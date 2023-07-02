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Новини
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Втомився спростовувати безглузді аргументи. Це просто бла-бла-бла, - Кулеба про висловлювання Орбана по Україні

орбан

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував чергові скандальні заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема з критикою передачі нашій країні озброєнь.

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю для BILD, WELT та Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - емоційно заявив він у спілкуванні з журналістами, коментуючи висловлювання Орбана.

Дипломат дорікнув угорському прем'єру в тісній політичній спорідненості з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава МЗС додав, що не бачить в Орбані союзника керівника Кремля, проте "політичне розуміння ситуації дуже схоже на офіс угорського президента, прем'єр-міністра та в Кремлі".

Також Кулеба озвучив сумнів щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.

"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС", - сказав український міністр.

Також Кулеба додав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні".

Також читайте: Орбан вважає, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Орбан заявив, що Угорщина відмовляється підтримати план Європейської комісії надати більше грошей Україні і не бажає вносити додаткові кошти для фінансування витрат ЄС на обслуговування боргу.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+19
Дивина дивна:
В Ізраїлі викликають нашого посла "на килим" через заяви заступника українського МЗС
В Україні, після заяв Прем'єр-Міністра іншої країни по московитським методичкам про Україну і українців - нічого, окрім "я вже втомився"...

А нічого, що це твоя робота, за яку ти отримуєш чималу зарплатню? Втомилось воно! А воїни на передку не втомилися? А люди під обстрілами не втомилися?
Є робота, яка повинна бути виконана, є протоколи, які повинні виконуватись. І втомилося ти чи ні - ТРЕБА!
Де виклик угорського посла "на килим" чи, хочаб, заява нашого посла в Угорщині?

Втомлені ви наші!
Курва! Як же бісять мене дії цієї дєрьмаківської шобли...
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02.07.2023 09:05
+19
У нас люди про таких кажуть: "В чужих руках *** завжди товщий!" Ті, що так кажуть - нічим не відрізняються від "донбасітів", які волали: "Путин придёт - парядак наведёт!" Пам"ятаю скигління жителів Криму, після перших років анексії: " Мы же думали: придёт Рассия - будут рассийские зарплаты и пенсии, а всё астальное астанется как при хахлах!"
От і хочеться тих, що мріє щоб їх "забрала Румунія", спитать: "А ви готові стать "румунами" та жить по румунських законах?"
Ще гірше - стосовно Угорщини: там отримання вищої освіти - платне (В Берегово зараз угорці вчаться безплатно (казав знайомий - дехто з угорців до війни перебирався зарані в Україну - щоб вчить дітей в університеті "на халяву") Податки - набагато вищі, ніж в Україні Ціни - теж Крім того - після переходу в склад Угорщини кінчиться "лафа" з "доплатами" , які зараз Угорщина робить ""великамадярским гражданам" Будуть анульовані їм пільги Буде ліквідоване "двогромадянство" - Угорщині стануть непотрібні бажаючі "посидіть на двох стільцях" І ГОЛОВНЕ - буде ліквідоване основне джерело доходу місцевих жителів - "КОНТРАБАНДА" - бо вони не зможуть користуваться нею при знищенні "двогромадянства"
Коли я оце "розклав по поличках" Іштвану (своєму знайомому звідтіль) - він очі витріщив: "Так зачем же "агарод гародят"? Аб этай "******" никто и не задумывается!"
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02.07.2023 09:10
+14
Втомився він.. раб на галєрах
Знайомі їздили відпочивати на Закарпаття, біля румунського кордону- місцеві кажуть, що їх мала би румунія забрати. Між собою спілкуються румунською і дітей так вчать. Сепаратизм ?
Мабуть зі сторони угорського кордону ситуація не краща.
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02.07.2023 08:42
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Навіщо взагалі реагувати на маячню шизанутого?
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02.07.2023 08:27 Відповісти
Пошли иого нах - і при зустрічі двома руками одночасно по вухах -- долоні держати немов там вода -- при ударі долоні розправити -- барабанні перепонки не видержують -- ми так били .
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02.07.2023 08:36 Відповісти
+++
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02.07.2023 08:38 Відповісти
реагировать нужно - на заседаниях Украина ЕС и Украина НАТО
сказать что бы заткнули этого путинского мафиози или выкинули венгров как и кацапав нах.й со всех европейских и военных организаций
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02.07.2023 08:48 Відповісти
****** орбан точно такий же союзник путіна, як і шут зеленський. То може почнемо з зеленського?
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02.07.2023 08:36 Відповісти
Орбан - це рупор кремлівського вилупка і дратує те , що в ЄС не приймають жодних мір , щоби вгамувати цього
угорського пі@ ораса😠
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02.07.2023 08:37 Відповісти
Приймають. Та все воно не працює миттєво.
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02.07.2023 08:39 Відповісти
наприклад?
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02.07.2023 15:45 Відповісти
Наприклад іде робота над зміною способу голосування в напрямку відміни права вето
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02.07.2023 18:34 Відповісти
Не переводьте з угорської (до речі: а хто окрім угорців нею володіють?)!
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02.07.2023 08:37 Відповісти
На Західній розмовляють. Навіть матюкаються нею
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02.07.2023 08:43 Відповісти
Так, угорці (або ті, хто ними себе вважають), то хай цього дуполиза путінського й слухають! (Коли ви приходите на ставок, щоб відпочити, вам байдуже, що там жаби собі кумкають?!)
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02.07.2023 08:51 Відповісти
Ті жаби, як Ви кажете - то як п'ята колона. І Ви ще спробуйте з ними щось зробити. Доречі й циган, які себе румунами вважають теж дофіга там.
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02.07.2023 09:05 Відповісти
Згадай що сам казав до 24.02.2022.
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02.07.2023 08:39 Відповісти
Втомився він.. раб на галєрах
Знайомі їздили відпочивати на Закарпаття, біля румунського кордону- місцеві кажуть, що їх мала би румунія забрати. Між собою спілкуються румунською і дітей так вчать. Сепаратизм ?
Мабуть зі сторони угорського кордону ситуація не краща.
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02.07.2023 08:42 Відповісти
Плюс ще всі мають румунське громадянство.
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02.07.2023 08:43 Відповісти
румынский паспорт раньше был нужен для выезда на работу в ЕС а сейчас его выгода упала
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02.07.2023 08:50 Відповісти
Теж саме Свалявський район угорською спілкується
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02.07.2023 08:44 Відповісти
не смішіть! тим більше свалявського р-ну вже не існує
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02.07.2023 13:18 Відповісти
То посмійтесь. Раніше був. Але цигане з румунами там залишились. Якщо вас смішіть питання мови - то шкіртесь й надалі. Вже маємо проблему мокш.
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02.07.2023 13:29 Відповісти
кончай брехать ботяра..
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02.07.2023 08:49 Відповісти
от ти довбик...
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02.07.2023 08:57 Відповісти
боярко - бояркiн цiкава гра слiв. Чи не байстрючого порiддя
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02.07.2023 09:03 Відповісти
Та й не кажiть. Втомився - на пенсiю, худчiй свого поросячого вереску. ЗЫ... И ваапше, с каких это пор министр иностранных дел должен быть мелким политическим обозревателем, чи йому немае бльше що робити, ще й тролити ЕС, мовляв захвилювався вiн, щоб не вигнали первое лiцо от ******* из ЕС. Iх тре зпарувати з безмозглою, най краба собi вигуцикують, та не лiзуть у невпiх уемое.
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02.07.2023 09:00 Відповісти
Знаєте що подумала.....народ безуспішно шукав безуглій пару
А насправді серед зелених у неї повно підходящих кавальєрів ))
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02.07.2023 09:03 Відповісти
Вы знаете, там и главкавалер - подходящий случай. У него же суфлерный ,а тем паче не суфлерный спич - це ж колодязь безмозглостi...
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02.07.2023 09:09 Відповісти
У нас люди про таких кажуть: "В чужих руках *** завжди товщий!" Ті, що так кажуть - нічим не відрізняються від "донбасітів", які волали: "Путин придёт - парядак наведёт!" Пам"ятаю скигління жителів Криму, після перших років анексії: " Мы же думали: придёт Рассия - будут рассийские зарплаты и пенсии, а всё астальное астанется как при хахлах!"
От і хочеться тих, що мріє щоб їх "забрала Румунія", спитать: "А ви готові стать "румунами" та жить по румунських законах?"
Ще гірше - стосовно Угорщини: там отримання вищої освіти - платне (В Берегово зараз угорці вчаться безплатно (казав знайомий - дехто з угорців до війни перебирався зарані в Україну - щоб вчить дітей в університеті "на халяву") Податки - набагато вищі, ніж в Україні Ціни - теж Крім того - після переходу в склад Угорщини кінчиться "лафа" з "доплатами" , які зараз Угорщина робить ""великамадярским гражданам" Будуть анульовані їм пільги Буде ліквідоване "двогромадянство" - Угорщині стануть непотрібні бажаючі "посидіть на двох стільцях" І ГОЛОВНЕ - буде ліквідоване основне джерело доходу місцевих жителів - "КОНТРАБАНДА" - бо вони не зможуть користуваться нею при знищенні "двогромадянства"
Коли я оце "розклав по поличках" Іштвану (своєму знайомому звідтіль) - він очі витріщив: "Так зачем же "агарод гародят"? Аб этай "******" никто и не задумывается!"
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02.07.2023 09:10 Відповісти
Марно розповідати про реалії . Вони мріють. А для українця мрія то все.
З наслідками будуть розбиратись пізніше. Як завжди.
Шукають хорошого життя по чужих країнах, бо свою будувати не здатні.
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02.07.2023 09:18 Відповісти
ЗАТО они обретут, на кшталт кацапского, великодержавное ню-ню, мол они главные среди великого ТУрана, бо оттуда пришли. Та й не диву, вони (*****) з бурятами розумються на 70% без перекладача.
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02.07.2023 09:18 Відповісти
Хто тобі сказав таке про бурятів?

Угорська мова - головна мова https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини . Вона відноситься до https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 уральських мов , які не відносяться до індоєвропейської сім'ї мов. Крім Угорщини, нею спілкуються в деяких районах https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрії , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччини , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунії , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенії , https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватії і https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Сербії . Вона оточена германськими, романськими і слов'янськими мовами і містить багато запозичень з них (ö, ü і здатність об'єднання двох слів в одне із німецької мови, м'який знак із слов'янських мов), але не пов'язана з жодною з них. Її найближчими родичами є https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 хантийська і https://uk.wikipedia.org/wiki/uk:%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мансійська мови , на котрих розмовляють в https://uk.wikivoyage.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1 Ханти-Мансійському автономному окрузі - Югра https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії .

Два віддалених родичі угорської мови, на обох з них спілкуються в Європі, - https://uk.wikivoyage.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 фінська і https://uk.wikivoyage.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA естонська мови.

Бурятська мова (бур. буряад хэлэн, вимова: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 [burʲˈaːt xɛˈlɯŋ] ) - одна з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 монгольських мов . Поширена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F Бурятії , в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Усть-Ординському Бурятському автономному окрузі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Агинському Бурятському автономному окрузі , а також у декількох селах Нижньоудинського, Зиминського і Ольхонського районів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Іркутської області і в Акшинському, Кирінському, Дульдургинському, Каримському та Шилкинському районах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Читинської області . Буряти живуть компактною групою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Чойбалсановському і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5 Селенгинському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA аймаках на півночі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Монголії , а баргу-буряти - в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%97%D1%80 *************** аймаці автономного району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Внутрішня Монголія на північному сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китаю .

Загальна чисельність мовців - близько 590 тисяч осіб (2004), зокрема в Росії - 368 807 (2002, перепис) (з них в Бурятії - 231 тисяч, у Китаї близько 100 тисяч, в Монголії 66 тисяч)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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02.07.2023 09:34 Відповісти
Так що, получається шойгу мадяр ?!
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02.07.2023 10:26 Відповісти
ні, він прросто довбоЙОБ. Так стверджує і кінь-міністр московії.
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02.07.2023 10:45 Відповісти
Важко глянуть в Інтернет? Туви́нский язы́к (тув. тыва дыл) - язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B тувинцев , относящийся к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 саянской группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 тюркских языков . Общее число носителей языка (2010) - примерно 283 тыс. чел.
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02.07.2023 10:46 Відповісти
ооо, бла-бла-бла дипломат вылез
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02.07.2023 08:45 Відповісти
І що він не так сказав?
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02.07.2023 08:47 Відповісти
А вы докажите.
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02.07.2023 09:21 Відповісти
А чому я якомусь кацапу повинен доказувати?
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02.07.2023 09:48 Відповісти
Не розумію, чому цього ******** Орбана називають ********! Для приколу, слово підходить? Справа в тім, що права націоналістична партія ****** перебуває в опозиції до партії Орбана.
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02.07.2023 08:46 Відповісти
По приколу -- а як иого назвати -- иобік він і є иобік .
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02.07.2023 08:53 Відповісти
В курсі. Але йому погоняло по сутності підходить
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02.07.2023 09:07 Відповісти
Бо ***....тий.
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02.07.2023 10:48 Відповісти
насправді він не *****, а фідес
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02.07.2023 12:37 Відповісти
Ну і навіщо втомлюватися? Випустити офіційну заяву,що все що меле теперішня влада Угорщини сприймається Україною як ворожа політика.
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02.07.2023 08:47 Відповісти
Треба простіше. Поставити питання про членство Угорщини у ЄС. Одразу заткнуть свої пельки.
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02.07.2023 10:51 Відповісти
ще простіше. Подать в суд на венгрию за посягательство на суверенитет и тер. целостность и еще за кучу всего, что намолола эта шавка. Дело может и не выиграем, но по крайней мере, каждый раз, перед тем как излить го*но на Украину, он подумает.
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02.07.2023 15:48 Відповісти
Махнути на ''самородки'' того чОрбана і робити своє. А чиновників ЄС час від часу тикати в оті ''чорбанівські самородки'' щоб вони не забували що у них в ЄС теж є ''мале *уйло''!
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02.07.2023 08:50 Відповісти
Дивина дивна:
В Ізраїлі викликають нашого посла "на килим" через заяви заступника українського МЗС
В Україні, після заяв Прем'єр-Міністра іншої країни по московитським методичкам про Україну і українців - нічого, окрім "я вже втомився"...

А нічого, що це твоя робота, за яку ти отримуєш чималу зарплатню? Втомилось воно! А воїни на передку не втомилися? А люди під обстрілами не втомилися?
Є робота, яка повинна бути виконана, є протоколи, які повинні виконуватись. І втомилося ти чи ні - ТРЕБА!
Де виклик угорського посла "на килим" чи, хочаб, заява нашого посла в Угорщині?

Втомлені ви наші!
Курва! Як же бісять мене дії цієї дєрьмаківської шобли...
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02.07.2023 09:05 Відповісти
А ему один палка два струна - под стать: на кыргыза будет смахивать , петь будет о том на что смотрит.
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02.07.2023 09:13 Відповісти
Кулеба,ЯКЩО ти втомився,то може знайдеш трохи сили щоб послати мадярів *****, і піти у відставку! Один твій попередник хоробро на камеру назвав путіна *****, І НЕ злякався!!
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02.07.2023 09:15 Відповісти
Вся Европа не может заткнуть рот одному продажному придурку.
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02.07.2023 09:16 Відповісти
інтелектуально орбанів у нас море тищенко бе3угла маряна третьякова 3 фашистсьими висловлюваннями про дітей список довгий і реакціі 3е влади оооо
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02.07.2023 09:24 Відповісти
вкотре влада України змастила своє очко вазеліном
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02.07.2023 09:26 Відповісти
"Втомився спростовувати безглузді аргументи. Це просто бла-бла-бла, - Кулеба".
Він має працювати,згідно займаної посади,а не сидіти в бункері і писати пости.
Хоча,хто з ним рахується-все перейняв на себе ерм,більш відомий,як козирь.
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02.07.2023 09:29 Відповісти
Цих ханти-мансійських "європейців" ЄС вже давно мав би зняти з дотацій (за "особливу" позицію). А НАТО - взагалі дати копняка під зад.
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02.07.2023 10:05 Відповісти
А вас не смущает,что это просто фигура речи?Как тогда с Гончаренко.Человек,причем в частной беседе,не предназначенной для посторонних,сказал фразу 'не знаю,что делать',и все шакалы тут же налетели-нафиг нужен премьер,который не знает,что делать?Бывает,дюди гоаорят-это же усрать ся можно-и многие потом усераются?
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02.07.2023 10:06 Відповісти
Розумію Кулебу, але коли від цього залежить допомога Заходу - втому треба відкинути і продовжувати розповідати громадянам Заходу, навіщо потрібно допомагати Україні, інакше вони будуть чути лише точку зору прорашистського орбана.
Це інформаційна війна і це Ваша робота, пане Кулебо, тож працюйте, а втомлюватись можна на пенсії, коли від Вас вже не буде нічого залежати.
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02.07.2023 10:14 Відповісти
Хіба в лексиконі дипломатів є такий вираз "бла-бла-бла"?
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02.07.2023 10:44 Відповісти
Ви ж прочитали ""бла-бла-бла" ,значить у вигляді тексту вираз таки існує.
Мова дипломатів не мертва, як латинська.
Вона живе і розвивається. ЇЇ носії - дипломати вживають нові, ********** вирази дипломатичного лексикону, узгоджені із лексиконом керівництва.
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02.07.2023 11:21 Відповісти
Якщо спростовувати кожну плітку та нісенітницю, то й часу на свою роботу не вистачить.Саме на це й розраховані плітки, брехня. У кацапів навіть за таку роботу платять шалені гроші ...ПРОПАгандонам.
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02.07.2023 10:49 Відповісти
А вот інший міністр не втомився призначати у своє відомство корупціонера.
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02.07.2023 10:52 Відповісти
Чиновники ЄС, уряди та політичні лідери країн-членів ЄС мають достатньо фактів для того, щоб змінити процедури прийняття рішень у випадках, коли у політичного керівництва якоїсь країни ЄС діагностується ПХО "Політична Хвороба Орбана". Таке реальне політичне життя в умовах демократії. Захворювання Орбаном час від часу траплятимуться, і ЄС давно потрібно розробити і застосовувати політичні протоколи ЄС для лікування хвороби Орбана. Із доведеним терапевтичним ефектом.
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02.07.2023 11:06 Відповісти
Єдиний аргумент Орбана: - Хай влада України відзвітує за отримане раніше. А чому влада не звітує? Чому тільки собачій лай у відповідь замість звіту? Чому не викликати представника Угорщини і не опублікувати текст перемовин? Де правові дії, сонечко наше втомлене?
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02.07.2023 11:08 Відповісти
Єдиний? А Орбана багато аргументів проти того, щоб якось допомогати Україні. Він їх всі використовує, бо кремль йому за це платить.
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02.07.2023 11:23 Відповісти
В Україні працюють цілі комісії по звітам.
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02.07.2023 13:58 Відповісти
Надо что то делать,а не оргументировать.А Украина продолжает прокачивать им кацапский газ.
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02.07.2023 11:37 Відповісти
Кулеба, смисл твоєї роботи полягає в тому, щоб цей поц і вся його кагала на робили таких заяв! Як мінімум - щоб їх було якмога менше!
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02.07.2023 12:35 Відповісти
Путін тупо шантажує Корбана. Коріандр був корумпований Могілєвичем в 90х. Ось стаття
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02.07.2023 13:53 Відповісти
https://argumentua.com/stati/orbana-dlya-putina-kupil-mogilevich
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02.07.2023 13:54 Відповісти
*коріандр😀
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02.07.2023 13:55 Відповісти
Один "бла-бла-бал" про другого "бла-бла-бла".
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02.07.2023 14:00 Відповісти
 
 