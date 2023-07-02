Вже 21 країна підписала з Україною заяву щодо підтримки членства у НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський 1 липня підписав з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом спільну заяву щодо підтримки прагнень України вступити до ЄС та НАТО. Нині Україна підписала вже 21 таку заяву із членами Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.
"Це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі", - сказав Зеленський.
Він назвав країни, які підписали з Україною заяви: Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.
"Вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі", - додав глава держави.
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Чи це ви Зелю хочете трішки підняти?
1. "Демократ" Франклін Делано Рузвельт - не хотів вступати в 2 світову війну, але був змушений після того, як США були атаковані і загинули громадяни США (незважаючи на відмову від участі у війні... а можливо, небажання Рузвельта воювати було розцінено ворогом як слабкість США).
2. "Демократ" Джон Кеннеді - "Карибська криза" - програш стратегічної ініціативи і різке збільшення ядерної загрози для континентальної території США. Кеннеді усунуто шляхом ліквідації.
3. "Демократ" Білл Клінтон - "Будапештський меморандум": ніби, нічого не сталося під час президентського терміну, але президент Клінтон сам особисто визнав у 2023 році, що "Будапештський меморандум" був помилкою. - Чому? - Бо схоже, що саме цей "документ" став одною з головних причин російсько-української війни, активні бойові дії в якій РФ почала не пізніше 2014 року і продовжує досі. ОДНАК! Назвавши той документ, ті рішення і дії ПОМИЛКОВИМИ, президент Клінтон так і не пояснив ЯВНО, ЧОМУ він вважає їх помилковими, і ЯКЕ РІШЕННЯ БУЛО БИ НЕ ПОМИЛКОВИМ, А ПРАВИЛЬНИМ! І ЧОМУ.
4. "Республіканець" Джордж Буш молодший суттєво допоміг зупинити російський наступ на Грузію і бомбардування міст, привівши в бойову готовність флот США і ракети в зоні досяжності Грузії. Напад РФ на Грузію і війну РФ почала за кілька місяців після того, як стало відомо, що на саміті НАТО 2008 року Україна і Грузія не отримають сигналу на зближення і перспективи майбутнього членства в НАТО (заради "умиротворення РФ").
5. "Демократ" Барак Обама не зробив практично НІЧОГО, щоб запобігти війні РФ проти України або, хоча би, щоб зупинити її. Віцепрезидент при Обамі - "демократ" Джо Байден теж ніяк не виділявся, окрім випадку його корупції, коли він шантажував Петра Порошенка, вимагаючи звільнити генпрокурора Шокіна, погрожуючи інакше заблокувати допомогу Україні на більш ніж 1 мільярд доларів США, - про цю історію розповів сам Джо Байден пізніше.
6. "Демократ" Джо Байден - одразу після початку його президентського терміну РФ почала значно більш агресивно погрожувати Україні, Європі і США, інтенсивність бойових дій на фронті в Україні і кількість загиблих збільшились приблизно в 10 разів порівняно з часом президентського терміну "республіканця" Дональда Трампа (який вперше поставив в Україну протитанкові засоби "Джавелін", які врятували Україну у перші дні після 24.02.2022, суттєво допомігши зупинити і відкинути бронетанкові колони від Києва та з півночі України). В кінці 2021 року РФ поставила фактично безальтернативні вимоги не тільки до України (вимагаючи "виконувати "мінські угоди""), але і до НАТО (вимагаючи повернутися до стану до 1997 року, тобто виключити зі складу НАТО декілька східноєвропейських країн, яких прийняли до НАТО після 1997 року). А на початку 2022 року РФ здійснила значно більш масований напад на Україну (порівняно з 2014-2021), що триває вже майже 1.5 років і кінця йому поки що немає. При "демократі" Джо Байдені США виділяють і постачають Україні зброї і *********** менше ніж просить Валерій Залужний як необхідний мінімум, змушуючи Україну втрачати значно більше захисників і цивільних, ніж можна було би, маючи необхідну зброю. Літаків F-16 "демократ" Джо Байден не дає (з часом дозволив іншим країнам передати Україні їхні такі літаки), в НАТО приймати Україну "демократ" Джо Байден не готовий, принаймні, до її перемоги. Зате "демократ" Джо Байден майже весь 2022 рік був готовий до таких "переговорів" між РФ і Україною, які передбачали втрати Україною окупованих територій і залишення їх під контролем РФ. Зараз на фоні регулярних нагадувань від США про те, що "загроза можливого застосування з боку РФ ядерної зброї проти України реальна і серйозна", і повній бездіяльності США щодо протидії цій загрозі починаються чутки про те, що, начебто, США бояться можливого розпаду РФ в разі поразки путінського режиму і начебто тому роблять так (наприклад, постачають менше зброї Україні, ніж необхідно Валерію Залужному, і відмовляються прийняти Україну до НАТО), щоб путінський режим не отримав поразку, бо після такої події начебто "може бути ще гірше". - А що і чому "може бути ще гірше"? - Знову те ж саме, що було в основі ПОМИЛКОВОГО (див. п. 3 вище) "Будапештського меморандуму", а саме - ПРИПУЩЕННЯ про те, що НАЧЕБТО більш безпечно, коли ядерна зброя не буде доступна декільком меншим країнам, а замість цього їхня ядерна зброя буде передана в 1 більшу країну - в РФ. НАЧЕБТО, таким чином вдасться ЗАПОБІГТИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОМУ ПОШИРЕННЮ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - АЛЕ ЩО нам ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА? - САМЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ У СВІТІ!!! - САМЕ РФ РОБИТЬ ЦЕ НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!!! - Ця зброя ВЖЕ поширена на території, з яких її прибрали згідно "Будапештського меморандуму": півострів Крим (Україна) і Білорусь. - І це зробила РФ! - Це РФ, якій (згідно цього "меморандуму") було дано більше довіри ніж "якимось незрозумілим країнам" Україні і Білорусі... - "Демократ" Джо Байден вже назвав такі дії РФ (розміщення ЯЗ в Білорусі) "вкрай безвідповідальними"... - ОТЖЕ, ПРИПУЩЕННЯ про, що НАЧЕБТО більша країна буде більш відповідально ставитися до ядерної зброї ВИЯВИЛОСЬ ПОМИЛКОЮ!!! СТРАТЕГІЧНОЮ ПОМИЛКОЮ!!! - ФАКТИЧНО саме ЦЕ ВИЗНАВ "демократ" Джо Байден... АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВІН ЗНОВУ ХОЧЕ ПОВТОРИТИ ЦЮ Ж САМУ ПОМИЛКУ!!! І він РОБИТЬ ЦЕ ЗНОВУ!!! - Знову відмовляється прийняти Україну до НАТО, відмовляється дати Україні достатню кількість і якість (види, типи, в т.ч. F-16) зброї... І НАВІТЬ ЗНОВУ наполегливо і постійно натякає, що хоче, щоб Україна відновила "переговори" з путінським режимом без звільнення всіх своїх територій...
- А ДЕ Ж РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ?! ДЕ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК?! Де Україна в НАТО?!
Чи знову президентам від Демократичної партії "випадатимуть" важкі часи? Чи їх це влаштовує?
Очевидно, ніхто не здивується, якщо виявиться, що путінський режим з РФ "поділився" ядерною зброєю з Іраном і/або Північною Кореєю. Або навіть "поділився" з ними технологіями її виробництва.
І ще ФР не тільки не приховує, але й максимально гучно публічно заявляє,
що вони готові не тільки "поширювати", але і "застосовувати" ядерну зброю -
почалося це теж, як мінімум з 2014 року, коли їхній телевізор заявив, що начебто (цитата) "Россия - единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел".
І вони продовжують робити це і досі, погрожуючи ядерними ударами то Україні, то Лондону, то США, то Німеччині, то іншим. Але не тільки на словах, але і діями - Запорізьку атомну електростанцію вже замінували...
ВІДПОВІДЬ на це головне питання дуже проста:
1. НАТО може прийняти Україну до свого складу в межах її міжнародно визнаних кордонів у будь-яку мить часу, в тому числі, прямо зараз.
2. Той факт, що Україна ФАКТИЧНО перебуває у стані війни РФ проти України, а точніше, Україна захищає себе у цій війні, дуже просто і легко узгоджується зі Статтею 5 НАТО, а саме:
2.1. Стаття 5 не була задіяна РАНІШЕ, оскільки РАНІШЕ - до прийняття України в НАТО - Україна не була членом НАТО.
2.2. Оскільки Україна НЕ НАПАДАЛА на РФ, а навпаки - РФ НАПАЛА на Україну,
і оскільки Україна ЗАРАЗ ПЕРЕБУВАЄ У СТАНІ НАПАДУ НА НЕЇ з боку РФ, тобто ця ситуація, цей ФАКТИЧНИЙ стан ТРИВАЄ ЗАРАЗ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАРАЗ - вже ПІСЛЯ факту ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО,
то, очевидно, що Стаття 5 НАТО може і повинна бути задіяна Україною (для захисту від нападу, якщо стан нападу на Україну до того часу ще не зникне) ОДРАЗУ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ України до НАТО.
так підписало чи ні?
Позиція Позиція США щодо цього питання "Україна буде в НАТО, але без Зеленського"
Угорщина і Туреччина яка буде проти вступу України до НАТО це тривалий час треба очікувати або змінеться влада в цих країнах і політична ідеологія або якась країна відійде від НАТО через те що Україна хоче мати місце там
Навіть якщо Україна не вступить відразу до НАТО головне щоб співпраця була налагоджена щоб постачали зброю проводили навчання
ЗАКРИТИ ТВканал #Freedom, як відверто ворожий канал, який пхає нам расєю зі своїм "мІром" навіть, в час війни!
@ZelenskyyUa замість відміни українськомовного дубляжу,
припиніть фінансування Freedom!‼️‼️‼️
Ну, добре.
1) Найгарячіший етап окупації Придністров'я - при президенту-республіканці Буші старшому.
2) Окупація Грузії - при президенту-республіканці Буші молодшому.
3) При президенті-республіканці Трампі жодний окупований клаптик не повернувся під контроль Грузії.
4) Так, продаж Україні джавелінів здійснено у 2018 році. Але за умови, що вони будуть покриватися пилом на складах західних областей України і не використовуватись в АТО. Посилання: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 1 https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html 2 https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ 3 https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ 4 https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 5 https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ 6
А ще Трамп готовий віддати окуповані українські території ху#лу та вважає, що США забагато допомагають Україні:
Останнім республіканцем, який балотувався у президенти США та допомагав би Україні більше за Байдена, був покійний Джон Маккейн. А з нинішніх республіканців закликають збільшити допомогу Україні лише ті, хто або не балотується, або не мають шансів на праймеріз. І те, що найбільше шансів на праймеріз - у Трампа, вже достатньо говорить про нинішню Республіканську партію.
Тому, будь ласка, досить кремлядської пропаганди!!!
2.07.2023
Вже 21 країна підписала з Україною заяву щодо підтримки членства у НАТО, - Зеленський
Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.
Загальна кількість військових підрозділів задіяних в структурах НАТО і фінансові видатки цих країн складають в НАТО 1.1% ы 2.3 % відповідно. Єдиним і реальним чинником в НАТО є США 89 і 97 відсотків відповідно.
Позиція Позиція США щодо цього питання "Україна буде в НАТО, але без Зеленського"