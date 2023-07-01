УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13445 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 959 88

Війна в Україні не має кінця, - Папа Франциск після візиту посланця до Москви

папа,франциск,римський

Світ має знайти вихід для справедливого та стабільного миру. Поки ж здається, що кровопролитна війна, яку розв’язала Росія, "не має кінця".

Про це Папа Римський Франциск заявив під час зустрічі з делегацією Константинопольського патріархату.

Ця зустрічі відбулася після того, як посланник Ватикану повернувся після триденних переговорів у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від кожного спільних творчих зусиль для того, щоб уявити та прокласти шляхи миру", - сказав Франциск.

Також читайте: Ватикан після візиту кардинала Дзуппі до РФ: Війна в Україні вимагає креативних зусиль на шляху до стабільного миру

Папа також розкрив деталі візиту свого посланця до Москви. Він розповів, що італійський кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з радником російського диктатора Юрієм Ушаковим, а також головою РПЦ патріархом Кирилом. Понтифік виправдав цю зустріч "визначенням гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру". Подробиць Папа не надав, проте заявив - будуть вжиті подальші кроки.

Автор: 

Ватикан (167) Папа Римський (336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Старий маразматик. раша кричить на всіх кутках - ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ І УКРАЇНЦІВ.

А цей про мир. Тьфу мля...
показати весь коментар
01.07.2023 12:07
+21
Папа..а закрий но рахунки пуйла й його посіпак у банку Ватикану..і всією святістю ті гроші відправ постаждалим від війни! Дітям, що втратили рідних, людям, що втратили рідних, здоров'я!!

Брехун..
показати весь коментар
01.07.2023 12:08
+20
Та пішов ти,чортяка!
показати весь коментар
01.07.2023 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та пішов ти,чортяка!
показати весь коментар
01.07.2023 12:04 Відповісти
Перефразую : "Альтернативы росийскому газу в Европе нет !"
показати весь коментар
01.07.2023 12:13 Відповісти
є,лапотний йожику,і альтернатива кацапському газу і лікарство для тебе від кацапських тез.
показати весь коментар
01.07.2023 12:20 Відповісти
Френдіфаєр . Сарказм , єслі шо ...
показати весь коментар
01.07.2023 12:23 Відповісти
А папафранциск має його?...
показати весь коментар
01.07.2023 12:05 Відповісти
Релігійний довбо ..бізм!
показати весь коментар
01.07.2023 12:05 Відповісти
конечно - вы ведь её поддерживаете "папа"...
показати весь коментар
01.07.2023 12:06 Відповісти
Цікаво чи готов Папа зустрітись з дияволом ?
показати весь коментар
01.07.2023 12:07 Відповісти
Обовязково зустрінеться.
показати весь коментар
01.07.2023 12:08 Відповісти
Диявол вже казан підготував.
показати весь коментар
01.07.2023 12:09 Відповісти
Точно не пам'ятаю, але мені здається, що ху*ло у Ватикані пару раз уже бував.
показати весь коментар
01.07.2023 12:18 Відповісти
Та так,писали що його більше цікавив банк Ватікана,потім Папа.
показати весь коментар
01.07.2023 13:49 Відповісти
ахаха, тобто ти віриш шо Всесвіту 7000 років, майже, а також в існування як там, дуяволів?
сер, вам в клініку
це ж маячня, всі ж знають шо на Тверді земній сидить Аллах і Клеопатра!
Всім відомо це, хто не вірить = "горіти вічно".
бгггг
віропітеки просто .... ну як совки. вірять в повну х.....рінь
показати весь коментар
01.07.2023 12:24 Відповісти
Папа вірить(не факт)
показати весь коментар
01.07.2023 13:00 Відповісти
та блін, мужик, просто новина "папу госпіталізували(шпиталізували правильно)" = Попа не вірить в Боба, а сподівається шо єретики-лікарі нададуть йому поміч.
ну в принципі, для нормальної людини, вся "віра" якщо була(???) повинна випасти в утиль.
йомайо - піп, у котрого сам Боб - пахан, від якоїсь болячки не до Боба звертається, а летить терміново до лікарів(єретиків).
ну реально, смішно ж?
показати весь коментар
01.07.2023 13:25 Відповісти
Сто пудов.
показати весь коментар
02.07.2023 05:00 Відповісти
Старий маразматик. раша кричить на всіх кутках - ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ І УКРАЇНЦІВ.

А цей про мир. Тьфу мля...
показати весь коментар
01.07.2023 12:07 Відповісти
Папа..а закрий но рахунки пуйла й його посіпак у банку Ватикану..і всією святістю ті гроші відправ постаждалим від війни! Дітям, що втратили рідних, людям, що втратили рідних, здоров'я!!

Брехун..
показати весь коментар
01.07.2023 12:08 Відповісти
Та ви шо! Таке папі пропонувати!
А де ж він харчуватися буде?!
показати весь коментар
01.07.2023 12:17 Відповісти
Манною небесною його святість повинно харчуватись..ну або тим, що Боженька пошле..
показати весь коментар
01.07.2023 12:43 Відповісти
війна повинна завершитись, для цього потрібно вбити отой кінець що смедить у кремлі
показати весь коментар
01.07.2023 12:09 Відповісти
Та пішов ти на х#й, папа.
показати весь коментар
01.07.2023 12:10 Відповісти
Слуга дьявола в овечьей шкуре.
показати весь коментар
01.07.2023 12:10 Відповісти
"визначенням гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру".

Обін полоненими. Зможеш? Та х*й ти що зможеш.
показати весь коментар
01.07.2023 12:10 Відповісти
От же ж пощастило "святому престолу". Брудні російські бабки можна мити теж без кінця.
показати весь коментар
01.07.2023 12:11 Відповісти
пригожин в белом пальто...\со всех сторон...(\
показати весь коментар
01.07.2023 12:12 Відповісти
Коли прийде загальне усвідомлення тих росіян, які воюють в Україні, що простіше повернути на Москву і вбити того, хто їх на цю війну відправив, ніж вижити в окопі на території України, тоді ця війна завершиться.
показати весь коментар
01.07.2023 12:14 Відповісти
Здається Ви переоцінюєте аналітичні здібності кацапського біоценозу
показати весь коментар
01.07.2023 12:20 Відповісти
Пацюк загнаний у кут під страхом смерті кидається на того, хто його загнав, раби можуть стерпіти багато, але не свою постійну смерть...
показати весь коментар
01.07.2023 12:23 Відповісти
Не читайте перед обідом мемуари марення ху*ла. Пацюк, загнаний в глухий кут, якщо ти його б'єш міцним дрючком, намагається стрибати в різні боки (щоб вислизнути) і жалібно-перелякано пищить. Вибачте, натуральні подробиці дитинства. Конюшня через дорогу була. А там пацюків...
показати весь коментар
01.07.2023 12:32 Відповісти
шо, дрался зі щурами?
мені то страшнувато було. ну там може знищив 1-2 тих пацюки, але реально неохота було навіть підходити.
в мене дід то зловив ондатру і в клітці вона була. зуби такі шо там два пальці - в смислі - "вжик" і нема.
ну він вроді навіть воював заСраліна, так шо.... точно, за війну вроді колись питав, нічо не казав, певно робив таке як тут ці виродки робл*ть. тому я поважаю напр. Сімо Хайху і других мужиків шо совків мочили.
ХГ!(хай гинуть) орки
показати весь коментар
01.07.2023 13:33 Відповісти
Зазвичай, у папи мають бути яйця... це скоріше мама римська.,
показати весь коментар
01.07.2023 12:14 Відповісти
даже яйца по 17гр круче...!
может резникова на папу Римского сосватать...?)
показати весь коментар
01.07.2023 12:17 Відповісти
аааа, "отлучить от сцеркви" уже не работает?
Гундяха недурно ездил в Ватникан шоб бабло гебни разморозили.
Попа, а что если молитву произнести шоб все злые стали бодрыми?
м?
и так уже чуть ли не в могиле, но продолжает лизать мощи Кондратия Задомзванного, или что там Гундилка Попе подсунул7
вот именно эта новость - "закликає" стать атеистом, ибо "наместник Олафа, или че там" - тупо с прогибом сделал сальто перед Сальдо. А у перед путиным - так как пропеллер вертится.
наместник-кудестник
показати весь коментар
01.07.2023 12:20 Відповісти
КІНЕЦЬ МОСКОВІЇ = КІНЕЦЬ ВІЙНІ
показати весь коментар
01.07.2023 12:20 Відповісти
Лицемірству Папи точно немає меж.
показати весь коментар
01.07.2023 12:21 Відповісти
З таким поцом,як ти-звичайно.Але не менжуйся. І на тебе росте верба.
показати весь коментар
01.07.2023 12:22 Відповісти
Папа схож на Пригожіна, це знак
показати весь коментар
01.07.2023 12:22 Відповісти
Старий педофіл бачить, що українці не здаються, території відвойовують. Розстроївся старий пердун…
показати весь коментар
01.07.2023 12:23 Відповісти
Гадський папа, не там ти смокчешь, старий збочинець.
показати весь коментар
01.07.2023 12:24 Відповісти
Час війні, час миру. Воно навіть Біблію не знає.
показати весь коментар
01.07.2023 12:31 Відповісти
Якою гидотною мерзотністю виявилась ця католицька церква.
показати весь коментар
01.07.2023 12:31 Відповісти
Релігія придумана, щоб управляти народними масами.
показати весь коментар
01.07.2023 13:03 Відповісти
До Папи нарешті дійшло, що кінець війні може бути лише зі зникненням московії?
показати весь коментар
01.07.2023 12:32 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2023 12:34 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2023 12:35 Відповісти
А що може сказати інше, гаманець резервного рахунку ***** в лиці ватикану
показати весь коментар
01.07.2023 12:36 Відповісти
А не йшов би той римський папа до своєї... римської мами!)))
показати весь коментар
01.07.2023 12:36 Відповісти
https://nv.ua/tags/papa-rimskiy-francisk.html Папа Римский Франциск во время своего визита в Венгрию встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, бывшим главой Отдела внешних связей московского патриархата Илларионом, против которого в Украине введены санкции. Его еще называют «министром иностранных дел» патриарха Кирилла.

показати весь коментар
01.07.2023 12:38 Відповісти
Війна не матиме кінця поки Західний світ , і папаня Римський в тому числі , буде заглядати в дірку ***** ,в пошуках міра .
Він веде війну проти Заходу , проти всієї західної цивілізації , і цього навіть не приховує , а ви мля , цілуєте його в дупу .
Скаженого пса пристрелюють , а не пробують його погладити по голові .
показати весь коментар
01.07.2023 12:38 Відповісти
Максиме, будь-ласка не ототожнюйте весь Західний світ з цим папанєю.
показати весь коментар
01.07.2023 12:48 Відповісти
мммм ви знаєш шо таке "канон"?
так шо.... вибач, наприклад згідно канонам - т.з. "Ісус" = Яхве, про котрого ви можеш почитати., правда запасись там не знаю, валідолом шолі.
дуже багато надєлав Яхве.
так і тут - ти то хто такий шоб взагалі обговорювати лицеміра Папку? Папка мала віддатись на волю Хоспота, а не бігти до єретичних "лєпіл".
які ж жалюгідні...... ви, вірозаври.
показати весь коментар
01.07.2023 13:41 Відповісти
Нічого не зрозумів, але дуже цікаво
показати весь коментар
01.07.2023 15:43 Відповісти
так якщо ти розумієш "святе письмо", то не зв.зди.
все ти зрозумів, ба, більше, бо просто відповів, вірун. ну хіба то я помилився і ти не віриш в літаючих мечників?
по канону - я ж пишу, дуже багато чого є, наприклад ледве прийняли шо у твоєї сестри є "душа", це не так давно прийняли, а до цього, жінки і баби були .... певно як у арабів
жорстко конєшно.
показати весь коментар
01.07.2023 15:50 Відповісти
Мені твоє "святе письмо" і інші види ідолопоклонства до дупи.
показати весь коментар
01.07.2023 15:56 Відповісти
ну і слава аллаху Мужньому, Єдиному(і проче блаблабла, туди ж, ти кацап шолі?)
показати весь коментар
01.07.2023 16:21 Відповісти
Добре . Та я й сам розумію що Західний світ не увесь такий як цей понтіфік . Але ж скільки вже було такого що - наївні як діти лідери Західних держав , все не полишають надії втихомирити ***** добрим словом . От наприклад канцлер Шольц , попри те що кацапська пропаганда ( читай - придворні пси на службі кремля ) його всього змішала вже з лайном , він і досі марить мирними перемовинами з кацапським сЦарем . Раніше Макрон - те саме ( зараз слава Господу трішки втихомирився ) .
Я вже мовчу про західний бізнес . Корпорації дуже невдоволені тим що Україна чинить спротив і що санкції , введені русні через війну , заважають вести з кацапами бізнес . Це прямо озвучується як політиками , так і ЗМІ .
показати весь коментар
01.07.2023 14:29 Відповісти
Не можу не погодитись. Але ж і існуємо ми наразі багато в чому завдяки тому ж Західному світові. Це я мав на увазі.
показати весь коментар
01.07.2023 15:48 Відповісти
Напевне за всю історію католицизму цей папа самий продажний і підлий - його місце не в лоні святих а в пеклі в тому числі за підтримку диявольської російської православної церкви
показати весь коментар
01.07.2023 12:45 Відповісти
Були там ще гівнистіші. От нормальних одиниці.
показати весь коментар
01.07.2023 13:05 Відповісти
ахаха, даже Сталин не в "пекле".
я видел - нету там его.
кстати - докажи что я сбрехал.
так и "вера" - для быдла - "докажи шо не существует летающих мечников с крылышками" - ШТО???
показати весь коментар
01.07.2023 13:43 Відповісти
Пошли вон из Украины, орки проклятые! Будет вам отмщение, быдло русское!
показати весь коментар
01.07.2023 12:45 Відповісти
Папа соснув кацапського "кінця" та й патякає. Немає на що увагу звертати.
показати весь коментар
01.07.2023 12:46 Відповісти
путя Дзуппі так накрутив .
показати весь коментар
01.07.2023 12:47 Відповісти
яке ж воно кончене. війна не має кінця тому, що ви, мудаки з демократичних режимів, не маєте яєць.
показати весь коментар
01.07.2023 12:54 Відповісти
"Папаша ********* в доску заїбали." (с) Самізнаєтехто.
показати весь коментар
01.07.2023 13:03 Відповісти
бо цей геноцид залежить від чумошніка пуйла. чмо ще те. воно навіть не хоче розуміти що натворило.
показати весь коментар
01.07.2023 13:23 Відповісти
брехня!
коли ще "храм" відкрили, я казав - "треба буде жертв".
так шо ти тупо бла-бла-бла-кнув.
все ж було очевидно.
показати весь коментар
01.07.2023 13:45 Відповісти
Це нова москальська мантра: цієї війні немає кінця - адже треба домовлятися.
показати весь коментар
01.07.2023 13:26 Відповісти
з сатанистами має бути тільки діалог в одному форматі і не людині вирішувати коли ця війна закінчиться
показати весь коментар
01.07.2023 13:39 Відповісти
..... ти таке сказав шо аж вон, збоку у мене Обрхангел Чмухаїл, каже - так так, цей чудак правий, тільки Зевс вирішить шо там забув Зеля на Білгородщині.
ти сам то звідки? я - хохол.
показати весь коментар
01.07.2023 13:47 Відповісти
А що таке? Голуби миру не справили враження на болотяних чортів? Я навіть знаю що сказали Ватиканським емісарам-що Україна то нацисти і вони мають бути знищенні
показати весь коментар
01.07.2023 13:39 Відповісти
Справедливість миру прямо пропорційна кількості руського золота у банку ватікана.
показати весь коментар
01.07.2023 13:41 Відповісти
Был бы тут Невзоров, то сказал бы.... Мммм, ну, вы и так все поняли, уважаемые.
показати весь коментар
01.07.2023 13:49 Відповісти
Это кто такое Папе сказал ?
Если он истинный верующий, а не имитатор, то он имеет прямой контакт с Высшими Силами, которые могут не то, что войну прекратить, а вообще всё перевернуть.
С кем Папа общается ?
показати весь коментар
01.07.2023 13:57 Відповісти
старий комуняка на зарплаті у х@йла
показати весь коментар
01.07.2023 14:29 Відповісти
А не пішов би ти папаша на.......
показати весь коментар
01.07.2023 14:38 Відповісти
Папа ( не знаю чий) зазирнув в пекло...
І почав розуміти основи філософії:
- вічна боротьба Добра зі Злом, білого з чорним ..
показати весь коментар
01.07.2023 15:04 Відповісти
А там кацапське бабло в банку Ватикана поживає,папаша?
показати весь коментар
01.07.2023 15:17 Відповісти
Этот папа прдался дьяволу с потрохами...
показати весь коментар
01.07.2023 15:25 Відповісти
«Умным» на Цензоре! Не трогайте в своих комментах Папу! Сначала с шоблой в Украине разберитесь, а потом других поучайте!
показати весь коментар
01.07.2023 16:19 Відповісти
Папа зустрічається з онуками московитів, які звикли жити, як кріпосні!!

Капитан Кенгуру

@KapitanKenguru
·

https://twitter.com/KapitanKenguru/status/1675029570012028928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1_c12 7 ч

1 июля 1966 года в колхозах впервые выдали зарплаты деньгами. До этого крестьяне работали за «трудодни», то бишь, как рабы, за еду. Права покидать колхозы они не имели. Паспорта и право переезжать в другую местность сельское население получило только с 1974 г.
показати весь коментар
01.07.2023 17:03 Відповісти
 
 