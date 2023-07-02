Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано, уламками пошкоджено три будинки, поранено чоловіка
Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували Київську область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано.
"Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік зазнав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.
"Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки. Дякуємо нашим військовим за цілодобовий надійний захист та збережені життя українців!" - резюмує Кравченко.
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