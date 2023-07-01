На території Бердянського порту постійно працює мобільний крематорій для кремації трупів окупантів без їх ідентифікації та обліку, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо приховування втрат російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування втрат, - Генштаб ЗСУ