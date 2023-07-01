Уряд Ічкерії думає над можливістю створення спецтрибуналу щодо Кадирова й "Ахмата"
Уряд Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні опрацьовує можливість створення спецтрибуналу щодо нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова за створення релігійного екстремістського підрозділу "Ахмат", який скоїв злочини проти людства на території України.
Про це повідомив член уряду Ічкерії у вигнанні Інал Шеріп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми опрацьовуємо можливість створення окремого трибуналу по Рамзану Кадирову і його релігійній вкрай радикальній секті "Ахмат", - сказав політик.
В уряді Ічкерії у вигнанні вважають, що ідеологія, яку сповідує підрозділ "Ахмат", виправдовуючи свою участь у війні проти України і вбивство українців, дає підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, яка становить загрозу для народів Кавказу, Європи та України.
"Ця релігійна секта скоїла злочини проти людства в Європі. Релігійне сектантство пускає корені як у Чечні, так і на Північному Кавказі і по всьому світові. Тому створення спецтрибуналу по Кадирову і "Ахмату" дуже важливе не лише для Чечні та України", - зазначив Шеріп.
Він поінформував, що представляв ідею створення спецтрибуналу для Кадирова на експертному рівні в США, вона також обговорювалася з членами міжфракційного об’єднання "За деколонізацію і демонтаж російської імперії" у Верховній Раді.
За словами Шеріпа, тривають консультації щодо механізму створення цього трибуналу, адже таких прецедентів не було.
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