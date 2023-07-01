Наступні 6 місяців стануть визначальними для початку переговорів про вступ України в ЄС, - Зеленський

Перед візитом до Києва прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю іспанським журналістам, де обговорив ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та наші очікування від Вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", - зазначив Зеленський.

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