Лукашенко підписав закон про заборону в Білорусі ЗМІ "недружніх країн"

В Білорусі заборонятимуть діяльність іноземних ЗМІ у разі "прояву іноземними державами недружніх дій" відносно білоруських ЗМІ.

Відповідний закон підписав і опублікував самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що білоруський диктатор підписав зміни до закону Білорусі "Про засоби масової інформації".

"Законом передбачається можливість введення заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Республіки Білорусь у разі прояву іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, білоруський режим розширив перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі інформаційним.

У такий спосіб влада планує "удосконалювати механізми захисту національних інтересів у медіасфері".