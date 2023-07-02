Ворог обстріляв Харківщину, під вогнем Вовчанськ, Балаклія та інші населені пункти, - ОВА

Протягом минулої доби ворог із артилерії та мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, під ударами російських окупантів перебували Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Балаклія та інші населені пункти.

За уточненими даними, внаслідок обстрілів м. Балаклія Ізюмського району касетними боєприпасами зазнала поранення та була госпіталізована жінка 65 років. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

"Пізніше до медиків звернулася жінка 73 років з осколковим пораненням, лікується амбулаторно. В місті пошкоджено 4 житлових будинки, 1 господарча споруда, лінія електропередач та залізнична колія", - йдеться у повідомленні.

В с. Богодарове Ізюмського району при проведенні польових робіт на міні підірвався трактор. На щастя, без постраждалих.

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Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 9 га території та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів