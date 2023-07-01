Прем’єр Іспанії Санчес підтримав ідею створення Ради Україна-НАТО: Київ буде вже не запрошеним, а повноправним членом

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді заявив про підтримку "розширення політичної участі України" в НАТО і створення Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Санчес наголосив, що західному світу доведеться переосмислити безпекові рамки, щоб гарантувати, що Україна зможе жити без агресії та залякування.

"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який стане продовженням зобов'язань, взятих нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує розширення політичної участі України шляхом створення Ради Україна-НАТО, де вона буде вже не запрошеною, а членом, повноправним членом" – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна хоче показати результат на полі бою до саміту НАТО, - Зеленський

Прем’єр Іспанії також виступив за покращення практичної співпраці між Україною і НАТО.

"Іспанія також продовжуватиме робити свій внесок: ми постачаємо більше танків Leopard, бронетранспортерів і польовий госпіталь з хірургічними можливостями. Ми також продовжуємо контактувати з іншими країнами та континентами, щоб пояснювати, що насправді відбувається в Україні, а також прислухатися до їхніх занепокоєнь, особливо тих, що стосуються продовольчої чи енергетичної безпеки", – додав Санчес.