Дипломатичний формат буде можливий лише після виходу на кордони 1991 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде готова долучитися до певного дипломатичного формату врегулювання тільки після виходу ЗСУ на міжнародно визнані кордони.
Про це він сказав під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+9 Irina So #551500
показати весь коментар01.07.2023 16:58 Посилання
+7 Irina So #551500
показати весь коментар01.07.2023 17:08 Посилання
+6 Микола Вернигора
показати весь коментар01.07.2023 16:58 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
уже и коммуналку приплели))
Не усі можуть виїхати, а жити хочуть усі, навіть старі люди!
Мені до пенсіх дуже далеко! Але я вже маю інсультника, в которого є такий телефон, але немає сімейного врача, який мав би виписувати ліки! Того сімейника ще треба пошукати. Інвалідність хрін хто дасть! Але закони ми повинні виконувати на радість тим, хто їх виписує задля того, щоб люди не йшли на пенсії 1 55 або 60 років, а щоб працювали, покий не здохне! А ті, хто пише закони, будуть красти й далі? Дякую за відповідь))
Я ж не одна живу, тому не можу приносити когось в жертву. Коротше, дуже багато нюансів, тому все індивідуально в кожного й панацеї немає, й кальки немає, всі різні, приблизно так.
Я очікувала інших відповідей. Бо коли війна, неможна знущатися з людей!
До того ж усі часні компаніїї НЕ ЖЕБРАКУЮТЬ! А люди жебракують. Не усі, а дуже багато таких, в кого боргів більше, ніж треба! Куди ще більше людей загнали? Не митися? Не прати? Не мити посуд? ЯК ЖИТИ? Чекаю на відповідь.
А ось вплив на великі державоутворюючі структури повинен проводити антимонопольний комітет. До роботи якого більше запитань.
Тому не треба виставляти "багатий" як якесь неподобство. Я дуже багато доклав зусиль, щоб чогось досягти. І вам бажаю саме цього, якщо не хочете, щоб життя вас ..... у всі дірки.
генерал Герасимов, березень 2023
Беаром ГрилзсомВладимир Зеленским
відлийте ці слова в граніті буквами метр на метр і установіть напроти опи, що б воно кожен день бачило, що само відхрипіло,
а то ж знов спітляє і ми побачимо агрохімію на якись перемовинах з кацапнею задовго до кордонів 91го.