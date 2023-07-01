Декілька країн наближаються до домовленості щодо гарантій безпеки для України, - Frankfurter Allgemeine Zeitung
Угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
Про це повідомляє німецька газета FAZ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду"
Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО після закінчення війни.
Згідно з повідомленням, відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією і США вже майже готова.
Кожна країна-учасниця укладатиме з Києвом окрему угоду.
Йдеться про зброю, гроші, військову допомогу та навчання. Це має дозволити Києву захистити себе без прямого втручання країн-гарантів.
Відповідно, Німеччина хоче запропонувати зберегти нинішній рівень допомоги до кінця війни.
Будь ласка, зачекайте...
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А яка підтримка є зараз? Що, Україна би встояла навіть на нинішній лінії фронту зі старим радянським мотлохом? Хтось скаже, що кацапи таким же мотлохом окупували 20% України, а я запитаю - які снаряди в достатній кількості Україна виробляла станом на 23.02.2022? І як виробляти снаряди без західних ЗРК, коли вся територія прострілюється?
Коли у нас були лише "Буки" та "С-300", скільки крилатих ракет ми збивали? А зенітні ракети до цих систем звідки взяти?
Що, Захід замало робить? А влада корупціонерів, яку "нарід" обирає 30 років поспіль, скільки зробила?
Якби Україна не загравала всю історію з кацапами і не браталася з ними, обираючи собі злодіїв та колаборантів у владу (ще трохи і замість кучми обрали б комуніста симоненка, а у 2010 таки обрали яника), а натомість як Польща та крайни Балтії стабільно рухалась в ЄС і НАТО, то нас би прийняли туди у 2004 разом з іншими і війна проти України означала б ядерну війну з усім НАТО. А тепер прийдеться воювати самим, бо НАТО нам нічим не зобов'язане - "нарід" сам так вирішив.
Перебити таку частину кацапського війська, щоб залишки зробили жест блєдной молі і забралися самі - реально. А щоб після цього не було стільки ракетних ударів - треба не яйця по 17 купувати, а завершувати розробку "Сапсанів" і довбати у відповідь, у нас є PAC-3 та SAMP-T проти балістики, щоб прикрити військові заводи (в Україні купа місця і купа приміщень непрацюючих заводів, у тому ж Києві - що, не можна перемістити обладнання і розташувати так, щоб вистачило теперішніх засобів ППО?).
Війна - це завжди втрати, але якого біса громадяни НАТО мусять вмирати за незалежність України? На них поки ніхто не напав, а "превентивний напад, щоб ворог потім сам не напав" - таким лише ху#ло займається і лише проти тих, у кого ядерної зброї нема.
Хто хоче і може - той вчиться і йому "олігофрени" не завадять.
І що робити бюджетному закладу освіти, якщо не всі студенти такі розумники? Набирати по 10 чоловік і прожирати бюджетні кошти?
Ніяких 9 років кацапам не було потрібно, вони такими є останні майже 900 років, з часів Андрія Боголюбського. Той, хто був про них іншої думки - дурний, сліпий і не вчив історію.
И каждую патлу (страну которая против) публично чехвостить, как Мельник чехвостил Германию (правильно делал,еще мало чехвостил)...
Короче нужно орать навесь мир, демонстративно двигаться к Китаю и т.п....
1) Хто нам пропонує контракт за 362? Якщо ніхто, то ми або продамо за 69, або воно згниє.
2) "Грабувати" - це з примусом. Щось не видно черги з тих, хто готовий у нас купити зерно по 362 замість Африки.
Досить, будь ласка, кацапських наративів, що нас "поганий Захід" нібито "грабує". Хочете продати дорожче - знайдіть покупців, не можете продати дорожче - продавайте, за скільки зможете, отримуйте валютні надходження, а не живіть повністю за рахунок західних громадян.
Витратили кошти, щоб засіяти і потім зібрати врожай, щоб зараз замість "копійок" не отримати взагалі нічого і все втратити? У нас є стільки зайвих грошей, щоб їх так викинути? І нам зараз кошти не потрібні, бо західні громадяни з власної кишені нас прогодують і самим заробляти не треба?
2) відмовитись від посівів... 3) системно реструктурувати агросектор
То це ООН нам винне, що ми обираємо не ті посіви? Це ООН нас "грабує", а не наша влада не може правильно розпорядитись тим, що у нас є? Це за умови, що після зміни посівів та реструктуризації ми дійсно знайдемо покупців на такі обсяги і по такій ціні, яка дозволить нам заробити більше, ніж до цього.
Зараз можна або продати по 69 та отримати надходження валюти, або "згноїти" і отримати дідька лисого під час війни, коли нам потрібна кожна копійка і коли громадяни країн Заходу оплачують допомогу Україні з власної кишені і не зрозуміють, якщо ми "згноїмо" зерно замість його продажу! Про що тут взагалі сперечатись??!
Якщо можна щось реалістично змінити та є покупці на наш потенційний новий товар у потрібній кількості - то питання виключно до нашої влади, чому це не робиться. Але зерно на продаж вже є і його потрібно продати, бо нам потрібні гроші.