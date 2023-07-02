Бойова робота біля Антонівського мосту триває, ситуація складна, військовим потрібна інформаційна тиша, - ОК "Південь"
Біля Антонівського мосту у Херсонської області тривають бої. Ситуація там складна, але ЗСУ продовжують знищувати противників.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що бойова робота біля Антонівського мосту триває, але військовим потрібна інформаційна тиша.
"Наразі триває потужна бойова робота, зокрема. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні це дійсно, що вона в зоні річки Дніпро. Її річище дещо деформовано, внаслідок тієї катастрофи, що спричинили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота", - сказала вона.
За її словами, за минулу добу у тому районі було знищено 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки.
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Думаю \м не так тиша потрібна, як першість у висвітленні подій.
Щоб про перемогу міг оголосити особисто зеля. А не якийсь перемазаний землею чувак з окопу.
Москалі одержують дані про оперативну обстановку на фронті з українських ЗМІ? Серйозно?
Таке лайно зкацаплене, координують московіти та їх агенти від мертвечука в Україні!!
Це тіж самі, що координують обстріли московитів України!!
Співпадіння???
Ви знаєте що на даний час 80-90% інформаціїї
Розвідка одержує шляхом аналізу суспільної інформації
На розвал СССР в США працювало більше 100 інститутів