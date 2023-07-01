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Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську мову для шкіл з мовами ЄС

зеленський,підпис

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Підписаний #9332, яким відкладається перехід на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік до 1 вересня 2024-го", - повідомив він.

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Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року. Раніше закон "Про освіту" визначав такий перехідний термін до 1 вересня 2023 року.

У березні в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) українська мова (836) школа (2224)


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Топ коментарі
+25
Всі закони проти українців та української мови.
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01.07.2023 21:08
+18
Державні заклади освіти усіх рангів повинні викладати державною мовою. КРАПКА! Приватні навчальні заклади - хоч марсіанською, але з обов'язковим вивченням української.

Ще можна ввести штрафи за викладання в державних навчальних закладах іншою мовою (окрім уроків іноземної мови) як то зробили в Естонії.

Аое то не для дєрьмаківських малоросів при владі
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01.07.2023 21:30
+15
Так ми дійдемо до -"повернути російську мову "...
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01.07.2023 21:17
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Это опять уступка мАдярам, которые работают на Ху#ло, а значит уступка Ху#лу.
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01.07.2023 21:07 Відповісти
А отмена обязательного дубляжа на украинском? Он с этими лозунгами и шел к власти.
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01.07.2023 22:16 Відповісти
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02.07.2023 01:27 Відповісти
Субтитри лише японською.
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02.07.2023 05:52 Відповісти
Всі закони проти українців та української мови.
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01.07.2023 21:08 Відповісти
ОП-офіс кремля.
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01.07.2023 21:10 Відповісти
15 ПОСТІВ за неповну добу про янелоха!..ні про що... мабудь цензор йде на рекорд!
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01.07.2023 21:11 Відповісти
у найвеличнішого почалася передвиборча компанія.
Якщо зважити на те, що цей диктор дєрьмака озвучив у Раді на День Конституції, то це можна вважати офіційним початком, хоча реально вони себе рекламують від самого початку створення "єдиного марафєту"...
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01.07.2023 21:42 Відповісти
Так ми дійдемо до -"повернути російську мову "...
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01.07.2023 21:17 Відповісти
дайте вові дорогу, нехай вже головою дригає тудом сюдом - ці його перли не можна слухати.
безновостний цензор в субботу - само по собі тей ще форрум.
а з тільки одним бубою? - вже хочу понеділка і на роботу...
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01.07.2023 21:18 Відповісти
а тут Independence Day - коли не пре тоді не пре....
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01.07.2023 22:00 Відповісти
Державні заклади освіти усіх рангів повинні викладати державною мовою. КРАПКА! Приватні навчальні заклади - хоч марсіанською, але з обов'язковим вивченням української.

Ще можна ввести штрафи за викладання в державних навчальних закладах іншою мовою (окрім уроків іноземної мови) як то зробили в Естонії.

Аое то не для дєрьмаківських малоросів при владі
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01.07.2023 21:30 Відповісти
Саме так. Є Конституція та Закон України про державну мову і їх треба виконувати.
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01.07.2023 22:18 Відповісти
Короче опять циганам на уступки пошли.
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01.07.2023 21:30 Відповісти
А жопадєлаєш?
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01.07.2023 21:41 Відповісти
Щось не чув, що він так опікувався українськими школами у ЄС.
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01.07.2023 21:38 Відповісти
Це що , вони там настільки тупі що не можуть перейти на державну мову? То може тим викладачам варто змінити професію. А якщо це принцип, то ними має зайнятися СБУ!
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01.07.2023 21:41 Відповісти
Ні справа в тому, що в Україні з'явилися школи, де викладання всіх предметів велося на англійській мові, або іншій. А тепер зелені це закривають. Це якби закон проти угорців, але і проти інших. тому таке
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01.07.2023 21:59 Відповісти
Гуд Вован гуд.
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01.07.2023 21:47 Відповісти
А що ж ви чекали від малороса? Ця влада антиукраїнська за своєю суттю
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01.07.2023 21:49 Відповісти
Українців дуже мало поміркованих. Є дві крайності - або малороси, або ура-патріоти. При цьому обидва типажі схильні до ксенофобії, не ******* Захід, Сороса та ЛГБТ, з призирством ставляться до законів, прав та свобод, при цьому ще й страждають православ'ям головного мозку.
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01.07.2023 21:58 Відповісти
А у росіян багато поміркованих? скільки в них крайностей?
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01.07.2023 22:06 Відповісти
Вони не цікаві взагалі - тупикова гілка еволюції. А Україна прямує до Європи, тому маємо відповідати високим критеріям. Пострадянська махновщина має скінчитися.
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01.07.2023 22:19 Відповісти
Недолуге, в чому високість ЛГБТ? а в цілому дійсно якусь муйню несеш.. Про все і ніщо. ксенофоб ти прибабацнутий..
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02.07.2023 09:28 Відповісти
Es ist bloß nicht Ihre Sache. Sie flüchten nach Deutschland - leben Sie in Ihrem neuen Land, Feigling.
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02.07.2023 10:25 Відповісти
wenn nicht meine sache, halt einfach deinen maul
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02.07.2023 14:53 Відповісти
Fick dich selbst Hurensohn.
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02.07.2023 14:57 Відповісти
entspann dich und verpiss dich zum ************* )))
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02.07.2023 18:48 Відповісти
Ich kenne keinen Führer, da ich kein Nazi bin. Doch bist du Nazi, ich weiss das ganz genau. Nazis stehen immer für die tradizionellen Werten.
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02.07.2023 19:08 Відповісти
Недолуге дурбецало
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02.07.2023 20:42 Відповісти
Та нехай. Оно в Німеччині геїв не ганяють як к нас, проте Леопарди вони нам дають. До дупи ті традиції якщо держава бідна та корумпована.
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02.07.2023 23:50 Відповісти
Якусь херню написав під свою схиблену уяву про українців і світ.
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02.07.2023 03:07 Відповісти
Безхребетне чмо
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01.07.2023 21:50 Відповісти
ЧМО!
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01.07.2023 21:57 Відповісти
Не підтримую це рішення Зеленського. Я категорично проти.
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01.07.2023 22:05 Відповісти
Зяма хоче втримати лохторат щоб голосили за нього.
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01.07.2023 22:23 Відповісти
такі да... - і звинуватити ві всьому партнерів.
ой вей - не доклали, гади, асфальт....
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01.07.2023 22:34 Відповісти
А шо скаже Бутусов?
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01.07.2023 22:31 Відповісти
слухайте Бутусов +
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01.07.2023 22:36 Відповісти
як для новородженого бота-ідіота - вам надати ссилку?
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01.07.2023 22:38 Відповісти
Він ніяк не може знайти українського редактора.
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02.07.2023 03:09 Відповісти
За державний кошт, за мої податки срані цигани будуть навчатися на своїй мадярській мові!? Хочуть навчатися на своїй, нехай створюють приватні школи, підори.
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01.07.2023 22:39 Відповісти
ще треба заборонити 2 паспорти, зробити це незаконним.
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02.07.2023 00:50 Відповісти
Это больше условие ЕС, к мадьярам цыганам относительно относится. Просто поздно и в догон как всегда. В 19 году стоило это делать. Спешат к Вильнюсу всё сразу клепать, тем самым и показывая свою бездеятельность 3 года! Фуфлогоны скороспелые!
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01.07.2023 22:47 Відповісти
А підписання закону 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок Найвеличнішого взяло аж цілий рік. Ну ніяк малорос нехотів підписувати цей закон. Лише під тиском суспільстава підписав. Думайте.
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01.07.2023 22:48 Відповісти
Ну , за мої податки вивчають і польську, і болгарську, і кримсько татарську і навіть російську, шляк би її трафив, але роми і мад'яри різні народи, це поперше, а по друге тільки московити ображають людей за національністю
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01.07.2023 22:55 Відповісти
йе нацiональнiсть (паспортна) - украiнець, а йе етничнiсть - мадяр, рускi, татар. Тобто може бути украiнський татарин, украiнський рускi, украiнський мадяр. Тобто, украiнець за нацiональностю, та рускi за етничнiстю. Тобто, украiнський рускi. У Британii, наприклад, живуть британськi араби. Iх нацiональнiсть - британець, а iх етничнiсть - араб.
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02.07.2023 00:59 Відповісти
Ти хто живе не в Україні, та й деяким громадянам України: у нас парламентсько-президентська республіка, президент не видає закони, яке б прізвище у ньго не було
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01.07.2023 23:04 Відповісти
особисто для "три п'ятнадцять" навчись застосувавити апостроф а тоді пиши про бота-ідіота зі соєї америки, а краще приїдь добровольцем, але ж ми диванні воїни
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01.07.2023 23:10 Відповісти
Українська мова у нашої влади завжди була попелюшкою.
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01.07.2023 23:37 Відповісти
Для того, щоб заткнути пельку Угорщинi, треба всього навсього сказати, що в Украiнi незаконно мати 2 паспорти.
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02.07.2023 00:48 Відповісти
ааа зрада караул.
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02.07.2023 07:29 Відповісти
Люди, я категорично проти усілякої зелені у владі, але...
Саміт НАТО за два тижні, мадяри уперлися в той закон про освіту, як барани, а Україні дійсно потрібні серйозні гарантії!!! Зараз! Вже! Бо без гарантій і освіти не буде, бо кляті падли своїми ракетами розносять школи у першу чергу.
Врешті-решт, відкладено - не скасовано! А через рік, дасть Бог, ЗСУ і Залужний, підуть діточки у мирні школи вчитися державною мовою.
То така моя думка...
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02.07.2023 09:18 Відповісти
Коли Британський Парламент,під час 2 Світової,запропонував Черчілю "порізати "витрати на культуру Черчіль резонно запитав-"То за що ми тоді воюємо?! За те у що "впреться якийсь баран"?! І у що він "упреться" далі,у що "впреться інший "баран" і кому й про що ,тоді "гарантії"?! Яка буде ваша думка?!
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02.07.2023 17:47 Відповісти
прогнувся під клятих фашистських прихвостнів
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02.07.2023 09:58 Відповісти
При розмові з орбаном у ваЗЕліна яйця відірвалися, тепер просто вова вазелін.
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02.07.2023 10:13 Відповісти
Читаю коменти і розумію - не доросло ще суспільство до європейських цінностей, на привеликий жаль. Ми все ще частка руського миру, хоч і боремося з ним.
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02.07.2023 10:27 Відповісти
Ще один "Чонгар",й "розведення",лише,на "мовному фронті"! Йому не звикати!
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02.07.2023 17:39 Відповісти
 
 