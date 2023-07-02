Сили ППО знищили 3 крилаті ракети та 8 безпілотників, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" та трьома крилатими ракетами "Калібр".
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр". Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" знищено.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
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