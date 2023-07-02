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Невдоволення росіян війною створює для ЦРУ можливість вербувати шпигунів, яка випадає раз на покоління. Ми не дамо їй пропасти даремно, - Бернс

бернс,вільям

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".

Про це він заявив на лекції у британському фонді Дітчлі в Оксфордширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу.

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"Незадоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління – це розвідувальна служба. Ми не дамо їй пропасти даремно", – заявив Бернс.

Автор: 

ЦРУ (142) Бернс Вільям (64)


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Топ коментарі
+17
Зацініть красу гри. Тепер перелякані росіяни, особливо ті, хто при владі почнуть масово писати один на одного доноси. Це вже є. Але тепер стане набагато більше. Цікаво, а пломбір в них вже смачний є?
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02.07.2023 00:05
+12
У когото в останских студиях будут гореть пердаки)
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02.07.2023 00:07
+10
А що в російських народних масах є незадоволення війною?
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02.07.2023 00:18
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Зацініть красу гри. Тепер перелякані росіяни, особливо ті, хто при владі почнуть масово писати один на одного доноси. Це вже є. Але тепер стане набагато більше. Цікаво, а пломбір в них вже смачний є?
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02.07.2023 00:05 Відповісти
У когото в останских студиях будут гореть пердаки)
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02.07.2023 00:07 Відповісти
Вони так хотіли СРСР... Скоро в них буде 1937 рік.
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02.07.2023 00:10 Відповісти
А що в російських народних масах є незадоволення війною?
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02.07.2023 00:18 Відповісти
Є. В тих, хто поніс втрати. Просто в них ніхто не питає. Насправді вони теж не всі хочуть попадати на війну щоб їх вбили. Йдуть з росіян бідні, злочинці і дурні, промиті шовінізмом.
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02.07.2023 00:22 Відповісти
Народные массы у кацапов никогда роли не играли)они как тараканы приспосабливаються к новым хазяевам и обстояльствам
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02.07.2023 00:27 Відповісти
Є Просто воно не виставляється напоказ І не тому, що вони - "пацифісти", чи "любят хахлов"! Вони прото НЕ ТАКОЇ війни хотіли Вони бажали переможних маршів з захопленням нових міст і сіл Тобто повторення ІІ Світової - тільки зразка 44-45 років (як це показано у купі радянських фільмів) Бажали чуть славослов"я на свою адресу А отримали "криваву м"ясорубку", у якої не видно кінця-краю Недарма Кремль ховає госпіталі на окупованій території, а в Росію зараз везуть лише поранених із офіцерського складу - щоб не сіять паніку справжніми масштабами санітарних втрат Саме тому на окупованих територіях цілодобово горять крематорії та ростуть безіменні братські могили, наповнені тілами у російській віськовій формі На Поліссі це яри в лісовій зоні Звільнимо територію ОРДЛО - знайдемо забиті ними шахти Не виключаю і того що в глибоководних зонах портів стоять трупи з прив"язаними до ніг шматками бетону (таке робили на водоймах в ОРДЛО в перші роки боїв з найманцями)
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02.07.2023 06:25 Відповісти
Просто оцените красоту игры от цру
...сейчас в кацапстане под коврами такая смута пойдет и самопожырание'велкам ту 1937)
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02.07.2023 00:25 Відповісти
Поїдуть тобори ГУЛАГу відновлювати
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02.07.2023 01:09 Відповісти
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02.07.2023 00:26 Відповісти
вам не здається...
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02.07.2023 00:53 Відповісти
приємно цікаво незрозуміло бачити лайк від Сантоса - так і думав шо він не в тямі...
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02.07.2023 01:36 Відповісти
Поділіться з нами-хто такий Сантос і в чому ньюанс
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02.07.2023 08:03 Відповісти
проїхали, не буду...
мабуть сантос в бані, таке...
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02.07.2023 08:07 Відповісти
Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....

"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц

"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".

И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:

"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".

И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:

"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
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02.07.2023 06:33 Відповісти
Так от звідки брались павліки морозови... в крові ото в них.
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02.07.2023 10:18 Відповісти
ахахахахааааа ))))))) красота . страна великих болот с населением отупевших и злобных зомби теперь НАКОНЕЦ-ТО будет иметь выбор , или стучать фсб или стучать цру , хотя суть даже не в этом , а в том , что болота поделятся на любителей фсб, цру, пригожина , гиркина , скабеевой и симонян , и будут друг другу шины на машинах по ночам прокалывать ,и сферху на них будет смотреть телевизор с портретом путина , ахахахахаааааа , не ****** такая перспектива, взяли Киев за 3 дня , дебилы ***.
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02.07.2023 00:29 Відповісти
Дійсно , кацапи таки ідіоти і дебіли
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02.07.2023 00:59 Відповісти
Невиїздні кацапи масово кинуться в "шпійони". Потім організубть собі "епічні провали" і будуть вимагати "екстракції" та громадянства США... Вони перехитрять ЦРУ і знову сприятимуть трампізму на виборах в США...
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02.07.2023 01:02 Відповісти
В цьому є свій сенс, але нафіга розчаровувати американців
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02.07.2023 10:20 Відповісти
Ну не всі ж! Хтось втягнеться і відчуватиме себе ну прямо агентом 007. Якась користь з цього таки буде...
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02.07.2023 10:36 Відповісти
Ещё свежа память про недавнюю жизнь с поездками по всему миру, про коврижки западных технологий, и никакие деды с их портяночным "воеванием" на этом фоне наххрен не сдались.
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02.07.2023 01:19 Відповісти
буданов покусал бернса? или трындеж заразен?
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02.07.2023 01:20 Відповісти
Свiт деградуе.
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02.07.2023 07:08 Відповісти
Work brothers 👍✌️
🐷🐶🇷🇺☠️
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02.07.2023 03:51 Відповісти
Приблизно з 1989 по 1993 рік серед військовослубовців ГРВГ здійснювалась операція "Жираф", коли вербували потоком. Потім в АНБ здійснювався аналіз і просіювання агентури. Так щона мому віці це вже другий шанс.
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02.07.2023 04:46 Відповісти
А ще як ЦРУ трошки дєнюшок заплатіт, кацапи і мамок рідних понесуть здавати
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02.07.2023 06:58 Відповісти
Завербуете, будете на iнформацii спати та сратись ii використовувати, "бощепутеннападе".
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02.07.2023 07:07 Відповісти
А они недовольны ?
Большинству вообще пофиг, что происходит на другом краю...
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02.07.2023 08:23 Відповісти
вам бы побольше бояры...\понятно...\
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02.07.2023 09:42 Відповісти
Там 99%,за гроші, власовці. Срана бальшая і всі ГНИди.
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02.07.2023 09:55 Відповісти
Невдоволення тим що затягють з ядеркою?
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02.07.2023 11:04 Відповісти
 
 