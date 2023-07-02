УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13364 відвідувача онлайн
Новини
406 1

Над Миколаївщиною знищено 2 розвідувальні безпілотники та 2 "Шахеди". Інформація про обстріли не надходила, - ОВА

дрон,шахед

За попередніми даними, зранку, 1 липня, на території Миколаївщини силами протиповітряної оборони знищено два безпілотники-розвідники.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Після опівночі, 2 липня, над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація про ворожі обстріли не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Уночі над Миколаївською областю збили два "Шахеди", на Херсон ворог скинув авіабомбу, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2294) знищення (7511) дрони (4870)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Души сучі потрохи!!
показати весь коментар
02.07.2023 09:49 Відповісти
 
 