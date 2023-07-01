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Уряд Ічкерії думає над можливістю створення спецтрибуналу щодо Кадирова й "Ахмата"

чечня,ічкерія

Уряд Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні опрацьовує можливість створення спецтрибуналу щодо нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова за створення релігійного екстремістського підрозділу "Ахмат", який скоїв злочини проти людства на території України.

Про це повідомив член уряду Ічкерії у вигнанні Інал Шеріп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми опрацьовуємо можливість створення окремого трибуналу по Рамзану Кадирову і його релігійній вкрай радикальній секті "Ахмат", - сказав політик.

В уряді Ічкерії у вигнанні вважають, що ідеологія, яку сповідує підрозділ "Ахмат", виправдовуючи свою участь у війні проти України і вбивство українців, дає підстави вважати його релігійною екстремістською сектою, яка становить загрозу для народів Кавказу, Європи та України.

Дивіться: Полонений мобілізований скаржиться на службу: "Армия - г#ндоны наху#й, дыры нами затыкают. Заградотряды - кадыровцы, на передовой никогда не были". ВIДЕО

"Ця релігійна секта скоїла злочини проти людства в Європі. Релігійне сектантство пускає корені як у Чечні, так і на Північному Кавказі і по всьому світові. Тому створення спецтрибуналу по Кадирову і "Ахмату" дуже важливе не лише для Чечні та України", - зазначив Шеріп.

Він поінформував, що представляв ідею створення спецтрибуналу для Кадирова на експертному рівні в США, вона також обговорювалася з членами міжфракційного об’єднання "За деколонізацію і демонтаж російської імперії" у Верховній Раді.

Також читайте: Кадиров: Зоною відповідальності чеченців стають території "ДНР". Починаємо наступ

За словами Шеріпа, тривають консультації щодо механізму створення цього трибуналу, адже таких прецедентів не було.

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) Чечня (284) трибунал (273)


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Топ коментарі
+3
В них спецтрибунал називається інакше... помста!
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01.07.2023 13:36
+3
Дику дивизію з кавказців, доречі, знищив саме Махно. Після цього кавказці від української говірки були у жаху
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01.07.2023 15:03
+2
Головне переконати в цьому арабів, які підтримують дії Путіна і його чеченського вассала Кадирова.
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01.07.2023 13:38
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В них спецтрибунал називається інакше... помста!
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01.07.2023 13:36 Відповісти
Ніт, там піде тейп на тейп. ТАМ СКЛАДНА СИСТЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН. тЕЙП КАД-ДОНА НЕ НАЙВПЛИВОВІШИЙ.
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01.07.2023 13:39 Відповісти
Кавказ, звісно...
До речі чеченьці та жителі західної України - найближчі по генотипу...
Проводились дослідження генетичних ланцюжків...
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01.07.2023 13:58 Відповісти
ці б ланцюжки та й батьку Махно. він би дуже здивувався що дика дівізія йому найбільш близька.

хоча можливо це в порівнянні з іншими кавказьцями.
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01.07.2023 14:12 Відповісти
Махно це був бандитський клоун через якого до речі наша держава і була окупована совками
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01.07.2023 14:14 Відповісти
По суті так і є.Неосвідчений мудак що продавця росіянам.Мав би клепку, знав би що воно таке.
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01.07.2023 14:46 Відповісти
Не помиляється той, хто нічого не робить. У Махна було 15 кульових поранень. Останнє в голову від червоних він лікував у Парижу. Складно все
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01.07.2023 14:58 Відповісти
"Не помиляється той, хто нічого не робить. " Ну таке визначення можна і до купи негідників застосувати: гітлера там, путіна...
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01.07.2023 16:13 Відповісти
Дику дивизію з кавказців, доречі, знищив саме Махно. Після цього кавказці від української говірки були у жаху
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01.07.2023 15:03 Відповісти
Не порівнювайте Махно з ними.
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01.07.2023 14:15 Відповісти
Наукови факт, звісно не впливає на події... але може хтось замислиться...
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01.07.2023 14:16 Відповісти
Головне переконати в цьому арабів, які підтримують дії Путіна і його чеченського вассала Кадирова.
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01.07.2023 13:38 Відповісти
Араби підтримують лише одне - бабло. А в кацапських чінуш його багато
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01.07.2023 14:22 Відповісти
Не знаю де ти віднайшов кацапів у керівництві расєї. Там як президент так і вся владна верхівка є одноплемінниками нашого Зелі та Коломойського. А заправляє ними усіма такий собі рюсскій Берл Лазар. котрий по рюцкому ні бум бум
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01.07.2023 14:44 Відповісти
Так. Разом з Трамплієрами та Масонами
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01.07.2023 15:16 Відповісти
Так скоро и кухарка Лукашенко посадит (заочно). У нее тоже какое то там правительство в изгнании имеетя.
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01.07.2023 13:41 Відповісти
Отак само слід відновити Уряд та Президента УНР.
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01.07.2023 14:03 Відповісти
Кого саме? Мойшу Грушевського чи Зеєва Винниченко? Хоч плачте хоч падайте а Грушевський був все ж таки Мойшею а не Михайлом так само як Горбачов Мордехай Соломонович президент СССР
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01.07.2023 14:48 Відповісти
Частіше треба робити дострокові.
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01.07.2023 15:05 Відповісти
А абреки що на Кавказі скінчились?
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01.07.2023 16:15 Відповісти
Цю погань разом з усією його толпою повісити
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01.07.2023 16:44 Відповісти
 
 