Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську мову для шкіл з мовами ЄС
Президент Володимир Зеленський підписав закон №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Підписаний #9332, яким відкладається перехід на українську мову шкіл (які викладають на мові однієї з країн з ЄС) на один рік до 1 вересня 2024-го", - повідомив він.
Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада схвалила законопроєкт №9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року. Раніше закон "Про освіту" визначав такий перехідний термін до 1 вересня 2023 року.
У березні в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дали зрозуміти, що не погодяться на майбутній вступ України до ЄС без нових поступок щодо закону про освіту, який останніми роками став головною причиною проблем у двосторонніх відносинах.
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Якщо зважити на те, що цей диктор дєрьмака озвучив у Раді на День Конституції, то це можна вважати офіційним початком, хоча реально вони себе рекламують від самого початку створення "єдиного марафєту"...
безновостний цензор в субботу - само по собі тей ще форрум.
а з тільки одним бубою? - вже хочу понеділка і на роботу...
Ще можна ввести штрафи за викладання в державних навчальних закладах іншою мовою (окрім уроків іноземної мови) як то зробили в Естонії.
Аое то не для дєрьмаківських малоросів при владі
ой вей - не доклали, гади, асфальт....
Саміт НАТО за два тижні, мадяри уперлися в той закон про освіту, як барани, а Україні дійсно потрібні серйозні гарантії!!! Зараз! Вже! Бо без гарантій і освіти не буде, бо кляті падли своїми ракетами розносять школи у першу чергу.
Врешті-решт, відкладено - не скасовано! А через рік, дасть Бог, ЗСУ і Залужний, підуть діточки у мирні школи вчитися державною мовою.
То така моя думка...