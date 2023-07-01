Прем’єр Іспанії Санчес підтримав ідею створення Ради Україна-НАТО: Київ буде вже не запрошеним, а повноправним членом
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді заявив про підтримку "розширення політичної участі України" в НАТО і створення Ради Україна-НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Санчес наголосив, що західному світу доведеться переосмислити безпекові рамки, щоб гарантувати, що Україна зможе жити без агресії та залякування.
"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який стане продовженням зобов'язань, взятих нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує розширення політичної участі України шляхом створення Ради Україна-НАТО, де вона буде вже не запрошеною, а членом, повноправним членом" – заявив він.
Прем’єр Іспанії також виступив за покращення практичної співпраці між Україною і НАТО.
"Іспанія також продовжуватиме робити свій внесок: ми постачаємо більше танків Leopard, бронетранспортерів і польовий госпіталь з хірургічними можливостями. Ми також продовжуємо контактувати з іншими країнами та континентами, щоб пояснювати, що насправді відбувається в Україні, а також прислухатися до їхніх занепокоєнь, особливо тих, що стосуються продовольчої чи енергетичної безпеки", – додав Санчес.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кому соромно?
Може якраз пану прем.єру. та і тобі мало б бути, якщо ти мужик.
так что спасиаллах, за каждую еденицу помощи, которую, КСТАТИ, никто и не обязывался предоставлять, как и Обама(дал там 14 хамви раньше).
И не всякому говну гундосому шаптать(уххх, такой голос Абдристовича) - чо мы не в НАТО?
потому, Вова, потому. Потому что у тя министр лысый рычит на журналистов и угрожает "делом". Придурки. Потому что **** представители страны приезжают в "брионях" и потирают ручки, клянча - 700, ой, 800, да ладно че мелочиться, 900 миллиардов евро.
всего то. и да, Кулеба выглядит как .... ну не знаю, как вот тот Ким Член Ын - народ там голодает, но он откормлен как я не знаю, свиней таких мочат "еще вчера, бо слишком упитаны".
Аллах, помоги с этими злыми и безобразными человеками... Ах, да, тебЯ нет, ну тогда..(берет берет, и с фронта идет, порядок наведет(скручивается СБУ))
Як не прикрашали все рівно залишається лайн#м на "відчепіться"...
Зброю повинні давати бо був Будапештській меморандум.
Треба тиснути на зелених потвор для руху від гангстерсько-олігархічно-держслужбової країни до ЕС.