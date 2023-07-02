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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на окупованому півдні Україні, - Центр національного спротиву

росія,мобілізація

Окупаційна адміністрація Запорізької області готується до нової хвилі примусової мобілізації.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, окупанти створили 44 "військово-облікові столи", в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Зрадник Євген Балицький намагається ввести населення в оману та маніпулює щодо "результативної роботи адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя".

"Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", - додали у ЦНС.

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Автор: 

окупація (6742) мобілізація (3111) Центр національного спротиву (826)


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Топ коментарі
+9
Це на окупованому півдні який здав Гкомандуючий. Херсонська і Запорізька області.
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02.07.2023 09:21
+7
З 2014 постійно запитую чому досі живий Баліцкій? Все своє життя цей нащадок того Баліцкого який влаштовував Голодомор ненавидить все українське і ніколи навіть не приховував цього. Його діяльність нанесла колосальну шкоду Україні. Але "чомусь" всім нашим спецслужбам і спецназам пофіг. Він немов якась "священна корова *****" - його ніхто не чіпає...
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02.07.2023 09:32
+4
Крематорій в Бердянську.
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02.07.2023 08:57
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Військкомат, потяг, мішок. Терпіли
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02.07.2023 08:54 Відповісти
Крематорій в Бердянську.
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02.07.2023 08:57 Відповісти
Читала,навіть не мішок, а просто не був,не є ,ніколи не існувало. Мда,доя них таки вихід це Лебедине озеро в Великому
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02.07.2023 09:01 Відповісти
Ні дорогенька моя, у них ще залишається вибір між мішком і проєктом 'хачу жить'
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02.07.2023 09:08 Відповісти
спершу всучують паспорт **********...
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02.07.2023 09:36 Відповісти
,,Черговий злочин окупантів" ! А мобілзована худоба не причом ?
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02.07.2023 09:04 Відповісти
Це на окупованому півдні який здав Гкомандуючий. Херсонська і Запорізька області.
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02.07.2023 09:21 Відповісти
З 2014 постійно запитую чому досі живий Баліцкій? Все своє життя цей нащадок того Баліцкого який влаштовував Голодомор ненавидить все українське і ніколи навіть не приховував цього. Його діяльність нанесла колосальну шкоду Україні. Але "чомусь" всім нашим спецслужбам і спецназам пофіг. Він немов якась "священна корова *****" - його ніхто не чіпає...
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02.07.2023 09:32 Відповісти
Скорійше за все намагались усунути, як і Сальдо. Не всі операції є успішними.
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02.07.2023 12:04 Відповісти
Значить погано намагались. Таку роботу потрібно виконувати до успіху. Це падло видатний шкідник. Другий за масштабами після Медведчука.
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02.07.2023 15:27 Відповісти
Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на окупованому півдні Україні,

Готуються до нової хвилі примусової мобілізації?

отуються" до нової хвилі примусової мобілізації ? Таки ГОТУЮТЬСЯ?

Так би написав АгітПроп. Ще про черги добровольцєв, про нєвіданний патріотіческій подЙом
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02.07.2023 10:04 Відповісти
Просто набирают людей силой.
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02.07.2023 10:07 Відповісти
Нічого нового - воювати проти нас нашим же ресурсом. Спочатку дири, потім зеки тепер це.
Ми втрачаємо квіт нації, а вони нашими руками утилізують своє біосміття
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02.07.2023 10:49 Відповісти
Те що мусила зробити зелена шобла замість маринування шашликів - евакуювати дітей і мобілізувати чоловіків при загрозі вторгнення, тепер роблять кацапи, викрадають дітей і зроблять яничарами тих, хто міг захищати Україну.
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02.07.2023 21:29 Відповісти
 
 