УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12949 відвідувачів онлайн
Новини Війна
986 3

У червні сили ППО збили 144 крилаті ракети та 153 "Шахеди". ІНФОГРАФІКА

ппо

Упродовж червня було збито сім балістичних ракет "Іскандер-М", шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та вісім вертольотів: сім Ка-52 "Алігатор" і один Мі-24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на телеграм-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Ворог 22 рази здійснив масований обстріл України з повітря, застосувавши різні типи озброєння. І сили ППО дали гідну відсіч росіянам.

Зокрема:

6 червня було знищено 35 крилатих ракет Х-101/Х-555

16 червня ППО збили 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал"

20 червня було знищено 32 "шахеди"

24 червня ППО збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 1 крилату ракету "Калібр".

Також читайте: СБУ повідомила про підозру понад 200 особам, які поширювали інформацію про роботу ППО та інших Сил оборони

У червні сили ППО збили 144 крилаті ракети та 153 Шахеди 01

Автор: 

крилаті ракети (1080) ППО (3266) дрони (4870)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результати схвальні. Але ворог постійно збільшує виробництво ракет та БПЛА, отже силам ППО, для збереження рівня досягнутого, треба ретельно готуватися до більш масованих атак рашистів. Партнери звісно допомагатимуть засобами ППО,але , якщо не зупинити ВПК рашистів, то кількість і можливості засобів ППО повинні збільшуватися з такою ж швидкістю, як виробництво рашистами нових БЛА та ракет.
показати весь коментар
01.07.2023 15:07 Відповісти
Україна має і може виробляти по тисячі таких шахедів на день.
показати весь коментар
01.07.2023 15:21 Відповісти
а чего єто зрадофилу тут не тявкают про зраду?
показати весь коментар
02.07.2023 07:16 Відповісти
 
 