців ЗСУ, - ISW

міст,антонівський

Російські військові вже майже два тижні не можуть витіснити невелику групу українських військовослужбовців з укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

В ISW зазначають, що через це російське військове керівництво зазнає гострої критики від так званих "військових кореспондентів".

"Російські блогери вже майже два тижні скаржаться, що російським військам не вдалося витіснити дуже невеликі українські сили - за повідомленнями чисельністю до 70 осіб - із їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Партизанський рух "АТЕШ" підготував вже понад 110 схронів з коктейлями Молотова на окупованих територіях. ВIДЕО

Блогери скаржилися, що російське військове командування "наосліп" наказало російським військам відбити територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі. Це призвело до значних втрат серед російського особового складу та бронетехніки через вогонь української артилерії та проведене дистанційне мінування.

Російські військові блогери закликали завдати "точних" ударів по обох прольотах мосту на кожному з берегів Дніпра. 30 червня росіяни вдарили по прольоту східного берега Антонівського мосту балістичною ракетою "Іскандер". Результат досі незрозумілий.

Також читайте: ЗСУ знову перекидають війська на лівий берег Дніпра під Херсоном

"Деякі військові блогери стверджували, що внаслідок удару був пошкоджений проліт стоячого мосту, достатній для того, щоб українські сили не могли використовувати його як прикриття, тоді як інші скаржилися, що удар пошкодив міст лише частково і що російська піхота поновила спроби очистити українські позиції в інших місцях в області", - зазначають в ISW.

Автор: 

міст (1240) ISW (653) Херсонська область (5864)


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Топ коментарі
+63
Тримайтеся, Герої!....
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01.07.2023 11:30
+55
Не вірна подача матеріалу, не росіяни не можуть вибити, а українські військові розширюють плацдарм біля антонівського мосту для подальшого звільнення півдня України.
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01.07.2023 11:31
+38
70 захисників це Воїни. Кожен 100 орків знищити може, а то і більше. Але по 100 життів Воїнам, 7 буде мало. Залишайтесь живими
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01.07.2023 11:30
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Тримайтеся, Герої!....
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01.07.2023 11:30 Відповісти
інженеру та прорабу антонівського мосту - героїв України
реально сильний бетон
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01.07.2023 13:06 Відповісти
Бетон набирає проектну міцність протягом місяця, а далі вже помаленьку ще добирає силу.

Але проектанти такі молодці!
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01.07.2023 16:34 Відповісти
бетон набирає проектну міцність після 5-8 років за рахунок остаточного виходу з нього води
... і далі теж добирає міцність помаліше
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02.07.2023 12:14 Відповісти
Закончится тем , что рашки расхерачат ракетами опоры .
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01.07.2023 21:32 Відповісти
держи карман шире. нечем им опоры херачить
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02.07.2023 06:48 Відповісти
опори ще сильніші
було б чим - уже сбили б
з такого ж бетону робили і Каховську ГЕС і ЗАЕС
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02.07.2023 12:16 Відповісти
70 захисників це Воїни. Кожен 100 орків знищити може, а то і більше. Але по 100 життів Воїнам, 7 буде мало. Залишайтесь живими
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01.07.2023 11:30 Відповісти
То 70 Героів. Боже, бережи іх, а влада не повина забути іх героізм.
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01.07.2023 12:00 Відповісти
Вони хіба загинули, що ви їх вже відспівуєте? Щоб рашистська ракета туди долетіла потрібен час, який можна використати для укриття від удару. Чи думаєте ВПС їх не повідомили про загрозу ракетного удару?
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01.07.2023 18:52 Відповісти
Коли кажуть Боже бережи, хіба це відспівую? А пом"ятати героізм живих воінів не потрібно, а тільки мертвих? Не розумію вас, або ви мене не зрозуміли.
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01.07.2023 22:31 Відповісти
Ось де справжні Герої тут і зараз! Але деякі особи навіть на цьому ресурсі до сих пір "надрочують" на "сталінгратбрєстскаякрєпасть"
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01.07.2023 11:30 Відповісти
І в Сталінграді мужньо люди билися,причому з обох боків.Кожна війна має своїх героїв.
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01.07.2023 12:17 Відповісти
Безумовно! Я мав на увазі тих хто "надрочують" а не нормальних людей здатних до об'єктивного аналізу.
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01.07.2023 12:25 Відповісти
Билися одні за Аушвіц а інші за Гулаг...
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01.07.2023 16:13 Відповісти
В цілому,в історичному масштабі-то так,але прості солдати у кожній війні бьються до останнього щоб просто зберегти своє життя,не думаючи за політику,чи навіть за країну ,за яку воюють.
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01.07.2023 16:28 Відповісти
І тільки в українських націоналістів вистачило мужності воювати з цими двома монстрами...
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02.07.2023 00:55 Відповісти
Не вірна подача матеріалу, не росіяни не можуть вибити, а українські військові розширюють плацдарм біля антонівського мосту для подальшого звільнення півдня України.
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01.07.2023 11:31 Відповісти
Це називається іншими словами як антиукраїнська маніпуляція. Ганьба зрадникам!
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01.07.2023 18:53 Відповісти
А зачем рассказывать, сколько их там?
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01.07.2023 11:35 Відповісти
Шоб заманить туда орков а там окажется далеко не 70
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01.07.2023 11:39 Відповісти
Они целый Искандер потратили шоб разрушить конечную часть Антоновского моста на левом берегу....но тщетно ,этот мост просто так пукалками не развалить,даже мы химарсами колупали его несколько месяцев.
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01.07.2023 11:37 Відповісти
Искандер гораздо мощнее Хаймарса.
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01.07.2023 12:46 Відповісти
Выбыты и кто тогда контрнаступает и ежедневно продвигается.
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01.07.2023 11:42 Відповісти
Кацап,так лівий берег під вами,ти очианів дурний?
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01.07.2023 11:50 Відповісти
А можеш теж саме,але українською?
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01.07.2023 11:54 Відповісти
Чому це мій?Факти.Чи ти балабол.А чому не можеш і не хочеш?Може ти кацапська потвора?🤣🌹
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01.07.2023 12:06 Відповісти
Я тебе погано розумію,навіщо пишеш мовою окупанта?Ти що кацап?🤣🌹
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01.07.2023 12:43 Відповісти
Що ти хочеш від кацапогниди.
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01.07.2023 12:33 Відповісти
Але ж і назва статті недолуга - нібито наших 70 сидять в оточенні без надії звідти вибратись, а рашисти їх потихеньку вибивають
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01.07.2023 11:46 Відповісти
Просто текст по дебільному написано. (с.)
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01.07.2023 12:01 Відповісти
Цей ISW,просто збирає інфу і плітки по різних ресурсах і видає за свою аналітику.
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01.07.2023 13:33 Відповісти
Може бути і така ситуація.
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01.07.2023 12:13 Відповісти
а может твоих свиноцабак там утилизируют...\как вариант...?\
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01.07.2023 12:15 Відповісти
Йди марафон дивись,пустоголове )
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01.07.2023 12:19 Відповісти
там твоих зажмуренных свиноцабак показывают...?\тогда смотреть можно...!\
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01.07.2023 12:23 Відповісти
))))Яке ж ти забавне у своїй недолугості )))
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01.07.2023 12:26 Відповісти
да мне по барабану твоё мнение свинорыл...
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01.07.2023 12:35 Відповісти
недоношеное, сделай камфору
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01.07.2023 12:48 Відповісти
и залить тебе свинорылу в дупу...?
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01.07.2023 13:14 Відповісти
Так оно так и есть. Подвоз боеприпасов туда затруднён. Неизвестно что там с ними после удара искандером.
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01.07.2023 12:20 Відповісти
Дуже дебільно, псує настрій. Чи це хтось спеціально?
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01.07.2023 12:05 Відповісти
Просто є брак інформації,тому й текст такий.Будемо сподіватися,що скоро все буде відомо більш детальніше.
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01.07.2023 12:23 Відповісти
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01.07.2023 12:20 Відповісти
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01.07.2023 12:21 Відповісти
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01.07.2023 12:29 Відповісти
тварі у цьому інституті, гидотні тварі. Хто під час війни називає кількість вояків на небезпечній ділянці?
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01.07.2023 12:33 Відповісти
Та хто завгодно. Ви можете назвати 7, я - 700, інститут - 70. Скільки там реально ніхто з експертів не знає.
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01.07.2023 12:38 Відповісти
Інститут бере інфу з телеги , твітера та інших відкритих істочників . Там під кожною їхньою статтею є посилання на всі пости в соцмережах . Ну і на основі того всього вони складають логічну картину .
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01.07.2023 13:49 Відповісти
"Російські блогери вже майже два тижні скаржаться, що російським військам не вдалося витіснити дуже невеликі українські сили - за повідомленнями чисельністю до 70 осіб - із їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні."

Читайте внимательнее.
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01.07.2023 12:40 Відповісти
70 - це по підрахунках кацапів. Що такого у тому, що ми озвучуємо цифру, що озвучили до того кацапи?
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01.07.2023 12:47 Відповісти
Кацапы не пишут 70. Они пишут что позиции постоянно пополняются. Наверно для красоты ухватились за эту цифру. 15 памфилофцев.
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01.07.2023 13:11 Відповісти
""Російські блогери вже майже два тижні скаржаться, що російським військам не вдалося витіснити дуже невеликі українські сили - за повідомленнями чисельністю до 70 осіб"
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01.07.2023 14:21 Відповісти
Російські блогери називають. До них висувайте претензію.
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01.07.2023 13:12 Відповісти
хлопці звісно герої, але який сенс сидіти під мостом щоб тебе там закидали мінами хіба для пропаганди, бо без розширення плацдарму та в подальшому перекидання важкої техніки це просто чегрова операція рівня захоплення Зміїного, де поклали еліту просто так, замість того щоб утюжити острів артою до повного виведення кацапні
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01.07.2023 12:52 Відповісти
Можна припустити, що це помилковий маневр - демонстрація підготовки плацдарму для масштабного форсування Дніпра, щоб відтягнути сюди сили орків. Але згоден з вами, обман занадто дитячий і занадто самогубний.
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01.07.2023 13:28 Відповісти
Не знаю який сенс , але це найяскравіший приклад того що було б якби підірвали мости на Крим , а у разі чого і Антонівський весною 2022 . ОБІСРАЛАСЯ Б КАЦАПНЯ ! Але "пр@балі " зрадники .
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01.07.2023 14:25 Відповісти
А какое соотношение сил было на этом направлении?
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02.07.2023 09:23 Відповісти
А яке це значення має ? Адже суть в іншому - кацапи нічого два тижні не можуть зробити групі героїв , якщо можливості для маневру обмежені природними умовами , це цілком відповідає тій ситуації коли б на кримському перешийку мости підірвали , а мінні загородження не зняли.
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02.07.2023 11:00 Відповісти
Нет,как раз суть в этом.Любые преграды имеют место быть и они работают на столько эффективно,насколько сильна оборона.Преодолеваются любые одиноко стоящие преграды.
Имея огромный перевес во всех видах вооружения и живой силе,плюс чф.они бы перепахали всю оборону за часы.Мы бы ослабили всю оборону юга ,а они в Херсоне бы не осели.
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02.07.2023 14:05 Відповісти
Що ти оце наговорив . То чого ж кацапи " імжя пєрєвєс " два тижні обсираються проти 70 бійців ? Яку ти оборону юга боявся ослабити , ту якої не було аж до Миколаєва ? (( Ти відео першого дня кацапського наступу дивився із розстріляною колоною нвших артилеристів перед Херсоном , що не встигли навіть на позиції вийти , бо у кацапів від Криму ніяких перешкод не було ? Ти бачив як під Олешками танкова колона " імєющіх огромноє прєімущество" усралася і покидала заведені танки після одного пострілу нашого гранатометника ? А уяви якби він не один був і все оте " огромне прєімущєство " застпягло на мінних полях та поміж зрошувальними каналами ? На Авдіївку подивися - там це " огромгоє прєімущєство " собі лоба товче з 2014 .
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02.07.2023 21:20 Відповісти
Ну весь 2023 рік у плавнях Дніпра йшла війна за острови. Ви теж скажете, що який з цього сенс, сидіти на островах під мінами?
Вода з водосховища зійшла, і це просто наступний етап цієї локальної операції на цьому напрямку, коли невеликі рупи спецпризначенців воюють за окремі ділянки. Раз все це йде так довго - значить треба.
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01.07.2023 17:38 Відповісти
Наскільки відомо за досить скупою інформацією - наші на лівому березі були вже давно, ще з травня а бували якби не з квітня. Ще задовго до підриву ГЕС.
Кацапи десь у грудні з островів Херсон обстрілювали, притягли туди якесь паскудство. Давно вже ні. У зв'язку зі змінами русла Дніпра це можна розглядати як висадку на відокремлену ділянку, майже острів. Далеко не першу.
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01.07.2023 17:43 Відповісти
на островах ми з кацапами були у рівних умовах. Воювати за окремий відрізок лівого берегу дурість, це має бути або удар великою кількість десанту і захоплення плацдарму для умовно безпечного переправлення техніки та бк, або банально артилерійска робота.
Як воно буде далі побачимо, тільки щоб героїзм хлопців не був марним.
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01.07.2023 17:53 Відповісти
Мова йде саме про розширення українського плацдарму на лівому березі біля мосту. Не зрозуміло чому досі не перекидається техніка і артат?
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01.07.2023 19:03 Відповісти
Вы увереныя.что именно здесь будет попытка переправы?
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02.07.2023 09:19 Відповісти
Уверен что касапам в Україні звізда
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02.07.2023 12:15 Відповісти
Бутусов, навіщо ти підказуєш кацапам точне місце наших воїнів? Бутусов, навіщо ти розкриваєш кацапам чисельність наших захисників? Якщо ти не воюєш в окопах поряд з Українськими Героями, то краще промовчи, не тріпайся! Дотримуйся інформаційної гігієни в умовах війни!
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01.07.2023 14:08 Відповісти
Прочитай хто кількість наших військовиків оприлюднив , потім апелюй до Бутусова . Щодо місця їхнього знаходження ..... у тебе все нормально ? ((
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01.07.2023 14:27 Відповісти
Баховський,сміливо можеш взяти нік-прибабаховський.Саме Бутусов,саме в окопах і воює з захисниками України пліч о пліч.А ти звідки таке необізнане вискочило,і зразу в захисника військової таємниці-і не читаючи,що про чисельність наших військових і їх знаходження повідомили кацапські блогери...
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01.07.2023 20:49 Відповісти
гіркін-стрелков верещить , що вибили.
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01.07.2023 18:49 Відповісти
Тихо сегодня там, вчера еще воевали.
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02.07.2023 00:29 Відповісти
А что, должны были быстрее выбить, а так получается дольше у них, но всё равно выбьют?
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02.07.2023 05:14 Відповісти
А что, должны были быстрее выбить, а так получается дольше у них, но всё равно выбьют?
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02.07.2023 06:09 Відповісти
Добрий ранок всім хлопчики і дівчатка,все нормально,поставлена бойова задача і ми її виконуємо,не ламайте собі голови як і навіщо там,пізніше взнаєте більше інформації,по о/с втрати є як і завжди але не критично головне евакуація можлива і працює,забезпечення є,вода є їсти є бк є,містер старлінк теж є,все буде Україна!
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02.07.2023 06:32 Відповісти
Навіть кацапська пропагандоша визнає 👉 -- Украина не может в силу объективных обстоятельств добиться сейчас быстрой и убедительной победы на поле боя. Те силы, которые стоят на Западе за истощение и военный разгром России, но без ее распада, вооружили Украину так, что она не способна к полноценной современной наступательной войне. Нет авиации - нет господства в воздухе - нет наступления. Современные войны выигрываются только за счет господства одной из сторон в небе. Других вариантов нет. Залужный совершенно не зря буквально на эмоциях на днях проехался по неназванным зрителям «шоу», имея в виду очевидно западных зрителей. Он требовал либо дождаться авиации, либо отложить наступление - но политические аспекты отложили в сторону военную логику.
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02.07.2023 09:56 Відповісти
 
 