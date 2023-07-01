Зеленський закликав ЄС почати роботу над 12 пакетом санкцій проти Росії: "Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти "Росатому"

Президент Володимир Зеленський наполягає на початку роботи щодо 12 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, у тому числі проти "Росатому".

Про це він зазначив під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію – усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що росіяни минулого місяця підірвали Каховську ГЕС, спричинивши знищення одного з найбільших водосховищ у Європі й найбільший екоцид на континенті.

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Наразі, за його словами, триває підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій в Європі атомній станції, яку Росія окупувала та повністю контролює більше року.

"Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти компанії "Росатом"! Керівники, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", - додав Президент.