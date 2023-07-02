Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 229 660 осіб (+790 за добу), 4052 танки, 4188 артсистем, 7888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 2 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 228 870 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
танків - 4052 (+10) од,
бойових броньованих машин - 7888 (+20) од,
артилерійських систем - 4188 (+26) од,
РСЗВ - 637 (+5) од,
засоби ППО - 390 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 308 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3557 (+12),
крилаті ракети - 1261 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6816 (+22) од,
спеціальна техніка - 583 (+3).
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+29 Джон КРОУТЕР #504651
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+21 Amber
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Віримо
87 одиниць техніки та 790 чумардосів. Арта 31!!!, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка розгромний - 1:3. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 229 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...