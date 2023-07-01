Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка

Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі Руслан Ригованов зайняв керівну посаду в Міністерстві оборони України. Після появи контраверсійного роду інформації щодо Ригованова в Міноборони повідомили про його відсторонення і проведення перевірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук воїна, київського активіста та правозахисника, співзасновника партії "Народовладдя" Олега Симороза.

"Руслан Ригованов - це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого - посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким", - зазначає Симороз.

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Симороз повідомляє, що в його розпорядженні є відповідний наказ міністра Резнікова про призначення Ригованова керівником Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України.

"Ще раз. Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом"", - додає Симороз.







"Я публічно звертаюсь до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Служба безпеки України! Ригованов має бути не просто звільнений - він має бути невідкладно заарештований. Співучасть в російській пропаганді - це злочин проти українського народу за яке має наставати відповідальність! І вкотре звертаю вашу увагу на некомпетентності міністра оборони Резнікова, який мав би провести по цьому діячу спецперевірку перед призначенням. Хоча працюючи в команді Кличка я впевнений, що Резніков ще тоді знав за цього діяча, який працював на керівній посаді у найбільшому національному парку столиці. Прошу поширити!", - звернувся Симороз до відповідних служб.

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У міністерстві оборони України відреагували і повідомили про відсторонення тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення.

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені і про результати буде повідомлено найближчими днями.