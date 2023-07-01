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Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден з 1,4 млн тонн зерна для п’яти країн Азії та Африки

зерно

Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані росією в територіальних водах Туреччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН стурбована ситуацією щодо продовження зернової угоди: З 26 червня не було зареєстровано жодного нового корабля

У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден — останні, які зареєстровані в Ініціативі. Якщо не відновити реєстрацію суден, то Зернова угода буде повністю зупинена.

За 11 місяців 45 країн отримали 32,5 мільйона тонн продовольства. Ще додаткові 25 мільйонів тонн світ НЕ отримав через саботаж росії. Але і при цих показниках, за даними ООН, вдалось знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це є прямим свідченням, що зернова угода потрібна світу.

Ми підтримуємо заяву Спільного Координаційного центру, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку. Тільки спільними зусиллями світ здатен припинити продовольчий шантаж росії.

Ми закликаємо партнерів по Угоді і всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях", - йдеться у заяві.

Автор: 

блокада (738) зерно (3133) корабель (1617) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+23
Як це ***** заблокувала -- Туреччина шо не НАТО -- шо вони всі жмуться по вуглах -- діловари .
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01.07.2023 22:09
+20
І Туреччина не проти щоб пірати російські в їх водах хазяйнували.
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01.07.2023 22:06
+17
не в територіальних водах Туреччини, а якщо більш точніше, то в територіальних водах НАТО. а це піратство. поставити кацапам ультиматум відійти, або будуть знищені.
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01.07.2023 22:09
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Звіріють кацапи на всіх рівнях і ніхто їх не може зупинити , це п@ єць 😡
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01.07.2023 22:03 Відповісти
США може але робити цього не буде.
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01.07.2023 23:01 Відповісти
Значите не может, т.е. США ссыт, все ссут и даже срут
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02.07.2023 00:48 Відповісти
Допис від вас,якось дуже по дитячому.
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02.07.2023 01:01 Відповісти
Не буде робити - значит не можуть, хочь по дитячому, хочь по дорослому - итак все ясно
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02.07.2023 01:09 Відповісти
Не значить.
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02.07.2023 10:53 Відповісти
Ну то нехай оті ''африканські ходаки'' беруть свої луки стріли томагавки і йдуть до мордору і вимагають пропустити мирні зерновози.
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01.07.2023 22:03 Відповісти
Про BGM-109 Tomahawk - не плохая идея! 👍
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02.07.2023 12:41 Відповісти
І Туреччина не проти щоб пірати російські в їх водах хазяйнували.
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01.07.2023 22:06 Відповісти
То супер гарне питання
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01.07.2023 22:45 Відповісти
Як це ***** заблокувала -- Туреччина шо не НАТО -- шо вони всі жмуться по вуглах -- діловари .
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01.07.2023 22:09 Відповісти
не в територіальних водах Туреччини, а якщо більш точніше, то в територіальних водах НАТО. а це піратство. поставити кацапам ультиматум відійти, або будуть знищені.
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01.07.2023 22:09 Відповісти
Якщо не має гідності знищити кацапський терористичний флот в Чорному морі та терористичну авіацію **********, то, ООНівські придурки, падайте на коліна, цілуйте дупу ***** і лижіть пяти Ердогану...
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01.07.2023 22:11 Відповісти
росте напруженість і стурбованість
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01.07.2023 22:11 Відповісти
У туреччини є флот, не менший за кацапський.
Просто наклали в штани.
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01.07.2023 22:13 Відповісти
Тобто, рашисти вже хазяйнують в територіальних водах Туреччини, як в Азовському морі?
А що буде, якщо ці судна "піднімуть вітрила" і рушать своїм курсом? Росія їх потопить прямо в теріторіальних водах Туреччини?
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01.07.2023 22:15 Відповісти
Точно, навіть якщо вони в міжнародних, яка ще "реєстрація"? Ніби йдеться про транзит через рос. порти
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01.07.2023 22:29 Відповісти
Лумупби будуть їсти один одного😃
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01.07.2023 22:22 Відповісти
Мысли вслух.
Команды этих кораблей направляют их в пролив Босфор, там, в узком месте, сбиваются в кучу и кидают якорь, затем откручивают пару болтиков, где надо, так что корабль становится неподвижным и не-ремонтируемым, и исчезают в неизвестном направлении. Получается морская пробка. расея заблокировала "зернову угоду", корабли заблокировали пролив, всеобщий движ, все чето делают, все при делах, а толку нет. Романтика!
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01.07.2023 22:24 Відповісти
Задорого буде - купити всіх.
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01.07.2023 22:29 Відповісти
"Пару болтиков" - не получится шоб пароход затопить Пароход это не жигуль, это на жигуле по колесу стукнул и вся конструкция посыпалась
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02.07.2023 11:50 Відповісти
Як вона може їх заблокувати, просто посилаєш на три букви і все відразу розблоковується.
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01.07.2023 22:29 Відповісти
навіть ***** розуміє що африці ху в жо а не хліба
вони ж не бачили обстрілів в Україні
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01.07.2023 22:30 Відповісти
Так заблокуйте кацапські судна в міжнародних портах і все попустить миттєво.
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01.07.2023 22:32 Відповісти
Раз терпят международного террориста и не считают его террористом , значит им это нравится , всё устраивает . Хотя можно было бы вместо выпрашивания разрешения обеспечить безопасность прохождения судов .
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01.07.2023 22:34 Відповісти
Херня все це !!! раша не розпоряджається у водах Туреччини.
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01.07.2023 22:45 Відповісти
розпоряжається чи ні питання вторинне, без санкції кацапії ні один судовласник не направить своє судно в наші порти. Вони пірати так і срали на всіх, щось не сподобається влуплять ракетою як це вже було.
А турки взагалі в шоколаді, через ердогана чинуші оонські на колінках повзають щоб він вмовив кацапен продовжити зернові угоди.
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01.07.2023 22:58 Відповісти
А вообще то аммиакопровод открывать нужно. Через месяц посевная---куда зерно закладывать сушить? Места почти нет. Кацапы это прекрасно знают. Такова реальность. А вагонами с тремя перевалками в ЕС---там три копейки с тонны прибыль будет. Если и по сей день кое где бизнес с кацапами работает---что целку корчить? С таким МИДом как у нас---только шлюх пристраивать и ворюг от власти на сладкие места в третьи страны послами и консулами.
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01.07.2023 22:55 Відповісти
Таким чином рашисти блокують свого головного конкурента з ринку зерна, отримають надприбутки за рахунок зростання ціни та займаються продовольчим шантажем. Як бонус ше й міграційний тиск, бо мігрантів з Африки побільшає. Суцільні вигоди, поки решта світу занепокоєно спостерігає. Отже, наразі, в цьому світі діє лише одне правило: хто має потужний ядерний арсенал - той може "класти" на міжнародне право.
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01.07.2023 22:57 Відповісти
Опять султан ***** опустит.
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02.07.2023 05:49 Відповісти
Авторы этой заметки намеренно или сами того не подозревая (из-за собственной тупости) становятся манипуляторами. Исходя из прочитанного можно подумать, что военные РФ зашли в терр. воды Турции и заблокировали там суда с зерном. Хотя на самом деле никаких военных в терр. водах Турции нет. Просто " Россия полностью остановила регистрацию нового флота с 26 июня Источник: ". В это время суда с зерном находились в тер.водах Турции.
Но как звучит!
Надо как-то думать о нервах читателей, а не заниматься манипуляциями.
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02.07.2023 07:25 Відповісти
Начебто було незрозуміло чим це закінчеться !
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02.07.2023 08:25 Відповісти
Туреччина і Китай, Бразилія і мадяри не обурюються, а значить у частці, поки ЄС і НАТО сопліжують, перекладаючи їх з однієї щоки на іншу.
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02.07.2023 09:59 Відповісти
Недомерок хочет голода в Африки. Что бы миллионы голодных полезли в Европу. А Европа как и Штаты не знают толком что с этим делать.
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02.07.2023 10:00 Відповісти
 
 