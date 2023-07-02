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Новини Вступна кампанія
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Вже 21 країна підписала з Україною заяву щодо підтримки членства у НАТО, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський 1 липня підписав з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом спільну заяву щодо підтримки прагнень України вступити до ЄС та НАТО. Нині Україна підписала вже 21 таку заяву із членами Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі", - сказав Зеленський.

Він назвав країни, які підписали з Україною заяви: Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.

"Вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі", - додав глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили питання безпеки в північних регіонах нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

вступна кампанія (228) Зеленський Володимир (24275) НАТО (6518) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
+19
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02.07.2023 01:36
+12
Кокос завезли, так в нього роботун проснувся із словесним проносом..
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02.07.2023 01:54
+10
кому это он в пол второго ночи ?
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02.07.2023 01:36
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кому это он в пол второго ночи ?
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02.07.2023 01:36 Відповісти
Кокос завезли, так в нього роботун проснувся із словесним проносом..
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02.07.2023 01:54 Відповісти
Сам себе, не спит ни фига...
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02.07.2023 03:50 Відповісти
Як Сталін і день і ніч !
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02.07.2023 07:15 Відповісти
ленка, як патріот динири і почетна членкуня Миротворця, сказала тіки за пересування ЗСУ - дам....
30000 гривень... - здав пересування - 30000 отримав - бізнес є бізнес!
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02.07.2023 07:21 Відповісти
Кули, скумбрия опять подешевела...
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02.07.2023 10:43 Відповісти
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02.07.2023 01:36 Відповісти
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02.07.2023 01:39 Відповісти
Рівняння таке собі
Чи це ви Зелю хочете трішки підняти?
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02.07.2023 03:57 Відповісти
Але головне слово за тією країною, яку ЗЄ вже 4 роки постійно найобує.
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02.07.2023 01:41 Відповісти
Заяви це все добре, але потрібні і реальні кроки робити. Для того щоб країна була справді кращою. Щоб люди з неї не втікали світ за очі. Он Порошенко зробив хай маленьку частину реформ і країна почала розквітати. Чому б не продовжити його справу? Люди були б справді вдячні. Ті хто поки що вірить в країну.
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02.07.2023 01:47 Відповісти
Давайте залишимо пороха у минулому у нього була можливість стати дійсним лідером України, але бізнесмен в ньому переміг і тому він там де є зараз. Що нинішня влада виявилася на голову корумпованішою з думаючих українців ніхто не сумнівається. Тож давайте дивитися вперед, а не весь час озиратися.
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02.07.2023 08:57 Відповісти
Вот только (как говорит русня) англосаксы чет не сильно спешат нас принимать.
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02.07.2023 02:10 Відповісти
Дійсно. Чого б це...
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02.07.2023 02:57 Відповісти
You don`t say so !
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02.07.2023 07:17 Відповісти
тебе видав "чет" - вас завжди видає "чет" і "че"
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02.07.2023 07:26 Відповісти
Ты прям разоблачитель шпионов )))). Приезжай в Одесу и походи тут денек и поймешь что разоблачитель с тебя как с г*вна пуля.
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02.07.2023 10:48 Відповісти
whatda fuck is wrong with your mouth? - "chet"?
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02.07.2023 07:29 Відповісти
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02.07.2023 07:47 Відповісти
Ридну мову забув?
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02.07.2023 10:49 Відповісти
ніякої сварки - констатація факапів...
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02.07.2023 08:04 Відповісти
Сам придумал - сам посмеялся? И вам таким бездарям еще и деньги платят. ужснах.
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02.07.2023 10:54 Відповісти
Президентам США від Демократичної партії не щастить - їм випадають більш важкі часи, приклади:
1. "Демократ" Франклін Делано Рузвельт - не хотів вступати в 2 світову війну, але був змушений після того, як США були атаковані і загинули громадяни США (незважаючи на відмову від участі у війні... а можливо, небажання Рузвельта воювати було розцінено ворогом як слабкість США).
2. "Демократ" Джон Кеннеді - "Карибська криза" - програш стратегічної ініціативи і різке збільшення ядерної загрози для континентальної території США. Кеннеді усунуто шляхом ліквідації.
3. "Демократ" Білл Клінтон - "Будапештський меморандум": ніби, нічого не сталося під час президентського терміну, але президент Клінтон сам особисто визнав у 2023 році, що "Будапештський меморандум" був помилкою. - Чому? - Бо схоже, що саме цей "документ" став одною з головних причин російсько-української війни, активні бойові дії в якій РФ почала не пізніше 2014 року і продовжує досі. ОДНАК! Назвавши той документ, ті рішення і дії ПОМИЛКОВИМИ, президент Клінтон так і не пояснив ЯВНО, ЧОМУ він вважає їх помилковими, і ЯКЕ РІШЕННЯ БУЛО БИ НЕ ПОМИЛКОВИМ, А ПРАВИЛЬНИМ! І ЧОМУ.
4. "Республіканець" Джордж Буш молодший суттєво допоміг зупинити російський наступ на Грузію і бомбардування міст, привівши в бойову готовність флот США і ракети в зоні досяжності Грузії. Напад РФ на Грузію і війну РФ почала за кілька місяців після того, як стало відомо, що на саміті НАТО 2008 року Україна і Грузія не отримають сигналу на зближення і перспективи майбутнього членства в НАТО (заради "умиротворення РФ").
5. "Демократ" Барак Обама не зробив практично НІЧОГО, щоб запобігти війні РФ проти України або, хоча би, щоб зупинити її. Віцепрезидент при Обамі - "демократ" Джо Байден теж ніяк не виділявся, окрім випадку його корупції, коли він шантажував Петра Порошенка, вимагаючи звільнити генпрокурора Шокіна, погрожуючи інакше заблокувати допомогу Україні на більш ніж 1 мільярд доларів США, - про цю історію розповів сам Джо Байден пізніше.
6. "Демократ" Джо Байден - одразу після початку його президентського терміну РФ почала значно більш агресивно погрожувати Україні, Європі і США, інтенсивність бойових дій на фронті в Україні і кількість загиблих збільшились приблизно в 10 разів порівняно з часом президентського терміну "республіканця" Дональда Трампа (який вперше поставив в Україну протитанкові засоби "Джавелін", які врятували Україну у перші дні після 24.02.2022, суттєво допомігши зупинити і відкинути бронетанкові колони від Києва та з півночі України). В кінці 2021 року РФ поставила фактично безальтернативні вимоги не тільки до України (вимагаючи "виконувати "мінські угоди""), але і до НАТО (вимагаючи повернутися до стану до 1997 року, тобто виключити зі складу НАТО декілька східноєвропейських країн, яких прийняли до НАТО після 1997 року). А на початку 2022 року РФ здійснила значно більш масований напад на Україну (порівняно з 2014-2021), що триває вже майже 1.5 років і кінця йому поки що немає. При "демократі" Джо Байдені США виділяють і постачають Україні зброї і *********** менше ніж просить Валерій Залужний як необхідний мінімум, змушуючи Україну втрачати значно більше захисників і цивільних, ніж можна було би, маючи необхідну зброю. Літаків F-16 "демократ" Джо Байден не дає (з часом дозволив іншим країнам передати Україні їхні такі літаки), в НАТО приймати Україну "демократ" Джо Байден не готовий, принаймні, до її перемоги. Зате "демократ" Джо Байден майже весь 2022 рік був готовий до таких "переговорів" між РФ і Україною, які передбачали втрати Україною окупованих територій і залишення їх під контролем РФ. Зараз на фоні регулярних нагадувань від США про те, що "загроза можливого застосування з боку РФ ядерної зброї проти України реальна і серйозна", і повній бездіяльності США щодо протидії цій загрозі починаються чутки про те, що, начебто, США бояться можливого розпаду РФ в разі поразки путінського режиму і начебто тому роблять так (наприклад, постачають менше зброї Україні, ніж необхідно Валерію Залужному, і відмовляються прийняти Україну до НАТО), щоб путінський режим не отримав поразку, бо після такої події начебто "може бути ще гірше". - А що і чому "може бути ще гірше"? - Знову те ж саме, що було в основі ПОМИЛКОВОГО (див. п. 3 вище) "Будапештського меморандуму", а саме - ПРИПУЩЕННЯ про те, що НАЧЕБТО більш безпечно, коли ядерна зброя не буде доступна декільком меншим країнам, а замість цього їхня ядерна зброя буде передана в 1 більшу країну - в РФ. НАЧЕБТО, таким чином вдасться ЗАПОБІГТИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ПОШИРЕННЮ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - АЛЕ ЩО нам ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА? - САМЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - САМЕ РФ РОБИТЬ ЦЕ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!!! - Ця зброя ВЖЕ поширена на території, з яких її прибрали згідно "Будапештського меморандуму": півострів Крим (Україна) і Білорусь. - І це зробила РФ! - Це РФ, якій (згідно цього "меморандуму") було дано більше довіри ніж "якимось незрозумілим країнам" Україні і Білорусі... - "Демократ" Джо Байден вже назвав такі дії РФ (розміщення ЯЗ в Білорусі) "вкрай безвідповідальними"... - ОТЖЕ, ПРИПУЩЕННЯ про, що НАЧЕБТО більша країна буде більш відповідально ставитися до ядерної зброї ВИЯВИЛОСЬ ПОМИЛКОЮ!!! СТРАТЕГІЧНОЮ ПОМИЛКОЮ!!! - ФАКТИЧНО саме ЦЕ ВИЗНАВ "демократ" Джо Байден... АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІН ЗНОВУ ХОЧЕ ПОВТОРИТИ ЦЮ Ж САМУ ПОМИЛКУ!!! І він РОБИТЬ ЦЕ ЗНОВУ!!! - Знову відмовляється прийняти Україну до НАТО, відмовляється дати Україні достатню кількість і якість (види, типи, в т.ч. F-16) зброї... І НАВІТЬ ЗНОВУ наполегливо і постійно натякає, що хоче, щоб Україна відновила "переговори" з путінським режимом без звільнення всіх своїх територій...

- А ДЕ Ж РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ?! ДЕ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК?! Де Україна в НАТО?!

Чи знову президентам від Демократичної партії "випадатимуть" важкі часи? Чи їх це влаштовує?
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02.07.2023 03:10 Відповісти
+ до п. 6 щодо "неконтрольованого поширення" ядерної зброї:
Очевидно, ніхто не здивується, якщо виявиться, що путінський режим з РФ "поділився" ядерною зброєю з Іраном і/або Північною Кореєю. Або навіть "поділився" з ними технологіями її виробництва.

І ще ФР не тільки не приховує, але й максимально гучно публічно заявляє,

що вони готові не тільки "поширювати", але і "застосовувати" ядерну зброю -

почалося це теж, як мінімум з 2014 року, коли їхній телевізор заявив, що начебто (цитата) "Россия - единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел".
І вони продовжують робити це і досі, погрожуючи ядерними ударами то Україні, то Лондону, то США, то Німеччині, то іншим. Але не тільки на словах, але і діями - Запорізьку атомну електростанцію вже замінували...
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02.07.2023 03:19 Відповісти
"Причина - у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. ... " -

ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.
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02.07.2023 03:12 Відповісти
они не пойдут на это
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02.07.2023 15:57 Відповісти
Ніякий дурень не буде приймати Україну в НАТО. Хто тоді буде робити чорнову роботу по придушенню безладу в частинах бувшої росії? НАТО не буде виконувати поліцейські функції. За рівнем толерантності воно нагадує більше один з підрозділів лгбт спільноти. Нажаль пахарями в цій справі будуть наші хлопці. Зараз витренують штурмові підрозділи воювати в окопах без підтримки авіації, а потім воювати без підтримки в умовах міста в донецькій агломерації і акурат після вибрів президента США , якщо переможе Байден, почнуть демонтаж рфії. І стануть наші штурмовики поліцією приборкання кацапні в містах і селах, якщо кацапи надумають пручатися відбору ядерної зброї, поділу рфії на частини та заважати експлуатації природних ресурсів, або занадто жваво почнуть воювати між собою.
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02.07.2023 03:16 Відповісти
Сумна перспектива, але найбільш реалістична. На жаль...
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02.07.2023 08:31 Відповісти
Америка і НАТО, могли би припинити цю війну максимум за три дні. Чому цього не відбувається? Що не так в цьому світі?
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02.07.2023 05:05 Відповісти
Зрадників не ******* не тільки українці але і американці та НАТО.
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02.07.2023 07:56 Відповісти
Хто зрадник?
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03.07.2023 00:23 Відповісти
арахмія підписало? - а тож ви там свої закулісні теркі з кацапнею трете...
так підписало чи ні?
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02.07.2023 05:13 Відповісти
Єдиним і реальним чинником в НАТО є США 89 і 97 відсотків відповідно.

Позиція Позиція США щодо цього питання "Україна буде в НАТО, але без Зеленського"
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02.07.2023 06:02 Відповісти
Кантора пішєт,а дурень думкою багатіє...
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02.07.2023 06:48 Відповісти
Це він рейтінг собі створює !
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02.07.2023 07:52 Відповісти
так, але ж є угорщина
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02.07.2023 07:06 Відповісти
для зрадососов и это тоже зрада.
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02.07.2023 07:35 Відповісти
А в мене навіть 23 сусіди по вулиці підписали заяву підтримки, щоб я став головою сільради
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02.07.2023 07:36 Відповісти
хоть 130 или 1030. Решать будут США.
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02.07.2023 07:43 Відповісти
Так і Угорщина може підписати, бо й вони впевнені, що Україну при Зелі не приймуть !
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02.07.2023 07:51 Відповісти
Україна вступить в НАТО але коли звільнить території за міжнародно визнаними кордонами але треба розуміти що в НАТО є і вороги це
Угорщина і Туреччина яка буде проти вступу України до НАТО це тривалий час треба очікувати або змінеться влада в цих країнах і політична ідеологія або якась країна відійде від НАТО через те що Україна хоче мати місце там
Навіть якщо Україна не вступить відразу до НАТО головне щоб співпраця була налагоджена щоб постачали зброю проводили навчання
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02.07.2023 07:54 Відповісти
Зелений Дебіле! Без США засунь ті заяви в свій зад.
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02.07.2023 08:08 Відповісти
ВИМАГАЮ‼️
ЗАКРИТИ ТВканал #Freedom, як відверто ворожий канал, який пхає нам расєю зі своїм "мІром" навіть, в час війни!
@ZelenskyyUa замість відміни українськомовного дубляжу,
припиніть фінансування Freedom!‼️‼️‼️
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02.07.2023 08:28 Відповісти
Отримання запрошення до НАТО - це ще не прийняття, але початок процедури ратифікацій всіма країнами-членами, яка може зайняти 1-2-3р. (США, Туреччина, Угорщина тощо). Чому не можна ЗАРАЗ отримати офіц. запрошення? Звичайно, країни будуть висувати умови, але (окрім угорських) вони будуть в інтересах України (антикорупц., тощо)...
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02.07.2023 10:17 Відповісти
І навіть Німеччина. Ну з мадярами все ясно. А де в цьому списку США, Данія, Туреччина? Ми що теж курдів ховаємо як шведи? А датчани чого мовчать? А американці чому теляться? Англійці якісь хоробріші за американців в усьому.
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02.07.2023 10:31 Відповісти
дания в списке
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02.07.2023 16:00 Відповісти
І що з того?
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02.07.2023 11:00 Відповісти
Трампісти знов атакують секцію коментарів
Ну, добре.
1) Найгарячіший етап окупації Придністров'я - при президенту-республіканці Буші старшому.
2) Окупація Грузії - при президенту-республіканці Буші молодшому.
3) При президенті-республіканці Трампі жодний окупований клаптик не повернувся під контроль Грузії.
4) Так, продаж Україні джавелінів здійснено у 2018 році. Але за умови, що вони будуть покриватися пилом на складах західних областей України і не використовуватись в АТО. Посилання: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 1 https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html 2 https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ 3 https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ 4 https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 5 https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ 6
А ще Трамп готовий віддати окуповані українські території ху#лу та вважає, що США забагато допомагають Україні:
Останнім республіканцем, який балотувався у президенти США та допомагав би Україні більше за Байдена, був покійний Джон Маккейн. А з нинішніх республіканців закликають збільшити допомогу Україні лише ті, хто або не балотується, або не мають шансів на праймеріз. І те, що найбільше шансів на праймеріз - у Трампа, вже достатньо говорить про нинішню Республіканську партію.
Тому, будь ласка, досить кремлядської пропаганди!!!
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02.07.2023 13:39 Відповісти
tZe inform.
2.07.2023

Вже 21 країна підписала з Україною заяву щодо підтримки членства у НАТО, - Зеленський

Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.

Загальна кількість військових підрозділів задіяних в структурах НАТО і фінансові видатки цих країн складають в НАТО 1.1% ы 2.3 % відповідно. Єдиним і реальним чинником в НАТО є США 89 і 97 відсотків відповідно.

Позиція Позиція США щодо цього питання "Україна буде в НАТО, але без Зеленського"
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02.07.2023 14:07 Відповісти
позиция сша: "Україна не буде в НАТО, з Зеленським або без"
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02.07.2023 16:01 Відповісти
 
 