УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13317 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 045 2

Протягом 1 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 районів зосередження росіян, 2 ЗРК, 2пункти управління, 2 артилерійських засоби, станцію РЕБ та важливий об’єкт, - Генштаб

артилерія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 1 липня 2023 року. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційнму фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 1 по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 2 артилерійських засоби на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони, станцію РЕБ та ще один важливий об’єкт окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 30 червня авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів, 24 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та ЗРК, - Генштаб

Автор: 

авіація (4153) Генштаб ЗС (6754) артилерія (797)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
важливий об`єкт - таки ********* *****, чи тока тройніка?
показати весь коментар
02.07.2023 05:46 Відповісти
не гриміть бранзулетками до самміта, пом`ятаемо наша головна сила і надія це хлопці - не буба...
показати весь коментар
02.07.2023 05:51 Відповісти
 
 