Протягом 1 липня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 140 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному Фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та трактор.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (11 вибухів).

Глухівська громада: був мінометний обстріл ( 8 вибухів).

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Білопільська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.

Юнаківська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).

Хотінська громада: росіяни били з мінометів (6 вибухи) та артилерії (6 вибухів)".

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