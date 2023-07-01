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Новини Війна
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До Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії РФ, - мер Федоров

федоров

До тимчасово окупованого Мелітополя і Генічеська прибувають нові підрозділи російських військ. Армія РФ також перекидає свою техніку в бік Запорізької області через Арабатські стрілку.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Ми навпаки фіксуємо, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська. Після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці і місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі в місцях скупчення російської техніки пролунали вибухи, - Федоров

Федоров також додав, що в Енергодарі ворог трохи зменшує свою присутність, але говорити про те, що їх там зовсім немає, поки не можна.

Автор: 

армія рф (17771) Мелітополь (772) Генічеськ (39) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+6
Путін просив перемирʼя, йому його дали! Він окопався, замінювався, перегрупіровався. А нашим хлопцям кажуть західні партнери: ви жарте! А риба буде?
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01.07.2023 18:27
+4
А Бидланов говорить,що окупанти бєгут хто кудой...Так де ж правда?)
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01.07.2023 18:24
+4
Ряд ТГ-каналів, пов'язаних із так званою Ічкерією, стверджують про те, що дін-дон перебуває при смерті і вже не розмовляє.
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01.07.2023 18:50
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А Бидланов говорить,що окупанти бєгут хто кудой...Так де ж правда?)
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01.07.2023 18:24 Відповісти
,,,і живої сили у рашиста, для ведення війни в Україні практично ужо німа....
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01.07.2023 20:04 Відповісти
Путін просив перемирʼя, йому його дали! Він окопався, замінювався, перегрупіровався. А нашим хлопцям кажуть західні партнери: ви жарте! А риба буде?
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01.07.2023 18:27 Відповісти
Путін ніколи не просив перемир'я. Це нам так хотілося, щоб він просив.
Західні партнери нам ніколи нічого не говорили. Це МИ говорили, що хочемо звільнити Україну до кордонів 1991 р. І у західних партнерів було цілком логічне питання: "Як? Сидячи 8-м міс. у глухій обороні?"
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01.07.2023 18:35 Відповісти
може нарешті пора зайнятись кримським мостом ? та й меншими мостами треба займатись .
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01.07.2023 18:30 Відповісти
а як же тоді орки будуть потрапляти на фронт?
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01.07.2023 18:54 Відповісти
хай окопуються під Ростовом , а будуть знов не готовими . до речі наш Ростов хочуть перейменувати .
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01.07.2023 19:02 Відповісти
будудь лізти на південь України ї далі як таргани, в них людей нескінченно відмінно від наших людскіх ресурсів . ніхто ці мости трогати не буде. якийсь договорняк
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01.07.2023 19:16 Відповісти
Арабатська стрілка, вузький перешийок, але просуватись там цілком можливо і немає ним єдного мосту. З Керчі, практично по прямій. Правда не кругом дорога ідеально рівна, але є. Правда я там їздив в останнє років зо 40 тому, та не думаю, що щось кардинально змінилось.
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01.07.2023 18:32 Відповісти
Нові, а де старі поділися?
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01.07.2023 18:32 Відповісти
а ты что не слышал , целую неделю бомбили и Геническ и Мелитополь
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01.07.2023 18:47 Відповісти
Стоп е алло, а як же без Шмигаля? адже він теж хоче відсоток ! а як обіцянки до кінця війни не піднімати тарифи? чи для них війна вже скінчилася?
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01.07.2023 18:32 Відповісти
Ряд ТГ-каналів, пов'язаних із так званою Ічкерією, стверджують про те, що дін-дон перебуває при смерті і вже не розмовляє.
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01.07.2023 18:50 Відповісти
говорит только му-му
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01.07.2023 18:56 Відповісти
Точніше Пу-Пу.)
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01.07.2023 19:53 Відповісти
нахера казати що місцеві мешканці повідомляють,
потім під0ри всіх місцевих катують чи вбивають
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01.07.2023 19:53 Відповісти
Путін оголосив контрнаступ!
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01.07.2023 20:05 Відповісти
Іспанія надасть Україні додатково чотири танки Leopard... О!
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01.07.2023 22:21 Відповісти
 
 