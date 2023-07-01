В Естонії у 15 разів збільшать штрафи за використання російської мови в школах
Естонія з серпня підвищить фінансові санкції для шкіл, де педагоги не володіють державною мовою, та посилить відповідні перевірки.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ERR.
З 1 серпня 2023 року штрафи для шкіл з освітянами, які не володіють естонською мовою, зростуть у 15 разів і можуть сягати 9600 євро у разі регулярних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.
Крім того, Мовний департамент почне перевіряти володіння вчителями мови, відвідуючи їхні уроки.
"Це повинно подіяти. Ми вже бачили, що приписи, оголошені фізичним особам, не дали результату. А цей новий штраф поширюється на юридичних осіб", – зазначив координатор переходу на освіту естонською мовою у Міносвіти Інгар Дуболазов.
Мер найбільш російськомовного міста Естонії Нарви Катрі Райк назвала нові штрафи "хорошим сигналом" для посадовців, які досі не розуміють важливості освіти естонською мовою.
За оцінками Мовного департаменту, недостатній рівень знання естонської мови мають близько 2500 освітян в країні.
Нагадаємо, минулого року латвійський Сейм затвердив поправки до закону "Про освіту", згідно з якими викладання у всіх школах та дитячих садках країни буде здійснюватися повністю латиською мовою.
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вилуплюється загроза їхній країні.
А что такое «Яловичина»?
Підказую з-за спини:
«Говядина» по-украински! Был в Турции - там то же самое - вывески по-украински!
Росіянин жінці (з сумом у голосі):
«Довыё**вались»!
Те ж саме і з російською мовою
Кушнарьов теж волав про изік, поки свої ж і не кончили!!! ЯкунОвощ може підтвердити з ригоАналами…
Країни Балтії показують варіант розвитку України, якби московські вертухаї в Україні не убили В. Чорновола перед виборами!!
Кучма може з литвином це підтвердити….
Чому досі не заборонені москвороті комєнти?