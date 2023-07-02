Втомився спростовувати безглузді аргументи. Це просто бла-бла-бла, - Кулеба про висловлювання Орбана по Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував чергові скандальні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема з критикою передачі нашій країні озброєнь.
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю для BILD, WELT та Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - емоційно заявив він у спілкуванні з журналістами, коментуючи висловлювання Орбана.
Дипломат дорікнув угорському прем'єру в тісній політичній спорідненості з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава МЗС додав, що не бачить в Орбані союзника керівника Кремля, проте "політичне розуміння ситуації дуже схоже на офіс угорського президента, прем'єр-міністра та в Кремлі".
Також Кулеба озвучив сумнів щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.
"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС", - сказав український міністр.
Також Кулеба додав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Орбан заявив, що Угорщина відмовляється підтримати план Європейської комісії надати більше грошей Україні і не бажає вносити додаткові кошти для фінансування витрат ЄС на обслуговування боргу.
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сказать что бы заткнули этого путинского мафиози или выкинули венгров как и кацапав нах.й со всех европейских и военных организаций
угорського пі@ ораса😠
Знайомі їздили відпочивати на Закарпаття, біля румунського кордону- місцеві кажуть, що їх мала би румунія забрати. Між собою спілкуються румунською і дітей так вчать. Сепаратизм ?
Мабуть зі сторони угорського кордону ситуація не краща.
А насправді серед зелених у неї повно підходящих кавальєрів ))
От і хочеться тих, що мріє щоб їх "забрала Румунія", спитать: "А ви готові стать "румунами" та жить по румунських законах?"
Ще гірше - стосовно Угорщини: там отримання вищої освіти - платне (В Берегово зараз угорці вчаться безплатно (казав знайомий - дехто з угорців до війни перебирався зарані в Україну - щоб вчить дітей в університеті "на халяву") Податки - набагато вищі, ніж в Україні Ціни - теж Крім того - після переходу в склад Угорщини кінчиться "лафа" з "доплатами" , які зараз Угорщина робить ""великамадярским гражданам" Будуть анульовані їм пільги Буде ліквідоване "двогромадянство" - Угорщині стануть непотрібні бажаючі "посидіть на двох стільцях" І ГОЛОВНЕ - буде ліквідоване основне джерело доходу місцевих жителів - "КОНТРАБАНДА" - бо вони не зможуть користуваться нею при знищенні "двогромадянства"
Коли я оце "розклав по поличках" Іштвану (своєму знайомому звідтіль) - він очі витріщив: "Так зачем же "агарод гародят"? Аб этай "******" никто и не задумывается!"
З наслідками будуть розбиратись пізніше. Як завжди.
Шукають хорошого життя по чужих країнах, бо свою будувати не здатні.
Угорська мова - головна мова https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини . Вона відноситься до https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 уральських мов , які не відносяться до індоєвропейської сім'ї мов. Крім Угорщини, нею спілкуються в деяких районах https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрії , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччини , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенії , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватії і https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Сербії . Вона оточена германськими, романськими і слов'янськими мовами і містить багато запозичень з них (ö, ü і здатність об'єднання двох слів в одне із німецької мови, м'який знак із слов'янських мов), але не пов'язана з жодною з них. Її найближчими родичами є https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 хантийська і https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мансійська мови , на котрих розмовляють в https://uk.wikivoyage.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1 Ханти-Мансійському автономному окрузі - Югра https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії .
Два віддалених родичі угорської мови, на обох з них спілкуються в Європі, - https://uk.wikivoyage.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 фінська і https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA естонська мови.
Бурятська мова (бур. буряад хэлэн, вимова: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 [burʲˈaːt xɛˈlɯŋ] ) - одна з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 монгольських мов . Поширена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F Бурятії , в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Усть-Ординському Бурятському автономному окрузі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Агинському Бурятському автономному окрузі , а також у декількох селах Нижньоудинського, Зиминського і Ольхонського районів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Іркутської області і в Акшинському, Кирінському, Дульдургинському, Каримському та Шилкинському районах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Читинської області . Буряти живуть компактною групою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Чойбалсановському і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Селенгинському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA аймаках на півночі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Монголії , а баргу-буряти - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%97%D1%80 *************** аймаці автономного району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Внутрішня Монголія на північному сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю .
Загальна чисельність мовців - близько 590 тисяч осіб (2004), зокрема в Росії - 368 807 (2002, перепис) (з них в Бурятії - 231 тисяч, у Китаї близько 100 тисяч, в Монголії 66 тисяч)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
В Ізраїлі викликають нашого посла "на килим" через заяви заступника українського МЗС
В Україні, після заяв Прем'єр-Міністра іншої країни по московитським методичкам про Україну і українців - нічого, окрім "я вже втомився"...
А нічого, що це твоя робота, за яку ти отримуєш чималу зарплатню? Втомилось воно! А воїни на передку не втомилися? А люди під обстрілами не втомилися?
Є робота, яка повинна бути виконана, є протоколи, які повинні виконуватись. І втомилося ти чи ні - ТРЕБА!
Де виклик угорського посла "на килим" чи, хочаб, заява нашого посла в Угорщині?
Втомлені ви наші!
Курва! Як же бісять мене дії цієї дєрьмаківської шобли...
Він має працювати,згідно займаної посади,а не сидіти в бункері і писати пости.
Хоча,хто з ним рахується-все перейняв на себе ерм,більш відомий,як козирь.
Це інформаційна війна і це Ваша робота, пане Кулебо, тож працюйте, а втомлюватись можна на пенсії, коли від Вас вже не буде нічого залежати.
Мова дипломатів не мертва, як латинська.
Вона живе і розвивається. ЇЇ носії - дипломати вживають нові, ********** вирази дипломатичного лексикону, узгоджені із лексиконом керівництва.