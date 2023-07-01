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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На території Бердянського порту постійно працює мобільний крематорій для кремації трупів окупантів без їх ідентифікації та обліку, - Генштаб

крематорій

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо приховування втрат російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування втрат, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17771) Бердянськ (471) Генштаб ЗС (6754) крематорій (26)


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Топ коментарі
+16
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01.07.2023 23:03
+6
То хаи палять -- якось ні холодно ні жарко
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01.07.2023 22:55
+5
Эта новость уже надоела. Такое было и после 14 г на донбаласте. Та пусть палят---если похер тому народу кацапскому. Им же это по идее важнее. А нам зачем? Чем больше---тем лучше. Там Бога нет и не было.
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01.07.2023 23:06
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То хаи палять -- якось ні холодно ні жарко
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01.07.2023 22:55 Відповісти
Коли почнуть палити живцем - ознака, що наступ буде вдалим для нас і розгромним для андрофагів.
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01.07.2023 23:00 Відповісти
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01.07.2023 23:03 Відповісти
... витончена русофобія.
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02.07.2023 08:02 Відповісти
Після війни потрібно буде видалити всі трупи кацапського падла з української землі. Знищити або передати в *********.
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01.07.2023 23:05 Відповісти
лады не будет, ваш сын пропал без вести, а может и перешёл к врагу.
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01.07.2023 23:06 Відповісти
Эта новость уже надоела. Такое было и после 14 г на донбаласте. Та пусть палят---если похер тому народу кацапскому. Им же это по идее важнее. А нам зачем? Чем больше---тем лучше. Там Бога нет и не было.
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01.07.2023 23:06 Відповісти
багато хто на федерації зостанеться без пєльмєшек..
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01.07.2023 23:08 Відповісти
Утилизация биомусора
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01.07.2023 23:16 Відповісти
Тій біомасі розкажуть по пропагандон-тв, що тих здохлих взагалі не існувало (навіть ящко ті їх особисто знали)! І вони то теж схавають!
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01.07.2023 23:30 Відповісти
так палять трупи чи тіла?
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02.07.2023 00:53 Відповісти
Без каких нибудь особенных затрат

Создан мобильный крематорий для ребят...
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02.07.2023 01:07 Відповісти
Напрасна старушка ждьот сина дамой...
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02.07.2023 04:41 Відповісти
🔓Луганск завален трупами.

Уважаемые подписчики,

Получил интересную информацию относительно тяжелой гуманитарной ситуации, которая сложилась на территории Луганска и Луганской области, ака ЛНР.

Руководство ЛНР обращается в Москву за помощью в разрешении проблем, которые возникли ввиду огромного количества останков погибших, которые поступают в городские и областные морги.

Согласно информации полученной от чиновников ЛНР, только в г. Луганск в день в среднем поступает более 80-ти тел погибших военнослужащих ВС РФ и ЛНР (гражданские, ЧВК и добровольцы в расчет не берутся).

Не менее сложная ситуация и с опознанием и идентификацией тел погибших.

На сегодняшний день в моргах на территории ЛНР и 522 Центре приема, обработки и отправки погибших военнослужащих при защите Отечества (Ростов-на-Дону) находится более 1500 тел неопознанных военнослужащих ЛНР (ВС РФ, ЧВК, добровольцы и гражданские не учитываются).

Также, подчеркивается тяжелая ситуация с возможностью эвакуации тел погибших военнослужащих с поля боя. Вследствие чего, только в подразделениях ЛНР более 3000 военнослужащих числятся как «без вести пропавшие».

Отмечается, что схожая ситуация наблюдается и на других присоединенных территориях.

Ввиду отсутствия единой ДНК базы и своевременной эвакуации тел погибших, тела и останки, которым «посчастливилось» быть доставленными в морги визуальной идентификации не подлежат.

Более того, ввиду ускоренных темпов мобилизации и отправки военнослужащих ЛНР на фронт, большинство из них не имеют банальных личных жетонов, что могло бы упросить процедуру опознания тел.

Что уже говорить о росте социального напряжения и подрыве авторитета власти среди родственников погибших/без вести пропавших военнослужащих, которые не имеют возможности проститься с близкими.
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02.07.2023 05:44 Відповісти
пусть подключают мясокомбинат
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02.07.2023 06:29 Відповісти
Лучше завод по переработке биомусора.
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02.07.2023 08:06 Відповісти
запатентуй
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02.07.2023 08:16 Відповісти
для чого?
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02.07.2023 08:26 Відповісти
Ты кого запантентуем обозвал?
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02.07.2023 12:36 Відповісти
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
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02.07.2023 06:31 Відповісти
ПВО уничтожила все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева - КГВА
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02.07.2023 06:48 Відповісти
Аби наших повертали, а на їхніх наср.ти.
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02.07.2023 07:11 Відповісти
Мне пришла в голову мысль об "эталоне КПД" (коэффициенте полезного действия)
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02.07.2023 08:49 Відповісти
Мені якось байдуже,ну пофігу палять та хай собі палять,добриво теж корисна штука,а шо там в московії,та хай вона зовсім згине.
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02.07.2023 16:27 Відповісти
 
 