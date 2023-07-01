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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський закликав ЄС почати роботу над 12 пакетом санкцій проти Росії: "Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти "Росатому"

зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на початку роботи щодо 12 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, у тому числі проти "Росатому".

Про це він зазначив під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію – усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що росіяни минулого місяця підірвали Каховську ГЕС, спричинивши знищення одного з найбільших водосховищ у Європі й найбільший екоцид на континенті.

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Наразі, за його словами, триває підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій в Європі атомній станції, яку Росія окупувала та повністю контролює більше року.

"Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти компанії "Росатом"! Керівники, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", - додав Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) санкції (12074) Росатом (217)


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Топ коментарі
+17
Як татарова і єрмака посадиш, і ще гетьманцева, якраз трьох друзів, тоді все буде
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01.07.2023 17:17
+16
А українці не розуміють чому в Україні ЗЕблазнем не запроваджені санкції проти гаманця ***** Роттенберга???
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01.07.2023 17:16
+15
Сьогодні що - день ЗЕ лупи на цензорі?????
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01.07.2023 17:13
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Сьогодні що - день ЗЕ лупи на цензорі?????
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01.07.2023 17:13 Відповісти
ЗЕкликуна..)
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01.07.2023 17:22 Відповісти
Скільки можна закликати і вимагати? Сам шось роби, Наполеоне!
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01.07.2023 18:55 Відповісти
А українці не розуміють чому в Україні ЗЕблазнем не запроваджені санкції проти гаманця ***** Роттенберга???
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01.07.2023 17:16 Відповісти
До речі так реально нових пакетів санкцій від США і Європи вже давно немає ніби і так має бути хоча самі говорили що санкції мають посилюватись чи хочуть щоб Залужний їм напхав по самі гланди не підбираючи слів
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01.07.2023 17:16 Відповісти
Ну так вони ж не дураки і прекрасно бачать і знають що в Україні продовжують процвітати сотні якщо не тисячі бізнесів олігархів рашки на яких накладені санкції в усьому світі - боюсь що скоро вони не те що нові санкції не будуть накладати а нас просто пошлють на х... чого я думаю дуже добивається ФСБешна ЗЕлена банда на чолі з єрмаком де роль президента грає ЗЕблазень!
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01.07.2023 18:23 Відповісти
"Франція - це я!".
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01.07.2023 17:16 Відповісти
Бонопартій?))
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01.07.2023 17:24 Відповісти
Людовік на розвазі.
а тут бздинь якобінці і гільотина...
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01.07.2023 17:28 Відповісти
Доречі, ще є королева мати й принци
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01.07.2023 17:34 Відповісти
Як татарова і єрмака посадиш, і ще гетьманцева, якраз трьох друзів, тоді все буде
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01.07.2023 17:17 Відповісти
Тільки трьох? Що за "атракцион невиданной щедрости"? Добрий ти не в тему
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01.07.2023 17:58 Відповісти
хоча б з посад прибрати...саджати то вже таке...
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01.07.2023 18:31 Відповісти
Партнери такі ж г*ндони як і кацапи. Це завжди було ясно і вони затягують війну тому що їм насрати на втрати українців. Головне мати буферну зону між х*йлостаном і НаТо...
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01.07.2023 17:20 Відповісти
"партнери сукі" - пухлина головного мозкy, бенямарафон в дії!
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01.07.2023 17:24 Відповісти
"випимши були!"
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01.07.2023 17:21 Відповісти
Росатом -- як спрут -- розпустив щупальця по всьому світу - от иого и зачіпають .
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01.07.2023 17:20 Відповісти
Напомню, что сама Украина ввела санкции против параш-атома почти через год после начала открытой фазы войны- в феврале 2023 г. До этого пытались "дагаварица пасредине".
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01.07.2023 17:25 Відповісти
Не треба дивуватися "багато Зеленского". Воно веде ІПСО з переключення уваги від провального наступу. Тепер у нього всі довкола винні: літаків не дають, в ЄС і НАТО не беруть, нові санкції не вводять і т.п.
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01.07.2023 17:39 Відповісти
Хелена заДума і порішає !
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01.07.2023 17:41 Відповісти
Сваты ещё по рocTV, ещё показывают? Или уже нет?
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01.07.2023 17:43 Відповісти
Захід не розуміє навіщо ти щодня ставиш на найвідповідальніші посади відвертих рашколюбів, ригів.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWWdgss_E7xHdX3uzqPb3fskwQzE6C2kSm4WbdvR1g_lrj26pb4EujiSLCFkccH5p3LvaeZ-oFuSMVLDWmPMK3uP-CPYgK0N1--vwYFwpO4caChqj4qlfToIdhCt4lPVZSy3bfdILtbXBrTkItUzgDTJSvH8Nl5L5MxCSQPWfR6CQ&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZWWdgss_E7xHdX3uzqPb3fskwQzE6C2kSm4WbdvR1g_lrj26pb4EujiSLCFkccH5p3LvaeZ-oFuSMVLDWmPMK3uP-CPYgK0N1--vwYFwpO4caChqj4qlfToIdhCt4lPVZSy3bfdILtbXBrTkItUzgDTJSvH8Nl5L5MxCSQPWfR6CQ&__tn__=%2CO%2CP-R

Ще треба в Ригованова не забути запитати, чому ми не в НАТО.

Повний треш. Бачу, вчорашньої Думи комусь видалося замало.

Призначити відвертого русофіла і російського агента на одну із ключових посад в Міністерстві оборони, повʼязану з ресурсним забезпеченням армії.

Памʼятаю цю скотину добре. Коли ми закривали транспортне сполучення з Росією в 2018 році, це лайно стрибало по всіх російських ефірах разом із Медведчуком і поливало нас брудом, просторікуючи про «розрив сімейних звʼязків між Росією і Україною».



П.С. Просто цікаво, вишиванка на русофілі робить з нього українського патріота?

П.П.С. Звіт про роботу Укроборонпрому буде?
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01.07.2023 18:40 Відповісти
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01.07.2023 18:41 Відповісти
В типа-рашколюба реально прізвище Ригованов і єрмаки-зеленські хочуть втулити його в міністерство оборони.

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01.07.2023 18:55 Відповісти
І ми не розуміємо, чому з 7 пунктів умов вступу до ЄС Україна виконала тільки 2.
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01.07.2023 18:47 Відповісти
нарешті я все зрозумів - в 19му були не вибори Президента України,
а конкурс закликуняріїв!
ну тут безумовно так - іншого і не могло бути.
так би казали з самого почятку...
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01.07.2023 19:09 Відповісти
Тому, що в твоєму офісі повно зрадників.
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01.07.2023 19:20 Відповісти
Тю не розуміє,Угорщина будує ядерку,в інші країни постачає яд.паливо.
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01.07.2023 19:21 Відповісти
 
 