Росіяни вже два тижні не можуть вибити з-під Антонівського мосту групу з 70 бійців ЗСУ, - ISW
Російські військові вже майже два тижні не можуть витіснити невелику групу українських військовослужбовців з укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.
Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
В ISW зазначають, що через це російське військове керівництво зазнає гострої критики від так званих "військових кореспондентів".
"Російські блогери вже майже два тижні скаржаться, що російським військам не вдалося витіснити дуже невеликі українські сили - за повідомленнями чисельністю до 70 осіб - із їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.
Блогери скаржилися, що російське військове командування "наосліп" наказало російським військам відбити територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі. Це призвело до значних втрат серед російського особового складу та бронетехніки через вогонь української артилерії та проведене дистанційне мінування.
Російські військові блогери закликали завдати "точних" ударів по обох прольотах мосту на кожному з берегів Дніпра. 30 червня росіяни вдарили по прольоту східного берега Антонівського мосту балістичною ракетою "Іскандер". Результат досі незрозумілий.
"Деякі військові блогери стверджували, що внаслідок удару був пошкоджений проліт стоячого мосту, достатній для того, щоб українські сили не могли використовувати його як прикриття, тоді як інші скаржилися, що удар пошкодив міст лише частково і що російська піхота поновила спроби очистити українські позиції в інших місцях в області", - зазначають в ISW.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
реально сильний бетон
Але проектанти такі молодці!
... і далі теж добирає міцність помаліше
було б чим - уже сбили б
з такого ж бетону робили і Каховську ГЕС і ЗАЕС
Читайте внимательнее.
Имея огромный перевес во всех видах вооружения и живой силе,плюс чф.они бы перепахали всю оборону за часы.Мы бы ослабили всю оборону юга ,а они в Херсоне бы не осели.
Вода з водосховища зійшла, і це просто наступний етап цієї локальної операції на цьому напрямку, коли невеликі рупи спецпризначенців воюють за окремі ділянки. Раз все це йде так довго - значить треба.
Кацапи десь у грудні з островів Херсон обстрілювали, притягли туди якесь паскудство. Давно вже ні. У зв'язку зі змінами русла Дніпра це можна розглядати як висадку на відокремлену ділянку, майже острів. Далеко не першу.
Як воно буде далі побачимо, тільки щоб героїзм хлопців не був марним.