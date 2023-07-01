УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13445 відвідувачів онлайн
Новини
828 0

На Херсонщині підтопленими залишаються 1 населений пункт на підконтрольній території і 17 - на тимчасово окупованій, - ДСНС

підтоплення

На ранок 1 липня підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм ДСНС України.

Зазначається, що проводяться роботи щодо відкачування води:

- Протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів.

- З початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонни води з 1 тис. будинків та підвалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі збитки від підриву Каховської ГЕС становлять $2 млрд, - Мінекономіки

"1 липня підвезено для громадян 43 тонн води, з них питної 36 тонн та 7 тонн технічної води. З початку робіт – 994 тонну води, з них питної 683 тонн та 311 тонни технічної води", - повідомляють у ДСНС.

Автор: 

підтоплення (196) ДСНС (5144) Каховська ГЕС (567) Херсонська область (5864)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 