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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 229 660 осіб (+790 за добу), 4052 танки, 4188 артсистем, 7888 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

війна,зсу,контрнаступ

Станом на ранок 2 липня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 228 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,

танків - 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин - 7888 (+20) од,

артилерійських систем - 4188 (+26) од,

РСЗВ - 637 (+5) од,

засоби ППО - 390 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3557 (+12),

крилаті ракети - 1261 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6816 (+22) од,

спеціальна техніка - 583 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 229 660 осіб (+790 за добу), 4052 танки, 4188 артсистем, 7888 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17771) Генштаб ЗС (6754) ліквідація (4063) знищення (7511)


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Топ коментарі
+29
Ого техніки намолотили! Респект всем кто принимал участие!!! 🇺🇦
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02.07.2023 08:36
+29
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02.07.2023 08:37
+21
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2023 08:40
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Ого техніки намолотили! Респект всем кто принимал участие!!! 🇺🇦
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02.07.2023 08:36 Відповісти
танки танки танки - десь орки намагаються наступати
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02.07.2023 12:20 Відповісти
+
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02.07.2023 08:37 Відповісти
87 техніки. Дуже добре.
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02.07.2023 08:37 Відповісти
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02.07.2023 08:37 Відповісти
⚓ 👍
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02.07.2023 12:29 Відповісти
Плідно
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02.07.2023 08:37 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2023 08:40 Відповісти
Якщо вірити вікіпедії то с такими темпами у русні на кінець літа арти зовсім не залишиться. І це навіть з законсервованими часів другої світової, яка 80% не підлягає відновленю
Віримо
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02.07.2023 08:45 Відповісти
Іран їм крім снарядів і стволи поставляє, китай також може через свої прокладки як то іран і кндр теж щось підкинути, правда за дорого і барахло.
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02.07.2023 09:30 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1674828260360830987 короткозорий=відважний
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02.07.2023 08:49 Відповісти
Тут наверное больше подходит Слабоумие и отвага!
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02.07.2023 08:56 Відповісти
недоумкуватість - це притаманна риса кацапів (можливо передається на генетичному рівні), тому у кацапів відвага не корелюється з недоумкуватістю.
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02.07.2023 09:12 Відповісти
Їх відвага це відсутність розуміння небезпеки, тобто зовсім не відвага.
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02.07.2023 09:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1674689309650173953 майбутній скрап везуть по Криму
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02.07.2023 09:04 Відповісти
Техніка перевірена часом.
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02.07.2023 11:03 Відповісти
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02.07.2023 09:04 Відповісти
Оце діло! І заліза намолотили, і м'яса! Браво, хлопці! Слава ЗСУ!!!
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02.07.2023 09:08 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3418 день.
87 одиниць техніки та 790 чумардосів. Арта 31!!!, броня та логістика теж гуд. Рахунок в протистоянні ППО:спецтехніка розгромний - 1:3. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 229 000!!! більше, ніж таке місто, як Корольов ...
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02.07.2023 09:34 Відповісти
якщо з 2014 року рахувати, то підрахунки не вірні
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02.07.2023 10:15 Відповісти
Ему не важны верные подсчеты - человек изучает кацапские поселения.
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02.07.2023 12:31 Відповісти
Неодноразово піднімалось це питання. Але чіткої статистики з 2014 року нема, якщо маєте якусь інфу, буду рад розглянути, але поки ніхто нічого схожего на правду не надав.
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02.07.2023 23:25 Відповісти
Ліквідовано не осіб, а рашстіВ. СМЕРТЬ ВОРошам.
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02.07.2023 09:42 Відповісти
 
 