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Новини Війна
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Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед, - Тарнавський

зсу

На Таврійському напрямку Сили оборони мають просування вперед, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наша армія системно вибиває ворога на Таврійському напрямку. Втрати ворога становлять три роти, - Тарнавський

Знищено 14 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, БТР, БМ-21 "Град", протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", 3 БпЛА "Zala", 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка.

Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога", - розповів Тарнавський.

Автор: 

Тарнавський Олександр (277) контрнаступ на Півдні (345)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим зазисникам
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01.07.2023 21:18 Відповісти
Плохо, последнее время каждый день было около трех рот.
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01.07.2023 21:35 Відповісти
Киев за три дня
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01.07.2023 21:44 Відповісти
зачем удаляешь тему?)

сподобався в темі

как всегда интервью (ну и слово то придумали, интервью (с)) дают данилов, буданов, зеленский. Руки прочь от героев ОфисаПутина!

4
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01.07.2023 21:36 Відповісти
зеленского чистишь?
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01.07.2023 21:38 Відповісти
Дуже добре.
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01.07.2023 21:48 Відповісти
 
 