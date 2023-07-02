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Бойова робота біля Антонівського мосту триває, ситуація складна, військовим потрібна інформаційна тиша, - ОК "Південь"

міст,антонівський

Біля Антонівського мосту у Херсонської області тривають бої. Ситуація там складна, але ЗСУ продовжують знищувати противників.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що бойова робота біля Антонівського мосту триває, але військовим потрібна інформаційна тиша.

"Наразі триває потужна бойова робота, зокрема. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні це дійсно, що вона в зоні річки Дніпро. Її річище дещо деформовано, внаслідок тієї катастрофи, що спричинили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота", - сказала вона.

За її словами, за минулу добу у тому районі було знищено 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вже два тижні не можуть вибити з-під Антонівського мосту групу з 70 бійців ЗСУ, - ISW

Автор: 

армія рф (17771) міст (1240) Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7653) Херсонська область (5864)


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Топ коментарі
+24
О, їй потрібна інформаційна тиша і в той же час робить ''інформаційний шум''
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02.07.2023 09:14
+24
Зяма вчора увесь день плескав язиком. Оце така тиша.
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02.07.2023 09:16
+22
Спочатку самі звиздять з кожної праски, а потім просять всіх інших дотримуватися тиші...
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02.07.2023 10:01
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Зате москалі інформаційної тиші не дотримуються, вже встигли в телеграмі вчора ліквідувати наш плацдарм, правда ввечері виявилось що не все так однозначно.
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02.07.2023 09:11 Відповісти
Если там как и раньше работало наше ССО то никакого плацдарма и не было,их дело тихо зайти всех пострелять и уйти.
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02.07.2023 09:14 Відповісти
46 бригада там, і про плацдарм це від них слова.
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02.07.2023 09:17 Відповісти
О, їй потрібна інформаційна тиша і в той же час робить ''інформаційний шум''
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02.07.2023 09:14 Відповісти
та то запорєбрік по ходу невдало зайшов з "козирів" в перший день
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02.07.2023 10:12 Відповісти
Вже про розблокування Маріка вони просили тиші, потім про повернення азовців з полону, типу заважають їм коменти працювати. Х...му танцюристу яйця заважають.
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02.07.2023 21:21 Відповісти
Зяма вчора увесь день плескав язиком. Оце така тиша.
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02.07.2023 09:16 Відповісти
в зями язик - то робоче місто.
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02.07.2023 10:18 Відповісти
саме так, мої пардони до шановного панства!
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02.07.2023 22:50 Відповісти
Скажите американцам из ISW, пусть не сливают.
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02.07.2023 09:20 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1674816544168132611 кацапські "рєчниє дєсантнікі"
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02.07.2023 09:39 Відповісти
Интересное наверно видео...но регатся на твитере шоб посмотреть не буду ,соре.
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02.07.2023 09:44 Відповісти
ну вибачайте. На "тєлєгу" посилання не можу дати.
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02.07.2023 10:10 Відповісти
Они думают шо если не скажут то никто не узнает...21 век....Z паблики каждый день ноют про плацдарм под Антоновским...от Стрелкова до прочих.
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02.07.2023 09:42 Відповісти
Стрелков и к Боингу типо никакого отношения не имел.
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02.07.2023 10:13 Відповісти
🙏
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02.07.2023 09:48 Відповісти
Те, що на загал йде мова про інформаційну тишу - вже не інформаційна тиша. Довбой@би🤦‍♂️
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02.07.2023 09:57 Відповісти
Спочатку самі звиздять з кожної праски, а потім просять всіх інших дотримуватися тиші...
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02.07.2023 10:01 Відповісти
Отож. І до того ж постійно
Думаю \м не так тиша потрібна, як першість у висвітленні подій.
Щоб про перемогу міг оголосити особисто зеля. А не якийсь перемазаний землею чувак з окопу.
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02.07.2023 10:08 Відповісти
А як саме "інформаційна тиша" допоможе нашим воїнам?
Москалі одержують дані про оперативну обстановку на фронті з українських ЗМІ? Серйозно?
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02.07.2023 10:09 Відповісти
Попросили ж для Захисників - ТИШІ, а у відповідь понеслося інформЛайно з усіх прахвисіАНАЛІВ СРАТЬєхав!!!
Таке лайно зкацаплене, координують московіти та їх агенти від мертвечука в Україні!!
Це тіж самі, що координують обстріли московитів України!!
Співпадіння???
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02.07.2023 10:42 Відповісти
Якби воїни попросили, то всі б це зрозуміли. А насправді цього попросив Дермак, щоб наш найвеличніший озвучував приємні сюрпризи, а про реальних воїнів ніхто б не знав. Наприклад, ви знаєте імена тих героів, що в серпні прорвали фронт на Балаклію? В тому числі ті герої, які при цьому загинули? А імена (або хоча б номер бригади) тих штурмових груп, які в цей час йшли на вірну смерть, наносячі відволікаючі удари на Піски? Але знаете, що саме наш боневтік з автоматом, сам один, захопив і Балаклію, і Ізюм, і Купянськ
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02.07.2023 13:28 Відповісти
Какой смысл в информационной тиші если русские обо всем докладывают в деталях?
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02.07.2023 10:55 Відповісти
В вік таких інформаційних технологій це в принципі не можливо.
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02.07.2023 10:56 Відповісти
Не ходите туда Лучше призывайте к помощи ВСУ в сетях Там бесполезная трата времени
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02.07.2023 12:29 Відповісти
Кому потрібно знають що там воїни ЗСУ
Ви знаєте що на даний час 80-90% інформаціїї
Розвідка одержує шляхом аналізу суспільної інформації
На розвал СССР в США працювало більше 100 інститутів
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02.07.2023 12:04 Відповісти
Якщо по зеленому марафону верещать "Потрібна тиша", значить програємо....іначе б кричали що "Пабеда близко благодаря лично ладимиру зельонскому".
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02.07.2023 18:19 Відповісти
Нещодавно кацапи шмальнули "Точкою-У" біля позицій ЗСУ під Антонівським мостом. Хто там міг залишитись живим після цього.... Дуже залежить від обладнаності позицій і відстані від епіцентра вибуху
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02.07.2023 19:39 Відповісти
*****, ховай героїв.
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02.07.2023 20:12 Відповісти
Та вже вимкніть ***** коментарі бо ******* боти
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02.07.2023 21:18 Відповісти
 
 