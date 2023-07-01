На Херсонщині підтопленими залишаються 1 населений пункт на підконтрольній території і 17 - на тимчасово окупованій, - ДСНС

На ранок 1 липня підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм ДСНС України.

Зазначається, що проводяться роботи щодо відкачування води:

- Протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів.

- З початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонни води з 1 тис. будинків та підвалів.

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"1 липня підвезено для громадян 43 тонн води, з них питної 36 тонн та 7 тонн технічної води. З початку робіт – 994 тонну води, з них питної 683 тонн та 311 тонни технічної води", - повідомляють у ДСНС.