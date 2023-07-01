Чергові санкції проти Росії і нова допомога Україні є сигналом Путіну, що ми стоїмо єдиним фронтом, - Санчес

Ухвалення 11 пакета санкцій щодо Росії й активна фінансова підтримка України Євросоюзом є чітким сигналом президенту РФ Володимиру Путіну щодо твердого наміру ЄС стояти єдиним фронтом, поки не буде досягнуто справедливого миру в Україні.

Про це заявив Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Санчес нагадав, що минулого тижня ЄС затвердив 11-ий пакет санкцій проти Росії, який включає механізм запобігання їх обходу.

"Це зробить довжелезний список заборон та обмежень більш ефективним. Санкції можуть не мати негайного впливу, але вони накладають на Росію важкі довгострокові витрати. Крім того, вони підкреслюють, що ми стоїмо єдиним фронтом проти Путіна і сповнені рішучості стояти твердо, поки не буде досягнуто справедливого миру", - сказав прем’єр Іспанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Швейцарії з початку повномасштабної війни в Україні ввезли 75 тонн російського золота, - розслідування ЗМІ

Він також відзначив активність ЄС у сфері фінансової допомоги Україні, зокрема виділення цьогоріч 18 млрд євро для того, щоб Українська держава могла продовжувати надавати базові послуги своїм громадянам. Санчес також нагадав, що кілька днів тому ЄС запропонував пакет у розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які будуть спрямовані на відбудову України.

"Це має, з одного боку, сприяти закриттю прогалин, які створила агресивна війна в українській економіці, а з другого – це ще один чіткий сигнал Путіну: Європа стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно. Це вислів, який ми постійно використовуємо, але тепер він перетворюється на багаторічний підхід", - акцентував глава іспанського уряду.