Невдоволення росіян війною створює для ЦРУ можливість вербувати шпигунів, яка випадає раз на покоління. Ми не дамо їй пропасти даремно, - Бернс

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".

Про це він заявив на лекції у британському фонді Дітчлі в Оксфордширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу.

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"Незадоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління – це розвідувальна служба. Ми не дамо їй пропасти даремно", – заявив Бернс.