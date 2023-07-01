Війна в Україні не має кінця, - Папа Франциск після візиту посланця до Москви
Світ має знайти вихід для справедливого та стабільного миру. Поки ж здається, що кровопролитна війна, яку розв’язала Росія, "не має кінця".
Про це Папа Римський Франциск заявив під час зустрічі з делегацією Константинопольського патріархату.
Ця зустрічі відбулася після того, як посланник Ватикану повернувся після триденних переговорів у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від кожного спільних творчих зусиль для того, щоб уявити та прокласти шляхи миру", - сказав Франциск.
Папа також розкрив деталі візиту свого посланця до Москви. Він розповів, що італійський кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з радником російського диктатора Юрієм Ушаковим, а також головою РПЦ патріархом Кирилом. Понтифік виправдав цю зустріч "визначенням гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру". Подробиць Папа не надав, проте заявив - будуть вжиті подальші кроки.
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сер, вам в клініку
це ж маячня, всі ж знають шо на Тверді земній сидить Аллах і Клеопатра!
Всім відомо це, хто не вірить = "горіти вічно".
бгггг
віропітеки просто .... ну як совки. вірять в повну х.....рінь
ну в принципі, для нормальної людини, вся "віра" якщо була(???) повинна випасти в утиль.
йомайо - піп, у котрого сам Боб - пахан, від якоїсь болячки не до Боба звертається, а летить терміново до лікарів(єретиків).
ну реально, смішно ж?
А цей про мир. Тьфу мля...
Брехун..
А де ж він харчуватися буде?!
Обін полоненими. Зможеш? Та х*й ти що зможеш.
мемуаримарення ху*ла. Пацюк, загнаний в глухий кут, якщо ти його б'єш міцним дрючком, намагається стрибати в різні боки (щоб вислизнути) і жалібно-перелякано пищить. Вибачте, натуральні подробиці дитинства. Конюшня через дорогу була. А там пацюків...
мені то страшнувато було. ну там може знищив 1-2 тих пацюки, але реально неохота було навіть підходити.
в мене дід то зловив ондатру і в клітці вона була. зуби такі шо там два пальці - в смислі - "вжик" і нема.
ну він вроді навіть воював заСраліна, так шо.... точно, за війну вроді колись питав, нічо не казав, певно робив таке як тут ці виродки робл*ть. тому я поважаю напр. Сімо Хайху і других мужиків шо совків мочили.
ХГ!(хай гинуть) орки
может резникова на папу Римского сосватать...?)
Гундяха недурно ездил в Ватникан шоб бабло гебни разморозили.
Попа, а что если молитву произнести шоб все злые стали бодрыми?
м?
и так уже чуть ли не в могиле, но продолжает лизать мощи Кондратия Задомзванного, или что там Гундилка Попе подсунул7
вот именно эта новость - "закликає" стать атеистом, ибо "наместник Олафа, или че там" - тупо с прогибом сделал сальто перед Сальдо. А у перед путиным - так как пропеллер вертится.
наместник-кудестник
Він веде війну проти Заходу , проти всієї західної цивілізації , і цього навіть не приховує , а ви мля , цілуєте його в дупу .
Скаженого пса пристрелюють , а не пробують його погладити по голові .
так шо.... вибач, наприклад згідно канонам - т.з. "Ісус" = Яхве, про котрого ви можеш почитати., правда запасись там не знаю, валідолом шолі.
дуже багато надєлав Яхве.
так і тут - ти то хто такий шоб взагалі обговорювати лицеміра Папку? Папка мала віддатись на волю Хоспота, а не бігти до єретичних "лєпіл".
які ж жалюгідні...... ви, вірозаври.
все ти зрозумів, ба, більше, бо просто відповів, вірун. ну хіба то я помилився і ти не віриш в літаючих мечників?
по канону - я ж пишу, дуже багато чого є, наприклад ледве прийняли шо у твоєї сестри є "душа", це не так давно прийняли, а до цього, жінки і баби були .... певно як у арабів
жорстко конєшно.
Я вже мовчу про західний бізнес . Корпорації дуже невдоволені тим що Україна чинить спротив і що санкції , введені русні через війну , заважають вести з кацапами бізнес . Це прямо озвучується як політиками , так і ЗМІ .
я видел - нету там его.
кстати - докажи что я сбрехал.
так и "вера" - для быдла - "докажи шо не существует летающих мечников с крылышками" - ШТО???
коли ще "храм" відкрили, я казав - "треба буде жертв".
так шо ти тупо бла-бла-бла-кнув.
все ж було очевидно.
ти сам то звідки? я - хохол.
Если он истинный верующий, а не имитатор, то он имеет прямой контакт с Высшими Силами, которые могут не то, что войну прекратить, а вообще всё перевернуть.
С кем Папа общается ?
І почав розуміти основи філософії:
- вічна боротьба Добра зі Злом, білого з чорним ..
Капитан Кенгуру
@KapitanKenguru
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1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Права покидать колхозы они не имели. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г.