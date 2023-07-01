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Новини Допомога Україні
16 120 23

Інвентаризація у ВПС Австралії на запит України щодо винищувачів виявила 14 справних літаків F/A-18 Hornet

f-18,hornet,fa-18

На початку літа з’явилася інформація про те, що Австралія може передати Україні 41 винищувач четвертого покоління F/A-18 Hornet. Як виявилося, Королівські військово-повітряні сили мають набагато менше літаків у робочому стані.

Про це пише The Australian Financial Review, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Журналісти видання отримали доступ до звіту про інвентаризацію стану винищувачів, якими володіють Королівські ВПС Австралії. Процедура була проведена американською аерокосмічною компанією RAVN за запитом України, про який кілька тижнів тому повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18, - посол Мирошниченко

Як стало відомо, якщо Австралія справді захоче передати Повітряним Силам України F/A-18 Hornets, то лише 14 літаків перебувають у робочому стані. Серед них є 11 одномісних і три двомісні винищувачі.

Кожен літак налітав понад 3000 годин, що приблизно вдвічі менше граничної межі. При цьому не виключається можливість продовження терміну служби, за рахунок чого Україна потенційно зможе використовувати F/A-18 Hornets протягом двох років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія готова передати Україні списані винищувачі, - The Australian Financial Review

Автор: 

Австралія (436) літак (2947)


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Топ коментарі
+19
И только мы нашу власть ругаем за коррупцию. Тут у сильных мира всего на бумаге в несколько раз больше вооружения чем в реальности, а деньги на содержание выделяют регулярно . Сколько же г*вна в мире обнажила наша война.
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01.07.2023 23:27
+18
Давайте, підійде
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01.07.2023 23:20
+14
Так вони і пишаються...своїми новими 50-ма F-35А з 72 замовлених, та 24-ма F/A-18F Super Hornet, що поставлялись з 2008 року. А це для них музейний антикваріат. А ще через пару років пишатимуться атомними підводними човнами, які ще не збудовані, а Китай уже с.......ть кип'ятком від них.
А тут 30 років різали на метал літаки, а тепер радітимемо коли дадуть списані F-16, та F/A-18 Hornet. Досягнення, що скажеш.
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02.07.2023 00:11
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Давайте, підійде
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01.07.2023 23:20 Відповісти
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02.07.2023 08:28 Відповісти
Ач!
Коли б не наша війна, то так би й надалі пишались чисельністю своїх ВПС!
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01.07.2023 23:22 Відповісти
Хто тобі сказав що саме "пишались"? Чи по дорозі придумав?
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01.07.2023 23:45 Відповісти
Так вони і пишаються...своїми новими 50-ма F-35А з 72 замовлених, та 24-ма F/A-18F Super Hornet, що поставлялись з 2008 року. А це для них музейний антикваріат. А ще через пару років пишатимуться атомними підводними човнами, які ще не збудовані, а Китай уже с.......ть кип'ятком від них.
А тут 30 років різали на метал літаки, а тепер радітимемо коли дадуть списані F-16, та F/A-18 Hornet. Досягнення, що скажеш.
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02.07.2023 00:11 Відповісти
И только мы нашу власть ругаем за коррупцию. Тут у сильных мира всего на бумаге в несколько раз больше вооружения чем в реальности, а деньги на содержание выделяют регулярно . Сколько же г*вна в мире обнажила наша война.
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01.07.2023 23:27 Відповісти
Це списані літаки. Колись на цензорі публіковали. Комусь вже там хотіли продати-ледве не на запчастини
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01.07.2023 23:45 Відповісти
Так ви і ругайтє "вашу власть". Он пригожин вашого коротуна в ватерклозет загнав, а холопи і не чешуться
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01.07.2023 23:46 Відповісти
Давайте терімново переганяйте на бази в Румунію і Польшу. Це те, що доктор прописав.
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01.07.2023 23:28 Відповісти
Кто будет обслуживать?
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02.07.2023 09:04 Відповісти
У всіи ці історіі є одне слово -- може .
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01.07.2023 23:35 Відповісти
Та это ж целая эскадрилья! Ништяк! Остальные 27 США до ума доведут со временем
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01.07.2023 23:55 Відповісти
Те другие нужно начать ремонтировать уже а не ждать зимы.
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01.07.2023 23:58 Відповісти
Треба швидко міняти на асфальт з бітумом, тільки без отого, з паспортом України та значком нардепа, спеца по корабельним соснам!!
Пильнуймо Україну!!
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02.07.2023 00:07 Відповісти
Нормальненько так пошуршали по сусекам.
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02.07.2023 01:22 Відповісти
Шо гопники?
Семки истребители есть? А если найду?
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02.07.2023 13:04 Відповісти
Це вони так забирались Китай стримувати?
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02.07.2023 05:46 Відповісти
Вони забирались стримувати Китай? Світова барахолка зазіхає на Австралію? - Армію кунгуру вони не здолають.
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02.07.2023 07:26 Відповісти
Якщо, то...хтось щось сказав і результати ревізії на фоні війни в Україні виклав. Невже країни хочуть демонструвати свою неспроможність захищати свою країну,а не те що надавати допомогу Україні.
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02.07.2023 08:10 Відповісти
Те, що у нас різали на метал, кращого не дуже й заслуговує. F-18 -найкращий винищувач у світі. Краще за F-35 i F-16.
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02.07.2023 09:29 Відповісти
Передача самолетов Украине....654 серия....В этой серии: Австралия делает намеки....главный герой Украина тут же начинает думать и гадать насколько это серьезно....не ******-ли как в предыдущих 653-х сериях.....
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02.07.2023 09:30 Відповісти
Також не варто забувати, що у Бюджеті-2020 курс гривні був закладений 27,5 грн, тоді як у Бюджеті-2021 він 29,1 грн. Тобто, у доларовому еквіваленті зменшення видатків на Збройні Сили України будуть ще більш відчутними. Особливо враховуючи те, що у 2021 році у нас передбачені закупки імпортної військової техніки.

Крім цього, як і у попередньому році, 50% коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України буде йти на наповнення спеціального фонду Державного бюджету. Однак, у бюджеті на 2021 рік до цього додались також кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування ЗС України.

https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html

І такі витрати були за плановани в бюджеті на 7му році війни і виявляетсе у нас ще були надлишкове озброеення.
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02.07.2023 09:51 Відповісти
Давайте эти 14 сюда, уже. Остальные быстренько ремонтировать, за пару месяцев управитесь.
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02.07.2023 12:05 Відповісти
 
 