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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Малу Токмачку та Преображенку на Запоріжжі: одна людина загинула, двоє дістали поранення

область,обстріл,запорізька

Російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Так, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Мала Токмачка та Преображенка.

"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У бою під Малою Токмачкою 8 червня ЗСУ втратили 25 одиниць західної техніки, - Forbes. ФОТО

Крім цього, Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

Автор: 

обстріл (29063) жертви (1812) Запорізька область (3721)


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У відповідь дівчина зауважила, що, прослуховуючи музику виконавців РФ, чоловік підтримує країну-окупанта. Вона намагалась пояснити чоловікові, що виконавці отримують гроші за прослуховування пісень, якими потім сплачують податки до бюджету держави-агресорки. Частина з цих коштів йде на виготовлення ракет для війни з Україною.

У відповідь водій заявив: "Україна - це "країна 404", її вже не існує. Її всю давно розірвали, розікрали, розбазарили, продали".

Після цього дівчина порадила таксисту переїхати в Росію, на що почула у відповідь:

"Оця дурна мовна істерія вже так "заколєбала", чесне слово. Їдьте на "западенщину" чи де там балакають на "задроченій мові".

Зрештою харків'янка не витримала і попросила висадити її з таксі.

Служба таксі Bolt у коментарі "УП.Життя" розповіла про те, що розірвали співпрацю з водієм. Це все сьогодні у Харкові.....
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01.07.2023 18:09 Відповісти
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01.07.2023 18:16 Відповісти
Думку Зеленського ми знаємо : " А какая разница ? "
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01.07.2023 18:26 Відповісти
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/06/11/the-ukrainian-army-has-already-lost-half-of-its-unique-leopard-2r-breaching-vehicles/?sh=7b4803e186fe
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01.07.2023 23:17 Відповісти
 
 