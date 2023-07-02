Дякую за вірність, стійкість та професійність! - Залужний привітав побратимів із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військовослужбовців ВМС із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.

"Вітаю бойових побратимів з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Дякую за вашу вірність, стійкість та професійність! Разом - до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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