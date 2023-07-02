Протягом 1 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження росіян, 2 ЗРК, 2пункти управління, 2 артилерійських засоби, станцію РЕБ та важливий об’єкт, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 1 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 2 артилерійських засоби на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ та ще один важливий об’єкт окупантів".
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