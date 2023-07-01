Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка
Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі Руслан Ригованов зайняв керівну посаду в Міністерстві оборони України. Після появи контраверсійного роду інформації щодо Ригованова в Міноборони повідомили про його відсторонення і проведення перевірки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук воїна, київського активіста та правозахисника, співзасновника партії "Народовладдя" Олега Симороза.
"Руслан Ригованов - це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого - посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким", - зазначає Симороз.
Симороз повідомляє, що в його розпорядженні є відповідний наказ міністра Резнікова про призначення Ригованова керівником Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України.
"Ще раз. Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом"", - додає Симороз.
"Я публічно звертаюсь до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Служба безпеки України! Ригованов має бути не просто звільнений - він має бути невідкладно заарештований. Співучасть в російській пропаганді - це злочин проти українського народу за яке має наставати відповідальність! І вкотре звертаю вашу увагу на некомпетентності міністра оборони Резнікова, який мав би провести по цьому діячу спецперевірку перед призначенням. Хоча працюючи в команді Кличка я впевнений, що Резніков ще тоді знав за цього діяча, який працював на керівній посаді у найбільшому національному парку столиці. Прошу поширити!", - звернувся Симороз до відповідних служб.
У міністерстві оборони України відреагували і повідомили про відсторонення тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення.
"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи", - ідеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені і про результати буде повідомлено найближчими днями.
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Починаючи з дипломованого адвоката з багаторічною практикою Володимира Олександровича Зеленського.
или он военный пенсионер? тогда зачем акцентируют внимание на звании?
Вже не ховаючись дає натяк суспільству України що далі воювати немає сенсу, треба домовлятися з кацапами.
Ось і розставляють кадри,без зайвого піару,без зайвого шуму.
Що підняли шум на рахунок одного-не біда,поміняють на такого самого подібного,втихаря.
Це на рахунок патріотичної риторики і обміну полонених-великий шумний піар.
посилання на документ: https://www.youtube.com/redirect?event=&redir_token=QUFFLUhqbUE5UmhFMEMySFBMVmtmSWRMOXFwWE43bUsyd3xBQ3Jtc0tsRU5xTHU3ekdZNnN6ajhRTUNCZWloR2FBdFpSNEdUT0Y0N01MYmJsdXBILUxMTUczblgyTGtoaWIwQm9WQ09jeE40VHVmYndENDhYVUU2S2pXeVJfelcwZWZWZHJncEZGN083d1JSN2h4NDNWWG8tOA&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1pJdw0MhTRgcTJ2D52kbNWOLdxgWMjX2d%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=eMzXUpQoRzc https://drive.google.com/file/d/1pJdw...
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Зелені патріотів у владу не ставлять.
Лише зрадників і крадіїв
Відкрийте Newsader - "собираем средства по просьбе младшего лейтенанта ЗСУ Руслана Рыгованова в пользу группы "Хорт""(С)
Відкрийте Newsader - "собираем средства по просьбе младшего лейтенанта ЗСУ Руслана Рыгованова в пользу группы "Хорт""(С)
який згодом виграв вибори до Верховної Ради у мажоритарному окрузі на Донеччині як представник вже забороненої партії "Опоблоку".
На тих місцях де ми обороняємось фронт "петляє", тобто - лінію фронту подовшують
щоб ускладнити оборону.
А де ми контрнаступаємо фронт вирівнюють, щоб максимально спростити оборону та перекидання сил ворогом.