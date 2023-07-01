На території Бердянського порту постійно працює мобільний крематорій для кремації трупів окупантів без їх ідентифікації та обліку, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо приховування втрат російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії.
Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку".
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Уважаемые подписчики,
Получил интересную информацию относительно тяжелой гуманитарной ситуации, которая сложилась на территории Луганска и Луганской области, ака ЛНР.
Руководство ЛНР обращается в Москву за помощью в разрешении проблем, которые возникли ввиду огромного количества останков погибших, которые поступают в городские и областные морги.
Согласно информации полученной от чиновников ЛНР, только в г. Луганск в день в среднем поступает более 80-ти тел погибших военнослужащих ВС РФ и ЛНР (гражданские, ЧВК и добровольцы в расчет не берутся).
Не менее сложная ситуация и с опознанием и идентификацией тел погибших.
На сегодняшний день в моргах на территории ЛНР и 522 Центре приема, обработки и отправки погибших военнослужащих при защите Отечества (Ростов-на-Дону) находится более 1500 тел неопознанных военнослужащих ЛНР (ВС РФ, ЧВК, добровольцы и гражданские не учитываются).
Также, подчеркивается тяжелая ситуация с возможностью эвакуации тел погибших военнослужащих с поля боя. Вследствие чего, только в подразделениях ЛНР более 3000 военнослужащих числятся как «без вести пропавшие».
Отмечается, что схожая ситуация наблюдается и на других присоединенных территориях.
Ввиду отсутствия единой ДНК базы и своевременной эвакуации тел погибших, тела и останки, которым «посчастливилось» быть доставленными в морги визуальной идентификации не подлежат.
Более того, ввиду ускоренных темпов мобилизации и отправки военнослужащих ЛНР на фронт, большинство из них не имеют банальных личных жетонов, что могло бы упросить процедуру опознания тел.
Что уже говорить о росте социального напряжения и подрыве авторитета власти среди родственников погибших/без вести пропавших военнослужащих, которые не имеют возможности проститься с близкими.