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Новини
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Наступні 6 місяців стануть визначальними для початку переговорів про вступ України в ЄС, - Зеленський

єс,євросоюз,євроінтеграція

Перед візитом до Києва прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю іспанським журналістам, де обговорив ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та наші очікування від Вільнюського саміту НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС. Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року хочемо розпочати перемовини про повноцінне членство України в ЄС, - Стефанчук

Автор: 

євроінтеграція (504) Зеленський Володимир (24275) Євросоюз (13636)


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Топ коментарі
+19
З корупцією все окей, процвітає.
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01.07.2023 13:26
+17
В АРМА обрали людинку Єрмака, проти волі послів G7? Не сподівайтесь зелені потвори, при вашій владі до ЄС точно не візьмуть і не мрійте.
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01.07.2023 13:27
+16
зелений підор, іще одне таке призначення, як вчора в "арма", й ти, ублюдочний телепню,виявишся правим, - це таки визначить, що нас на гарматний постріл до єес не підпустять...
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01.07.2023 13:22
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якщо не пистати на цензорі про найвеличнішого лідора -забанять як прямий канал....нікуди не подінешся з цирку шапіто....
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01.07.2023 13:15 Відповісти
Ти вже все зробив для того, щоб цей термін не був вирішальним.
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01.07.2023 13:25 Відповісти
Це все ж президент України і не писати нічого про нього не вийде.
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01.07.2023 13:27 Відповісти
Будем іх дожимати -- да Зеля -- пресинг по всьому полю .
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01.07.2023 13:15 Відповісти
Ага особливо призначенням агента ФСБ керувати АРМА, проти якої в США відкрита кримінальна справа за втручання у вибори.

Зате Зеленський буде писать відосіки, як ЄС не поважає українців.
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01.07.2023 13:42 Відповісти
Вовику морковку показывают, а он нам дает посмотреть на нее. Спасибо, Вова.
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01.07.2023 13:17 Відповісти
Або ось таку - це змого городу!
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01.07.2023 13:50 Відповісти
зелений підор, іще одне таке призначення, як вчора в "арма", й ти, ублюдочний телепню,виявишся правим, - це таки визначить, що нас на гарматний постріл до єес не підпустять...
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01.07.2023 13:22 Відповісти
Вам не здається, що ця зелена шушера дуже дорого обходиться українському народові. Крім хуцти в нашому ихнічого нам запропонувати. Українці воюють, а крамарі їх, як завжди, обкрадають у всіх аспектах.
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01.07.2023 16:56 Відповісти
Як там з корупцією, чмирьок зелений?
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01.07.2023 13:23 Відповісти
З корупцією все окей, процвітає.
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01.07.2023 13:26 Відповісти
Что зеледент имел ввиду произнося эту дебильную фразу: "Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру"? От кого это спільне завдання? Представляю недоумение Санчеса.
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01.07.2023 13:27 Відповісти
В АРМА обрали людинку Єрмака, проти волі послів G7? Не сподівайтесь зелені потвори, при вашій владі до ЄС точно не візьмуть і не мрійте.
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01.07.2023 13:27 Відповісти
Це якщо влада не накосячить як вони вміють.
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01.07.2023 13:29 Відповісти
Вже накосячила! Можуть і кандидатство забрати,після війни звісно!
А якщо зелю оберуть на 2 президентський,замість 1 тюремного - заберуть 200%!
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01.07.2023 15:15 Відповісти
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01.07.2023 13:30 Відповісти
Це рекомендація нашому новому керівнику СБУ
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01.07.2023 13:46 Відповісти
Так, так пам'ятаю про мир, про дерева, асфальт, зарплати 4000є,голівуд і тд Тепер поговоримо про ЄС та НАТО Робити коли будете потрібні реформи, закони приймати, декларації про статки повертати і ще багато потрібних для виживання України речей?
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01.07.2023 13:31 Відповісти
При зелі - ніколи! Лохи обрали,громадянам виправляти. Само воно не піде.
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01.07.2023 15:17 Відповісти
аххахахах , то вже знущання над людьми , дайте холопу обіцянку і він буде вірити, те саме і з НАТО і З ЄС і з багатьма речами які українець ще не може прийняти.....
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01.07.2023 13:32 Відповісти
Про безвіз росіяни і їх українські посіпаки те саме говорили
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01.07.2023 13:35 Відповісти
Для безвізу робилася купа реформ і чистки кабінетів.

Зараз у нас трошки не ті люди у владі.
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01.07.2023 13:44 Відповісти
а толку з того безвізу я по тому безвізу ніде не їхав ,і вобше в европі не був бо грошей нема, а ті хто там був чи мав роботу робили собі візи, без віз нічого не приніс хіба була популістична маячня про той безвіз
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01.07.2023 13:45 Відповісти
А ми думали, що Медведчук не жадібний, і добре тобі платить за твої коменти
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01.07.2023 13:59 Відповісти
Жаба давить Карло!
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01.07.2023 15:22 Відповісти
Безвіз дали за антикорупційні реформи. А за клоунські відосіки ніхто вступу ЄС не дасть. Про це вже неодноразово казали і в Брюсселі.
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01.07.2023 13:47 Відповісти
Тоді говорив і РОБИВ Порошенко. Зеленський тільки балакає одне,а робить протилежне.
В цьому і є тонка різниця між балаболом і державниом!
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01.07.2023 15:21 Відповісти
Ще не накрали,але потихеньку тікають.Вкрав,випив,втік.
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01.07.2023 13:38 Відповісти
а следующие несколько месяцев после этих 6 месяцев - особо определяющими
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01.07.2023 13:39 Відповісти
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01.07.2023 13:44 Відповісти
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01.07.2023 13:45 Відповісти
Євросоюз дав 7 критеріїв, які потрібно виконати для початку вступу. За минулий довбаний рік, клоуни виконали тільки 2 завдання із 7. То про який ЄС може йти мова?
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01.07.2023 13:49 Відповісти
І ті 2 не в повному обсязі! І це при ВСІЙ ПОВНОТІ ВЛАДИ! Від ВРУ до кабміну!
До речі,як там інвест няні? Захмарні зарплати вчасно отримують?
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01.07.2023 15:26 Відповісти
Улюблене зеленське
-бла. бла. бла, для фан-групи.
А це реальні справи, які свідчать, що Зеленському не потрібна Україна ні в ЄС, ні в НАТО, і безвіз наріду ні до чого.


Пізнаєте їх по плодах (справах) їхніх.
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01.07.2023 13:52 Відповісти
Україна ніколи за цього ЗЕблазня і його ФСБешної банди на чолі з єрмаком не вступить ні в ЄС ні в НАТО тому що це буде рівносильно їхній смерті!
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01.07.2023 13:53 Відповісти
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01.07.2023 14:01 Відповісти
Говорун сраний
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01.07.2023 14:15 Відповісти
Він упоротий дов...**!!!🤣
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01.07.2023 14:49 Відповісти
У НАТі вже показали дулю з маком, тепер настала черга пудрити мозок українцям ЕСом!
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01.07.2023 14:58 Відповісти
А що перестануть красти і пересадить своїх слуг тоді да А так чергові шашлики
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01.07.2023 15:01 Відповісти
Що обрали у 2019 - блазня і йому слуг,те й маємо!
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01.07.2023 15:28 Відповісти
3,14стить,що дихає ,а дихає" зелений зрадник ,злодій і брехун)
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01.07.2023 16:00 Відповісти
Порожні балачки, щодо членства в НАТО і ЄС, на фоні всіх корупційних і інших скандалів влади, це чистої води самопіар, розрахований на недалеких та розумово обмежених людей - основної електоральної опори зеленої, злодійкуватої зграї.
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01.07.2023 16:10 Відповісти
 
 