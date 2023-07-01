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Декілька країн наближаються до домовленості щодо гарантій безпеки для України, - Frankfurter Allgemeine Zeitung

безпека

Угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє німецька газета FAZ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО після закінчення війни.

Згідно з повідомленням, відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією і США вже майже готова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС запропонує Україні двосторонні безпекові домовленості. Гаранти - США, Велика Британія, Франція та Німеччина, - Financial Times

Кожна країна-учасниця укладатиме з Києвом окрему угоду.

Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.

Відповідно, Німеччина хоче запропонувати зберегти нинішній рівень допомоги до кінця війни.

Автор: 

безпека (944) гарантія (268)


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Топ коментарі
+8
Маячня! Які гарантії ? Тільки НАТО може бути гарантієй Україні.
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01.07.2023 20:23
+7
ГОТУЄТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ЧЕРГОВА ЛИЦЕМІРНА ЗАХІДНА КУЙНЯ, КОТРУ МОЖНА СМІЛИВО НАЗВАТИ "БУДАПЕШТСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ,ЗАХІДНИМ СВІТОМ ІЗ ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ -ДУБЛЬ ДВА"
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01.07.2023 20:01
+5
В ЄС ідіотів немає. Вони прекрасно розуміють не тільки військову роль бамперу від кацапів, а й економічний потенціал України, де з 370 корисних копалин видобувається 332. Ми надзвичайно багата країна! Головне для нас вислати жидів корумпованих в Ізоаїль до мами Ріми, кацапів-хуйлофілів депортувати в *********, а свою жадібну корумповану сволоту тихо передушити як цуциків. 100 українських сімей грабують Україну. Їх зникнення з живих за кордоном навіть не помітять на фоні війни. То ж, браття, створюйте комітети Лінча і знищуйте корумповане падло яке позбавляє майбутнього весь народ України.
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01.07.2023 20:08
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01.07.2023 20:00 Відповісти
ГОТУЄТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ЧЕРГОВА ЛИЦЕМІРНА ЗАХІДНА КУЙНЯ, КОТРУ МОЖНА СМІЛИВО НАЗВАТИ "БУДАПЕШТСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ,ЗАХІДНИМ СВІТОМ ІЗ ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ -ДУБЛЬ ДВА"
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01.07.2023 20:01 Відповісти
Ваші пропозиції? Тільки будьте реалістом!
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01.07.2023 20:36 Відповісти
ТИ БА ЯКИЙ ЗАХІД ПОГАНИЙ! ТОМУ БУДЕМО ТРИМАТИСЬ ПОДАЛІ ВІД ЗАХОДУ, ЯК ТОГО КАЦАПИ Й ХОЧУТЬ, ЩОБ МИ ЗАЛИШИЛИСЬ З КАЦАПАМИ НАОДИНЦІ І ВТРАТИЛИ ПІДТРИМКУ, ЯКА Є ЗАРАЗ.
А яка підтримка є зараз? Що, Україна би встояла навіть на нинішній лінії фронту зі старим радянським мотлохом? Хтось скаже, що кацапи таким же мотлохом окупували 20% України, а я запитаю - які снаряди в достатній кількості Україна виробляла станом на 23.02.2022? І як виробляти снаряди без західних ЗРК, коли вся територія прострілюється?
Коли у нас були лише "Буки" та "С-300", скільки крилатих ракет ми збивали? А зенітні ракети до цих систем звідки взяти?
Що, Захід замало робить? А влада корупціонерів, яку "нарід" обирає 30 років поспіль, скільки зробила?
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01.07.2023 21:08 Відповісти
Не старайся втирати брехливу західну прорашистську куйню.Твоя відповідь-"будь Україна членом НАТО.чи була би така кровопролитна війна із сотнями тисяч вбитих українців і окупацією більш як 20% її території- це перше Тобі запитання.???І друге-"Якщо Україну не беруть в НАТО.то чи закінчиться кровопролиття в Україні і рашисти вийдуть з окупованої української території, до міжнародно-визнаних її границь???Всіляки там "буки" С-300 І т.ді т.п трампісти байденісти влада корупціонерів і ще і ще в сторону.Твоїх дві відповіді...
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01.07.2023 23:33 Відповісти
"Західну" = "прорашистську"? У тебе з головою все гаразд?
Якби Україна не загравала всю історію з кацапами і не браталася з ними, обираючи собі злодіїв та колаборантів у владу (ще трохи і замість кучми обрали б комуніста симоненка, а у 2010 таки обрали яника), а натомість як Польща та крайни Балтії стабільно рухалась в ЄС і НАТО, то нас би прийняли туди у 2004 разом з іншими і війна проти України означала б ядерну війну з усім НАТО. А тепер прийдеться воювати самим, бо НАТО нам нічим не зобов'язане - "нарід" сам так вирішив.

Перебити таку частину кацапського війська, щоб залишки зробили жест блєдной молі і забралися самі - реально. А щоб після цього не було стільки ракетних ударів - треба не яйця по 17 купувати, а завершувати розробку "Сапсанів" і довбати у відповідь, у нас є PAC-3 та SAMP-T проти балістики, щоб прикрити військові заводи (в Україні купа місця і купа приміщень непрацюючих заводів, у тому ж Києві - що, не можна перемістити обладнання і розташувати так, щоб вистачило теперішніх засобів ППО?).
Війна - це завжди втрати, але якого біса громадяни НАТО мусять вмирати за незалежність України? На них поки ніхто не напав, а "превентивний напад, щоб ворог потім сам не напав" - таким лише ху#ло займається і лише проти тих, у кого ядерної зброї нема.
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02.07.2023 01:51 Відповісти
В Тебе з головою хаос.Ти ,як радянський гебнявий замполіт , у випадку відсутності аргументів , щоб конкретно відповісти на запитання , починаєш молоти всяку всячину Так є в Тебе конкретна відповідь .на конкретні запитання стосовно безпеки і війни в Україні.("Західну" = "прорашистську" НА ДОГОДУ РАШИСТУ І ОКУПАНТУ УКРАЇНИ МАБУТЬ ЗАХІДНІ ЛИЦЕМІРИ ЯК І В 2008 РОЦІ НЕ ВІЗЬМУТЬ УКРАЇНУ В НАТО.Проходь
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02.07.2023 09:32 Відповісти
Іди похмілись
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01.07.2023 21:13 Відповісти
ото ж то і воно,що Ти не вийшов з похмілля, бо весь час похмиляєшся
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01.07.2023 23:35 Відповісти
Перехідна модель -- ми не в тому становищі шоб шось диктувати і так як шось дають як від серця відривають .
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01.07.2023 20:07 Відповісти
В ЄС ідіотів немає. Вони прекрасно розуміють не тільки військову роль бамперу від кацапів, а й економічний потенціал України, де з 370 корисних копалин видобувається 332. Ми надзвичайно багата країна! Головне для нас вислати жидів корумпованих в Ізоаїль до мами Ріми, кацапів-хуйлофілів депортувати в *********, а свою жадібну корумповану сволоту тихо передушити як цуциків. 100 українських сімей грабують Україну. Їх зникнення з живих за кордоном навіть не помітять на фоні війни. То ж, браття, створюйте комітети Лінча і знищуйте корумповане падло яке позбавляє майбутнього весь народ України.
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01.07.2023 20:08 Відповісти
Бариг залишимо?
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01.07.2023 20:28 Відповісти
"Бариги" є всюди. Кожен підприємець прагне купити дешево (отримати на халяву) і продати дорого. Тут лише проблема в тупій жадібності - американський барига вважається успішним коли досягає річного прибутку на вкладений долар 16%, а "генієм підприємництва" той хто законно набодяжив 25% і більше. У нас бариги ще з 90-х вважають "бізнесом" лише те що приносить від 300% і вище. І ми їм це дозволяємо! Звідси наші "підприємці" це вимираючий вид дебілів які здохнуть від обжерливості і саме оце тупе бажання халяви зробило з України саму корумповану державу Європи. Такими якими ми, як народ, є сьогодні не місце в Європі. То ж не дивуйтесь з "китайської позиції європейців" які спостерігають "битву павіанів" за смердючий банан... Коли два корумпованих народи знищують один одного людство в цілому лише виграє, а от переможе, як завжди, менш корумпований...
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01.07.2023 20:51 Відповісти
Україна не бідна країна, а пограбована. Бо народ дурний.
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01.07.2023 20:45 Відповісти
Зате у нас є "Педагогічний Університет імені Драгоманова", де прохідний бал аж 103 з 200 можливих...
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01.07.2023 21:03 Відповісти
Проходь, вчись, якщо зможеш скласти іспити та захистити дипломну - кого хвилює, скільки в тебе було при вступі?
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01.07.2023 22:51 Відповісти
По перше, "педагогіка" не має власного предмету і не може вважатися наукою за визначенням. По друге, 103 бали це рівень олігофрена який читає по складам... Хай твої діти учаться в таких університетах...
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01.07.2023 23:00 Відповісти
Вони диплом видали хоч одному "олігофрену"? Хоч один "олігофрен" отримав високі оцінки?
Хто хоче і може - той вчиться і йому "олігофрени" не завадять.
І що робити бюджетному закладу освіти, якщо не всі студенти такі розумники? Набирати по 10 чоловік і прожирати бюджетні кошти?
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01.07.2023 23:09 Відповісти
Навіть не сумнівайтесь, що видав, і не одному. Раптом хтось не знає - на ЗНО можна отримати від 100 до 200 балів, менше 100 балів отримати технічно неможливо. Тому 103 бали це дійсно рівень олігофрена. Як казав один мій знайомий завідувач кафедри одного з вишів: "У наших студентів є лише одна можливість не отримати диплом - якщо їх зіб'є машина". Уряд та демографія створила жорстку конкуренція серед ЗВО, але, на жаль, нечистоплотну. Університети боряться за студентів не підвищенням якості освіти, а зниженням вимог до здобувачів.
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02.07.2023 00:13 Відповісти
Так. Видають масово. Більш слабких студентів ніж в Драгоманова я ніде і ніколи не бачив. Викладацький склад просто жахливий і повністю залежний від керівництва. Керівництво "вічне і незмінне". Більше половини викладачів з дрімучої провінції і живуть в гуртожитках університету, а їх офіційної зарплатні не вистачає на те щоб орендувати пристойну квартиру. Корупція зашкалює. То ж оцінка напряму залежить від "внеску" та "забаганки" (тарифу) викладача. Фактично Драгоманова це місце працевлаштування дружин чиновників з краденими дисертаціями. Плагіат там заохочується та ігнорується починаючи з 1-го курсу і закінчуючи дипломними роботами.
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02.07.2023 00:16 Відповісти
Не смішіть людей. В Африці теж багато копалин і що? У нас 100 родин грабують країну, а 35 млн. (чи скільки нас залишилось?) мріють опинитись на їх місці. Щоб реалізувати потенціал України, має змінитись мислення українців, я для цього потрібна зміна трьох поколінь.
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02.07.2023 00:05 Відповісти
Тобто Ви вважаєте що все вирішить час, а не спрямовані зусилля? Маю Вас розчарувати. Без системного переслідування корупціонерів державою та свідомими громадянами навіть через багато поколінь нічого не зміниться на краще. Але за системного підходу на рівні держави населення повністю змінює свою думку на протилежну всього за 6 років. Кацапам, до речі, знадобилось всього 9 років щоб перетворити українців в нацистів, фашистів і "хохлов глупєє ворони"...
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02.07.2023 00:25 Відповісти
Погоджуюсь лише з Вашим першим твердженням, системне переслідування потрібне. За умови системного переслідування повинно змінитись три покоління.

Ніяких 9 років кацапам не було потрібно, вони такими є останні майже 900 років, з часів Андрія Боголюбського. Той, хто був про них іншої думки - дурний, сліпий і не вчив історію.
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02.07.2023 00:34 Відповісти
Це не кацапи розмовляють мовою пропаганди, це соловйов і скабєєва говорять мовою "глибинного народу".
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02.07.2023 00:36 Відповісти
Ваша точка зору хибна. Так, кацапи тварюкам були завжди. І що? Вода мокре. Вітер дує, а кацапи звірі. Якщо розраховувати на три покоління, то зараз нічого робити не потрібно бо для мене особисто ця "сізіфова праця" не має ніякого сенсу. Я не доживу, а буду маятись тут в повному і безнадійному лайні. Як казав Король-Сонце Людовік 14 "після нас хоч потоп". І так вважає переважна більшість українців, яка не хоче, не буде і не може витрачати час і кошти на "завтра", яке може й не наступити. Памятаєте у Керолла "варення на завтра"? Його завтра теж не можна їсти бо воно ж "на завтра"... Звідси все що потрібно робити потрібно робити тут і зараз! І отримувати результат, а не тішитися "туманним майбутнім"...
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02.07.2023 00:50 Відповісти
Ви, мабуть, неуважно причитали. Три покоління повинно змінитись за умови системної наполегливої роботи. Якщо нічого не робити, нічого не зміниться і за тридцять поколінь. Ви вірите в зміни за 6 років? Ви романтик, передавайте привіт Лаурі Кевеші.
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02.07.2023 14:08 Відповісти
Як прагматик не вірю, а знаю точно. Мене цьому вчили. І у нас і за кордоном. Ці знання я 20 років застосовував в своїй роботі (соціальне управління).
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02.07.2023 15:16 Відповісти
Маячня! Які гарантії ? Тільки НАТО може бути гарантієй Україні.
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01.07.2023 20:23 Відповісти
Тобто узаконять те, що зараз вони для України роблять. Головне чітко прописати в цьому договорі умови набуття членства в НАТО.
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01.07.2023 20:34 Відповісти
На завтра? Пропишуть. Це буде досить тривалий процес.
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01.07.2023 20:40 Відповісти
Гарантії, кажете??? Це замість НАТО? Смішно...
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01.07.2023 20:37 Відповісти
Нельзя соглашаться ни на какие "гарантии", только вступление в НАТО....все остальное от лукавого....
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01.07.2023 20:40 Відповісти
Не погоджуватись? А що зробити? Заплакати? Надути губи і ніжками потупцяти?
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02.07.2023 00:14 Відповісти
Орать...орать на весь мир, мол это дискриминация, мол Будапештский меморандум номер два и мы это уже проходили, мол мы за завтрашнею Европу воюем а вы так с нами, мол столько детей за будущее запада погибло и т.п....
И каждую патлу (страну которая против) публично чехвостить, как Мельник чехвостил Германию (правильно делал,еще мало чехвостил)...
Короче нужно орать навесь мир, демонстративно двигаться к Китаю и т.п....
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02.07.2023 09:18 Відповісти
Клоун поїде у Вільнюс чи обере граблі януковича ?
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01.07.2023 20:46 Відповісти
Меморандум 2? Шо опять?!...
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01.07.2023 20:46 Відповісти
******** вільний світ так поки що й не зрозумів, що ніякі угоди не захищають, але конкретні справи - наприклад поставки зброї і ***********
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01.07.2023 20:54 Відповісти
Які можуть бути гарантії в світі подвійних стандартів? В світі де в Раді Безпеки ООН сидять фашисти які ссуть на устав ООН? Сьогодні Україна на 10 голів вища за корумповану, і роздовбану в хлам повоєнну ісламську Турцію, яку колись прийняли в НАТО щоб замкнути совєцький флот в калюжі Чорного моря... А зараз замість знищення кацапського флоту ООН клянчить у кацапів "зерновий коридор" щоб грабувати Україну (в Африку ми продаємо зерно по 69 баксів при світовій ціні 362). ООН не жахає геноцид українців в Україні і українські "білі біженці". ООН боїться навали чорних дикунів в цивілізовані країни з Африки і соромливо погоджується на винищення українців...
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01.07.2023 21:00 Відповісти
ООН клянчить у кацапів "зерновий коридор" щоб грабувати Україну (в Африку ми продаємо зерно по 69 баксів при світовій ціні 362)

1) Хто нам пропонує контракт за 362? Якщо ніхто, то ми або продамо за 69, або воно згниє.
2) "Грабувати" - це з примусом. Щось не видно черги з тих, хто готовий у нас купити зерно по 362 замість Африки.

Досить, будь ласка, кацапських наративів, що нас "поганий Захід" нібито "грабує". Хочете продати дорожче - знайдіть покупців, не можете продати дорожче - продавайте, за скільки зможете, отримуйте валютні надходження, а не живіть повністю за рахунок західних громадян.
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01.07.2023 23:01 Відповісти
Я за те щоб 1) згноїти, але не продавати за копійки; 2) відмовитись від посівів того що ми не можемо продати по світовій ціні; і 3) системно реструктурувати агросектор з орієнтацію на глибоку переробку і торгівлю готовим продуктом а не сировиною. Мука, наприклад, коштує в рази дорожче за зерно... Кацапський наратив - бути сировинним додатком і дешевою робочою силою. Воно нам треба?
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01.07.2023 23:11 Відповісти
1) згноїти, але не продавати за копійки
Витратили кошти, щоб засіяти і потім зібрати врожай, щоб зараз замість "копійок" не отримати взагалі нічого і все втратити? У нас є стільки зайвих грошей, щоб їх так викинути? І нам зараз кошти не потрібні, бо західні громадяни з власної кишені нас прогодують і самим заробляти не треба?

2) відмовитись від посівів... 3) системно реструктурувати агросектор
То це ООН нам винне, що ми обираємо не ті посіви? Це ООН нас "грабує", а не наша влада не може правильно розпорядитись тим, що у нас є? Це за умови, що після зміни посівів та реструктуризації ми дійсно знайдемо покупців на такі обсяги і по такій ціні, яка дозволить нам заробити більше, ніж до цього.
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02.07.2023 00:46 Відповісти
Агросектор це бізнес в якому постійно зменшується прибуток. Це закон. Тому всі країни змушені дотувати своїх фермерів інакше голод. Будь які інвестиції в агросектор проблемні і їх просто не роблять. Багаті країни хочуть купувати дешево в бідних країнах. Сккільки там коштує фірсма Apple? 3 триліони доларів остання (вчорашня) оцінка... Ми зараз країна навіть не третього, а четвертого світу... і у нас джерелом багатства і добробуту як і за совка є "посада" а не чесна праця...
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02.07.2023 01:17 Відповісти
Україна витратила кошти на посів та збір врожаю.
Зараз можна або продати по 69 та отримати надходження валюти, або "згноїти" і отримати дідька лисого під час війни, коли нам потрібна кожна копійка і коли громадяни країн Заходу оплачують допомогу Україні з власної кишені і не зрозуміють, якщо ми "згноїмо" зерно замість його продажу! Про що тут взагалі сперечатись??!

Якщо можна щось реалістично змінити та є покупці на наш потенційний новий товар у потрібній кількості - то питання виключно до нашої влади, чому це не робиться. Але зерно на продаж вже є і його потрібно продати, бо нам потрібні гроші.
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02.07.2023 01:46 Відповісти
Продадуть. Не сумнівайтесь...І гроші надійдуть в бюджет, велика частка якого витрачається на утримання чиновників і виплату їм колосальних зарплат. А селянам що? Городи, рубати дрова по посадкам, красти все що погано лежить, латати драні штани і посилати своїх дітей на війну...
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02.07.2023 01:53 Відповісти
Та тема тут не простая. То цена 69 как за фуражное, скорее всего. А у нас другого особо то и нет зерна. 3-4 класс условно по старому на комбикорма. Стеклянистая пшеница просто не вызревает у нас. Только в Ю Европе. Просто сбыт идёт под эгидой ООН по программе борьбы с голодом в 3 странах---в Африку в основном. Хорошее зерно у нас покупает и много Египет, та и другие. А вот рожь идёт в ЕС по терпимой цене. Такой хлеб любят и едят и великолепно выпекают в Скандинавии и С Европе. Кацапы нас давно хотят притопить на зерновом рынке. Они тоже валят зерно и много, такое как у нас. Через Ейск и Керчь---удобные порты, кстати ещё при царях шло тогда с этих портов, и с Одессы конечно.
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01.07.2023 23:26 Відповісти
Єгипту Україна продає зерно по 114 за тону. Ми дійсно вирощуємо фуражне зерно ще з совка. Наш хліб не смачний. Ми не вирощуємо тверді сорти. Совок вважав населення бидлом і годував виключно фуражним зерном. Сьогодні ООН, схоже, вважає бидлом Африку. Я багато років прожив за кордоном і після повернення український хліб майже не їм. Не смачний. Якось захотілось смачну булочку. Вирішив сам спекти, але виявилося що італійська мука твердих сортів в супермаркеті коштує 136 гривень за кіло, а наша 17 гривень... Я вже не кажу про смак пасти (вермішелі)! Наша просто лайно яке навіть свиням давати шкода... Ваші "заяви" про "рожь каторую любят в Європє" абсурдні. *******? Ну хіба що ностальгуючі по совку емігранти. Для них це " вкус родіни"... Якість випічки перевірити дуже просто. Ідіть на свою кухню і придавіть свіжу буханку хліба коліном на стільці. Якщо за 10 хвили буханка не повністю підніметься до початково стану і залишиться склеєною то Ваш хліб це хліб з неякісного фуражного зерна.
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01.07.2023 23:51 Відповісти
Правда, але не повністю. Що таке 114 за тону? Ціна змінюється щодня, і навіть в один день вона різна у різних трейдерів. В Україні вирощуються в тому числі і тверді сорти пшениці, борошно з яких продається в ЄС і користується там великим попитом, також і в Італії. Але відсоток таких посівів у нас дуже маленький.
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02.07.2023 00:23 Відповісти
Вирощування твердих сортів займався "Чумак", але зараз він ледве животіє, а їх паста з українських твердих сортів ніяка. Щойно повернувся з дачі в Полтавської області. Там твердих сортів пшениці не вирощують зовсім. Ріпак, соняшник, кукурудза, ячмінь. Решта на городах. З 108 корів в селі залишилось 8. В сусідніх поздавали на мясо ще декілька років тому бо годувати корову вже дорожче ніж на ній можна заробити - молоко приймають по 8 гривень за літр при жирності не менше ніж 5,4... а щоб на зиму купити корові сіна треба придбати 1,п пакети на 180 днів. Пакет сіна 80 гривень. Порахуйте самі скільки молока здати потрібно. Жодна корова так не доїться!... ******* селу... В структурі імпорту продовольчі товари сьогодні займають 10,9%. Далі буде... усе "зелено-зелено"...
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02.07.2023 01:33 Відповісти
P.S. 1,5 пакета (півтора).
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02.07.2023 01:35 Відповісти
Проработал 10 лет на паслайнерах чмп, служба ресторана. Наших не катали, далеко ходили. Что едят и пьют знаю отлично, хоть и давно было. И Скандинавию тоже. Круизы к вечной кромке льдов, Шпицберген, мыс Нордкап, северные круизы от Гамбурга. Хлеб ржаной конечно иначе там пекут, с добавками, но лучшего как там не знаю. Но рожь и тогда и сейчас часто наша.
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02.07.2023 02:42 Відповісти
Що мене особисто дратувало за кордом так це те що українські продукти там "чомусь" продавали значно дешевше ніж ми купуємо в наших українських магазинах... І так не лише в Європі, а навіть в США, Ізраїлі та Тайланді. Може ще десь де я не бував. Це загальна тенденція, що спонукає мене дійти висновку що аграрні країни завжди залишатимуться бідними...
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02.07.2023 03:00 Відповісти
Жене дао почитать ваш ответ. Она кондитер была в молодости но и пекарне работала. Мне тоже пришлось работать там где и с женой познакомился. С 1974 по 1984 гг отработали на пасслайнерах ЧМП, служба ресторана, я работал и поваром и барменом и зав складом продуктов на лайнерах. Наших не катали. Круизы от Генуи, Сиднея, Нью-Йорка итд. И что едят, пьют, как любят и где знаю отлично. Но не понту ради конечно это. В Италии часто продукты брали, в Неаполе особо и стеклянистую пшеницу знаю свойства её. Да за дрожжи промолчу. Речь о том, что в бутылку с экспортом загнали нас кацапы по зерну. И по металлургии тоже. Агрокомплекс и сталь особо рельсы что катали на ,Азовстали, только валюту и давали. Теперь капец. А без багетов что хрустят великолепно как нибудь проживём. Скандинавы, Англия и немцы, датчане ржаной едят крепко очень. Там купить поесть---удовольствие. Но дорого. Даже на Шпицбергене его чуть брали для круизников. На норвежской территории само собой. Англичане пудинги пекут к рождеству отличные и немцы тоже с ржаной муки. Хотя специй и сухофруктов закладывают процентов 40 от всего теста. А не 2 изюминки как на совковой ватрушке. Ладно.
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03.07.2023 21:33 Відповісти
Гарантия безопасности во время войны? Такой бред.
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01.07.2023 21:20 Відповісти
Єдиною гарантією безпеки може бути сильна армія з ядерним арсеналом, більше ніхто і ніщо, хто б там що не говорив.
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01.07.2023 22:52 Відповісти
І у Індії, і у Пакистану є ядерний арсенал. Війна між цими двома країнами точиться вже 76 років.
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02.07.2023 00:17 Відповісти
 
 