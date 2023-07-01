"Дипломатичний формат буде можливий лише після виходу на кордони 1991 року, - Зеленський"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде готова долучитися до певного дипломатичного формату врегулювання тільки після виходу ЗСУ на міжнародно визнані кордони.

Про це він сказав під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - підкреслив Зеленський.

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