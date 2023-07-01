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В Україні створили Центр зі збереження культурної спадщини на територіях, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС

райко

Кабмін підтримав створення міжвідомчого Координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт МІністерства культури та інформаційної політики України.

До складу Координаційного центру увійшли представники Мінкультури, Мінінфраструктури, МОН, МВС, Міноборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони ЗСУ, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської ОВА та Інституту археології НАН.

Згідно з документом Координаційний центр у двотижневий строк має розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього МКІП внесе його на затвердження Уряду.

За дорученням уряду ОВА постраждалих областей мають невідкладно обмежити доступ населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Це робиться з метою недопущення мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям.

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Також Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.

Нагадаємо, лише третина фресок збереглося у будинку-музеї Поліни Райко на Херсонщині внаслідок підтоплення через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Автор: 

культура (436) Міністерство культури (762) музей (442) Каховська ГЕС (567)


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Там зараз відкрилось багато культурної спадщини і різних артефактів. Знайшли човен з суцільного дубу якому 500 років. Не було б щастя, так нещастя допомогло.
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01.07.2023 13:00 Відповісти
Чорні археологи там розкопують козацькі і більш старіші поховання, аж гай шумить, що не дуже цінне і за кордон не варто везти, то вже продають на спеціалізованих ресурсах. Поставили ментів озороняти, але ті в долі. Ото пощастило.
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01.07.2023 13:07 Відповісти
Звідки така інформація про розкопки ?
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01.07.2023 13:53 Відповісти
Багато звідки.
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01.07.2023 14:04 Відповісти
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01.07.2023 14:05 Відповісти
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01.07.2023 13:04 Відповісти
Вата, як і вся зелена влада.
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01.07.2023 13:08 Відповісти
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01.07.2023 15:09 Відповісти
В Україні створили Центр зі збереження культурної спадщини на територіях, Джерело:

ще потрібно створити центр при СБУ, щоб черних археогов шукали.

классний старий фільм ЯК ВКРАСТИ МІЛЬОН - там такий спец показан
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01.07.2023 15:08 Відповісти
 
 