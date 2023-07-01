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Новини Війна
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Втрати "вагнерівців" на сході України - близько 100 тисяч убитими і пораненими, - Зеленський

вагнерівці

Сили оборони України на Сході знищили 21 тисячу найманців ПВК "Вагнер", ще 80 тисяч "вагнерівців" були поранені.

Про це сказав у інтерв’ю іспанським журналістам Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про найбільш умотивований склад російської армії, про тих, хто хоче вижити.

За словами Президента, цю інформацію також слід розглядати у контексті українського контрнаступу.

"Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців на сході - це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. ... Коли хтось каже: українські війська почали 1-го, 4-го, 10-го числа - ми почали раніше, ми багато чого робили", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перший канал активно почав критикувати ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Водночас він підкреслив, що так звана потужність угруповання "Вагнер", вояки якого на сході України не повертались до своїх після невдалих атак, пояснюється тим, що, здавшись в полон Україні, вони мали шанси вижити.

"Вони йшли першим угрупованням вперед і знали, що вони не можуть зупинитися. Ми бачили це явище, розвідка показувала відео з дронів. Навіть коли вони йшли в лінію вперед і ми їх атакували, більшість з них гинула. Ті хто залишався, не повертали назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо вони йшли вперед, до нас, вони знали, що можуть потрапити у полон, вони можуть бути пораненими. Але якщо вони залишаться в полоні, то у них є шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм ставили, таких шансів у них немає. При поверненні назад, до своїх сил, військові "вагнерівців" вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Це такий живий паркан, всі інші мобілізовані сили Росії немотивовані, вони слабкіші. А цим немає чого втрачати", - сказав Зеленський.

Як зауважив Президент, ЧВК "Вагнер" вербувало багатьох своїх бійців у колоніях, і у більшості з них не було вибору.

"Вони не могли відмовитися, коли їх забирали з тюрем. І все це маячня, коли хтось говорить , що у них був якийсь вибір. У них не було вибору і потім, і на полі бою", - наголосив Зеленський.

За його словами, ЧВК "Вагнер" складається з двох напрямків - професійні військові і мобілізовані, яких використовувалися як гарматне м'ясо.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) ліквідація (4063) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+19
Заткніть хтось йому рота
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01.07.2023 17:56
+11
Охорона президента недопрацювала, до нього пробрався Конашенков і покусав
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01.07.2023 18:00
+9
Ще півмільони взяв у полон!!

Піндить забагато..
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01.07.2023 18:08
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Заткніть хтось йому рота
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01.07.2023 17:56 Відповісти
а що не так сказав?
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01.07.2023 18:07 Відповісти
Ще півмільони взяв у полон!!

Піндить забагато..
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01.07.2023 18:08 Відповісти
Та усе так, але коли тебе привезуть до мене в бункер і посадять на дірівьную табуретку😃 ох і будІшььь ти любІть нашого президента👆
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01.07.2023 18:25 Відповісти
Та усе так, але коли тебе привезуть до мене в бункер. -- Слыш пи..дер -- а Ты Кто? Так Сявка помойная? **...ать Вы СОВСЕМ ДЕБИЛЫ?
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01.07.2023 19:55 Відповісти
Харашоскуліш руZuска👍
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01.07.2023 18:21 Відповісти
голосував за ЗЕ - то поцілуй його у д пу...
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01.07.2023 18:24 Відповісти
тримай чупачупІк🍥-руzкая пата...кушььька
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01.07.2023 18:27 Відповісти
Охорона президента недопрацювала, до нього пробрався Конашенков і покусав
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01.07.2023 18:00 Відповісти
так правду ж сказав.
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01.07.2023 18:08 Відповісти
Півмільйони у полон ще взяв. Піндить забагато наш коксокомандувач.
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01.07.2023 18:10 Відповісти
і справді закоцав вже своїми впершевісторії рішеннями і висловами цей вібулавлений перевертень...
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01.07.2023 18:01 Відповісти
Ух йо!?😵
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01.07.2023 18:04 Відповісти
Це як в старому анекдоті про доповідну в генштаб - Пиши - спалили 100 танків. А чого 100, давай, напишемо - 200... А чого 200? А тобі що, ворожих танків шкода...
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01.07.2023 18:05 Відповісти
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01.07.2023 18:14 Відповісти
і це ще він "брудні бомби" такі як йузік та сівуха на них не скидав. а то ще й ті що залишились були б всі гімном перемазані.
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01.07.2023 18:15 Відповісти
Та -- рашка нічого не втратила -- годувати в тюрмі не треба .
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01.07.2023 18:16 Відповісти
Банда Пригожина потрібна путіну живою, тому й була розіграна операція "мятєж".
Цих бандюків треба було терміново витягти з м'ясорубки, де в них не було шансів.
І витягти не як дезертирів, що полишили поле бою, а як "нескорених заколотників".
Саме тому колону і не було знищено на марші з повітря:
на Пригожині висять африканські золоті копальні, домовленості про "захист",
і просто путінські гроші, номери рахунків яких знає лише він.
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01.07.2023 18:17 Відповісти
По данным парашСМИ на конец прошлого года из набранных 50 тыс зеков на фронте осталось около 10 тыс, остальные либо убиты, либо ранены, пропали безвести или в плену.
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01.07.2023 18:18 Відповісти
Вагнірівскі байстрюкі з ружопи павилазілі-істонут😃 ну шотам взялі арьтьйомавск гггг
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01.07.2023 18:20 Відповісти
так це зе бобам ***** - вони готові його у дупу лобизати
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01.07.2023 18:25 Відповісти
https://censor.net/ua/photo_news/3428261/u_boyu_pid_maloyu_tokmachkoyu_8_chervnya_zsu_vtratyly_25_odynyts_zahidnoyi_tehniky_forbes_foto
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01.07.2023 18:31 Відповісти
щось поламалося.

404
Сторінку не знайдено
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01.07.2023 19:49 Відповісти
В полоні зара перебуває 76 456 рашістофашіскІх вагнІравцов
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01.07.2023 18:32 Відповісти
вот вы тут за Зелю задницу рвете , а Я только что по телеку услышал - у него поддержка 80%
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01.07.2023 18:39 Відповісти
У нього відсоткп 2 якщо є то добре ,а 78 йому дерьмак нарисував
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01.07.2023 18:56 Відповісти
так это незалежный опрос
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01.07.2023 18:57 Відповісти
нєзалєжний, то часом не є-марафон?
цифірька якась знайома.
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01.07.2023 19:51 Відповісти
а при наступлении наши потери какие?
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01.07.2023 19:01 Відповісти
Значит у нас такие же потери,это чисто мое мнение и вряд-ли это опубликуют
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01.07.2023 19:05 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Как, в сущности, и предполагалось, по федеральным каналам пошло мочилово группы «Вагнер». Те, кто снимал про них проникновенные сюжеты о «взятии Углегорской ТЭС» и штурм Бахмута, делал документальные фильмы типа «ЧВК «Филармония» и взасос с ними фотографировался, теперь рассказывают, что «высокая эффективность бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе СВО на Украине - это миф». Первый канал залудил «аналитический» сюжет, в котором упомянул, что вооруженные силы РФ взяли Мариуполь за 71 день, а вагнеровцам на взятие Бахмута понадобилось 224 дня.

О том, что на «взятие Ростова» у вагнеров ушло меньше суток, авторы сюжет упомянуть позабыли.

От любви до ненависти один шаг, как известно. А вот обратно... Впрочем, если завтра поступит команда разлеплять пельмени и, скажем мочить Шогу, то даже не придется особо стараться. Просто скажут, что вс рф штурмовали Мариуполь аж 71 день, а «Вагнер» взял Артемовск ВСЕГО за 224. Мастера контекста, не отнимешь.
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01.07.2023 19:15 Відповісти
Конашенков послухав Зєлєнского і побіг стрілятися. Через вражене професійне самолюбство.
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01.07.2023 19:21 Відповісти
о, под новостю пригожинские тролляки принялись брехать на Зе.
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01.07.2023 19:41 Відповісти
та що ви, добродію! які пригожинські? прості пошановувачі відосіків зєлєдєнта
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01.07.2023 19:55 Відповісти
зрадоботи и обиженные адепты пнутого под зад папередника ещё мерзенней чем пригожинские. те хоть враги и за деньги, с ними всё ясно.
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01.07.2023 19:58 Відповісти
так ви безкоштовно ********** зє-побрехеньки?
я раніше думав, що таке і за гроші їсти гидко. бо все ж ьаки йдеться про нас, наше здоровья та життя.
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01.07.2023 20:00 Відповісти
я не поробляю, я рівно ставлюся. це ви безкоштовно ********** побрехеньки уйла та обіженого папередніка. А може і за грощі. А "зе-побрехеньки" - то ваша травмована психіка жовч видає.
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01.07.2023 20:07 Відповісти
ну і як можна рівно ставитися, коли вам ось тут навішують локшини на вуха?
ніде нічого не заважає?

особисто я ніколи не вмикав зє-марафон. і тому мене обурють постійні перемоги зє, в тому числі і за мій рахунок.

із 100000 загальних втрат за 8 місяців у бахмуті (оціночні дані від байдена) зє-пабєдун особисто вбив та поранив 100000 вагнерівців, не інакше.

так все ж таки - смачна локшина з вух?
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01.07.2023 20:13 Відповісти
не мені, а вам ось тут навішують локшини на вуха. ніде нічого не заважає?
так все ж таки - смачна локшина з вух?
додайте ще жовчі.
доречі, ви до Німеччини тікали вже після 22.02 в жіночій сукні?
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01.07.2023 20:24 Відповісти
бажаю тобі не шановний, щоб ти дуже скоро тікав до німеччини з того ж приводу, що і я.
жарти в тебе - просто відстій.
але карма то така штука - обовьязково трісне.
ще пригадаєш моє побажання.

і їж побрехеньки зє, раз смакують. "обома руками, кажу, набирай" (с)
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01.07.2023 20:41 Відповісти
я шановний. це ти не шановний. я не ніколи буду тікати до німеччини з того ж приводу. що і ти.
а я тобі бажаю, щоб ти тікав до рашки з того ж приводу, що ти тікав до німеччини.
в мене жарти чудові, а жарти в тебе - просто відстій.
я не вірю в карму. але є причини і наслідки.
а от ти віриш в карму, тому вона обовьязково тебе трісне.
і не я, а ти їж побрехеньки уйла, раз смакують. "обома руками, кажу, набирай" (с)
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02.07.2023 07:08 Відповісти
я возьму свои слова назад только если Вы выехали в ФРГ по ранению. полученному на фронте воюя на стороне Украиы. Ещё и шляпу сниму.
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02.07.2023 07:27 Відповісти
- зє, ти курив?
- нє...
- ану скажи сінхрофазотрон скільки втрат у вагнера?
- ссс... то тисяч! а ну його. курив!

байден казав про втрати всього армії рифи за вісім місяців у бахмуті. вагнер жеж зеків 40 тис набрав. як він примудрився вдвічи більше втратити, ніж у нього було особового складу? (тільки ото не треба про "там не тільки зеки" - не тільки зеків ще тисяч 8, з якими він на москву ходив). ну і як воно? крім вагнера у бахмуті нікого не було. тому всі втрати - вагнера?
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01.07.2023 19:43 Відповісти
Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь пока не зафиксировано - Наев
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01.07.2023 19:57 Відповісти
Втрати кацапні за весь період вторгнення 230 тис. А майже половину вагнерівцями? Він хоч зведення читає? Мабуть 100 тис. вагнерівців особисто загнав в могилу своїми пласкими квартальними жартами.
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01.07.2023 20:04 Відповісти
мабуть серце чмобілізнутих не витимало погрози ще раз дивитися відому гру на роялі.
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01.07.2023 20:08 Відповісти
Якщо 25 тис. вагнерівців вбити кожного по 4 рази, буде рівно 100 тис.
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01.07.2023 20:13 Відповісти
та чого ж - пишіть зразу по 10 раз най буде 300000
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01.07.2023 20:17 Відповісти
Читал в инете, что максимальная численность вагнеровцев всего-то 50 000 человек. Как же получилось ликвидировать 100 000?
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01.07.2023 20:44 Відповісти
ото ж і я питаю те саме. як можна ліквідувати вдвічи більше, за чисельність особового складу?

та ще одненьке: 50000 - це найняті зеки за увесь період що вагнер в україні. тобто: найняли 10000 у січні, іх вбили, потім у лютому завезли ще 10000. всього вагнер найняв 40000 зеків за 8 місяців. тобто одномоментно у вагнера наврядчи колись було 50000 в бахмуті
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01.07.2023 20:48 Відповісти
Точна кількість найманців компанії Вагнера невідома. У березні 2016 року російське видання «Фонтанка» оцінювало кількість бойовиків у Сирії у 400 осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-fontanka.ru/2016/03/28-18 [18] . Журналісти російського РБК у серпні 2016 року оцінили загальну кількість (не лише в Сирії) близько 2,5 тис.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-rbc-25 [25] Бойовикам завдано значних втрат у січні-лютому https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року в боях за Пальміруhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-fontanka.ru/2016/03/28-18 [18] . Втрати в Сирії, за даними різних анонімних джерел, опитаних РБК, станом на березень 2016 року складали від 27 до понад 100 людейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-rbc-25 [25] . СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року повідомила про близько 5 тис. найманців і 67 точно підтверджених загиблихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-%D0%A3%D0%9F_2017/10/7-30 [30] . https://uk.wikipedia.org/wiki/Conflict_Intelligence_Team Conflict Intelligence Team у жовтні опублікувала фотографію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F жетона з порядковим номером 4293. Російське інтернет-видання Republic (колишній Slon) у лютому 2018 року повідомило про список бійців одного з підрозділів із номерами жетонів від 1 до 3602https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-meduza_/2018/02/21-70 [70] . У грудні 2022 року радник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 РНБ США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B1%D1%96 Джон Кірбі заявив про 50 тисяч найманців «Вагнера» в Україні, з яких близько 40 тисяч - завербовані на війну засудженіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-:0-71 [71] .

це - з вікі. але зє не чітатєль, зє - промовець (с)
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01.07.2023 21:18 Відповісти
А скільки наших вилупк?. Чи ти мудаку своїх не рахуєш?
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01.07.2023 20:54 Відповісти
генштаб колись давав статистику: 1 до 6 в обороні бахмуту.
не треба нервуватися.
річ не втім скільки кого втрачено.
річ у тім, що зє бреше не тільки нам, але й іспанцям.
ну не може зеледент без відосіків...
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01.07.2023 20:57 Відповісти
То кацапське лайно хай і мільйон їх буде , а наші найкращі загинули, скалічені . Бо ви в 21 / 22р. м,ясо маринували та в січні в Буковелі горілку жрали
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01.07.2023 21:24 Відповісти
Вагнерівці - це не ЕЛІТА воїнів. Особливо, після чистки кацапських тюрем. Можна на кожне ЧМО приклеїть шеврон "музикант", але елітним воїном від цього не станеш. Досить вже про банду зеків писати. Бо вони від такої УКРАЇНСЬКОЇ реклами вже себе уявляють "воїнами диявола", які стали бессмертними.
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01.07.2023 23:08 Відповісти
 
 