Збройний заколот Пригожина свідчить про шкоду, яку Путін завдав Росії, - глава ЦРУ Бернс

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни проти України.

"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям нищівним звинуваченням Кремля у брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і ведення війни російським військовим керівництвом", – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі в англійському Оксфордширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вплив цих слів і дій буде відчуватися ще деякий час – яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим" – зазначив він.

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Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі", але заявив, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть жодної участі".