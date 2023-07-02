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Підсумки діяльності Гусєва в "Укроборонпромі": скандал з "виробництвом" вертольотів Iroquois, недолугий піар, втрачені підприємства та "Мрія"

гусєв

​Якщо характеризувати те, чим запам’ятався Юрій Гусєв на посаді очільника "Укроборонпрому", то перше, що спливає - це недолугий піар, часом ціною життів, але насправді, на жаль, ситуація значно гірша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence-ua.

Видання нагадує, що Гусєв пробув на посаді очільника ДК "Укроборонпром" з 3 грудня 2020 року, по 27 червня 2023 року, що становить другу за тривалістю каденцію посадовців у цьому кріслі після Романа Романова, який протримався найдовше - з липня 2014 по лютий 2018 року.

"Але кількості скандалів, які генерував Юрій Гусєв легко вистачить на всіх попередніх директорів Концерну. Попри гучний старт з обіцянки ліквідувати ДК "Укроборонпром" до кінця 2021 року, саме її Гусєв не виконав. Більше того, фактично був звинувачений Урядом у тому, що нічого суттєвого не робив на цій ниві взагалі. Бо тепер перед новим очільником вже АТ "Українська оборонна промисловість" Германом Сметанним стоїть офіційна задача реформувати "Укроборонпром" але тепер "по-справжньому", тобто раніше було "по-іграшковому", - пише видання.

А перший серозний маркер того, що щось не так із Гусєвим взагалі з'явився майже одразу. Гусєв пообіцяв розібратися з усіма заступниками колишнього очільника "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, які отримували по третині мільйона гривень за місяць.

Водночас вагомих кадрових змін не відбулось, на середину 2021 року заступники з "когорти" Абромавичуса - Роман Бондар, Сергій Іванюта та Михайло Морозов продовжували працювати. Позицію Михайла Морозова не змогло навіть похитнути звинувачення на рівні Верховної Ради у приналежності до російських спецслужб, зокрема "Укроборонпром" звітував, що той пройшов внутрішню перевірку.

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Сам Гусєв у цей час вже встиг прославитись тим, що дав обіцянку запустити на "Одеському авіаційному заводі" ліцензійне виробництво вертольотів UH-1 Iroquois. Чим дуже сильно здивував самого розробника вертольотів Bell Textron, який не тільки не давав дозвіл, а й не отримував відповідний запит.

"А сама вся історія більше нагадувала ситуацію із "лижним інструктором", коли замість Bell Textron мова йшла про справжню "скриньку Пандори" з вкрай сумнівною схемою, вживаними вертольотами та маловідомими компаніями. У будь-якому випадку обіцянка Гусєва показати ці вертольоти на День Незалежності виконана не була, а своєї посади лишився лише директор "Одеського авіаційного заводу", - нагадує Defence-ua.

Ще одне досягнення команди Гусєва у вигляді нового сайту держконцерну показало, що проблеми значно глобальніші, бо виявилось, що ані очільник оборонного об'єднання, ані його підлеглі не знають, як виглядають навіть танкові снаряди. Й на новому сайті танк "Оплот" стріляв артилерійським снарядом часів Другої світової війни. І лише скандал із вказівкою на ці та інші "перли", змусила концерн прибрати результат своєї некомпетентності.

Ще однією обіцянкою Гусєва було традиційне декларування боротися з корупцією.

"Але, що можливо було очікувати від нього, коли сам Юрій Гусєв та його команда використовували літаки ДП "Антонов" у вигляді аеротаксі, літаючи "контрабандою" за державний кошт. Такого, до речі, не дозволяв собі ніхто з минулого керівництва. А такі польоти, зокрема на Ан-74Т, були систематичні й здійснювались під виглядом сертифікаційних перевірок та тренувань льотного складу", - пише видання.

Також читайте: Гусєва звільнять з посади гендиректора "Укроборонпрому", - ЕП

Кадрова ж політика Юрія Гусєва також цілком ілюструється тим сами "Антоновим", на якому тодішнього очільника Сергія Бичкова систематично звинувачували у корупції та схематозі навіть у співробітництві з НАТО за програмою SALIS. Попри все це Бичков залишався очільником "Антонова", на що не вплинуло навіть прострочення робіт з імпортозаміщенням Ан-178 для ЗСУ. Останнє проводилось настільки активно та на "справжні 100%", що у літаку залишився, як мінімум, допоміжний газотурбінний двигун ТА18-100 виробництва РФ.

Підсумки діяльності Гусєва в Укроборонпромі: скандал з виробництвом вертольотів Iroquois, недолугий піар, втрачені підприємства та Мрія 01

І поки у грудні 2022 року "Антонов" говорив, що це нормально, коли двигун з РФ придбаний через відверту підставну британську компанію з російським керівництвом, наближалась війна. І питання чому не було евакуйовано Ан-225 "Мрія" з Гостомеля можливо цілком закономірно ставити, як Бичкову, так і Гусєву.

А далі починається найсумніша історія діяльності Гусєва на посаді очільника "Укроборонпрому". Наразі в умовах війни аналізувати, що відбувалось в держконцерні з лютого 2022 року - не найкращий варіант. Бо мова все ж таки йде про значну частину державних оборонних підприємств України. Але справа в тому, що головна задача для керівника - забезпечити збереження підприємств.

Так склалось, що деякі підприємства історично знаходились у безпосередній близькості від кордону РФ, наприклад, на Сумщині, яка доволі швидко опинилась під окупацією. Й тому врятувати "Шосткинський казенний завод "Імпульс" навряд було можливо, якщо не розпочати цей процес ще у січні 2022 року.

Але зовсім інша ситуація з "Ізюмським приладобудівним заводом", фронт до якого наближався декілька місяців. У результаті підприємство було повністю знищено та розграбовано, про що повідомив заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник.

Чи була проведена належна евакуація цього підприємства "Укроборонпромом", безперечно має встановити слідство. Як стосовно й деяких інших заводів, які також повинні були бути евакуйовані. Й дуже хочеться вірити, що їх все ж таки евакуювали. Але, на жаль, сподіватися на це об'єктивно важко, бо самі окупанти показали готову продукцію, креслення та іншу документацію захопленого підприємства у Ізюмі.

Також читайте: За час війни по заводах "Укроборонпрому" було понад 150 прильотів, але держконцерн нарощує обсяги виробництва, - гендиректор Гусєв

Втрата цього підприємства для України - дуже болісне, бо саме там вироблялись оптичні системи та системи наведення для ПТРК, бронетехніки та цілий ряд інших ключових компонентів, які використовуються у багатьох зразках українського озброєння.

А поки ЗСУ намагались стримувати рашистів, в "Укроборонпромі" створили ДФТГ та активно піарились. Один з епізодів самореклами коштував життя фахівців одного з оборонних підприємств у Києві. У квітні 2022 року Юрій Гусєв "дав добро" на зйомку та безпосередньо взяв участь у сюжеті про роботу неназваного підприємства. Його точна геолокалізація була здійснена навіть російськими "воєнкорами". А через три доби після сюжету на телемарафоні по конкретному цеху, де йде йшли роботи, рашисти завдали ракетного удару. Були знищені не лише виробничі потужності, загинули люди.

Підсумки діяльності Гусєва в Укроборонпромі: скандал з виробництвом вертольотів Iroquois, недолугий піар, втрачені підприємства та Мрія 02

І з огляду на це вже дещо по інакшому сприймається продовження піару "Укроборонпрому" на заяві про виробництво дійсно вкрай необхідних боєприпасів для Збройних Сил України. Нібито від заяви про це активність російської розвідки стане менша. Як й повідомлення про розробку дрона з дальністю на 1000-км, який є "багатофункціональною платформою", замість максимально дешевого "літако-снаряда", чи прямого аналога російського "Ланцета".

Також читайте: Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, тому злетіти не міг, - Укроборонпром

Але взагалі оцінювати ефективність управління підприємствами "Укроборонпрому" у публічному просторі правильніше буде лише після Перемоги України. А за єдиний умовно "довоєнний" рік Гусєва на посаді очільника держконцерну, говорять фінансові показники, які виявились ближче до антирекордних.

Підсумки діяльності Гусєва в Укроборонпромі: скандал з виробництвом вертольотів Iroquois, недолугий піар, втрачені підприємства та Мрія 03

Автор: 

Укроборонпром (1738) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+38
Он просто выполнил приказы своего шефа Боневтика угробить украинскую оборонку. Чего пристали к пешке? Теперь уедет послом в теплое местечко, Как Таран и Венедиктова.
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02.07.2023 11:04
+33
И куда эту очередную зеленожопую обезьяну? Наградить орденом и в ОП ?
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02.07.2023 11:03
+32
Если начать следствие, то выйдут на "величайшего", который и ставил Гусеву задачи. А такого допустить нельзя. Перед оборонкой это чмо точно также "поработало" в Херсонской области.
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02.07.2023 11:08
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А чому не відкрита справа проти цього пройдисвіта? Прийшов, завалив роботу, розікрав і спокійно йде, ще наче то і послом поїде в Бельгію. ДБР, НАБУ ви де?
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02.07.2023 12:22 Відповісти
Даже не сомневаюсь. Лучший прокурор всех времен и нарожов, Ирочка Венедиктова, со всей семьей в Шеейцарии плідно працюють послами. Отакоє
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02.07.2023 12:27 Відповісти
А кто его туда назначал, стесняюсь спросить?
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02.07.2023 12:26 Відповісти
Жоден і цих призначенців Зеленського, на допити до Генпрокуратури так і не пішов, за усе корисне, що ним зроблено для підриву Національної безпеки України, а в Україні 10 рік війна московська!

Оманщина, у конкретних прикладах…..
Співпадіння…, Чому ми не у НАТІ???
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02.07.2023 12:28 Відповісти
Якщо Міністр Стратегпрому не візьме під свій контроль і державне управління діяльність і розвиток державного та приватного секторів оборонної промисловості та їх взаємодію, то Сметаніну буде дуже складно.
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02.07.2023 12:29 Відповісти
Що не чінуш то кацапське прізвище.
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02.07.2023 12:37 Відповісти
Он наверное уже у себя дома в Испании?😂😂😂
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02.07.2023 12:37 Відповісти
І хто ж його призначив ?
Дайте вгадаю
Зеленський ?
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02.07.2023 12:41 Відповісти
А кто этого Гусева назначал на должность? Зеленский.
Как и всех остальных предателей и коррупционеров высшего уровня, которым либо дали сбежать, либо устроили послами, либо пригрели в ОП, либо лишили гражданства, чтобы нельзя было его тронуть как не гражданина Украины.
В этой статье столько перечислено негативных действий Гусева, что невольно возникает вопрос, а куда смотрело СБУ? Ведь все вышеперечисленное было на виду!
И куда смотрел Зеленский со своим ручным Шмигалем, раз от Гусева долгое время толку не было никакого, а лишь только один значительный вред?
Или они все заодно и лишь только меняют кресла?
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02.07.2023 12:42 Відповісти
Усю банду романа, учителя физики, у каторую входил гусь лапчатый, включая палисздчука, ныне дирехтур Искры, назначил шикалатный ссаяс.
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02.07.2023 14:16 Відповісти
. Как и сообщение о разработке дрона с дальностью на 1000-км, являющегося "многофункциональной платформой", Источник:
Ту-141 «Стриж» - багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 безпілотний літальний апарат розробки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) ДКБ ім. А. Н. Туполєва , входив до складу комплексу ВР-2 «Стриж». Комплекс перебував на озброєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 ВПС СРСР з https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 по https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 роки, переважно дислокувався на західному кордоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР
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02.07.2023 12:59 Відповісти
Чого причепилися до Гусєва? Це політика держави - гнобити власного виробника для того, щоб заробити собі в кишеню на іноземних закупівлях.
Ми спостерігаємо це з 2007 року, коли ще Ющенко почав замість фахівців ставити на посади своїх друзів.
В АМПУ, наприклад, до цієї пори сидять люди Червоненка, які активно співпрацювали з янеком, росіянами тощо. Розставили кругом російські системи спостереження за морем, аі їм хоть би що і це під час війни.
Говорю відповідально - більшість із цих керівників - повні бовдури. І що?
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02.07.2023 13:01 Відповісти
"Ізюмським приладобудівним заводом", фронт до якого наближався декілька місяців. У результаті підприємство було повністю знищено та розграбовано, бо самі окупанти показали готову продукцію, креслення та іншу документацію захопленого підприємства у Ізюмі. Втрата цього підприємства для України - дуже болісне, бо саме там вироблялись оптичні системи та системи наведення для ПТРК, бронетехніки та цілий ряд інших ключових компонентів, які використовуються у багатьох зразках українського озброєнні Джерело:
За нанесену шкоду національній безпеці України цей діяч має бути не лише звільнений, а відбувати покарання у буцигарні
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02.07.2023 13:12 Відповісти
30 років на манєже всьо тє же. Приходять не керувати, а красти. Де ж тих патріотів знайти
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02.07.2023 13:15 Відповісти
Ніколи такого не було, а тут знову.
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02.07.2023 13:18 Відповісти
Нічого. Там зараз назначать якогось чувака що по пропагандистських ефірах в росії ходив і він точно все в оборонці доб'є. Правда його ще треба вивести з під слідства, но то таке, того ж Портнова випустили не зважаючи на геноцид ініціатором та співучасником якого він є. А Портнов уже через контроль над Смірновим та судовою системою все порішає.
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02.07.2023 13:24 Відповісти
Вишенка на тарте, этай гусь лапчатый ис ко манды романа, учителя хвызики, у каторава рапотал главным саветникам начальник СТО, назначенава шикалатным ссайсем. ПС. Замам у рамана рапотал некта палистчук, ныне гендирехтар Искры, типерь есть вапросы де РЛС и ПВО.🤣🤣🤣Спессыаналисты.🤣🤣🤣
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02.07.2023 14:11 Відповісти
Чому всі дерективи етнічні москалі???
в нас війна з московією!
Після нападу Японіі на перл-харбор всіх японці у США ізолювали від суспільного життя!!
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02.07.2023 14:28 Відповісти
после чего признали это ошибкой ) С ЗСУ тоже этничных русских предлагаете убрать? Готовы их заменить? ) Чушь не пишите. Вор не имеет национальности.
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02.07.2023 16:05 Відповісти
мова йде не про "варов", а про агентів та зрадників!!!! І скільки іх серед "ваюєщіх узкіх" зрадників, ще згодом - МОЖЕ дізнаємось!!!!

КОЖНИЙ кацапорил - *****, минулий, теперішній, або - майбутній!!!!
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02.07.2023 18:56 Відповісти
ДУМАЄТЕ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ ЗРАДНИКИ І АГЕНТИ КРЕМЛЯ БУДУТЬ ПОКАРАНІ ?

НАХІВНІ ПРИПУЩЕННЯ - ВОНИ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ ВІД ОП НАГОРОДИ З РУК
ЗЕЛЕНСЬКОГО І БУДУТЬ НАЗВАНИ ПАТРІОТАМИ ЯКІ НАБЛИЖУВАЛИ ПЕРЕМОГУ
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02.07.2023 15:37 Відповісти
..і все життя будуть отримувати виплати за кошти українців. Чий стиль юмору? Давайте паржом.
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02.07.2023 16:34 Відповісти
Все за прислів'ям " яке їхало , таке і здибало ". А що ви знаєте фахівців на інших державних посадах ? Зібралося одне лайно довкола "лучєзарного".
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02.07.2023 16:05 Відповісти
Прекратите называть это зеленое дерьмо "лучезарным", даже в ковычках.
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02.07.2023 17:23 Відповісти
ВсЁ єто одна банда тупоголовых бандюг -ворюг вместе с Зеленским!!... Ведь сегодня уже каждый гражданин знает , что война россии с украиной это результат бездарного, безмозлого, тупоголового руководства Украиной клоуном и наркоманом Зеленским!! И результаты работы всех этих Гусевых, Бакановых ,Наумовых ,Богдановых , Ермаков , Арахамий тупоголового Шмаргаля и прочей нечисти от слуг народа, никогда не приведут к .....победе... над врагом..Если бы не Залужный и добдесть украинских солодат, нам бы давно настал пипец!!! Где вы видели жида-еврея да ещё борца за свободу, -победителя????.. разве что сказочный Давид!!
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02.07.2023 16:59 Відповісти
"Где вы видели жида-еврея да ещё борца за свободу,"
...да еще и Украины, а не обетованной.
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02.07.2023 17:26 Відповісти
Годі тут кацапщини "во всьом віновати євреї"
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02.07.2023 19:11 Відповісти
Виноваты, не во всем но в основных наших проблемах. А вы считаете по-другому?
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02.07.2023 20:01 Відповісти
Как только будут наказаны главные предатели Украины - президент Ермак, Зе помощники, регионалы бандюки - подонки - у нас появится страна. Их недолжным спасти пиар и постановки , об их подвигах на миллиарды долларов можно писать тома. И сроки Зе команде должны быть не меньше 15 лет, а главному президенту ( заведующему туалетами) Ермаку пожизненное. Фонды и репарации только под внешним управлением!!!!!!
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02.07.2023 17:20 Відповісти
це саме робить ідіот гетьманцев що добивае нашу економіку під керівництвом сівковича але всі мовчать бо мільчік то 3ельоний
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02.07.2023 17:40 Відповісти
Обо всём рассказали. Почти. Кроме того, кто рекомендовал и кто голосовал за него. Чьи подписи, тех - вслед за этим гусём. Главное - не выйти на самих себя
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02.07.2023 17:55 Відповісти
Настав вже час пропонувати буратінці піти зі своєї посади. Інакше нам усім буде значно гірше.
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02.07.2023 18:16 Відповісти
Він як і лайно у воді не тоне
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02.07.2023 19:12 Відповісти
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