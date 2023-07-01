На Вільнюському саміті потрібен сигнал, що Україна буде членом НАТО після війни, це і є запрошення, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на Вільнюському саміті НАТО на чіткий сигнал, що Україна буде в Альянсі після війни.
Про це він заявив на пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Нам потрібен на Вільнюському саміті дуже чіткий зрозумілий сигнал, що Україна може стати і має право стати рівноправним членом НАТО після війни. Це і є запрошення", – заявив Зеленський.
"Для нас це було б дуже і дуже важливо", – наголосив він.
Президент також підкреслив що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.
Раніше в інтерв’ю іспанським журналістам Володимир Зеленський сказав, що членство України в НАТО стало б відповіддю на те, що світ не боїться будь-якого агресора.
"Тому важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмось тебе. І членство України в НАТО - це одна із відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті і точно програє. І тому саме такий сигнал конкурентний хотілось би мати, мати запрошення у Вільнюсі. Мати щось чітке. Я людина конкретна і хотілось би, щоб на тому боці союзників також були дуже конкретні люди", - сказав Президент.
Зеленський зауважив, що у РФ мета одна - забрати назад всі держави до Радянського Союзу".
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- Скажіть, як давно ви почали говорити про сигнали? Як часто ви говорите про сигнали? Що ви відчуваєте, говорячи про сигнали?
І, о диво! Він зрозумів, що пролітає повз Вільнюс.
І почав назначати крайніх.
Погано, що він свято вірить, що такий перевід стрілок спрацює.
Дуже погано, що найзеленіша секта схаває. І в нього може вийти.
їдь і доказуй - на когось зобіженений, недозаклиний зашликунярій.
а краще за все іди і в другий раз розмінуй Чонгар - саме на часі.
І задля цього пушить Залужного з наступом.
Ця пресконференція була частиною масштабної ї спецоперації російських спецслужб, яка закінчилась оприлюдненням у 2020 році так званих "плівок Деркача", в яких напередодні виборів намагались дискредитувати Джо Байдена, а також лідера української опозиції Петра Порошенка. Згодом США ввели проти організаторів цієї кампанії - нардепів Андрія Деркача та Олександра Дубінського - санкції за спробу втручання у вибори президента США.
До того ж, Міжнародна антикорупційна організація Transparency International Ukraine https://ti-ukraine.org/news/pryznachennya-oleny-dumy-mozhe-postavyty-hrest-na-arma/ оцінила Олену Думу як "політично заангажовану", що "потенційно може впливати на її роботу" - адже у 2019 році вона брала активну участь у агітації за чинного президента Володимира Зеленського. Інші експерти переконані, що Олена Дума повністю підконтрольна Офісу президента України, і на користь цієї думки свідчить те, як її "протиснули" на посаду.
Оборонпром очолила людина єрмака, яка успішно впоралася з трьома заводами.
А після цього: "Байден! Чому ми досі не в НАТО?!?"
Обіцяв женитися, після того, як...
Зверх завдання умовному Заходу&США: тепер сконструювати щось на зразок Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/ Меморандум в Будапешті, а після ... предумати і пояснити чому.
Або навіть поставити в порядок денний НАТО прийняття, але "поручіть" Орбану, чи ще комусь наложіть...
Спічрайтеру дєрьмака уважуха, диктору за озвучку "дякую"
А тепер подивимось на решту дій цієї шобли: звинувачення у відсутності "графіку навчання пілотів" серед "деяких країн Заходу", черговий "зашквар" в МО, призначення в АРМА, початок передвиборчої програми найвеличнішого з промови в Раді на День Конституції, подальша узурпація влади і медійного простору...
Всі слова, зачитані з папірця чи озвучені з суфлеру - правильні. Всі дії - спрямовані на припинення руху України до ЄС та НАТО.
Ну і, звісно, безліч відволікаючих від цього тем: перейменування Запоріжжя, обговорення якоїсь доктрини, липові справи проти патріотів та опозиції і ще, і ще, і ще....
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поёт;
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
1. "Демократ" Франклін Делано Рузвельт - не хотів вступати в 2 світову війну, але був змушений після того, як США були атаковані і загинули громадяни США (незважаючи на відмову від участі у війні... а можливо, небажання Рузвельта воювати було розцінено ворогом як слабкість США).
2. "Демократ" Джон Кеннеді - "Карибська криза" - програш стратегічної ініціативи і різке збільшення ядерної загрози для континентальної території США. Кеннеді усунуто шляхом ліквідації.
3. "Демократ" Білл Клінтон - "Будапештський меморандум": ніби, нічого не сталося під час президентського терміну, але президент Клінтон сам особисто визнав у 2023 році, що "Будапештський меморандум" був помилкою. - Чому? - Бо схоже, що саме цей "документ" став одною з головних причин російсько-української війни, активні бойові дії в якій РФ почала не пізніше 2014 року і продовжує досі. ОДНАК! Назвавши той документ, ті рішення і дії ПОМИЛКОВИМИ, президент Клінтон так і не пояснив ЯВНО, ЧОМУ він вважає їх помилковими, і ЯКЕ РІШЕННЯ БУЛО БИ НЕ ПОМИЛКОВИМ, А ПРАВИЛЬНИМ! І ЧОМУ.
4. "Республіканець" Джордж Буш молодший суттєво допоміг зупинити російський наступ на Грузію і бомбардування міст, привівши в бойову готовність флот США і ракети в зоні досяжності Грузії. Напад РФ на Грузію і війну РФ почала за кілька місяців після того, як стало відомо, що на саміті НАТО 2008 року Україна і Грузія не отримають сигналу на зближення і перспективи майбутнього членства в НАТО (заради "умиротворення РФ").
5. "Демократ" Барак Обама не зробив практично НІЧОГО, щоб запобігти війні РФ проти України або, хоча би, щоб зупинити її. Віцепрезидент при Обамі - "демократ" Джо Байден теж ніяк не виділявся, окрім випадку його корупції, коли він шантажував Петра Порошенка, вимагаючи звільнити генпрокурора Шокіна, погрожуючи інакше заблокувати допомогу Україні на більш ніж 1 мільярд доларів США, - про цю історію розповів сам Джо Байден пізніше.
6. "Демократ" Джо Байден - одразу після початку його президентського терміну РФ почала значно більш агресивно погрожувати Україні, Європі і США, інтенсивність бойових дій на фронті в Україні і кількість загиблих збільшились приблизно в 10 разів порівняно з часом президентського терміну "республіканця" Дональда Трампа (який вперше поставив в Україну протитанкові засоби "Джавелін", які врятували Україну у перші дні після 24.02.2022, суттєво допомігши зупинити і відкинути бронетанкові колони від Києва та з півночі України). В кінці 2021 року РФ поставила фактично безальтернативні вимоги не тільки до України (вимагаючи "виконувати "мінські угоди""), але і до НАТО (вимагаючи повернутися до стану до 1997 року, тобто виключити зі складу НАТО декілька східноєвропейських країн, яких прийняли до НАТО після 1997 року). А на початку 2022 року РФ здійснила значно більш масований напад на Україну (порівняно з 2014-2021), що триває вже майже 1.5 років і кінця йому поки що немає. При "демократі" Джо Байдені США виділяють і постачають Україні зброї і *********** менше ніж просить Валерій Залужний як необхідний мінімум, змушуючи Україну втрачати значно більше захисників і цивільних, ніж можна було би, маючи необхідну зброю. Літаків F-16 "демократ" Джо Байден не дає (з часом дозволив іншим країнам передати Україні їхні такі літаки), в НАТО приймати Україну "демократ" Джо Байден не готовий, принаймні, до її перемоги. Зате "демократ" Джо Байден майже весь 2022 рік був готовий до таких "переговорів" між РФ і Україною, які передбачали втрати Україною окупованих територій і залишення їх під контролем РФ. Зараз на фоні регулярних нагадувань від США про те, що "загроза можливого застосування з боку РФ ядерної зброї проти України реальна і серйозна", і повній бездіяльності США щодо протидії цій загрозі починаються чутки про те, що, начебто, США бояться можливого розпаду РФ в разі поразки путінського режиму і начебто тому роблять так (наприклад, постачають менше зброї Україні, ніж необхідно Валерію Залужному, і відмовляються прийняти Україну до НАТО), щоб путінський режим не отримав поразку, бо після такої події начебто "може бути ще гірше". - А що і чому "може бути ще гірше"? - Знову те ж саме, що було в основі ПОМИЛКОВОГО (див. п. 3 вище) "Будапештського меморандуму", а саме - ПРИПУЩЕННЯ про те, що НАЧЕБТО більш безпечно, коли ядерна зброя не буде доступна декільком меншим країнам, а замість цього їхня ядерна зброя буде передана в 1 більшу країну - в РФ. НАЧЕБТО, таким чином вдасться ЗАПОБІГТИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ПОШИРЕННЮ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - АЛЕ ЩО нам ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА? - САМЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - САМЕ РФ РОБИТЬ ЦЕ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!!! - Ця зброя ВЖЕ поширена на території, з яких її прибрали згідно "Будапештського меморандуму": півострів Крим (Україна) і Білорусь. - І це зробила РФ! - Це РФ, якій (згідно цього "меморандуму") було дано більше довіри ніж "якимось незрозумілим країнам" Україні і Білорусі... - "Демократ" Джо Байден вже назвав такі дії РФ (розміщення ЯЗ в Білорусі) "вкрай безвідповідальними"... - ОТЖЕ, ПРИПУЩЕННЯ про, що НАЧЕБТО більша країна буде більш відповідально ставитися до ядерної зброї ВИЯВИЛОСЬ ПОМИЛКОЮ!!! СТРАТЕГІЧНОЮ ПОМИЛКОЮ!!! - ФАКТИЧНО саме ЦЕ ВИЗНАВ "демократ" Джо Байден... АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІН ЗНОВУ ХОЧЕ ПОВТОРИТИ ЦЮ Ж САМУ ПОМИЛКУ!!! І він РОБИТЬ ЦЕ ЗНОВУ!!! - Знову відмовляється прийняти Україну до НАТО, відмовляється дати Україні достатню кількість і якість (види, типи, в т.ч. F-16) зброї... І НАВІТЬ ЗНОВУ наполегливо і постійно натякає, що хоче, щоб Україна відновила "переговори" з путінським режимом без звільнення всіх своїх територій...
- А ДЕ Ж РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ?! ДЕ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК?! Де Україна в НАТО?!
Чи знову президентам від Демократичної партії "випадатимуть" важкі часи? Чи їх це влаштовує?
Очевидно, ніхто не здивується, якщо виявиться, що путінський режим з РФ "поділився" ядерною зброєю з Іраном і/або Північною Кореєю. Або навіть "поділився" з ними технологіями її виробництва.
І ще ФР не тільки не приховує, але й максимально гучно публічно заявляє,
що вони готові не тільки "поширювати", але і "застосовувати" ядерну зброю -
почалося це теж, як мінімум з 2014 року, коли їхній телевізор заявив, що начебто (цитата) "Россия - единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел".
І вони продовжують робити це і досі, погрожуючи ядерними ударами то Україні, то Лондону, то США, то Німеччині, то іншим. Але не тільки на словах, але і діями - Запорізьку атомну електростанцію вже замінували...
ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.