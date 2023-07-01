Інвентаризація у ВПС Австралії на запит України щодо винищувачів виявила 14 справних літаків F/A-18 Hornet

На початку літа з’явилася інформація про те, що Австралія може передати Україні 41 винищувач четвертого покоління F/A-18 Hornet. Як виявилося, Королівські військово-повітряні сили мають набагато менше літаків у робочому стані.

Про це пише The Australian Financial Review, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Журналісти видання отримали доступ до звіту про інвентаризацію стану винищувачів, якими володіють Королівські ВПС Австралії. Процедура була проведена американською аерокосмічною компанією RAVN за запитом України, про який кілька тижнів тому повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

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Як стало відомо, якщо Австралія справді захоче передати Повітряним Силам України F/A-18 Hornets, то лише 14 літаків перебувають у робочому стані. Серед них є 11 одномісних і три двомісні винищувачі.

Кожен літак налітав понад 3000 годин, що приблизно вдвічі менше граничної межі. При цьому не виключається можливість продовження терміну служби, за рахунок чого Україна потенційно зможе використовувати F/A-18 Hornets протягом двох років.

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