Протягом 1 липня росіяни завдали 22 авіаудари та здійснили 60 обстрілів із РСЗВ по території України, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 1 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".
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Николай #549736
показати весь коментар01.07.2023 20:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар01.07.2023 20:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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