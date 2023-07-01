УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13427 відвідувачів онлайн
Новини
3 310 24

Збройний заколот Пригожина свідчить про шкоду, яку Путін завдав Росії, - глава ЦРУ Бернс

бернс,вільям

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни проти України.

"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям нищівним звинуваченням Кремля у брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і ведення війни російським військовим керівництвом", – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі в англійському Оксфордширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Вплив цих слів і дій буде відчуватися ще деякий час – яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим" – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава ЦРУ Бернс таємно відвідував Київ та ознайомився з амбітним планом визволення окупованих територій, - The Washington Post

Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі", але заявив, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть жодної участі".

Автор: 

Пригожин Євген (522) Бернс Вільям (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Дуже сподобалось коли ***** начав заікатись на відповіді про Залужного. А згодом буде обсиратись.
показати весь коментар
01.07.2023 20:30
+6
Заезженая пластинка....оружие давайте....задолбали уже....
показати весь коментар
01.07.2023 20:45
+4
То ***** - агент ЦРУ, розвалює Московську імперію?
показати весь коментар
01.07.2023 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То ***** - агент ЦРУ, розвалює Московську імперію?
показати весь коментар
01.07.2023 20:19 Відповісти
Нємцов сказав же про *****, що поки цей ****..ий не розвалить свою країну - не заспокоїться
показати весь коментар
01.07.2023 21:06 Відповісти
Бреше як дихає. А дихає часто.

Президент московії володимир люциферович постійно бреше, як і його куратор, занепалий ангел - сатана. Старий бабаєв неодноразово заявляв журналістам, що держава не має жодного стосунку до приватної військової компанії «Вагнера, яка воює у Сирії та в Україні під Бахмутом. Після стресу і нервового зриву, пов'язаного з заколотом Євгена Пригожина і походом «зеків» на Москву, обнуленіш «чесно» зізнався, що «фінансування «вагнеру» за рік російським платникам податків обійшлося 86 мільярдів рублів».

Колишній офіцер КДБ багато разів відверто брехав Главам західних держав, що армія Сергія Хуже нетовича Шойгу не брала участі в захопленні українського Криму, і російських військ на сході Донбасу немає. Минув рік після анексії українського Криму та Верховний Головнокомандувач «другої за чисельністю армії у світі» на прес-конференції заявив, що особисто наказав окупувати Кримський півострів.

В інтерв'ю німецькому телеканалу «ARD» «збирач земель та морів росіянських» заявив:

«Так, я не приховую, звичайно, цей факт, ми ніколи його не приховували: наші Збройні Сили, щиро скажемо, блокували Збройні Сили України, розквартовані в Криму…». Нескінченна брехня є домінуючую скріпою вмираючої імперії.

Після повернення Криму до «рідної гавані» та приєднання до російської федерації руїн міста Маріуполя, громадяни Великої Імперії отримали можливість відпочивати на найкращих курортах африканських країн: Конго, Ефіопії та Уганди.

За правління обнуленого президента також значно зріс добробут народу і багато громадян отримали від Уряду подарунок - легковий автомобіль «Лада - Калина». Заради справедливості слід зауважити, що машину «на шару» отримують не всі росіяни, а лише ті, яким «катафалк» привіз додому чорний поліетиленовий пакет із фрагментами чоловіка чи сина, який загинув, звільняючи Україну від «укрофашиздів». Загалом за 490 днів «спецоперації» путіна в Україні чоловіче населення московії скоротилося на 229 000 одиниць.

За останні три століття угрофіни та мокша ініціювали 53 війни та збільшили свою територію у сім разів. Приблизно кожні десять років кремль починає військові дії на чужих територіях, мотивую свою агресію «міжнародним інтернаціональним боргом».
показати весь коментар
01.07.2023 21:12 Відповісти
руйнівний вплив на Росію
Ге ж, ге ж...
Ми самій руїні протистоїмо.
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
показати весь коментар
01.07.2023 20:20 Відповісти
На мою думку "вибрик" прігожіна є наслідком не війни, а саме санкцій та міжнародної ізоляції яка посилюється. Це "перша ластівка" хаосу в який зануриться ********* за умови ізоляції. З кримінальних закапелків ізольованого *********у виповзе страшна і бридка порода автентичних кацапів і виріже москву яку люто ненавидить. Кацапи це підлі брудні болотні шакали яких нема сенсу завойовувати. Достатньо замкнути в вольєрі і вони загризуть себе самі...
показати весь коментар
01.07.2023 20:22 Відповісти
***** вирішило знілювати вагнерівських зеків-вбивць,
запропонувавши їм контракти з легальними вбивцями від міністерства нацокацапізму.
лисий розхвилювався (бабло тирять кремлівські гніди) - і попер з загрозою, перехвилювавшися і злякавшися своєї "сміливості"
i що все так просто і таки прийдеться заходити в мацкву - злився в ліс.
і був заколот і не було, все по руснявому - самі понти...
показати весь коментар
01.07.2023 20:33 Відповісти
мир меньше про "заколот " трампа говорил. капец какойто
показати весь коментар
01.07.2023 20:27 Відповісти
Дупа наближається

показати весь коментар
01.07.2023 20:28 Відповісти
... і наближається

показати весь коментар
01.07.2023 20:37 Відповісти
а коли для раші настане дупа, з якої цифри? і чи точно курс рубля є індикатором дупи?

бо вже 1.5 року пройшло, економіка параші адаптується й все не падає.

Але знаходяться мрійники, що вірять у казки й не дають згаснути полум'ю "от-от раша впаде", "гляньте на графік".
показати весь коментар
01.07.2023 20:55 Відповісти
Якщо порівнювати ЗСУ з російськими зброєними силами, то ми маємо одержати перемогу. А якщо порівнювати двох покидьків, то вони. Бо не СБУ завербувало Путлера, а навпаки.
показати весь коментар
01.07.2023 21:07 Відповісти
а что ты думаешь свиноцабака...?
показати весь коментар
01.07.2023 22:05 Відповісти
ты свиноцабака забыл учесть что я пережил уже ваших 228 000 сдохших свинорылов...!
сколько ещё сдохнет в Украине твоих свинорылов пока я умру...?\спрогнозируй кацапский ********...)))\
показати весь коментар
01.07.2023 22:23 Відповісти
Дуже сподобалось коли ***** начав заікатись на відповіді про Залужного. А згодом буде обсиратись.
показати весь коментар
01.07.2023 20:30 Відповісти
Заезженая пластинка....оружие давайте....задолбали уже....
показати весь коментар
01.07.2023 20:45 Відповісти
Андрій Піонтковський про Салівана і Бернса, неточна цитата: "Навіть ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ не спромоглися з себе видавити. Щонайбільше, пробекали про посилення переговорних позицій". США, схоже, для України партнери, а для ***** - союзники.
показати весь коментар
01.07.2023 21:12 Відповісти
які там руйнування тиждень пройшов все забули вагнер розігнали медалі, на груди та гужбан
показати весь коментар
01.07.2023 21:29 Відповісти
Там походу фронт прорвали, сотні рашистів біжать по полях як таракани.
показати весь коментар
01.07.2023 22:13 Відповісти
будем ждать инфу от ГШ...
показати весь коментар
01.07.2023 22:27 Відповісти
Через пару днів буде, оці всі військові відео що показують, то їх показують з затримкою в 5-10 днів.
показати весь коментар
01.07.2023 22:36 Відповісти
Що той заколот...ммм...продемонстрував, схоже , що навіть голова СІА неможе допетрати.
показати весь коментар
01.07.2023 23:10 Відповісти
 
 