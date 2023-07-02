Уночі над Миколаївською областю збили два "Шахеди", на Херсон ворог скинув авіабомбу, - ОК "Південь"

На півдні російські загарбники активізували використання дронів. Сили оборони України уночі збили над Миколаївською областю два російських БПЛА "Шахед", а на Херсон росіяни скинули авіаційну бомбу.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Ворог суттєво активізував використання БПЛА. Вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали аж в напрямку Миколаївщини. І вночі це відбилося в нашій бойовій роботі – над Миколаївщиною опівночі збили два ударних безпілотники типу Шахед", – розказала Гуменюк.

Також росіяни використовують дрони-камікадзе "Ланцети" для ударів по об'єктах на правому березі Дніпра. Крім того, уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Херсон.

"Є руйнування. На щастя, інформації про постраждалих немає", – сказала Гуменюк.

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