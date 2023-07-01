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Дипломатичний формат буде можливий лише після виходу на кордони 1991 року, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде готова долучитися до певного дипломатичного формату врегулювання тільки після виходу ЗСУ на міжнародно визнані кордони.

Про це він сказав під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах, на наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24275) перемовини (3004)


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Топ коментарі
+9
Нашо мені Німеччина, коли наші старі живуть в Україні? Неможна жити по-европейськи там, де старі мають пенсію у 2000 грн, хоча працювали все життя? Чому Ви мені даєте порявняння з країною, яка є передовою по усім параметрам? Тому що Ви там зараз живете? Я живу тут! Нашо старій люди ускладнювати життя, й без того, складне? Стара людина не піде за наркотиком до аптеки, вона придбає лише те, що ЇЙ ПОТРІБНО! До чого це все? Ми не европа, ми взагалі живемо десь у минулому сторіччі! А коли в країні війна, то знущатися з людей - ГРІХ!
Не усі можуть виїхати, а жити хочуть усі, навіть старі люди!
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01.07.2023 16:58
+7
Яка страхова кумпанія?)) Ви про ще? В Україні є щось таке, що може не обдурити??? Відповіді не треба.
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01.07.2023 17:08
+6
Іди вже у відставку ница істота!
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01.07.2023 16:58
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Ну вийдем, а Путін скаже - ви окупували наші області. І взагалі цілі не змінились - от і все
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01.07.2023 16:43 Відповісти
Херсон і половину області відбили, харківську область майже всю теж і нічого не сталося. А росіяни вже приписали їх собі у склад рф
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01.07.2023 16:45 Відповісти
Ну і що, став він про щось домовлятися?
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01.07.2023 17:06 Відповісти
Це він на статтю у WP мабуть реагує. В принципі він правий в тому сенсі, що завжди потрібно прагнути до максимуму щоб досягти своїх цілей.
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01.07.2023 16:43 Відповісти
До пошуку зради 4.3.2....
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01.07.2023 16:47 Відповісти
пост под вами через минуту
уже и коммуналку приплели))
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01.07.2023 17:21 Відповісти
ну то так.....я з одного боку добре розумію людину... а з іншого, нічого в нашій державі не зміниться, поки люди не почнут самостійно піклуватися про себе, а не як кацапи усе чекати "доброго сцаря"
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01.07.2023 17:26 Відповісти
Хтось йому сказав про воду та електрику? Він зна, що доступні ліки вже НЕдоступними стали?
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01.07.2023 16:48 Відповісти
Чому недоступними ? Тому що по рецепту? Так в тій же Німеччині нічого серйозного без рецепту лікаря не купиш. Навіть банальний пірацетам.
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01.07.2023 16:51 Відповісти
Нашо мені Німеччина, коли наші старі живуть в Україні? Неможна жити по-европейськи там, де старі мають пенсію у 2000 грн, хоча працювали все життя? Чому Ви мені даєте порявняння з країною, яка є передовою по усім параметрам? Тому що Ви там зараз живете? Я живу тут! Нашо старій люди ускладнювати життя, й без того, складне? Стара людина не піде за наркотиком до аптеки, вона придбає лише те, що ЇЙ ПОТРІБНО! До чого це все? Ми не европа, ми взагалі живемо десь у минулому сторіччі! А коли в країні війна, то знущатися з людей - ГРІХ!
Не усі можуть виїхати, а жити хочуть усі, навіть старі люди!
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01.07.2023 16:58 Відповісти
Тоді підкажіть в який фонд чи страхову компанію ви відкладаєте добровільно грощі на свою старість. Чи також живете не думаючи про це, а через скількі-то років будете жалітися на пенсію в 2000грн., замикаючи коло бідності? Чи живете ви як людина майбутньго, піклуючись про своє майбутнє, чи як кажете "живемо десь у минулому сторіччі"? Ви почали з себе?
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01.07.2023 17:03 Відповісти
Я взагалі то не про себе кажу. Поруч зі мною живуть старі люди, їх досить ЩЕ багато! В кожного своя хвороба, свої потреби, але кожному з них я не має змоги придбати такий телефон!
Мені до пенсіх дуже далеко! Але я вже маю інсультника, в которого є такий телефон, але немає сімейного врача, який мав би виписувати ліки! Того сімейника ще треба пошукати. Інвалідність хрін хто дасть! Але закони ми повинні виконувати на радість тим, хто їх виписує задля того, щоб люди не йшли на пенсії 1 55 або 60 років, а щоб працювали, покий не здохне! А ті, хто пише закони, будуть красти й далі? Дякую за відповідь))
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01.07.2023 17:07 Відповісти
Ще раз кажу, що розумію про що ви кажете. І дійсно, якщо б державники не крали, то грошей би в населення було б більше. Але давайти жити в реальному світі. Ви кажете у людей нема грошей на оплату послуг, та податки. А з іншого боку у держави є ноша пенсіонерів, та інших громадян, які повинні виживати виключно на державні виплати. І де державі брати ті грощі?
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01.07.2023 17:13 Відповісти
Яка страхова кумпанія?)) Ви про ще? В Україні є щось таке, що може не обдурити??? Відповіді не треба.
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01.07.2023 17:08 Відповісти
Моя теща кожного місяця вносила взноси до СК саме на пенсію останні 15 років. В цьому році отримала належну виплату. Було б бажання, а виправдання завжди знайдеться.
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01.07.2023 17:10 Відповісти
15 років несла чортибатьказнакуди СВОЇ ГРОШІ?))) Не смішіть мене))
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01.07.2023 17:11 Відповісти
Саме так. Я, як на тай момент ще працівник СК відмоля її довго від цього, бо був вспевнений, що надурять....але вона не послухала і усе пройшло нормально
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01.07.2023 17:15 Відповісти
Ще раз у Вас запитаю. Яким чином ви бачите своє життя на пенсії? Відповідь "до неї не скоро" не підходить. Ви розумаєте, що під старість станете тягорем для працюючих людей і також будете отримувати копійки, яких не буде вистачати ні на ліки, ні на життя?
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01.07.2023 17:18 Відповісти
Ось ви яскравий приклад. Знаходячись у самому центрі подій і описуючи усе дуже чітко, не хочете відркити очі та подивитись навкруги. "Безоплата" медицина, навчання ту усе іше "безоплатне", як і "пенсія" це утопія! Ви ж самі про це пишите! Але вимагаєте від держави щось там "безоплатне" або "дешеве". У вас і тільки у вас є свій вибір. Або плити за течією і доплити до "пенсії", або почати щось робити зі своєм життям, думаючи про себе.
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01.07.2023 17:37 Відповісти
В мене бабуся інвалід. Тої категорії, якої так і не змогли оформити. Я вас дуже, Дуже розумаю. І ваш біль і ваші емоції. Але не шукайте від життя справедливості. Її немає
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01.07.2023 17:52 Відповісти
А Ви ж кажете, щоби я змінила своє життя...
Я ж не одна живу, тому не можу приносити когось в жертву. Коротше, дуже багато нюансів, тому все індивідуально в кожного й панацеї немає, й кальки немає, всі різні, приблизно так.
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01.07.2023 18:03 Відповісти
Вам нагадати, що в нас не кацапстан. І формування ціни приватних компаній президент не повинен вирішувати. Навіть якщо стати навколішки і записати звернення. В той день, коли держава починає втручатись в роботу приватних компаній, ринкові відносини закінчуються
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01.07.2023 16:57 Відповісти
Ага, тобто від сьогодні вода вартістю більша, з 1 вересня ще більша, так кожні три місяці вони будуть підіймати?

Я очікувала інших відповідей. Бо коли війна, неможна знущатися з людей!

До того ж усі часні компаніїї НЕ ЖЕБРАКУЮТЬ! А люди жебракують. Не усі, а дуже багато таких, в кого боргів більше, ніж треба! Куди ще більше людей загнали? Не митися? Не прати? Не мити посуд? ЯК ЖИТИ? Чекаю на відповідь.
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01.07.2023 17:02 Відповісти
Я добре розумію про що ви кажете. Але це ви кажете зі сторони звичайної людини споживача. А ще є (окрім керівного складу) є також звичаїні люди працівники цих приватних підприємст. Зарплатня яких залежить чи будете ви оплачувати послуги як споживач.
А ось вплив на великі державоутворюючі структури повинен проводити антимонопольний комітет. До роботи якого більше запитань.
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01.07.2023 17:06 Відповісти
Ага!)) Так нашо мені та купа контролерів, які живуть за мій також рахунок, коли ті контролери мені геть не нужні?! От просто геть НЕ НУЖНІ! Водоканали, Горгази, Обленерго... армія жерунів за МІЙ рахунок? Я не хочу їх кормити! То чому я повинна сплачувати стільки, скільки ВОНИ мені скажуть? Я також їсти хочу))
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01.07.2023 17:10 Відповісти
Та будь ласка. Не сплачуйте. Відріжте собі усі комунікації. Зробіть скважину на воду, ще одну на газ, а коли буде потрібна електрика, то встановіть велотренажер з генератором. Потрібно чаю заварити, крутіть педалі.
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01.07.2023 17:20 Відповісти
Отакої ну, дякую, то Ви коли бакий багатий, йдіть своєю дорогою, не зачипайте інших людей, в кого немає можливості сплачувати ВАШІ забаганки!
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01.07.2023 17:32 Відповісти
А ось це вже не надо. Коли мої однолітки бухали та цицьки дівкам м"яли я навчався. Коли брали кредити під модні тачки, я доїзджав на жигулях діда. Коли думали, що в них все життя і успіх попереду, я 15 років з сім"єю жив по зйомним маленьким квартиркам, збираючи кошти на свою справу, половину з якої вже втратив від кацапських ракет.
Тому не треба виставляти "багатий" як якесь неподобство. Я дуже багато доклав зусиль, щоб чогось досягти. І вам бажаю саме цього, якщо не хочете, щоб життя вас ..... у всі дірки.
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01.07.2023 17:47 Відповісти
! God Bless America
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01.07.2023 16:50 Відповісти
Обіцянка цяцянка вони могли що хочеш пообіцяи Бернсу, а тим часом призначають зашкварену Думу головою АРМА
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01.07.2023 17:05 Відповісти
ну, Бернс навряд чи щось наголошував на корупції... А от на воєних справах, і на можливих змовах з ворогом - однозначно!
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01.07.2023 17:11 Відповісти
Тут я з Чуелком згідний .
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01.07.2023 16:50 Відповісти
как узнать, когда гринпоц пи*дит?
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01.07.2023 16:59 Відповісти
"Наличие или отсутствие Зеленского ничего не изменит в поведении украинцев."
генерал Герасимов, березень 2023
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01.07.2023 16:56 Відповісти
Наличие или отсутствие украинцев ничего не изменит в поведении Зеленского
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01.07.2023 17:08 Відповісти
вот так и живем.....
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01.07.2023 17:27 Відповісти
Шоу "Выжить любой ценой" с Беаром Грилзсом Владимир Зеленским
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01.07.2023 18:25 Відповісти
врятувати ухилянця вову!
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01.07.2023 20:45 Відповісти
Іди вже у відставку ница істота!
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01.07.2023 16:58 Відповісти
Він сам не піде…. Його треба буде вперед ногами виносити…. Тільки після перемоги над кацапстаном…
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01.07.2023 17:01 Відповісти
З ними не буде перемоги.
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01.07.2023 17:04 Відповісти
А до того що ніяк? Без боневтіка не переможемо? Він що потомствєнний поБєдун!
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01.07.2023 17:06 Відповісти
Ні звичайно…. Просто якби ми мали сильну армію і економіку- то на раз два…. Але завдяки нашим виборцям ми зараз світимо дупою і на 1000% залежимо від заходу і що він нам скаже робити те і робимо….. я би його хоч зараз на «йолці» повісив…
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01.07.2023 17:12 Відповісти
"Дипломатичний формат буде можливий лише після виходу на кордони 1991 року, - Зеленський"
відлийте ці слова в граніті буквами метр на метр і установіть напроти опи, що б воно кожен день бачило, що само відхрипіло,
а то ж знов спітляє і ми побачимо агрохімію на якись перемовинах з кацапнею задовго до кордонів 91го.
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01.07.2023 16:59 Відповісти
Вот это правильно ! Это слова Президента
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01.07.2023 16:59 Відповісти
Вы будете первой страной,кто разговаривает со спонсором тепроризма!!! Только полный разгром и ликвидация мест дислокации бандформирований болот мацковии
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01.07.2023 17:00 Відповісти
ну сша с ними разговаривает, и ничего. Даже вагнера зас*ли признать террористами. Так что у нас есть у кого учиться.
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01.07.2023 17:26 Відповісти
дайте йому щє 100 інших країн - він навчиться не розміновувати Чонгари..
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01.07.2023 17:03 Відповісти
Ось тільки ти своїми ДІЯМИ робиш все щоб цього не сталося!
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01.07.2023 17:08 Відповісти
Не хочется быть зрадо*бом, но с такими темпами помощи от союзников возможно нашим придется договариваься где-то посередине. Походу запад этого и ждет и настаивает отдать крым и данбас на перспективу с НАТО.
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01.07.2023 17:14 Відповісти
Позиція Заходу від початку цієї війни-це перемовини.
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01.07.2023 17:21 Відповісти
Для нього в цій війні втрати мінімальні, усі друзі і близькі люди мають імунітет щодо мобілізації, скоріш за все десь за кордоном. Сам він вільно пересувається і має під час війни як головнокомануючий майже безмежну владу, на відмінно від народ. Для нього війна може ще 2-3 роки йти, максимум що він відчуває це стурбованість.
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01.07.2023 18:02 Відповісти
Володимире, поясніть, що значить "реальні кордони"? Це включно з анексованими роісією Кримом та окупованими нею ще у 2014 році територіями Донецької та Луганської областей?
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01.07.2023 22:01 Відповісти
 
 