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Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка

ригованов

Учасник антиукраїнських політичних шоу на російському владному першому каналі Руслан Ригованов зайняв керівну посаду в Міністерстві оборони України. Після появи контраверсійного роду інформації щодо Ригованова в Міноборони повідомили про його відсторонення і проведення перевірки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук воїна, київського активіста та правозахисника, співзасновника партії "Народовладдя" Олега Симороза.

"Руслан Ригованов - це покидьок, який сприяв дерибану НПП "Голосіївський", будучи на посаді начальника відділу рекреації та заступника директора НПП "Голосіївський", він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили. Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого - посадовий ексміліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким", - зазначає Симороз.

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Симороз повідомляє, що в його розпорядженні є відповідний наказ міністра Резнікова про призначення Ригованова керівником Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони України.

Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка 01

"Ще раз. Ригованов як "політичний експерт" регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів в Москві. А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом"", - додає Симороз.

Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка 02
Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка 03
Учасник прокремлівських шоу Ригованов обійняв керівну посаду в Міноборони: у відомстві заявили про відсторонення чиновника, проводиться внутрішня перевірка 04

"Я публічно звертаюсь до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та Служба безпеки України! Ригованов має бути не просто звільнений - він має бути невідкладно заарештований. Співучасть в російській пропаганді - це злочин проти українського народу за яке має наставати відповідальність! І вкотре звертаю вашу увагу на некомпетентності міністра оборони Резнікова, який мав би провести по цьому діячу спецперевірку перед призначенням. Хоча працюючи в команді Кличка я впевнений, що Резніков ще тоді знав за цього діяча, який працював на керівній посаді у найбільшому національному парку столиці. Прошу поширити!", - звернувся Симороз до відповідних служб.

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У міністерстві оборони України відреагували  і повідомили про відсторонення тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення.

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені і про результати буде повідомлено найближчими днями.

Автор: 

Міноборони (7465) призначення (2297) пропаганда (2820)


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Топ коментарі
+81
сам факт такого призначення вже навіть не дивує, але ж є певні процедури перевірки. На них просто кладуть!
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01.07.2023 16:45
+75
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01.07.2023 16:53
+69
Як він з таким прізвищем і минулим ще не депутат від одноіменної партії?!
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01.07.2023 16:44
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У зєвлади все так.

Починаючи з дипломованого адвоката з багаторічною практикою Володимира Олександровича Зеленського.
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01.07.2023 18:36 Відповісти
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01.07.2023 21:04 Відповісти
От чого Ви двірняжок цькуєте?! Ані тоже...
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02.07.2023 20:08 Відповісти
Саме про ці ризики, при призначенні на ключові посади людей з сумнівними репутаціями, що загрожує національній безпеці Україні та є неприйнятним для її членства в НАТО, Байден прямо сказав гундосу, але він, як завжди, включив дурня.
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01.07.2023 19:08 Відповісти
ЦЬОГО ДЕБІЛА,який "керує" міністерством оборони,треба гнати сраной мітлой з міністерства,як і всю ЗЕЛЕНУ шоблу-банду на чолі зі зрадником віслюком
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02.07.2023 13:34 Відповісти
Патріотів на смерть відправляє зелена влада , а зрадників розсаджує на державні посади. Де наш Пригожин?
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01.07.2023 19:19 Відповісти
Такое впечатление, что других в ЗЕ-команде нет. Зашквар на зашкваре. Давайте уже сразу Путина назначим президентом Украины, и попустимся.
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01.07.2023 19:30 Відповісти
Байдєн пачіму ми ні в ната)))
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01.07.2023 19:41 Відповісти
Такими темпами скоро і канашенкова замміністра оборони України призначать. Гулять так гулять ...лядь...
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01.07.2023 19:48 Відповісти
А потім ми дивуємось весільним дронам, відсутності дронів розмінування та українських шахедів. За 17грн я вже навіть не кажу...
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01.07.2023 20:08 Відповісти
зачем военного в звании младший лейтенант назначают на не военную должность?
или он военный пенсионер? тогда зачем акцентируют внимание на звании?
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01.07.2023 20:35 Відповісти
У кротів і щурів зевлади намічалось поповнення...
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01.07.2023 21:03 Відповісти
От і вся відповідь, як довго будемо воювати і коли вже буде перемога. Безтолкове, зелене чмо призначає мудака резнікова, а мудак резніков призначає такого собі керівника департаменту ( агента ФСБ). А зелений вилупок каже: я тут ні при чім, дорогі партнери ви мало нас підтримуєте і я дуже хочу перемогти, а особливо на другий термін. Безтолоч, ти не доживеш до другого терміну!
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01.07.2023 21:11 Відповісти
А я чомусь не дивуюсь зеленим призначенцям, нічого не змінюється у нашому королівстві! Кому війна,а кому мать родна!
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01.07.2023 22:53 Відповісти
фсбшний щур здувся
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01.07.2023 23:17 Відповісти
єрмак з татаровим гадять президентові.........жаба давить......витягують всю непотріб......притомні цього не мали б робити і до іміджу країни цим гопникам фіолетово.....так не можна
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02.07.2023 00:02 Відповісти
Не смішить. Президент сам такий. Хто хоть трошки вміє думати вже зрозумів, що ніякої перемоги України не буде. Зараз будуть заморожувати війну десь на лінії розмежування. Але для України це буде повний крах держави.
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02.07.2023 12:23 Відповісти
Зе команда це взагалі в більшості зрадники . Це Люди Деркача, Портнова, Фірташа ,Сивковича та інших зрадників. Зеленський дійсно супер актор і треба йому дати Оскара , він дійсно дуже добре читає суфлера. А Єрмак це просто "регент" України тому і присадив Зеленського на канабіс.
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02.07.2023 14:06 Відповісти
Цар хороший, а бояри погані - знайома пісня.
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02.07.2023 17:58 Відповісти
А потім прилітає куди треба.
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02.07.2023 00:04 Відповісти
В 2014 році 95% особового складу Управління СБУ по республіці Крим зрадили присязі і перейшли на службу в ФСБ РФ. Це більше 1100 офіцерів. От жодного разу не знаю , хто очолював і очолює в СБУ управління по кадрам.
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02.07.2023 00:11 Відповісти
Ось значить хто здав і здає Україну а нам навьязують попів.
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02.07.2023 10:39 Відповісти
І знову рєзніков ніпрічьом. Зебидло, все добре, задоволені Боневтіком?
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02.07.2023 00:39 Відповісти
А сам чого втік?
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02.07.2023 13:24 Відповісти
Зе влада вже остаточно оху*ла.
Вже не ховаючись дає натяк суспільству України що далі воювати немає сенсу, треба домовлятися з кацапами.
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02.07.2023 01:30 Відповісти
ЗЕвлада - слуги пуйла и кацапов
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02.07.2023 01:38 Відповісти
Судити потрібно тих хто призначає такх ригованових на керівні посади
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02.07.2023 06:30 Відповісти
уже пора резнікову і єрмаку повіситися,застрелитись,утопитись і т.д т.п
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02.07.2023 07:18 Відповісти
Ви забули про головного.
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02.07.2023 08:43 Відповісти
Самі не захочуть. Треба допомогти.
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02.07.2023 09:12 Відповісти
а кого ще може ставити зелена шваль? риги рулять 2.0
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02.07.2023 08:11 Відповісти
А спецперевірка? Чи на таку посаду беруть з вулиці? Чи тут де-що ІНШЕ?
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02.07.2023 08:36 Відповісти
Звісно ж перевіряли. Виявився на 100% своїм.
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02.07.2023 08:45 Відповісти
Він заступником вже працював. Ніхто з дописувачів коментарів чомусь не звернув на це увагу. Тому вже перевірений. Такий як треба. Перевіряльники такі ж самі.
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02.07.2023 14:25 Відповісти
"Кадри решают все"-говорив вожь світового пролетаріату.
Ось і розставляють кадри,без зайвого піару,без зайвого шуму.
Що підняли шум на рахунок одного-не біда,поміняють на такого самого подібного,втихаря.
Це на рахунок патріотичної риторики і обміну полонених-великий шумний піар.
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02.07.2023 09:37 Відповісти
ВИ БУДЕТЕ В ШОЦІ!!! МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ - приватне підприємство!!!

посилання на документ: https://www.youtube.com/redirect?event=&redir_token=QUFFLUhqbUE5UmhFMEMySFBMVmtmSWRMOXFwWE43bUsyd3xBQ3Jtc0tsRU5xTHU3ekdZNnN6ajhRTUNCZWloR2FBdFpSNEdUT0Y0N01MYmJsdXBILUxMTUczblgyTGtoaWIwQm9WQ09jeE40VHVmYndENDhYVUU2S2pXeVJfelcwZWZWZHJncEZGN083d1JSN2h4NDNWWG8tOA&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1pJdw0MhTRgcTJ2D52kbNWOLdxgWMjX2d%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=eMzXUpQoRzc https://drive.google.com/file/d/1pJdw...

(нажимайте на "перейти на сайт")
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02.07.2023 09:43 Відповісти
Взагалі не здивували.
Зелені патріотів у владу не ставлять.
Лише зрадників і крадіїв
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02.07.2023 09:52 Відповісти
Чи є в цього маленького стада хоч в когось мізки????
Відкрийте Newsader - "собираем средства по просьбе младшего лейтенанта ЗСУ Руслана Рыгованова в пользу группы "Хорт""(С)
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02.07.2023 19:27 Відповісти
"одразу після"... ****, коли ви вже навчитеся робити "до"?????
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02.07.2023 10:30 Відповісти
У сраку а не в НАТО із фесбешниками в керівництві міноборони.
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02.07.2023 10:41 Відповісти
Плыли плыли, а на берегу усрались. Так таких рыговановых в каждом кабинете.
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02.07.2023 10:47 Відповісти
Професіонал.
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02.07.2023 11:14 Відповісти
Про що це говорить? Про те, що посади продаються, продаються масово. Хто продає? Той, хто має повну владу і ніякої відповідальності. Так, пане Єрмак?
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02.07.2023 11:23 Відповісти
Найгірше, що ніколи не буде повідомлено, хто саме штовхав цю ригоанальну тваринку в МО.
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02.07.2023 11:23 Відповісти
Зеленський вперто і впевнено проводить кремлівську операцію зі знищення української держави, призначаючи на всі посади московську агентуру, корупціонерів і ригівських недобитків. Нахабно користуючись при цьому гаслом "неначасібоневтік". Ще невідомо, які руйнування страшніші - на фронті, чи ті, що кроти нариють зсередини країни.
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02.07.2023 11:28 Відповісти
Він виконав усе на 90%. Путлер має дозволити йому втекти.
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02.07.2023 14:53 Відповісти
Дерьмак старается.
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02.07.2023 11:29 Відповісти
Нічого дивного!А чого ви очікували від "зеленої" влади?Тут вам і Татаров,тут вам і Єрмак,тут вам і Резніков,в якого за короткий час вже два зама засвітилося в шаленій корупції. Для мене це не сенсація.Даюдулю,ні дві всім недоумкам з числа 73№ які обрали нам владу яка нас зрадила,а тепер ще й дурить і обкрадає.Так всім і треба! Зате не Порох
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02.07.2023 11:39 Відповісти
Зе команда це взагалі в більшості зрадники . Це Люди Деркача, Портнова, Фірташа ,Сивковича та інших зрадників. Зеленський дійсно супер актор і треба йому дати Оскара , він дійсно дуже добре читає суфлера. А Єрмак це просто "регент" України тому і присадив Зеленського на канабіс.
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02.07.2023 14:09 Відповісти
Чи є в цього маленького стада хоч в когось мізки????
Відкрийте Newsader - "собираем средства по просьбе младшего лейтенанта ЗСУ Руслана Рыгованова в пользу группы "Хорт""(С)
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02.07.2023 19:28 Відповісти
Только националисты спасут Украину....
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02.07.2023 11:44 Відповісти
Тягнибок?
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02.07.2023 13:26 Відповісти
Не, лу,ше Билецкий...
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02.07.2023 14:10 Відповісти
Похоже наш министр обороны продажен как те дорогие яйца...
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02.07.2023 11:55 Відповісти
У 2017 році Ригованов http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=86221 був радником Покровського міського голови самовисуванця https://www.chesno.org/politician/22249/ Руслана Тербушкіна на громадських засадах,

який згодом виграв вибори до Верховної Ради у мажоритарному окрузі на Донеччині як представник вже забороненої партії "Опоблоку".
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02.07.2023 12:08 Відповісти
зато девочку в харькове сразу арестовали за малюнки ХНР
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02.07.2023 12:40 Відповісти
Одні кацапи в Укроборонпромі
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02.07.2023 13:10 Відповісти
Рука руку миє. Такої ницої нікчемної влади в Україні ще не було від слова НІКОЛИ. Янукович тихо і скромно стоїть у куточку і заздрить
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02.07.2023 13:18 Відповісти
а где там ставленники фсбэшника Елдака малюк, буданов и т.д видосики снимают???
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02.07.2023 13:24 Відповісти
а раньше он был в партии регионов судя по фамилии
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02.07.2023 14:17 Відповісти
а кто там его назначил? и где заявления соответствующего министра об отставке или, там, харакири в прямом эфире? война вроде как.
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02.07.2023 14:28 Відповісти
Социально близких товарищей нельзя сажать. Их нужно продвигать.
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02.07.2023 14:39 Відповісти
Занял руководящий пост, снят с руководящей должности, купил виллу а завтра продал виллу, обнаружены элитные авто, так это бабушкины майбахи, надоело.☹
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02.07.2023 14:41 Відповісти
Зелені дєбіли вважають, що якщо чиновника призначив на той час лідер найпатріотичнішої (теж на той час) партії Віталік Кличко, то йому можна і зараз довірити високу посаду. Ідіоти! Навпаки, таких взагалі не можна пускати до влади!
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02.07.2023 14:58 Відповісти
Невже нема волонтерів-дяючих на цю посаду!!! Де вони цей непотріб витягують!!
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02.07.2023 15:08 Відповісти
100% агент ФСБ, і сьому нас в НАТО не беруть, а Володимир Олександрович?
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02.07.2023 15:24 Відповісти
Вийняткова характеристика цієї влади - вміння знаходити всіляку наволоч причому на керівні пости .
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02.07.2023 15:55 Відповісти
Далі буде! Підростає покоління дітей-квартал-95...
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02.07.2023 16:53 Відповісти
Ситуація на передовій стає дедалі тяжчою. А тут ще й з внутрішнього фронту воорги підтискають. То ж поки не заїде бригада з бронетехнікою до Києва і не встановить правління Військово-цивільної Адміністрації (напрклад, на чолі з генералом Сергієм Кривоносом), у нас ситуація лише погіршуватиметься і більше того, Z з своєю бандою спрямовуватимуть Україну до повної поразки.
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02.07.2023 16:57 Відповісти
А хвоміліє, хвоміліє яке! Ригованов 🤢🤮 беееее...
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02.07.2023 17:08 Відповісти
К круговороту говна во власти уже все привыкли, но это уже перебор. Это уже конкретное предательство и саботаж.
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02.07.2023 17:13 Відповісти
Ви та в кадрах уху єлі, мразі продажні.
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02.07.2023 17:27 Відповісти
Зе+Ры (вибачаюсь за матюки!)
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02.07.2023 17:40 Відповісти
Звідки ж беруться кроти, от же ж проблема!... І хто ж їх признача на керівні посади?... Невідомо... Це очкасте чмо, яке краде у власної армії тягне в МО усіх зрадників. СБУ ви де, ви оху...ли?
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02.07.2023 17:50 Відповісти
Звільнити!
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02.07.2023 19:44 Відповісти
Це якась зрада... Хтось наверху дав зелене світло, тому що він "свій"..

На тих місцях де ми обороняємось фронт "петляє", тобто - лінію фронту подовшують

щоб ускладнити оборону.

А де ми контрнаступаємо фронт вирівнюють, щоб максимально спростити оборону та перекидання сил ворогом.
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02.07.2023 20:11 Відповісти
так у зеленого шапіто інших і немає
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02.07.2023 22:58 Відповісти
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