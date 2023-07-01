У червні сили ППО збили 144 крилаті ракети та 153 "Шахеди". ІНФОГРАФІКА
Упродовж червня було збито сім балістичних ракет "Іскандер-М", шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та вісім вертольотів: сім Ка-52 "Алігатор" і один Мі-24.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря, застосувавши різні типи озброєння. І сили ППО дали гідну відсіч росіянам.
Зокрема:
6 червня було знищено 35 крилатих ракет Х-101/Х-555
16 червня ППО збили 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"
20 червня було знищено 32 "шахеди"
24 червня ППО збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 1 крилату ракету "Калібр".
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Mykola Blogger
показати весь коментар01.07.2023 15:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
віктор федорович #394174
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dmitri malinsky
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