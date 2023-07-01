До Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії РФ, - мер Федоров
До тимчасово окупованого Мелітополя і Генічеська прибувають нові підрозділи російських військ. Армія РФ також перекидає свою техніку в бік Запорізької області через Арабатські стрілку.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Ми навпаки фіксуємо, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська. Після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці і місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області", - сказав він.
Федоров також додав, що в Енергодарі ворог трохи зменшує свою присутність, але говорити про те, що їх там зовсім немає, поки не можна.
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Західні партнери нам ніколи нічого не говорили. Це МИ говорили, що хочемо звільнити Україну до кордонів 1991 р. І у західних партнерів було цілком логічне питання: "Як? Сидячи 8-м міс. у глухій обороні?"
потім під0ри всіх місцевих катують чи вбивають