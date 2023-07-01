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Новини Війна
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Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є люди, які хочуть його вбити, - Зеленський

путін

Президент України Володимир Зеленський вже звик жити з постійним ризиком для власного життя.

Про це він зазначив у інтерв'ю виданню El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільша небезпека існує для наших солдатів на фронті. Кожна секунда. Завжди є бомби. Спати і виживати дуже важко. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай бог їм сили йти далі і повернутися додому", - сказав Зеленський.

"Я до цього звик. Поруч зі мною багато людей, які також живуть у небезпеці. Це усвідомлений вибір, який ми зробили. Я пишаюся завданням, що стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Так, я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) путін володимир (24095) військовослужбовці (4804)


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Топ коментарі
+82
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01.07.2023 11:46
+51
Да, помню горячий февраль 2022.... Ермак и Зеленский отстреливаются от российского десанта, сброшенного на Банковую. Убить Зеленского, этого живого символа чего-то там и непокобелимого бойца на конкурсах капитанов КВН.
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01.07.2023 11:51
+48
Тобі лише кримінальна справа загрожує за статтями: державна зрада, незаконне збагачення, порушення конституційного ладу, зберігання наркотичних речовин, перевищення службових повноважень, участь у організованому злочинному угрупуванні, перешкоджання слідству!
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01.07.2023 11:55
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01.07.2023 11:46 Відповісти
Так а єслі наташавлащенко не знає англійскої
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01.07.2023 11:51 Відповісти
А мосійчук знає?
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01.07.2023 15:04 Відповісти
І же ви бачили власенко на ємарафоні?
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01.07.2023 15:07 Відповісти
Я взагалі його не бачив. Я прєдположитєльно Я ж, наприклад не знаю які види жаб живуть в болоті, але що там живуть якісь жаби знаю точно.
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01.07.2023 15:39 Відповісти
Ну то нехай як Герасім із ''муму''-мукає!
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01.07.2023 15:43 Відповісти
Не обіжайте інваліда і тваринку
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01.07.2023 15:49 Відповісти
Who am I to disagree?
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01.07.2023 12:17 Відповісти
Фуххх! Зяма полегшено зітхнув.
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01.07.2023 11:46 Відповісти
Я знаю місце для Вас обох...
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01.07.2023 11:48 Відповісти
Там жеж є ще третій вова !
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01.07.2023 11:51 Відповісти
він посунеться)))
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02.07.2023 00:14 Відповісти
На Зелю вже 13 раз замахувалися потім замахались і спинилися -- а путя шось мовчить за замахи на себе .
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01.07.2023 11:48 Відповісти
Замахались замахуватись
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01.07.2023 11:53 Відповісти
Кто про что, а ЗЄ о себе любимом
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01.07.2023 11:49 Відповісти
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01.07.2023 11:49 Відповісти
Зеля там теж стоїть, тільки він такий маленький, що його ніхто не бачить !
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01.07.2023 11:52 Відповісти
Беннет (пр-мин Израиля) рассказал, что в начале войны за посреднической помощью к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на переговорах 5 марта прошлого года Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.

Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему "не убивать Зеленского".

Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.

https://www.currenttime.tv/a/eks-premer-izrailya-bennet-peregovory-rossii-i-kieva-poteryali-smysl-posle-buchi/32256553.html
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01.07.2023 11:50 Відповісти
"В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет"

І чому це ми досі не в НАТО?
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01.07.2023 12:23 Відповісти
Да, помню горячий февраль 2022.... Ермак и Зеленский отстреливаются от российского десанта, сброшенного на Банковую. Убить Зеленского, этого живого символа чего-то там и непокобелимого бойца на конкурсах капитанов КВН.
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01.07.2023 11:51 Відповісти
живого символа хуцпы
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01.07.2023 11:53 Відповісти
Вони ще, бідосі, хизувались мівінкою теплою
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01.07.2023 11:59 Відповісти
Тобі лише кримінальна справа загрожує за статтями: державна зрада, незаконне збагачення, порушення конституційного ладу, зберігання наркотичних речовин, перевищення службових повноважень, участь у організованому злочинному угрупуванні, перешкоджання слідству!
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01.07.2023 11:55 Відповісти
Ще й за згодою стрін й дії що привели до масових вбивств, страждань катувать, дітей й дорослого населення..
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01.07.2023 12:01 Відповісти
І ще оце------------«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
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01.07.2023 14:11 Відповісти
Ну так, "маю право на помилку"...
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01.07.2023 16:16 Відповісти
Переживає за нього...
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01.07.2023 11:56 Відповісти
клоун а хто тобі загрожує ? невже бородата бабушка
за ***** не переживай він точно тебе переживе, бо ти наркоша забагато знаєш, і відразу по закінченню ролі президента за тобою буде ходити якийсь новічок.
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01.07.2023 11:58 Відповісти
Ні, ну це перебор. Краще хай спочатку ху*ло здохне.
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01.07.2023 12:03 Відповісти
нажаль у наріка після ролі презедента більше шансів загнутись від чергової "дози" ніж у кабаєва здохнути від старості чи хвороб.
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01.07.2023 12:11 Відповісти
Беручи до уваги вік пацієнтів, спірна теза. Тим паче я мав на увазі не ймовірність а свої особисті побажання.
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01.07.2023 12:15 Відповісти
побажання то таке, половина світу хоче щоб ***** загнулось хоч сьогодні, але є реалії.
підсунуть торчку петрови-баширови кокс не тої марки і усьо феніта ля комедія, а ***** не такий вже і старий он його дружбан сільвіо трохи не дотягнув до 90.
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01.07.2023 12:23 Відповісти
А нашому гаранту навіть не 70т.
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01.07.2023 12:26 Відповісти
від коксу можна і в 20 загнутись, від новичка тим більше. Не думаю що артісту кгб пробачить не виконання оманських та самбульських угод. Він від "баширових" і на родіне біля мами ріми не сховається, поки преЗедент то так рухати не будуть, бо багато хто на нього молиться у світі, але після війни коли все таєме вилізе, ставлення до артіста у світі кардинально зміниться.
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01.07.2023 12:35 Відповісти
Нічого не маю проти Ваших побажань, але мені здається, що безпосередньо вбивця з сокирою (ху*ло) для організму (нашої держави) все-таки небезпечніший ніж сифіліс (розумієте хто)
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01.07.2023 12:43 Відповісти
«НАМ НЕ СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, НАМ СТРАШНІ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ» (СИМОН ПЕТЛЮРА)
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01.07.2023 14:14 Відповісти
Зеля, ты их не так понял.
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01.07.2023 11:59 Відповісти
є багато людей, які хоч за горло найвеличнішого подержаться хочуть.
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01.07.2023 11:59 Відповісти
Покажіть список! За мною НЕ ЗАЙМАТИ!
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01.07.2023 16:35 Відповісти
Кому ти потрібен , "нах" хіба , що в лікарню для дослідів.
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01.07.2023 11:59 Відповісти
Пальчевський напружився
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01.07.2023 13:11 Відповісти
Вован ти наш ,штраждалець жа нарід 73% а жнаеш шкіки в Україні є таких шоб жа твою горлянку брехливу потримати ?
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01.07.2023 12:02 Відповісти
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01.07.2023 12:05 Відповісти
это украинцы живут уже благодаря ЗСУ больше 490 дней...
тебе это не угрожало приЗЕдент...!
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01.07.2023 12:09 Відповісти
"Правильные люди" !
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01.07.2023 12:10 Відповісти
А как же 10500 продотвращенных покушений на нашу реинкарнацию Зерчилля?
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01.07.2023 12:14 Відповісти
герой народився з 24 Лютого

Кулик невелик, а все-таки птиця.
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01.07.2023 12:30 Відповісти
дурний думкою багатіє
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01.07.2023 12:31 Відповісти
Безполезный.
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01.07.2023 12:31 Відповісти
МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
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01.07.2023 12:37 Відповісти
Якщо ви побули хоть місяць на його місті так не говорили б
Я добре знаю як жити коли твоє життя росписано на перед
мініиум на місяць по хвилинам
І ходить під прицілом -- погана звичка
Як тільки у путінскої верхівки почнуть забирати гроші
Вони самі --- сплетуть йому лапті
Заберіть гроші хоть ті які є в Україні
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01.07.2023 12:38 Відповісти
Якби ми побули хоча б місяць на його місці, то кожен з нас би за цей короткий термін зробив би, як мінімум, наступне:
- Вигнали б Ермака, Татарова і других кротів
- Розробили б план Перемоги, утрясли б його з нашими союзниками, і почали би втілювати його в життя
- Об'єднали б країну, припинивши знищувати опозицію і любого, хто хоч якийсь рейтинг має
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01.07.2023 14:09 Відповісти
Дійсно, читати, написані кимось тексти, дуже небезпечно, особливо під пицілом гранатомета Арестовича, який вже був оточений чеченськими головорізами.
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01.07.2023 18:07 Відповісти
Прирівняв себе до Пуйла. Пуйло здохне, то Кацапія розвалиться. А без тебе Україна розквітне.
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01.07.2023 12:42 Відповісти
Ну как тут не вспомнить старый советский анекдот

Лежит афганский душман-снайпер на точке.
Смотрит - появляется военный, а на погоне полоска.
Заглядывает в справочник: "Ефрейтор, премия 5 афгани". Только собрался выстрелить, как видит - другой военный, с двумя полосками. Заглядывает в справочник:
"Младший сержант, премия 10 афгани".
Поднял винтовку - пропал куда-то сержант. Смотрит - появляется другой военный, со звездочкой на погонах. Не долго думая, стреляет, смотрит в справочник: "Прапорщик, штраф 50 афгани".
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01.07.2023 12:54 Відповісти
Данилюк також додав, що Зеленський відмовився їхати на Всесвітній конгрес євреїв нібито через небезпеку замаху на нього присутніх там чеченців. Жодні умовляння та переконання в тому, що захід охороняють найкращі спецслужби світу, гаранта не переконали

https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zelenskij-marit-perevorotami-ta-zamahami-danilyuk.htm
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01.07.2023 13:30 Відповісти
Боже, що він несе?!
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01.07.2023 13:33 Відповісти
і х. на нього. зберігай тишу Зеленьський, може бистріше його гепнуть.
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01.07.2023 13:43 Відповісти
та хто ж те **** не хоче, вбити
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01.07.2023 13:44 Відповісти
(((((
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01.07.2023 15:17 Відповісти
Ну, с ***...м понятно, но ты то кому нужен? Или ты возомнил себя спасителем Украины и великим стратегом, чмо обсосное? Пускай даже тебя того ...., так ведь это только на пользу стране и народу пойдёт. Одни плюсы. Ну например западные страны станут больше давить на Парашу и оружия больше давать, гораздо меньше будут воровать из бюджета в твою пользу твои подельники и твоё окружение, кротовник развалиться начиная с дЕрьмака и прочих заПодляцких и татаровых ну и т.д.
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01.07.2023 14:09 Відповісти
Ахахаха, рашистам той зелений довпойоп взагалі потрібен, щоб його вбивати. Бо де ж вони ще знайдуть такого ідіота, який буде знищувати з тилу країну, яку вони самі прагнуть знищити.
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01.07.2023 14:10 Відповісти


"Бо де ж вони ще знайдуть такого ідіота, який буде знищувати з тилу країну, яку вони самі прагнуть знищити?"

И в даном случае даже неважно умышленно он это делает или нет...
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02.07.2023 13:46 Відповісти
А ти то куму всрався? шмат ****"""вого і брехливого лайна
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01.07.2023 14:17 Відповісти
чепушило Оманское, да козломордые должны на тебя молиться, такого Нарко Осла они ждали 28 лет и тупорылые ЗЕледрочеры сделали им подарок, фсбэшники во власти, все на свободе, тотальная коррупция, подстилки Елдака на ключевых должностях, юг сдал, баканов на свободе, попы в Лавре ни кто не сидит, украл уволин и т.д если Украина не избавиться от этого малоПИ,,,роского Дегенерата ни чего хорошего не ждите...
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01.07.2023 14:45 Відповісти
Перестають восхваляти найвиличнішого. Треба нагадати.
Та всім давно відомо, про тебе і твоє "знищення". Падає корона? Вже в світі забувають?
Вже давно зрозуміло світові, хто ти і яке твоє оточення.
Молись, щоб після війни все було по закону( втекти вам не вдасться), а не вісив на стовпі з фсбшною шоблою ОПи.
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01.07.2023 15:27 Відповісти
Меле шо попало,як завжди...
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01.07.2023 15:34 Відповісти
Так, я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - розповів Зеленський. Джерело:

Зе мабуть говорить про кілька людів, про яких він чув. Та не хоче знати, що його хочуть вбити мільйони за зраду, за те що Бучу допустив
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01.07.2023 15:44 Відповісти
Шоо воно курить?!!
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01.07.2023 15:50 Відповісти
неуловимый зе
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01.07.2023 16:46 Відповісти
Як мінімум вся Україна хоче його вбити.
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01.07.2023 16:56 Відповісти
"Як би ми вчились так як треба та мудрість була своя",саме завдяки своєму невігластву( нас попереджали) ворог окупував Південь і дійшов до Києва.
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01.07.2023 17:18 Відповісти
Яке воно ****-те!!! Це просто....., ну як, поясніть мені за це голосували?
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01.07.2023 17:29 Відповісти
Як? - "Хоть паржом" "Хуже ни будит"

Вже наіржалися? Чи ще ні?
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02.07.2023 14:01 Відповісти
Та одним двійником пуйла менше більше
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01.07.2023 17:30 Відповісти
смотрю вся пригожинская тролятина тут сидит, тявкает на Зе под видом "патріотів".
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01.07.2023 18:10 Відповісти
dmitri malinsky як я бачу то троль тут тіки ти, мабуть зеля з ермаком добре тобі на хліб мажуть
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01.07.2023 19:34 Відповісти
у тебя тут с ошибками написано. правильно так, кацапиа о тебе "екатерина федчук як я бачу то троль тут тіки ти, мабуть уйло и місціві колаборанти добре тобі на хліб мажуть"
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01.07.2023 19:40 Відповісти
Малінськи, а чим відрізняє Екатерина від кацапського "Дмитрий?"

Не ганьбись, єрмаковся тролятина
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02.07.2023 13:56 Відповісти
я не ганблюсь. это ты ганьбишся Покотыло. и Екатерина и Димитрий - греческие.
как и твоё греческое Евстафий, а народе упрощенное и искаженное 5 букв.
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02.07.2023 17:36 Відповісти
я не ермаковская и не тролятина. это ты пригожинская тролятина.
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02.07.2023 17:45 Відповісти
о мінетчице пердоляківська смердіти почала,стулило ******,і терпи *******
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02.07.2023 00:19 Відповісти
хорош ти само себе о себе "о мінетчице пердоляківська смердіти почала,стулило ******,і терпи *******"
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02.07.2023 07:14 Відповісти
не скавчи ******* рвана,і вернись на трасу,там тобі прогули пишуть
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02.07.2023 12:20 Відповісти
орошо ты само себе о себе "не скавчи ******* рвана,і вернись на трасу,там тобі прогули пишуть"
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02.07.2023 17:39 Відповісти
Подзвонив та пожалівся тезці? Да шо ти бубеньчику сонцесяйних такі оце серйозні речі кажеш!
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01.07.2023 18:32 Відповісти
Этот МУДАК, сам хоть понимает, что за БРЕД он несет ?????
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01.07.2023 20:05 Відповісти
Воно там було і воно знає! Ну все, треба мудаку присвювати Героя України.
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01.07.2023 21:26 Відповісти
Кулі так свистять, що голову над мискою мівіни підняти небезпечно, але не втікає. Хероями не народжуються.
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02.07.2023 00:36 Відповісти
 
 