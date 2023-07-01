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Новини
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Прем’єр Іспанії Санчес виступив у Верховній Раді й оголосив про новий пакет допомоги на 55 млн євро (оновлено)

санчес,педро

Іспанія виділить Україні 55 млн євро на фінансування малих та середніх підприємств і на забезпечення шкіл екологічно чистими енергосистемами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Це вже його другий візит та виступ у Раді. Минулого разу він був у нас 23 лютого цього року", - нагадав Железняк.

Як повідомляє El Mundo. Санчес зазначив, що Іспанія як головуюча в ЄС буде підтримувати український народ.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", - сказав він.

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Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", - сказав прем'єр.

"Сьогодні Іспанія прийняла рішення про додаткове виділення 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через групу Світового банку, для фінансування малих і середніх підприємств України, а також 4 млн євро через Програму розвитку ООН для забезпечення шкіл в Україні екологічно чистими та стійкими енергосистемами", - сказав Санчес.

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Він наголосив, що відбудова України потребуватиме часу та інвестицій у багатьох секторах. Іспанія прагне супроводжувати Україну в деяких сферах, таких, наприклад, як залізнична інфраструктура, в якій іспанські компанії мають певні ноу-хау.

Автор: 

Іспанія (928) допомога (8430) Санчес Педро (58)


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Вы чо серьезно? Тут же даже нечего пи*дить.
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01.07.2023 14:04 Відповісти
Сарказм розумію
Країна, прапор якої очолює Ваш нікнейм, мабуть більш заможніша, ніж Іспанія. Ні?
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01.07.2023 14:40 Відповісти
А внукам хватіт?
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01.07.2023 14:10 Відповісти
Тільки живими грошима недавайте
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01.07.2023 14:15 Відповісти
Живі гроші швидко розбігаються по кишеням. Краще оплаченими контрактами для ЗСУ під контролем кредитора.
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01.07.2023 14:44 Відповісти
Ми вдячні дружній Іспанії за дуже потрібну допомогу! Вона збереже життя багатьом воїнам ЗСУ і сприятиме перемозі України над небезпечним ворогом.
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01.07.2023 14:33 Відповісти
 
 