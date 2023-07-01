Росіяни 1 липня випустили по Нікополю 10 снарядів, є руйнування, - ОВА. ФОТО
Протягом дня 1 липня російські війська обстрілювали з артилерії Нікополь, по місту випустили 10 снарядів, внаслідок обстрілу є руйнування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.
Він зазначив: "Російські нелюди не зупиняються. Своєю артилерією злочинно та безжально нищать Нікополь. Сьогодні по місту випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Натомість є руйнування. Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто".
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