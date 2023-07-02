У ніч проти 2 липня на південному напрямку існує загроза атаки російських БПЛА, - Повітряні Сили

Російські терористи можуть застосувати ударні БПЛА по Україні у ніч з 1 на 2 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Увага! Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з південного напрямку!", - пишуть Повітряні Сили.

Станом на 00:10 повітряна тривога оголошена на Херсонщині та Миколаївщині.

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