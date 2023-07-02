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Новини Агресія Росії проти України
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Уночі над Миколаївською областю збили два "Шахеди", на Херсон ворог скинув авіабомбу, - ОК "Південь"

ппо

На півдні російські загарбники активізували використання дронів. Сили оборони України уночі збили над Миколаївською областю два російських БПЛА "Шахед", а на Херсон росіяни скинули авіаційну бомбу.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Ворог суттєво активізував використання БПЛА. Вчора ми спостерігали, що посилилась безпілотна розвідка. Нами було відпрацьовано по двох безпілотних розвідниках, які залітали аж в напрямку Миколаївщини. І вночі це відбилося в нашій бойовій роботі – над Миколаївщиною опівночі збили два ударних безпілотники типу Шахед", – розказала Гуменюк.

Також росіяни використовують дрони-камікадзе "Ланцети" для ударів по об'єктах на правому березі Дніпра. Крім того, уночі росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на Херсон.

"Є руйнування. На щастя, інформації про постраждалих немає", – сказала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У червні сили ППО збили 144 крилаті ракети та 153 "Шахеди". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Миколаївська область (2294) ППО (3266) Херсон (3428) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+2
Заставка сподобалася - "антишахедний" комплекс Ще-б організувать пости "ВНОС" та звукопеленгації Адже "шахеди" - це ті самі "ФАУ-1" що також ідуть над "ворожою" територією без протизенітного прикриття Для першого достатньо використать людей у прифронтовій зоні - будь-хто може зателефонувать за конкретним номером та повідомить напрямок руху "шахеда" за пересуванням звуку в небі А далі - висування отого комплексу для перехвату Зі звукопеленгацією складніше (потрібна апаратура та спеціалісти) - але теж можливо Тим більше що тоді можна визначать і місця запуску та кинуть туди снаряд "Хаймерсу" Тобто така своєрідна "контрбатарейна боротьба" - тільки проти БПЛА
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02.07.2023 08:38
+1
Бери шкребло та чисть коней! На більше ти не здатен! …!!! ФАУ-1 - "крилата ракета , що літала за аеродинамічною траєкторією" - як літак з турбореактивним двигуном, а не "балістичною " За балістичною літала ФАУ-2 І після цього ти хочеш, щоб я з тобою полемізував?
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02.07.2023 15:05
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Заставка сподобалася - "антишахедний" комплекс Ще-б організувать пости "ВНОС" та звукопеленгації Адже "шахеди" - це ті самі "ФАУ-1" що також ідуть над "ворожою" територією без протизенітного прикриття Для першого достатньо використать людей у прифронтовій зоні - будь-хто може зателефонувать за конкретним номером та повідомить напрямок руху "шахеда" за пересуванням звуку в небі А далі - висування отого комплексу для перехвату Зі звукопеленгацією складніше (потрібна апаратура та спеціалісти) - але теж можливо Тим більше що тоді можна визначать і місця запуску та кинуть туди снаряд "Хаймерсу" Тобто така своєрідна "контрбатарейна боротьба" - тільки проти БПЛА
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02.07.2023 08:38 Відповісти
Так ФАУ - это ракета и причём тут Himars, если дроны запускают с территории противника. А по поводу "позвонить" - так есть приложение "е-ППО"
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02.07.2023 09:17 Відповісти
А що таке "ракета" по-твоєму? Це "саморухомий снаряд" (керований чи некерований) Те ж саме й "шахед" - у нього лише двигун не реактивний, а поршневий А принципи польоту та наведення - такі самі І збивать їх можна так само як і ФАУ - зенітною артилерією А стосовно "Хаймерсу" так і хочеться тобі сказать: "Такий "великий" (цілий "Магірус") а думки - дитячі! Суть "контбатарейної боротьби полягає в тому, щоб негайно після пострілу ворожої гармати засікти точку ведення стрільби та кинуть туди снаряд Те ж саме буде при запуску "шахеда" - бо звукопеленгація може визначить по напрямку руху БПЛА точку його запуску та скоординувать туди вогонь артилерії чи ракетного комплексу
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02.07.2023 09:46 Відповісти
Вы что-то путаете. "Шахед" летит со скоростью легкомоторного самолёта, огибает рельеф. ФАУ - это неуправляемая реактивная ракета. Какой снаряд, если дроны запускают с территории эрэфии? Тем более пусковые точки "Шахедов" - мобильные
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02.07.2023 09:51 Відповісти
Фау-1 2,2 т, длина корпуса 7,6 м, максимальный диаметр 0,82 м, размах крыльев 5,3 м. Двигатель - пульсирующий воздушно-реактивный, работал на бензине и развивал тягу ок. 2,7 кН (270 кгс) при скорости 550-600 км/ч, обеспечивая дальность до 370 км. Высота полёта достигала 2000 м.

Шахед - Дальность полета - до 2,5 тыс. км.Скорость - 185 км/ч.Вес - 200 кг.Длина - 3,5 м.Размах крыльев - 2,5 м.Боеголовка - в носовой части.Запуск - со специальной платформы.Головная часть может составлять до 50 кг взрывчатки.

Я не бачу принципової різниці
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02.07.2023 10:00 Відповісти
Ну разница есть. Но ок, если это всё запускают с территории противника, как поражать точки пуска?
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02.07.2023 10:04 Відповісти
Ага! Є! У назвах та дальності польоту і бойовому заряді Як це впливає на здатність сил ППО їх збивать? "Шахед" збивать навіть легше - літає повільніше (Син мого сусіда - солдат строкової служби недавно збив його з АКМ - коли той летів на Київ над дніпровською заплавою А от збивать ФАУ-1 стрілецькою зброєю британці так і не навчилися)
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02.07.2023 10:53 Відповісти
Вы сами себе противоречите: то пишите, что реактивная ракета, что дрон - одно и тоже. А как оказалось - это совсем разные вещи. И вы писали про поражение точек пуска, а они на территории противника, поразить их нечем
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02.07.2023 11:10 Відповісти
Рівень твоєї "обізнаності" у цій області визначається одним твоїм словосполученням: "реактивная ракета У мене питання: "А що - є і "нереактивні ракети"? Про що можна говорить з людиною яка абсолютно не розуміє "предмету спору"?
Не бачу необхідності в подальшій полеміці - це все одно що обговорювать проблеми аеродинаміки з конюхом
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02.07.2023 11:31 Відповісти
Так как можно сравнивать ракету с БПЛА? Вы фактически сравнили "Шахед" с "Калибром" и написали, что "это одно и тоже". И так же не ответили, чем вы собираетесь поражать точки пусков на территории противника. Тем более - они мобильные и вне зоны досягаемости наших средств поражения, а вы собирались "закинуть снаряд"
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02.07.2023 11:43 Відповісти
Я ж тобі сказав - НЕ БАЧУ НЕОБХІДНОСТІ ПОЛЕМІЗУВАТЬ З КОНЮХОМ!
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02.07.2023 11:44 Відповісти
А что - "русскаязычность" обязательно предполагает наличие высокого интеллекта? "Конюх" - он и в России - "конюх" Даже пишется одинаково!
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02.07.2023 12:18 Відповісти
Так вы же позиционирует себя как щирий патріот, а щирий патріот должен вести себя подобающим образом, а вы скатились до оскорбления, понапсав при этом кучу ерунды: сравнили баллистическую древнюю ракету с современным ударным БПЛА, напичканного электроникой и мозгами. А так да - сбивается всё просто - Офис простых решений
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02.07.2023 14:57 Відповісти
Бери шкребло та чисть коней! На більше ти не здатен! …!!! ФАУ-1 - "крилата ракета , що літала за аеродинамічною траєкторією" - як літак з турбореактивним двигуном, а не "балістичною " За балістичною літала ФАУ-2 І після цього ти хочеш, щоб я з тобою полемізував?
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02.07.2023 15:05 Відповісти
Так с вами тут никто и не дискутирует, потому что ерунды понаписввали. Дроны могут лететь буквально над водой/землёй и их запускают роем - они берут количеством. Если бы было всё так просто - их бы не клепали в таких количествах, а мы бы не сидели пол зимы без электричества. То, что вы залезли в Гугл и прочитали разницу между древними ракетами - это хорошо, но сравнивать ударный БПЛА с ракетами (даже крылатыми) - ну это глупо. Я давно заметил, что тут на форуме много экспертов. Стрелковым оружием их сбивают, но потом боевая часть как правило падает на головы и взрывается и всё равно делает своё чёрное дело. Дёшево и эффективно, а мы до сих пор на DJI собираем

И не надо никуда звонить, если увидели "Шахед" - есть программа "е-ППО" и никакой человек а здравом уме не будет никуда звонить и смотреть, куда летит дрон - нормальный человек пойдет в укрытие, потому что уже были случаи, когда "зеваки" гибли при попытке посмотреть, куда же летит БПЛА
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02.07.2023 15:22 Відповісти
…!!!
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02.07.2023 15:29 Відповісти
 
 