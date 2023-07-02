Росіяни готуються до нової хвилі примусової мобілізації на окупованому півдні Україні, - Центр національного спротиву
Окупаційна адміністрація Запорізької області готується до нової хвилі примусової мобілізації.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, окупанти створили 44 "військово-облікові столи", в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.
Зрадник Євген Балицький намагається ввести населення в оману та маніпулює щодо "результативної роботи адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя".
"Фактично маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", - додали у ЦНС.
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Готуються до нової хвилі примусової мобілізації?
"Готуються" до нової хвилі примусової мобілізації ? Таки ГОТУЮТЬСЯ?
Так би написав АгітПроп. Ще про черги добровольцєв, про нєвіданний патріотіческій подЙом
Ми втрачаємо квіт нації, а вони нашими руками утилізують своє біосміття