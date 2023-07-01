Війна в Україні не має кінця, - Папа Франциск після візиту посланця до Москви

Світ має знайти вихід для справедливого та стабільного миру. Поки ж здається, що кровопролитна війна, яку розв’язала Росія, "не має кінця".

Про це Папа Римський Франциск заявив під час зустрічі з делегацією Константинопольського патріархату.

Ця зустрічі відбулася після того, як посланник Ватикану повернувся після триденних переговорів у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від кожного спільних творчих зусиль для того, щоб уявити та прокласти шляхи миру", - сказав Франциск.

Також читайте: Ватикан після візиту кардинала Дзуппі до РФ: Війна в Україні вимагає креативних зусиль на шляху до стабільного миру

Папа також розкрив деталі візиту свого посланця до Москви. Він розповів, що італійський кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з радником російського диктатора Юрієм Ушаковим, а також головою РПЦ патріархом Кирилом. Понтифік виправдав цю зустріч "визначенням гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру". Подробиць Папа не надав, проте заявив - будуть вжиті подальші кроки.