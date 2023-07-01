Збройний заколот Пригожина свідчить про шкоду, яку Путін завдав Росії, - глава ЦРУ Бернс
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни проти України.
"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям нищівним звинуваченням Кремля у брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і ведення війни російським військовим керівництвом", – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі в англійському Оксфордширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Вплив цих слів і дій буде відчуватися ще деякий час – яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим" – зазначив він.
Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі", але заявив, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть жодної участі".
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Президент московії володимир люциферович постійно бреше, як і його куратор, занепалий ангел - сатана. Старий бабаєв неодноразово заявляв журналістам, що держава не має жодного стосунку до приватної військової компанії «Вагнера, яка воює у Сирії та в Україні під Бахмутом. Після стресу і нервового зриву, пов'язаного з заколотом Євгена Пригожина і походом «зеків» на Москву, обнуленіш «чесно» зізнався, що «фінансування «вагнеру» за рік російським платникам податків обійшлося 86 мільярдів рублів».
Колишній офіцер КДБ багато разів відверто брехав Главам західних держав, що армія Сергія Хуже нетовича Шойгу не брала участі в захопленні українського Криму, і російських військ на сході Донбасу немає. Минув рік після анексії українського Криму та Верховний Головнокомандувач «другої за чисельністю армії у світі» на прес-конференції заявив, що особисто наказав окупувати Кримський півострів.
В інтерв'ю німецькому телеканалу «ARD» «збирач земель та морів росіянських» заявив:
«Так, я не приховую, звичайно, цей факт, ми ніколи його не приховували: наші Збройні Сили, щиро скажемо, блокували Збройні Сили України, розквартовані в Криму…». Нескінченна брехня є домінуючую скріпою вмираючої імперії.
Після повернення Криму до «рідної гавані» та приєднання до російської федерації руїн міста Маріуполя, громадяни Великої Імперії отримали можливість відпочивати на найкращих курортах африканських країн: Конго, Ефіопії та Уганди.
За правління обнуленого президента також значно зріс добробут народу і багато громадян отримали від Уряду подарунок - легковий автомобіль «Лада - Калина». Заради справедливості слід зауважити, що машину «на шару» отримують не всі росіяни, а лише ті, яким «катафалк» привіз додому чорний поліетиленовий пакет із фрагментами чоловіка чи сина, який загинув, звільняючи Україну від «укрофашиздів». Загалом за 490 днів «спецоперації» путіна в Україні чоловіче населення московії скоротилося на 229 000 одиниць.
За останні три століття угрофіни та мокша ініціювали 53 війни та збільшили свою територію у сім разів. Приблизно кожні десять років кремль починає військові дії на чужих територіях, мотивую свою агресію «міжнародним інтернаціональним боргом».
Ге ж, ге ж...
Ми самій руїні протистоїмо.
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
запропонувавши їм контракти з легальними вбивцями від міністерства нацокацапізму.
лисий розхвилювався (бабло тирять кремлівські гніди) - і попер з загрозою, перехвилювавшися і злякавшися своєї "сміливості"
i що все так просто і таки прийдеться заходити в мацкву - злився в ліс.
і був заколот і не було, все по руснявому - самі понти...
бо вже 1.5 року пройшло, економіка параші адаптується й все не падає.
Але знаходяться мрійники, що вірять у казки й не дають згаснути полум'ю "от-от раша впаде", "гляньте на графік".
сколько ещё сдохнет в Украине твоих свинорылов пока я умру...?\спрогнозируй кацапский ********...)))\