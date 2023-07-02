Бойова робота біля Антонівського мосту триває, ситуація складна, військовим потрібна інформаційна тиша, - ОК "Південь"

Біля Антонівського мосту у Херсонської області тривають бої. Ситуація там складна, але ЗСУ продовжують знищувати противників.

Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що бойова робота біля Антонівського мосту триває, але військовим потрібна інформаційна тиша.

"Наразі триває потужна бойова робота, зокрема. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні це дійсно, що вона в зоні річки Дніпро. Її річище дещо деформовано, внаслідок тієї катастрофи, що спричинили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота", - сказала вона.

За її словами, за минулу добу у тому районі було знищено 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки.

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