Росіяни обстріляли Малу Токмачку та Преображенку на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє дістали поранення

Російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Так, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Мала Токмачка та Преображенка.

"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Крім цього, Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.