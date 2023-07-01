Декілька країн наближаються до домовленості щодо гарантій безпеки для України, - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це повідомляє німецька газета FAZ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"

Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО після закінчення війни.

Згідно з повідомленням, відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією і США вже майже готова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС запропонує Україні двосторонні безпекові домовленості. Гаранти - США, Велика Британія, Франція та Німеччина, - Financial Times

Кожна країна-учасниця укладатиме з Києвом окрему угоду.

Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.

Відповідно, Німеччина хоче запропонувати зберегти нинішній рівень допомоги до кінця війни.