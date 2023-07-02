Над Миколаївщиною знищено 2 розвідувальні безпілотники та 2 "Шахеди". Інформація про обстріли не надходила, - ОВА

За попередніми даними, зранку, 1 липня, на території Миколаївщини силами протиповітряної оборони знищено два безпілотники-розвідники.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі, 2 липня, над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація про ворожі обстріли не надходила", - йдеться у повідомленні.

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