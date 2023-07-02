Дякую за вірність, стійкість та професійність! - Залужний привітав побратимів із Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військовослужбовців ВМС із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.
"Вітаю бойових побратимів з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Дякую за вашу вірність, стійкість та професійність! Разом - до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Прощай немытая раССея
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+17 Чайка Київ
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+15 Colt
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В цей день 1995 року народилась Яна Зінкевич - українська доброволець-медикиня. Командир медичного батальйону «Госпітальєри». Нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзнакою «Народний Герой України», «За спасіння життя»,«За воїнську доблесть».
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Наше - і нашого військово-морського флоту.
Хто б тоді рухав українську науку і техніку, якби всі були когоспниками ?
У 50-ті активно залучались освічені розумні кадри, і до кінця 60-х ішов економічний зріст.
Але Сергій Колорольов - українець, Архип Люлька (КБ авіадвигунів) - українець, вони,
як і тисячі інших, колгоспниками не були.
Хтось рвався у Москву, хтось працював у Києві, Дніпропетровську, і ми мали не найгірші
у світі ракети які в колгоспній МТС не зробиш.
Україна поставляє США першу ступінь для запуску космічних кораблів - це теж рівень колгоспу ?
Україна знищила крейсер "Москва" українською ракетою "Нептун" - і це зроблено в колгоспі ?
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
Український часопис
В цей день 1995 року народився Єгор Середюк - Герой України (2022, посмертно), капітан ЗСУ 299 БрТА. Командир авіаційної ланки. 15.04.2022 загинув біля м.Ізюм на Харківщині, повертаючись із бойового завдання. Нагороджений орденом Б.Хмельницького III ст. Залишилась дружина, донька
І треба ВМС постійно розвивати та укріпляти.
так і не віддав наказ відкривати вогонь по російських загарбниках.
А для наших моряків російський флот на той момент ворожим не був:
ми були союзниками, і оці "союзнички" підленько встромили ножа в спину.