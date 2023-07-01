Росіяни обстріляли Малу Токмачку та Преображенку на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє дістали поранення
Російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Так, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Мала Токмачка та Преображенка.
"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Крім цього, Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У відповідь водій заявив: "Україна - це "країна 404", її вже не існує. Її всю давно розірвали, розікрали, розбазарили, продали".
Після цього дівчина порадила таксисту переїхати в Росію, на що почула у відповідь:
"Оця дурна мовна істерія вже так "заколєбала", чесне слово. Їдьте на "западенщину" чи де там балакають на "задроченій мові".
Зрештою харків'янка не витримала і попросила висадити її з таксі.
Служба таксі Bolt у коментарі "УП.Життя" розповіла про те, що розірвали співпрацю з водієм. Це все сьогодні у Харкові.....