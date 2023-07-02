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Новини Війна
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Атака дронами на Київщину: влучань не зафіксовано, уламками пошкоджено три будинки, поранено чоловіка

дрон

Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували Київську область. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано.

"Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік зазнав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: ППО знищила усі цілі 

"Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки. Дякуємо нашим військовим за цілодобовий надійний захист та збережені життя українців!" - резюмує Кравченко.

Автор: 

Київська область (4085) обстріл (29063) дрони (4870)


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А громадськості на єдинихзеновинах прививали думку,що це нікудишні дрони-мопеди.
Добре,що хоч не всі ввійшли до цих єдинозеновин.
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02.07.2023 09:03 Відповісти
Весь этот зетелемарафон для зеизбирателя, одним словом фуфло.
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02.07.2023 10:18 Відповісти
 
 