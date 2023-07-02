Невдоволення росіян війною створює для ЦРУ можливість вербувати шпигунів, яка випадає раз на покоління. Ми не дамо їй пропасти даремно, - Бернс
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що невдоволення росіян війною проти України – це можливість для вербування шпигунів, "яка випадає раз на покоління".
Про це він заявив на лекції у британському фонді Дітчлі в Оксфордширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Бернс запевнив, що ЦРУ не проґавить такого шансу.
"Незадоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво під постійною дієтою державної пропаганди та практикою репресій. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління – це розвідувальна служба. Ми не дамо їй пропасти даремно", – заявив Бернс.
Топ коментарі
+17 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар02.07.2023 00:05 Посилання
+12 KosAn30 JT26
показати весь коментар02.07.2023 00:07 Посилання
+10 Оксана Гурай #512400
показати весь коментар02.07.2023 00:18 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...сейчас в кацапстане под коврами такая смута пойдет и самопожырание'велкам ту 1937)
мабуть сантос в бані, таке...
"...О нравах этих, о постоянных доносах и князей, и простолюдинов друг на друга, подробно повествуют русские летописцы. И не только они - иностранцы, побывавшие на Руси, почти все отмечали это свойство ее жителей - склонность к доносам". В.Тольц
"Именно москавитам врождено какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычай взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так, что они убивают себя взаимной клеветой".
И в последующие царства и времена нравы народные оставались теми же. Вот свидетельства летописца о временах Годунова:
"Доносили друг на друга попы, чернецы, пономари, просвирни, жены доносили на мужей, дети на отцов. От такого ужаса мужья от жен таились. И в этих окаянных доносах много крови пролилось невинной, многие от пыток померли, других казнили. Обвиненным резали языки, сажали на кол, жгли на медленном огне".
И лучшие, и худшие времена переживала Россия, но только одна область общественного бытия процветала в ней неизменно - область доносов. Причем, накануне революции почему-то как никогда. Кучера, дворники, девицы из полусвета, даже люди из общества, все охотно сотрудничали с полицией и доносили. Накануне революции только полицейских доносчиков-профессионалов было в России около сорока тысяч. Это огромная по тем временам цифра. Парадоксально, но доносчиков было значительно больше всех революционеров, тех, за которыми эти сорок тысяч должны были следить. Даже в ближайшем окружении Ленина было полно осведомителей. В 12-м году в Праге в обстановке величайшей конспирации Ленин проводил съезд партии. Так вот в числе отобранных, сверх верных и сверх проверенных 28-ми его участников, четверо были доносчиками. Директор департамента полиции, уже в эмиграции, говорил, что каждый шаг, каждое слово Ленина известно было ему до мельчайших подробностей. Секретная инструкция департамента полиции рекомендовала вербовать доносчиков из тех, кто стоят во главе партии. Судя по всему, так это и было. После революции один из доносчиков большевиков написал Горькому покаянное письмо. Там были такие строки:
"Ведь нас много - все лучшие партийные работники".
🐷🐶🇷🇺☠️
Большинству вообще пофиг, что происходит на другом краю...