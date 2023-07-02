Втомився спростовувати безглузді аргументи. Це просто бла-бла-бла, - Кулеба про висловлювання Орбана по Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував чергові скандальні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема з критикою передачі нашій країні озброєнь.

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю для BILD, WELT та Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - емоційно заявив він у спілкуванні з журналістами, коментуючи висловлювання Орбана.

Дипломат дорікнув угорському прем'єру в тісній політичній спорідненості з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава МЗС додав, що не бачить в Орбані союзника керівника Кремля, проте "політичне розуміння ситуації дуже схоже на офіс угорського президента, прем'єр-міністра та в Кремлі".

Також Кулеба озвучив сумнів щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.

"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС", - сказав український міністр.

Також Кулеба додав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні".

Також читайте: Орбан вважає, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Орбан заявив, що Угорщина відмовляється підтримати план Європейської комісії надати більше грошей Україні і не бажає вносити додаткові кошти для фінансування витрат ЄС на обслуговування боргу.