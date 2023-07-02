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Новини Агресія Росії проти України
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Сили ППО знищили 3 крилаті ракети та 8 безпілотників, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" та трьома крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Пуски восьми "шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку, "Калібрів" - з Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр". Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр" знищено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У червні сили ППО збили 144 крилаті ракети та 153 "Шахеди". ІНФОГРАФІКА

Сили ППО знищили 3 крилаті ракети та 8 безпілотників, - Повітряні сили 01

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безпілотник (4310) крилаті ракети (1080) Повітряні сили (2742)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо, хлопці.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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02.07.2023 10:14
+6
Один "Калібр" пролетів на низькій висоті над будинком, в якому я живу, в північному напрямку. Звук його ТРД був такий сильний, що кицька сховалась під меблі і не хотіла виходити. Уявіть собі, що над вами на висоті пари десятків метрів пролетів Су-24.
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02.07.2023 09:39
+4
О! Ще один йолоп. Радіє, дурник, що помилку помітив.
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02.07.2023 09:41
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Сьогодні ще 2 липня, 3 липня буде завтра !
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02.07.2023 09:34 Відповісти
Чого причепились, йолопи? Ну помилились. Виправлять.
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02.07.2023 09:40 Відповісти
А що, Цензор вже анонсує майбутні атаки? - "У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу "Shahed" та трьома крилатими ракетами "Калібр". - Сьогодні була ніч на 2 липня.
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02.07.2023 09:35 Відповісти
Один "Калібр" пролетів на низькій висоті над будинком, в якому я живу, в північному напрямку. Звук його ТРД був такий сильний, що кицька сховалась під меблі і не хотіла виходити. Уявіть собі, що над вами на висоті пари десятків метрів пролетів Су-24.
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02.07.2023 09:39 Відповісти
В страх очі завеликі. Страх заважає логічно мислити, чи може то в тебе вроджене?
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02.07.2023 10:34 Відповісти
Ну пролетів той "Калібр". І що це йому дало?
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02.07.2023 15:04 Відповісти
Ясновидці!
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02.07.2023 09:39 Відповісти
О! Ще один йолоп. Радіє, дурник, що помилку помітив.
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02.07.2023 09:41 Відповісти
Ти мабуть всрався після,,калібру ", бо щось СМЕРДИТЬ, тільки не кажи що це кицька !!
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02.07.2023 09:51 Відповісти
Ну так раніше писали що кацапети вивели в море носії загалом на 16 калібрів. Ось і маємо атаку.
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02.07.2023 09:41 Відповісти
Дякуємо, хлопці.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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02.07.2023 10:14 Відповісти
Уже по 100 ракет запускать не могут, как раньше. И то хорошо. Жахнуть бы по их заводам....
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02.07.2023 11:19 Відповісти
До них 2000+ км...
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02.07.2023 12:06 Відповісти
Это не так. Большинство военных заводов в европейской части россии, некоторые вообще рядом с границей.
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02.07.2023 12:19 Відповісти
 
 