Втрати "вагнерівців" на сході України - близько 100 тисяч убитими і пораненими, - Зеленський
Сили оборони України на Сході знищили 21 тисячу найманців ПВК "Вагнер", ще 80 тисяч "вагнерівців" були поранені.
Про це сказав у інтерв’ю іспанським журналістам Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу (російських найманців - ред.) і 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч "вагнерівців" наші війська на Сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для "вагнерівців"... Тому коли хтось говорить "Бахмут"... Зараз всі бачать: ми знищили реальний кулак "вагнерівців" на сході України", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що йдеться про найбільш умотивований склад російської армії, про тих, хто хоче вижити.
За словами Президента, цю інформацію також слід розглядати у контексті українського контрнаступу.
"Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців на сході - це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. ... Коли хтось каже: українські війська почали 1-го, 4-го, 10-го числа - ми почали раніше, ми багато чого робили", - зазначив Зеленський.
Водночас він підкреслив, що так звана потужність угруповання "Вагнер", вояки якого на сході України не повертались до своїх після невдалих атак, пояснюється тим, що, здавшись в полон Україні, вони мали шанси вижити.
"Вони йшли першим угрупованням вперед і знали, що вони не можуть зупинитися. Ми бачили це явище, розвідка показувала відео з дронів. Навіть коли вони йшли в лінію вперед і ми їх атакували, більшість з них гинула. Ті хто залишався, не повертали назад. Вони продовжували йти вперед. Чому? Тому що якщо вони йшли вперед, до нас, вони знали, що можуть потрапити у полон, вони можуть бути пораненими. Але якщо вони залишаться в полоні, то у них є шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, яке їм ставили, таких шансів у них немає. При поверненні назад, до своїх сил, військові "вагнерівців" вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні. Це такий живий паркан, всі інші мобілізовані сили Росії немотивовані, вони слабкіші. А цим немає чого втрачати", - сказав Зеленський.
Як зауважив Президент, ЧВК "Вагнер" вербувало багатьох своїх бійців у колоніях, і у більшості з них не було вибору.
"Вони не могли відмовитися, коли їх забирали з тюрем. І все це маячня, коли хтось говорить , що у них був якийсь вибір. У них не було вибору і потім, і на полі бою", - наголосив Зеленський.
За його словами, ЧВК "Вагнер" складається з двох напрямків - професійні військові і мобілізовані, яких використовувалися як гарматне м'ясо.
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Піндить забагато..
Цих бандюків треба було терміново витягти з м'ясорубки, де в них не було шансів.
І витягти не як дезертирів, що полишили поле бою, а як "нескорених заколотників".
Саме тому колону і не було знищено на марші з повітря:
на Пригожині висять африканські золоті копальні, домовленості про "захист",
і просто путінські гроші, номери рахунків яких знає лише він.
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цифірька якась знайома.
Как, в сущности, и предполагалось, по федеральным каналам пошло мочилово группы «Вагнер». Те, кто снимал про них проникновенные сюжеты о «взятии Углегорской ТЭС» и штурм Бахмута, делал документальные фильмы типа «ЧВК «Филармония» и взасос с ними фотографировался, теперь рассказывают, что «высокая эффективность бойцов ЧВК «Вагнер» в ходе СВО на Украине - это миф». Первый канал залудил «аналитический» сюжет, в котором упомянул, что вооруженные силы РФ взяли Мариуполь за 71 день, а вагнеровцам на взятие Бахмута понадобилось 224 дня.
О том, что на «взятие Ростова» у вагнеров ушло меньше суток, авторы сюжет упомянуть позабыли.
От любви до ненависти один шаг, как известно. А вот обратно... Впрочем, если завтра поступит команда разлеплять пельмени и, скажем мочить Шогу, то даже не придется особо стараться. Просто скажут, что вс рф штурмовали Мариуполь аж 71 день, а «Вагнер» взял Артемовск ВСЕГО за 224. Мастера контекста, не отнимешь.
я раніше думав, що таке і за гроші їсти гидко. бо все ж ьаки йдеться про нас, наше здоровья та життя.
ніде нічого не заважає?
особисто я ніколи не вмикав зє-марафон. і тому мене обурють постійні перемоги зє, в тому числі і за мій рахунок.
із 100000 загальних втрат за 8 місяців у бахмуті (оціночні дані від байдена) зє-пабєдун особисто вбив та поранив 100000 вагнерівців, не інакше.
так все ж таки - смачна локшина з вух?
так все ж таки - смачна локшина з вух?
додайте ще жовчі.
доречі, ви до Німеччини тікали вже після 22.02 в жіночій сукні?
жарти в тебе - просто відстій.
але карма то така штука - обовьязково трісне.
ще пригадаєш моє побажання.
і їж побрехеньки зє, раз смакують. "обома руками, кажу, набирай" (с)
а я тобі бажаю, щоб ти тікав до рашки з того ж приводу, що ти тікав до німеччини.
в мене жарти чудові, а жарти в тебе - просто відстій.
я не вірю в карму. але є причини і наслідки.
а от ти віриш в карму, тому вона обовьязково тебе трісне.
і не я, а ти їж побрехеньки уйла, раз смакують. "обома руками, кажу, набирай" (с)
- нє...
- ану скажи
сінхрофазотронскільки втрат у вагнера?
- ссс... то тисяч! а ну його. курив!
байден казав про втрати всього армії рифи за вісім місяців у бахмуті. вагнер жеж зеків 40 тис набрав. як він примудрився вдвічи більше втратити, ніж у нього було особового складу? (тільки ото не треба про "там не тільки зеки" - не тільки зеків ще тисяч 8, з якими він на москву ходив). ну і як воно? крім вагнера у бахмуті нікого не було. тому всі втрати - вагнера?
та ще одненьке: 50000 - це найняті зеки за увесь період що вагнер в україні. тобто: найняли 10000 у січні, іх вбили, потім у лютому завезли ще 10000. всього вагнер найняв 40000 зеків за 8 місяців. тобто одномоментно у вагнера наврядчи колись було 50000 в бахмуті
це - з вікі. але зє не чітатєль, зє - промовець (с)
не треба нервуватися.
річ не втім скільки кого втрачено.
річ у тім, що зє бреше не тільки нам, але й іспанцям.
ну не може зеледент без відосіків...