Протягом 1 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження росіян, 2 ЗРК, 2пункти управління, 2 артилерійських засоби, станцію РЕБ та важливий об’єкт, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 1 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 2 артилерійських засоби на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ та ще один важливий об’єкт окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 30 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів, 24 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та ЗРК, - Генштаб