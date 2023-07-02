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Новини Війна
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Дякую за вірність, стійкість та професійність! - Залужний привітав побратимів із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військовослужбовців ВМС із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного. 

"Вітаю бойових побратимів з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Дякую за вашу вірність, стійкість та професійність! Разом - до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: При визволенні Сторожевого морпіхи знищили майже 50 окупантів, чотирьох взяли у полон, - ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС (1397) привітання (735) Залужний Валерій (726)


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+34
Український часопис

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В цей день 1995 року народилась Яна Зінкевич - українська доброволець-медикиня. Командир медичного батальйону «Госпітальєри». Нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзнакою «Народний Герой України», «За спасіння життя»,«За воїнську доблесть».



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02.07.2023 10:34
+17
Многоя літа!
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02.07.2023 10:47
+15
Як би там не було, а "Москва" потонула і пускає бульки.
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02.07.2023 10:28
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Як би там не було, а "Москва" потонула і пускає бульки.
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02.07.2023 10:28 Відповісти
Український часопис

https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #************

В цей день 1995 року народилась Яна Зінкевич - українська доброволець-медикиня. Командир медичного батальйону «Госпітальєри». Нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзнакою «Народний Герой України», «За спасіння життя»,«За воїнську доблесть».



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click
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02.07.2023 10:34 Відповісти
Многоя літа!
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02.07.2023 10:47 Відповісти
З Днём народження,наша красуня! Велика подяка від українців за твою мужність і відданість народу України! Здоров'я та всього найкращого, а головне перемоги всім нам!
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02.07.2023 11:39 Відповісти
Слава ВМФ України!
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02.07.2023 10:36 Відповісти
ВМС.
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02.07.2023 10:41 Відповісти
Військово Морський Флот.
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02.07.2023 10:43 Відповісти
Доводжу до вашого відома що в нас по перше немає ВМФ а по друге сьогодні день ВМС.
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02.07.2023 10:51 Відповісти
Тобто, у нас немає військово морського флоту?
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02.07.2023 10:53 Відповісти
Є ракетні катери, дрони, і, як бачимо, активність ворожого флоту регулярно спадає.
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02.07.2023 10:59 Відповісти
До чого тут кацапський флот? Сьогодні день нашого флоту.
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02.07.2023 11:07 Відповісти
А до того, що ми його нищимо.
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02.07.2023 11:25 Відповісти
Ми нищимо і їхню бронетехніку. Яке це маж відношення до нашого військово-Морського Флоту?
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02.07.2023 11:34 Відповісти
Ми їх нищимо, і це наше досягнення.
Наше - і нашого військово-морського флоту.
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02.07.2023 11:56 Відповісти
Які їхні плавзасоби знищив наш військово-морський флот?
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02.07.2023 12:03 Відповісти
Не матюкайся, салага. Зараз потрапиш модеру під роздачу.
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02.07.2023 12:11 Відповісти
Чим тобі не подобається реальність де в нас є ВМС ЗСУ, і відсутній ВМФ як складова ЗСУ?
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02.07.2023 11:07 Відповісти
ВМФ це окремий підрозділ Збройних сил.
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02.07.2023 11:09 Відповісти
Ні.
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02.07.2023 11:13 Відповісти
Святкували і раніше, правда кожного року в різні дати, було з москалями і спільний парад робили. В 13 році по моєму.
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02.07.2023 11:50 Відповісти
57 років тому ліквідували трудодні - російські окупанти дозволили українцям отримувати зарплату...а у 1974 росіяни українцям навіть паспорти дозволили мати!
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02.07.2023 10:36 Відповісти
Маються на увазі колгоспники.
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02.07.2023 10:48 Відповісти
Десь 70% українців тоді були колгоспниками, бо росіяни українців у міста не пускали. І наче колгоспники та українці це різні речі і наче до 1991 й не було російської окупації України.
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02.07.2023 10:57 Відповісти
Коли "тоді" - у 40-ві роки ? Чи в 30-ті ?
Хто б тоді рухав українську науку і техніку, якби всі були когоспниками ?
У 50-ті активно залучались освічені розумні кадри, і до кінця 60-х ішов економічний зріст.
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02.07.2023 11:05 Відповісти
"українську науку і техніку"??? - де тоді була столиця "нашої" Батьківщини?
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02.07.2023 11:10 Відповісти
Де столиця Батьківщини - кожен дивився у своє серце і вирішував сам.
Але Сергій Колорольов - українець, Архип Люлька (КБ авіадвигунів) - українець, вони,
як і тисячі інших, колгоспниками не були.
Хтось рвався у Москву, хтось працював у Києві, Дніпропетровську, і ми мали не найгірші
у світі ракети які в колгоспній МТС не зробиш.
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02.07.2023 11:23 Відповісти
То була російська окупація України 1921 - 1991 років? бо в тебе геноцид української нації росіянами викликає виключно позитивні емоції...
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02.07.2023 11:27 Відповісти
Окупація була, і ти її жертва - от і живи у своїй когоспній реальності.
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02.07.2023 11:29 Відповісти
А ти сам хто по національності?
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02.07.2023 11:30 Відповісти
Україна будує одні з кращих у світі танки "Оплот" - це колгоспний рівень ?
Україна поставляє США першу ступінь для запуску космічних кораблів - це теж рівень колгоспу ?
Україна знищила крейсер "Москва" українською ракетою "Нептун" - і це зроблено в колгоспі ?
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02.07.2023 11:49 Відповісти
Називати свою національність відмовляєшся...твоє право.
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02.07.2023 11:56 Відповісти
Подивись на мої коменти за 10 років і включи мізки.
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02.07.2023 11:57 Відповісти
З 1919 по 1991р.
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02.07.2023 23:39 Відповісти
Моя дружина каже коли навчалась в технікумі, там були і селяни. Їм щоб навчатись в місті потрібен був дозвіл від голови колгоспу на видачу паспорта.
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02.07.2023 10:49 Відповісти
Нажаль ці сили ну дуже вже малі.
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02.07.2023 10:49 Відповісти
Тут розмір значення не має. Топимо ворожі ракетні флагмани "на ура".
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02.07.2023 10:55 Відповісти
Чого СКИГЛИШ??? Відриваєш свій пукан від дивана, та пизтуй у військомат!!
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02.07.2023 10:58 Відповісти
Зі святом, хлопчики!!!
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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02.07.2023 10:50 Відповісти


Український часопис



В цей день 1995 року народився Єгор Середюк - Герой України (2022, посмертно), капітан ЗСУ 299 БрТА. Командир авіаційної ланки. 15.04.2022 загинув біля м.Ізюм на Харківщині, повертаючись із бойового завдання. Нагороджений орденом Б.Хмельницького III ст. Залишилась дружина, донька
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02.07.2023 10:51 Відповісти
Вічна пам'ять!
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02.07.2023 11:41 Відповісти
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02.07.2023 12:52 Відповісти
Харе, Сагайдачний стояв на ремонті в Миколаєві, його вивести було неможлива. І затопити свій корабель це діло честі, а потонути від удару ракет несучи ешалонну ППО ні.
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02.07.2023 11:20 Відповісти
А то ти прийшов зраду розганяти, так можеш прямо писати, не треба прикриватись Сагайдачним. А то план постановки в док був як мінімум в 20 році затверджений, бюджет все таки. І сам пишеш що толку з кораблів нема і в той же час жалкуєш що затопили. Добре що затопили. Бо якби наші адмірали такі як Неїжпапа вирішили вигнати його в море( я думаю що якби була технічна можливість то так би і було) то він би затонув від ракет Онікс разом з частиною команди.
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02.07.2023 11:47 Відповісти
Україна - морська держава. Тому ВМС України завжди були, є і будуть.
І треба ВМС постійно розвивати та укріпляти.
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02.07.2023 11:14 Відповісти
У ВМС немає прапорщиків. ВМС це не тільки плавзсоби.
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02.07.2023 11:27 Відповісти
Ну і під цією новиною срач не припиняється,що за народ?
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02.07.2023 11:42 Відповісти
Їм За срач платять Може даже фсб
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02.07.2023 14:28 Відповісти
Хм... А скажите наш флот сделал хоть один залп в сторону руzzких когда у нас забирали Крым? А наш подводный флот выпустил хоть одну торпеду по руzzким кораблям, когда у нас забирали Крым? Не, ну чё я такие глупые вопросы здеся задаю... (вздыхает)
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02.07.2023 11:48 Відповісти
В/О Головкомандуючого Турчинов, виконуючи негласний наказ Юлії Тимошенко,
так і не віддав наказ відкривати вогонь по російських загарбниках.
А для наших моряків російський флот на той момент ворожим не був:
ми були союзниками, і оці "союзнички" підленько встромили ножа в спину.
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02.07.2023 12:33 Відповісти
Наказ Тимошенко! Це Ви загнули. Ситуація була набагато складнішою.
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02.07.2023 17:44 Відповісти
Дуже цікава думка, особливо, враховуючи, що Турчинов вихідець з її партії і був її підлеглим. Натомість, вважаю, потребує доповнення - це не її особистий наказ - вона була лише ланцюгом у трансляції цього наказу. А от хто його насправді віддав - питання дуже цікаве))
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02.07.2023 20:56 Відповісти
Тимошенко користувалася повною довірою *****. І тісно контактувала з Медведчуком.
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02.07.2023 23:20 Відповісти
 
 