Вже 21 країна підписала з Україною заяву щодо підтримки членства у НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський 1 липня підписав з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом спільну заяву щодо підтримки прагнень України вступити до ЄС та НАТО. Нині Україна підписала вже 21 таку заяву із членами Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Це вже 21-ша така заява, тобто більшість підтримала нашу перспективу, зокрема і в питанні про членство в Альянсі", - сказав Зеленський.

Він назвав країни, які підписали з Україною заяви: Бельгія, Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Чорногорія та Швеція.

"Вдячний і тим державам, із якими в нас поки немає подібних спільних підписаних заяв та декларацій, але які абсолютно чітко підтримують Україну на шляху в НАТО, а отже, підтримують наближення реального миру в усій Європі", - додав глава держави.

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