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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 1 липня росіяни завдали 22 авіаудари та здійснили 60 обстрілів із РСЗВ по території України, - Генштаб

су

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 1 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог щось накопичує, припасає для більш підступних намірів, - Ігнат про ракетні удари по Україні

Автор: 

Генштаб ЗС (6754) обстріл (29063)


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І чим відповіла Україна?..
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01.07.2023 20:43 Відповісти
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01.07.2023 20:50 Відповісти
 
 