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Новини
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Лукашенко підписав закон про заборону в Білорусі ЗМІ "недружніх країн"

лукашенко

В Білорусі заборонятимуть діяльність іноземних ЗМІ у разі "прояву іноземними державами недружніх дій" відносно білоруських ЗМІ.

Відповідний закон підписав і опублікував самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що білоруський диктатор підписав зміни до закону Білорусі "Про засоби масової інформації".

"Законом передбачається можливість введення заборони на діяльність іноземних ЗМІ на території Республіки Білорусь у разі прояву іноземними державами недружніх дій щодо білоруських ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, білоруський режим розширив перелік підстав для анулювання свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та обмеження доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі інформаційним.

У такий спосіб влада планує "удосконалювати механізми захисту національних інтересів у медіасфері".

Автор: 

Білорусь (7966) цензура (363)


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Топ коментарі
+10
Заборонив би одразу інтернет та супутникове ТБ і нехай буде два канали - один з "нетлінними" промовами бульбафюрера, а інший з пропагандою від азарьонка. Бо навіть бульбаші повинні мати вибір.
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01.07.2023 23:09
+5
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01.07.2023 23:09
+4
Недружні - це всі, окрім рашки?
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01.07.2023 23:13
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білая русня i засрана - ніхто іншого і не очікував...
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01.07.2023 23:01 Відповісти
- полеженіе лежа по дрону вогонь!
- та не на брюхо, ідіоти..
це білокацапнячя армія...
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01.07.2023 23:05 Відповісти
ржав весь нейборхуд з білокацапських погранців...
розповсюджив...
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01.07.2023 23:12 Відповісти
Тобто всі хто відмовлятимуться вилизувати дупу лукашеску-вороги...
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01.07.2023 23:07 Відповісти
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01.07.2023 23:09 Відповісти
Заборонив би одразу інтернет та супутникове ТБ і нехай буде два канали - один з "нетлінними" промовами бульбафюрера, а інший з пропагандою від азарьонка. Бо навіть бульбаші повинні мати вибір.
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01.07.2023 23:09 Відповісти
Недружні - це всі, окрім рашки?
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01.07.2023 23:13 Відповісти
корови доятся, бульба росте, вусатий голова колгоспу старіє, будуйте мавзолей.
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01.07.2023 23:13 Відповісти
Тобто superсарай на картопляному полі...
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02.07.2023 06:44 Відповісти
Бульбофюрер шукає чим би ще зашкваритися.
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01.07.2023 23:18 Відповісти
Тeпep нехай вивчають свaілі та китайську - мови дружніх iм країнах, щоб деградувати, спостерігаючи за їхньою пропагандою
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01.07.2023 23:48 Відповісти
Вата в Харкові вже оговталась і бикує.
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02.07.2023 00:26 Відповісти
а тим часом білорасєйські висєрзмі на думку калхозенфюрера може ******* що завгодно і де завгодно...
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02.07.2023 18:37 Відповісти
 
 