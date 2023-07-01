Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є люди, які хочуть його вбити, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вже звик жити з постійним ризиком для власного життя.
Про це він зазначив у інтерв'ю виданню El Mundo, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільша небезпека існує для наших солдатів на фронті. Кожна секунда. Завжди є бомби. Спати і виживати дуже важко. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай бог їм сили йти далі і повернутися додому", - сказав Зеленський.
"Я до цього звик. Поруч зі мною багато людей, які також живуть у небезпеці. Це усвідомлений вибір, який ми зробили. Я пишаюся завданням, що стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Так, я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+82 Прощай немытая раССея
показати весь коментар01.07.2023 11:46 Посилання
+51 Андрей Лавриненко #413115
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+48 mrSmith
показати весь коментар01.07.2023 11:55 Посилання
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Кроме того, на переговорах 5 марта прошлого года Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. В свою очередь Зеленский в те же выходные согласился отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, отметил Беннет.
Кроме того, бывший премьер-министр Израиля, заявил, что Путин обещал ему "не убивать Зеленского".
Беннет передал слова Путина украинскому лидеру, и через пару часов Зеленский записал видео, в котором сказал, что ничего не боится.
https://www.currenttime.tv/a/eks-premer-izrailya-bennet-peregovory-rossii-i-kieva-poteryali-smysl-posle-buchi/32256553.html
І чому це ми досі не в НАТО?
за ***** не переживай він точно тебе переживе, бо ти наркоша забагато знаєш, і відразу по закінченню ролі президента за тобою буде ходити якийсь новічок.
підсунуть торчку петрови-баширови кокс не тої марки і усьо феніта ля комедія, а ***** не такий вже і старий он його дружбан сільвіо трохи не дотягнув до 90.
тебе это не угрожало приЗЕдент...!
Кулик невелик, а все-таки птиця.
Я добре знаю як жити коли твоє життя росписано на перед
мініиум на місяць по хвилинам
І ходить під прицілом -- погана звичка
Як тільки у путінскої верхівки почнуть забирати гроші
Вони самі --- сплетуть йому лапті
Заберіть гроші хоть ті які є в Україні
- Вигнали б Ермака, Татарова і других кротів
- Розробили б план Перемоги, утрясли б його з нашими союзниками, і почали би втілювати його в життя
- Об'єднали б країну, припинивши знищувати опозицію і любого, хто хоч якийсь рейтинг має
Лежит афганский душман-снайпер на точке.
Смотрит - появляется военный, а на погоне полоска.
Заглядывает в справочник: "Ефрейтор, премия 5 афгани". Только собрался выстрелить, как видит - другой военный, с двумя полосками. Заглядывает в справочник:
"Младший сержант, премия 10 афгани".
Поднял винтовку - пропал куда-то сержант. Смотрит - появляется другой военный, со звездочкой на погонах. Не долго думая, стреляет, смотрит в справочник: "Прапорщик, штраф 50 афгани".
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zelenskij-marit-perevorotami-ta-zamahami-danilyuk.htm
"Бо де ж вони ще знайдуть такого ідіота, який буде знищувати з тилу країну, яку вони самі прагнуть знищити?"
И в даном случае даже неважно умышленно он это делает или нет...
Та всім давно відомо, про тебе і твоє "знищення". Падає корона? Вже в світі забувають?
Вже давно зрозуміло світові, хто ти і яке твоє оточення.
Молись, щоб після війни все було по закону( втекти вам не вдасться), а не вісив на стовпі з фсбшною шоблою ОПи.
Зе мабуть говорить про кілька людів, про яких він чув. Та не хоче знати, що його хочуть вбити мільйони за зраду, за те що Бучу допустив
Вже наіржалися? Чи ще ні?
Не ганьбись, єрмаковся тролятина
как и твоё греческое Евстафий, а народе упрощенное и искаженное 5 букв.