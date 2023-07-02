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Протягом 1 липня росіяни 25 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 140 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному Фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (20 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та трактор.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та мінометний обстріл (11 вибухів).

Глухівська громада: був мінометний обстріл ( 8 вибухів).

Читайте також: Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

 Білопільська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів).

 Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.

Юнаківська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).

Хотінська громада: росіяни били з мінометів (6 вибухи) та артилерії (6 вибухів)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 30 червня росіяни 14 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 94 вибухи, - ОВА

Автор: 

обстріл (29063) Сумська область (3840)


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Скоти випалюють прикордонні села Слобожанщини. Тільки регулярний повний розгром всіх триколорних любителів постріляти у хохлів через кордон може поступово цю проблему вирішити. Інакше прикордоння стане безлюдним і будуть там шастати всілякі негідники диверсанти звідти.
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02.07.2023 01:17 Відповісти
ПАНЕ БУТУСОВ, ВАШ Ц.Н. НЕ ПОВИНЕН НАЗИВАТИ РАШИСТІВ ЯКІ ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ РОСІЯНАМИ. РОСІЯНИ ЦЕ ТІ ХТО НЕ ВОЮЄ ПРОТИ УКРАЇНИ, ХОЧА СЕРЕД НИХ ТЕЖ БАГАТО РАШИСТІВ
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02.07.2023 01:30 Відповісти
коли російська федерація переіменується у Марс, то ми тоді будемо рашистів називати марсіянами. А поки що вони росіяни, бо мають російське громадянство.
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02.07.2023 06:44 Відповісти
 
 