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В Естонії у 15 разів збільшать штрафи за використання російської мови в школах

естонія,таллінн

Естонія з серпня підвищить фінансові санкції для шкіл, де педагоги не володіють державною мовою, та посилить відповідні перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє ERR.

З 1 серпня 2023 року штрафи для шкіл з освітянами, які не володіють естонською мовою, зростуть у 15 разів і можуть сягати 9600 євро у разі регулярних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.

Крім того, Мовний департамент почне перевіряти володіння вчителями мови, відвідуючи їхні уроки.

Також читайте: Якщо викладач на перерві переходить на російську мову, він демонструє дітям зневажливе ставлення до держави, - міністр освіти Лісовий

"Це повинно подіяти. Ми вже бачили, що приписи, оголошені фізичним особам, не дали результату. А цей новий штраф поширюється на юридичних осіб", – зазначив координатор переходу на освіту естонською мовою у Міносвіти Інгар Дуболазов.

Мер найбільш російськомовного міста Естонії Нарви Катрі Райк назвала нові штрафи "хорошим сигналом" для посадовців, які досі не розуміють важливості освіти естонською мовою.

За оцінками Мовного департаменту, недостатній рівень знання естонської мови мають близько 2500 освітян в країні.

Нагадаємо, минулого року латвійський Сейм затвердив поправки до закону "Про освіту", згідно з якими викладання у всіх школах та дитячих садках країни буде здійснюватися повністю латиською мовою.

Також читайте: В Казахстані більше не вивчатимуть російську мову з першого класу

Автор: 

школа (2224) Естонія (1642) російська мова (315)


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Топ коментарі
+32
Естонці показують приклад здорової і корисної русофобії!
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01.07.2023 15:23
+22
І ніхто естонців в ЄС не критикує за гніт нацменшин, бо роблять усе правильно.
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01.07.2023 15:37
+20
Гони кацапів-рятуй країну! 👍
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01.07.2023 15:25
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01.07.2023 15:23 Відповісти
Естонці показують приклад здорової і корисної русофобії!
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01.07.2023 15:23 Відповісти
Русофобія не може бути нездоровою та не корисною. Русофобії може бути лише мало.
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01.07.2023 15:26 Відповісти
І ніхто естонців в ЄС не критикує за гніт нацменшин, бо роблять усе правильно.
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01.07.2023 15:37 Відповісти
І ніяке "сір'ято" до них не придовбується, і ніякий "орбан" їм палки в колеса не суне. Цікаво, чого б це?
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01.07.2023 17:19 Відповісти
Русофобія здорової людини.
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01.07.2023 15:25 Відповісти
Гони кацапів-рятуй країну! 👍
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01.07.2023 15:25 Відповісти
Хочеться дожити до того, щоб побачити і у нас такі зміни
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01.07.2023 15:26 Відповісти
естонці в курсі справи і добре знають з якого місця
вилуплюється загроза їхній країні.
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01.07.2023 15:29 Відповісти
Завидую эстонцам.
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01.07.2023 15:30 Відповісти
А у клоунській Україні, какая разніца на якій мові розмові розмовляють у школах. Складається таке враження, що воюють з підрами естонці, а не українці.
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01.07.2023 15:36 Відповісти
Так Українці й воюють! А в ОПі немає українців там маланці та ''жидиполукровки"!!!
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01.07.2023 15:41 Відповісти
Ось тому і з'явився Закон про антисемітизм. Навіть юрист-початківець пояснить Вам, що це той ржачний момент, коли українського кота можна посадити в тюрму за те, що він не так глянув на мишу з єврейської квартири.
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01.07.2023 16:36 Відповісти
те ж саме потрібно робити у нас в УКраїні !!! дибільний, асолютно штучний кацапській недо-язік має мати один поважний статус - ЗАЙВИЙ !!! а е на ньому можна допитувати полонекних кацапів та наших запроданців-колоборантів на кшталт "нейвеличнішого лідора", єрмака, стефанчука, ярамії, аристовича !
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01.07.2023 15:38 Відповісти
...ДЛЯ ТОГО ...ЩОБ В УКРАЇНІ ЗРОБИТЬ ЩОСЬ ПОДІБНЕ ПОТРІБНА СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА.........ЩО БУДЕ У НАС .....ПО ЗАКІНЧЕННЮ ВІЙНИ ПОВИЛАЗЯТЬ ВИБ......КИ З ОПЗЖ КОМУНІСТІВ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ЗА ЖИТТЯ І ТОМУ ПОДІБНИХ ПОТВОР І ПОЧНЕТЬСЯ ВСЕ ПО НОВОЇ....ЖАХ.....ЛЮСТРАЦІЯ З КАСТРАЦІЄЮ ДОПОМОГЛАБ...АЛЕ МИ ЙДЕМО В ЄВРОПУ...ДЕ...ДЕМОСКРАТОС....А НЕ ТЕ ЩО МИ МАЄМО СЬОГОДНІ...ВИ СЕРЬЙОЗНО ДУМАЄТЕ ЩО НАС ВІЗЬМУТЬ...НІ ПОТРІБНІ РЕФОРМИ...УЖЕ Ж БІЛЬШЕ НІЖ 20 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ БАЧИЛИ ЩО ТАКЕ ЄВРОПА...РІВЕНЬ ЖИТТЯ І ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП....СКІЛЬКИ З ТАКИМ ТЕМПОМ РЕФОРМ НАМ ПОТРІБНО ЧАСУ.....ОТ....ОТ...ОТ......ТОМУ ЩО ЯКЩО ЧЕСНО І РАДА І ПРЕЗИДЕНТ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПОПУЛІЗМОМ...МАЛО...КРИЧАТИ ТА БЛАГАТИ ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ В ТОМУ НАПРЯМКУ....
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01.07.2023 15:48 Відповісти
Вони вже зараз повилазили
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01.07.2023 15:57 Відповісти
Вони давно повилазили, у 19 році прийшов Антимайдан до влади, зразу почали вилазити.
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01.07.2023 16:53 Відповісти
Україна спонукала до правильних дій уряди і владу багатьох країн. Але не владу України.
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01.07.2023 15:52 Відповісти
Єгипет Продовольчий ринок Переді мною стоїть пара росіян Жінка здивовано питає чоловіка:
А что такое «Яловичина»?

Підказую з-за спини:
«Говядина» по-украински! Был в Турции - там то же самое - вывески по-украински!

Росіянин жінці (з сумом у голосі):
«Довыё**вались»!

Те ж саме і з російською мовою
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01.07.2023 15:52 Відповісти
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02.07.2023 12:11 Відповісти
Коли в нас це запровадять???????!!!
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01.07.2023 15:56 Відповісти
Щось не чутно вою з мокшанських болот. Як країна НАТО, то і язик в дупу влез?
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01.07.2023 16:00 Відповісти
А як там Кучма із своїми московітами, при владних посадах, крутив задом перед Єльциним а потім і перед ****** щодо штучного питання изіка в Україні!!
Кушнарьов теж волав про изік, поки свої ж і не кончили!!! ЯкунОвощ може підтвердити з ригоАналами…
Країни Балтії показують варіант розвитку України, якби московські вертухаї в Україні не убили В. Чорновола перед виборами!!
Кучма може з литвином це підтвердити….
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01.07.2023 16:15 Відповісти
ну от зараз московські вертухаї кидають у смітник сина Чорновола - а ти з'їбався в Австрію і звідти гундосішь
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01.07.2023 16:33 Відповісти
Чому досі не видалено москвороту версію цензорнет?
Чому досі не заборонені москвороті комєнти?
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01.07.2023 16:23 Відповісти
...написало чудо на ім'я "Вова Иванов"
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01.07.2023 16:34 Відповісти
Що ви робите на сайті головний редактор якого чудо на ім'я "юрій бутусов"?
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01.07.2023 16:42 Відповісти
У Дмитра Донцова теж "російське прізвище" Може, і його почнеш "критикувать"? Ще не відомо, яке у тебе... Не "Медведчук", часом?
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02.07.2023 12:45 Відповісти
Так це в Естонії, там штрафи в євро !
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01.07.2023 17:42 Відповісти
 
 