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Новини Війна
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На Зміїному росіяни кинули багато зброї та цінної для розвідки документації, - Буданов

зміїний

Хаос і паніка серед росіян, яка виникла внаслідок активних дій Сил безпеки та оборони України на Зміїному, змусила ворога кинути на острові багато зброї, військового обладнання та цінних для української воєнної розвідки документів.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для проекту "Спецоперація "Зміїний" на YouTube-каналі "Ramina", інформує Цензор.НЕТ.

"Документація нам досить допомогла у певних питаннях, особливо - документація підрозділів протиповітряної оборони, зокрема технічна документація. Багато рідкісних плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з елементів техніки ППО. Ми забрали пульти керування комплексами БПЛА, дуже багато систем зв'язку різних типів та зброї", - розповів Буданов.

За словами начальника ГУР МО України, операцію зі звільнення Зміїного почали планувати в середині березня 2022 року - вона тривала в декілька етапів.

"Діяли росіяни досить професійно, що завадило нам спершу вибити їх повністю з усієї частини острова. У час висадки наші контролювали близько 50% острова, а 50% вони. Були проблеми з пораненими у них, і в нас. Вони викликали вертольоти. Наші відходили з пораненими. Нам об'єктивно не вистачало сил у той момент дотиснути", -пояснив начальник ГУР МО України.

"На першому етапі операцію можна вважати частково успішною, тому що вона зруйнували плани росіян щодо діяльності на Зміїному. Вони хаотично почали намагатись перекинути туди резерви, підвезти катерами. "Байрактари" їх топили", - сказав Буданов.

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Він також додав, що важливу роль у звільненні острова відіграли поява в України озброєнь, здатних наносити вогневе ураження по Зміїному без застосування авіації, а також знищення флагмана російського чорноморського флоту.

"Якби не було знищено крейсер "москва", операцію [зі звільнення Зміїного] вдалось би здійснити, але крейсер міг би підходити на дальність ведення артилерійського вогню, і скільки в нього боєкомплекту було б, стільки він цей острів і обробляв би з артустановки. Як бачите, цього нема", - резюмував Буданов.

Автор: 

армія рф (17771) Буданов Кирило (495) Зміїний (164) визволення (566)


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Топ коментарі
+11
Будановым была проведена в мае 2022 провальная в своей бездарности операция. Потеряно два вертолета, 27 спецназовцев, 2 катера типа "Кентавр"... Тогда пилот Михаил Заремба погиб, пилотируя МИ-14.... Сейчас буданыч сочиняет всякие басни.
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01.07.2023 12:48
+8
тобто що "ніякої операції по Вагнерівцям не було" в вас теж сумніву немає?
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01.07.2023 12:36
+5
А бойових котів хтось кормить на Зміїному ?

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01.07.2023 12:07
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А бойових котів хтось кормить на Зміїному ?

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01.07.2023 12:07 Відповісти
Після звільнення було відео, де наші знайшли вижившого після всіх обстрілів котика, і вивезли його. Здається, він був чорненьким з білим. Що він там декілька діб їв і пив - ніхто не знає!

Можно пошукати. якщо є час та натхнення.
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01.07.2023 16:41 Відповісти
Ні - пам'ять підводить - котик був чисто чорненьким!

https://youtu.be/fXfjr4LQKkc
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01.07.2023 23:11 Відповісти
От про минуле розповідати виходить краще, але те, що пан Буданов працює на нашу перемогу день і ніч сумніву немає.
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01.07.2023 12:11 Відповісти
тобто що "ніякої операції по Вагнерівцям не було" в вас теж сумніву немає?
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01.07.2023 12:36 Відповісти
Після Вагнергейту у нас ГУР існує тільки на папері ! Вони усі на подтанцівках то в кварталі, то в ОПі.
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01.07.2023 13:32 Відповісти
Війна багато що змінила...
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01.07.2023 16:42 Відповісти
"багато зброї" на маленькому стратегічному камінці посеред моря розумію. "цінної для розвідки документації " на ньомуж - не розумію.
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01.07.2023 12:13 Відповісти
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01.07.2023 12:16 Відповісти
А захисники Азову? Їх просто здали
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01.07.2023 12:28 Відповісти
А що краще-гарантовано померти без води, іжи, ***********, з великою кількістю поранених чи виконати наказ та здатися у полон з надією на життя ?
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01.07.2023 14:55 Відповісти
Будановым была проведена в мае 2022 провальная в своей бездарности операция. Потеряно два вертолета, 27 спецназовцев, 2 катера типа "Кентавр"... Тогда пилот Михаил Заремба погиб, пилотируя МИ-14.... Сейчас буданыч сочиняет всякие басни.
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01.07.2023 12:48 Відповісти
Как в анекдоте: "Изнасиловали!!! Когда? Сорок назад. А чего кричишь? Вспомнить приятно."
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01.07.2023 12:53 Відповісти
******* шо дише,воно повинен мовчати і працювати ,а безперестанку ******* ,скільки провальних операцій у цього гіганта мислі
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01.07.2023 14:00 Відповісти
буданов, помовч. який з тебе розвідник, як що мелеш, як баба базарна.
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01.07.2023 14:39 Відповісти
Буданов другій арістовіч... Нема віри...
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01.07.2023 16:13 Відповісти
Це спіч вужа на пательні.
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01.07.2023 17:05 Відповісти
 
 