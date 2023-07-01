На Вільнюському саміті потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на Вільнюському саміті НАТО на чіткий сигнал, що Україна буде в Альянсі після війни.

Про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Нам потрібен на Вільнюському саміті дуже чіткий зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни. Це і є запрошення", – заявив Зеленський.

"Для нас це було б дуже і дуже важливо", – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія стала 21-ю країною, яка підтримала членство України в НАТО, - Зеленський

Президент також підкреслив що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Раніше в інтерв’ю іспанським журналістам Володимир Зеленський сказав, що членство України в НАТО стало б відповіддю на те, що світ не боїться будь-якого агресора.

"Тому важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмось тебе. І членство України в НАТО - це одна із відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті і точно програє. І тому саме такий сигнал конкурентний хотілось би мати, мати запрошення у Вільнюсі. Мати щось чітке. Я людина конкретна і хотілось би, щоб на тому боці союзників також були дуже конкретні люди", - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що у РФ мета одна - забрати назад всі держави до Радянського Союзу".