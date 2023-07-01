Зеленський закликав ЄС почати роботу над 12 пакетом санкцій проти Росії: "Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти "Росатому"
Президент Володимир Зеленський наполягає на початку роботи щодо 12 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, у тому числі проти "Росатому".
Про це він зазначив під час спільної з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Увага світу, кожної країни, кожного лідера та конкретний, відчутний тиск на Росію – усе це комплекс дуже потрібних речей, щоб не допустити радіаційних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, вже зараз потрібно почати роботу над 12-им пакетом санкцій Євросоюзу", - підкреслив Зеленський.
Він нагадав, що росіяни минулого місяця підірвали Каховську ГЕС, спричинивши знищення одного з найбільших водосховищ у Європі й найбільший екоцид на континенті.
Наразі, за його словами, триває підготовка російськими терористами потенційного сценарію радіаційної катастрофи на найбільшій в Європі атомній станції, яку Росія окупувала та повністю контролює більше року.
"Україна не розуміє, чому досі не запроваджено санкції проти компанії "Росатом"! Керівники, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку", - додав Президент.
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а тут бздинь якобінці і гільотина...
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Ще треба в Ригованова не забути запитати, чому ми не в НАТО.
Повний треш. Бачу, вчорашньої Думи комусь видалося замало.
Призначити відвертого русофіла і російського агента на одну із ключових посад в Міністерстві оборони, повʼязану з ресурсним забезпеченням армії.
Памʼятаю цю скотину добре. Коли ми закривали транспортне сполучення з Росією в 2018 році, це лайно стрибало по всіх російських ефірах разом із Медведчуком і поливало нас брудом, просторікуючи про «розрив сімейних звʼязків між Росією і Україною».
П.С. Просто цікаво, вишиванка на русофілі робить з нього українського патріота?
П.П.С. Звіт про роботу Укроборонпрому буде?
а конкурс закликуняріїв!
ну тут безумовно так - іншого і не могло бути.
так би казали з самого почятку...