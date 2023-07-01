На Зміїному росіяни кинули багато зброї та цінної для розвідки документації, - Буданов

Хаос і паніка серед росіян, яка виникла внаслідок активних дій Сил безпеки та оборони України на Зміїному, змусила ворога кинути на острові багато зброї, військового обладнання та цінних для української воєнної розвідки документів.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для проекту "Спецоперація "Зміїний" на YouTube-каналі "Ramina", інформує Цензор.НЕТ.

"Документація нам досить допомогла у певних питаннях, особливо - документація підрозділів протиповітряної оборони, зокрема технічна документація. Багато рідкісних плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з елементів техніки ППО. Ми забрали пульти керування комплексами БПЛА, дуже багато систем зв'язку різних типів та зброї", - розповів Буданов.

За словами начальника ГУР МО України, операцію зі звільнення Зміїного почали планувати в середині березня 2022 року - вона тривала в декілька етапів.

"Діяли росіяни досить професійно, що завадило нам спершу вибити їх повністю з усієї частини острова. У час висадки наші контролювали близько 50% острова, а 50% вони. Були проблеми з пораненими у них, і в нас. Вони викликали вертольоти. Наші відходили з пораненими. Нам об'єктивно не вистачало сил у той момент дотиснути", -пояснив начальник ГУР МО України.

"На першому етапі операцію можна вважати частково успішною, тому що вона зруйнували плани росіян щодо діяльності на Зміїному. Вони хаотично почали намагатись перекинути туди резерви, підвезти катерами. "Байрактари" їх топили", - сказав Буданов.

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Він також додав, що важливу роль у звільненні острова відіграли поява в України озброєнь, здатних наносити вогневе ураження по Зміїному без застосування авіації, а також знищення флагмана російського чорноморського флоту.

"Якби не було знищено крейсер "москва", операцію [зі звільнення Зміїного] вдалось би здійснити, але крейсер міг би підходити на дальність ведення артилерійського вогню, і скільки в нього боєкомплекту було б, стільки він цей острів і обробляв би з артустановки. Як бачите, цього нема", - резюмував Буданов.