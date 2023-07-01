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Новини Санкції проти Росії
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Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу, - Зеленський про новий пакет українських санкцій

санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і всього світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні від 1 липня 2023 року. 

Таким чином він прокоментував у відеозверненні в суботу затвердження нового пакета санкцій України.

"Сьогодні ж опубліковано черговий пакет санкцій України проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну. Зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних осіб і близько 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Усі, хто в світі допомагатиме агресору, отримає відповідь України і всього світу", - сказав він.

Президент запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб і 291 юридичної особи, переважно росіян, їхніх заводів і компаній, а також грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ, та її власника Тамаза Гаїашвілі", - уточнив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти групи росіян та грузинської компанії Georgian Airways, що літає до РФ

Як повідомлялося раніше, грузинська авіакомпанія Georgian Airways у середині травня відновила рейси в Росію, що викликало акції протесту в Тбілісі. До нового підсанкційного списку увійшли також керівники казанського заводу "Електроприладзавод" Наїль Валієв і Равіль Мінгалієв; керівник Пермського національного дослідницького політехнічного університету Василь Петров, начальник МНС у Башкортостані Марат Латипов, гендиректор "Проксі Технолоджі" Олексій Суслопаров та інші.

Серед юридичних осіб - "Науково-виробниче підприємство "Салют", що виробляє корабельні радари; акціонерне товариство "Авіаремонт"; "Болховський завод напівпровідникових приладів", Автомобільний завод "ГАЗ", кілька нафто- і газопереробних підприємств, зокрема підконтрольних "Лукойлу" і "Газпрому", і вугільних компаній.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) санкції (12074)


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Топ коментарі
+11
А хто допомагав щоб кацапи безперешкодно заїхали з Криму на материк, хто здав південь разом з ЗАЕС, а далі і Маріуполь? Якийсь дурачок?
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01.07.2023 23:21
+7
Токаєв і зять Назарбаєва є у тому списку?

Казахстанський опозиційний політик Мухтар *******: Казахстан придбав у Франції великий об'єм пороху, який передав на росію, Цього пороху достатньо щоб виготовити 3,5 млрд куль до автомату Калашнікова. Казахстан основний по обходу санкцій. Туреччина, Казахстан, країни Середньої Азії, Киргизстан, Вірменія, Арабські Емірати допомагають росії обходити санкції.

https://www.youtube.com/watch?v=IhwAtZzbpWc
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02.07.2023 00:16
+5
Що, навіть ОП санкції отримає?
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01.07.2023 23:16
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Що, навіть ОП санкції отримає?
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01.07.2023 23:16 Відповісти
Що ви, прочитала анонс редактора про налогові декларації і корисні цілі слуг, тривожно, неприємно, недопустимо
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02.07.2023 08:16 Відповісти
Во пре його сьогодні..птиц говорун..
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01.07.2023 23:19 Відповісти
А хто допомагав щоб кацапи безперешкодно заїхали з Криму на материк, хто здав південь разом з ЗАЕС, а далі і Маріуполь? Якийсь дурачок?
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01.07.2023 23:21 Відповісти
Мабуть наркоту, що сбу сьогодні вилучило, особисто перевіряв
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01.07.2023 23:31 Відповісти
Сваты не будут там транслироваться,я не лох
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01.07.2023 23:32 Відповісти
я, ЗЕленый балабол покараю вас своим брехливим шершавым языком - так же как я наказал видеокамеру облизав ее на сьемках
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01.07.2023 23:42 Відповісти
Казахстан отримає?

А Китай?
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02.07.2023 00:09 Відповісти
Це і для БЗДІЖенців з батальйонів Монако Австрії Франції Ніци Лондона Мадриду дубаі…., теж стосується ?
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02.07.2023 00:10 Відповісти
Токаєв і зять Назарбаєва є у тому списку?

Казахстанський опозиційний політик Мухтар *******: Казахстан придбав у Франції великий об'єм пороху, який передав на росію, Цього пороху достатньо щоб виготовити 3,5 млрд куль до автомату Калашнікова. Казахстан основний по обходу санкцій. Туреччина, Казахстан, країни Середньої Азії, Киргизстан, Вірменія, Арабські Емірати допомагають росії обходити санкції.

https://www.youtube.com/watch?v=IhwAtZzbpWc
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02.07.2023 00:16 Відповісти
А Арахамія в курсі чи в долі?
Це ж він строчив листи, відмазуючи кацапських олігархів від санкцій.
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02.07.2023 01:25 Відповісти
Брехлива мерзота !
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02.07.2023 08:22 Відповісти
 
 