Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу, - Зеленський про новий пакет українських санкцій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і всього світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні від 1 липня 2023 року.
Таким чином він прокоментував у відеозверненні в суботу затвердження нового пакета санкцій України.
"Сьогодні ж опубліковано черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних осіб і близько 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Усі, хто в світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і всього світу", - сказав він.
Президент запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб і 291 юридичної особи, переважно росіян, їхніх заводів і компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ, та її власника Тамаза Гаїашвілі", - уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Як повідомлялося раніше, грузинська авіакомпанія Georgian Airways у середині травня відновила рейси в Росію, що викликало акції протесту в Тбілісі. До нового підсанкційного списку увійшли також керівники казанського заводу "Електроприладзавод" Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв; керівник Пермського національного дослідницького політехнічного університету Василь Петров, начальник МНС у Башкортостані Марат Латипов, гендиректор "Проксі Технолоджі" Олексій Суслопаров та інші.
Серед юридичних осіб - "Науково-виробниче підприємство "Салют", що виробляє корабельні радари; акціонерне товариство "Авіаремонт"; "Болховський завод напівпровідникових приладів", Автомобільний завод "ГАЗ", кілька нафто- і газопереробних підприємств, зокрема підконтрольних "Лукойлу" і "Газпрому", і вугільних компаній.
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А Китай?
Казахстанський опозиційний політик Мухтар *******: Казахстан придбав у Франції великий об'єм пороху, який передав на росію, Цього пороху достатньо щоб виготовити 3,5 млрд куль до автомату Калашнікова. Казахстан основний по обходу санкцій. Туреччина, Казахстан, країни Середньої Азії, Киргизстан, Вірменія, Арабські Емірати допомагають росії обходити санкції.
https://www.youtube.com/watch?v=IhwAtZzbpWc
Це ж він строчив листи, відмазуючи кацапських олігархів від санкцій.