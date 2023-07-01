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Прем’єр Іспанії Санчес підтримав ідею створення Ради Україна-НАТО: Київ буде вже не запрошеним, а повноправним членом

санчес,педро

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді заявив про підтримку "розширення політичної участі України" в НАТО і створення Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Санчес наголосив, що західному світу доведеться переосмислити безпекові рамки, щоб гарантувати, що Україна зможе жити без агресії та залякування.

"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який стане продовженням зобов'язань, взятих нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує розширення політичної участі України шляхом створення Ради Україна-НАТО, де вона буде вже не запрошеною, а членом, повноправним членом" – заявив він.

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Прем’єр Іспанії також виступив за покращення практичної співпраці між Україною і НАТО.

"Іспанія також продовжуватиме робити свій внесок: ми постачаємо більше танків Leopard, бронетранспортерів і польовий госпіталь з хірургічними можливостями. Ми також продовжуємо контактувати з іншими країнами та континентами, щоб пояснювати, що насправді відбувається в Україні, а також прислухатися до їхніх занепокоєнь, особливо тих, що стосуються продовольчої чи енергетичної безпеки", – додав Санчес.

Автор: 

членство в НАТО (1738) Санчес Педро (58)


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NATO <> Рада. Это другое. Зато у нас есть Зеленский. Потому и так сойдет.
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01.07.2023 16:22 Відповісти
Бла-бла-бла..краще один раз зробити, ніж піаритись на цьому фігову тучу рокіа
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01.07.2023 16:24 Відповісти
мені соромно перед іспанським прем"жром за наших парламент.дегенератів з тупими лакованими харями в дорогущому шматті,машинами і ін.атрибутами деградації.ЗСУ-наша влада,наша гордість і добра слава.Слава Врінам-Визволителям
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01.07.2023 16:36 Відповісти
я от нижче написав.
Кому соромно?
Може якраз пану прем.єру. та і тобі мало б бути, якщо ти мужик.
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01.07.2023 16:39 Відповісти
даже одна каска шо спасла жизнь солдату, стоит больше чем например Буткевич на стриме высрал: цитата - "****** німці".
так что спасиаллах, за каждую еденицу помощи, которую, КСТАТИ, никто и не обязывался предоставлять, как и Обама(дал там 14 хамви раньше).
И не всякому говну гундосому шаптать(уххх, такой голос Абдристовича) - чо мы не в НАТО?
потому, Вова, потому. Потому что у тя министр лысый рычит на журналистов и угрожает "делом". Придурки. Потому что **** представители страны приезжают в "брионях" и потирают ручки, клянча - 700, ой, 800, да ладно че мелочиться, 900 миллиардов евро.
всего то. и да, Кулеба выглядит как .... ну не знаю, как вот тот Ким Член Ын - народ там голодает, но он откормлен как я не знаю, свиней таких мочат "еще вчера, бо слишком упитаны".
Аллах, помоги с этими злыми и безобразными человеками... Ах, да, тебЯ нет, ну тогда..(берет берет, и с фронта идет, порядок наведет(скручивается СБУ))
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01.07.2023 16:37 Відповісти
Дуже "корисний" дорадчий орган як "Рада-раха-НАТО" наблизив раху до НАТО як ніколи 😅.
Як не прикрашали все рівно залишається лайн#м на "відчепіться"...
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01.07.2023 16:42 Відповісти
Хоть чучелом хоть тушкой, все краще ніж нічого!!!
Зброю повинні давати бо був Будапештській меморандум.
Треба тиснути на зелених потвор для руху від гангстерсько-олігархічно-держслужбової країни до ЕС.
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01.07.2023 17:17 Відповісти
Санчес лівак з соціалістичної партії терпіти не можу європейських ліваків вони перетворюють країни Європи на смітники для негрів і арабів а ще цей санчес і їх лівацька партія засуджувала героя Іспанії Франко
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01.07.2023 17:18 Відповісти
 
 