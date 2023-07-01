Наступні 6 місяців стануть визначальними для початку переговорів про вступ України в ЄС, - Зеленський
Перед візитом до Києва прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю іспанським журналістам, де обговорив ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та наші очікування від Вільнюського саміту НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+19 Игорь Матвеев #551288
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+17 Сергій Шешеня
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+16 Андрій Богатир
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Зате Зеленський буде писать відосіки, як ЄС не поважає українців.
А якщо зелю оберуть на 2 президентський,замість 1 тюремного - заберуть 200%!
Зараз у нас трошки не ті люди у владі.
В цьому і є тонка різниця між балаболом і державниом!
До речі,як там інвест няні? Захмарні зарплати вчасно отримують?
-бла. бла. бла, для фан-групи.
А це реальні справи, які свідчать, що Зеленському не потрібна Україна ні в ЄС, ні в НАТО, і безвіз наріду ні до чого.
Пізнаєте їх по плодах (справах) їхніх.