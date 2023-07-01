В Україні створили Центр зі збереження культурної спадщини на територіях, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС

Кабмін підтримав створення міжвідомчого Координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт МІністерства культури та інформаційної політики України.

До складу Координаційного центру увійшли представники Мінкультури, Мінінфраструктури, МОН, МВС, Міноборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони ЗСУ, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської ОВА та Інституту археології НАН.

Згідно з документом Координаційний центр у двотижневий строк має розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього МКІП внесе його на затвердження Уряду.

За дорученням уряду ОВА постраждалих областей мають невідкладно обмежити доступ населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Це робиться з метою недопущення мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям.

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Також Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.

Нагадаємо, лише третина фресок збереглося у будинку-музеї Поліни Райко на Херсонщині внаслідок підтоплення через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.