УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13427 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
867 0

Росіяни 1 липня випустили по Нікополю 10 снарядів, є руйнування, - ОВА. ФОТО

нікополь

Протягом дня 1 липня російські війська обстрілювали з артилерії Нікополь, по місту випустили 10 снарядів, внаслідок обстрілу є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

Він зазначив: "Російські нелюди не зупиняються. Своєю артилерією злочинно та безжально нищать Нікополь. Сьогодні по місту випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Натомість є руйнування. Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог бив із важкої артилерії по Марганецькій громаді, - ОВА

Росіяни 1 липня випустили по Нікополю 10 снарядів, є руйнування, - ОВА 01

Автор: 

обстріл (29063) Нікополь (1233)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 