Росія може отримати від Ірану не тільки БПЛА Shahed, а й Mohajer-6, - Ігнат
Іран може постачати Росії не лише "шахеди", але й Mohajer-6, бо співпраця Тегерана та Москви у цьому напрямі триває.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що противник постійно отримує з Ірану ударні БПЛА, ніхто в цьому не сумнівається. Це видно по перельотах з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків, які є регулярними. Так само як і перевезення, ймовірно, морським шляхом Каспійським морем. Це Астрахань та Махачкала, які готові без проблем приймати іранські вантажі. Тому питання в тому, який обсяг готовий Іран надавати й надалі Росії та чи буде це у майбутньому зроблено в інший спосіб, типу як Росія їх виготовлятиме на своїй території чи на територіях інших держав. Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави-окупанта, скажімо такі, які Mohajer-6", - сказав Ігнат.
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Анализ 2020 года оценил общую стоимость каждого перехвата в размере от 100 000 до 150 000 долларов. https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome#cite_note-episkopos-3 [3] Напротив, грубо изготовленная ракета «Кассам» стоит около 800 долларов, а ракета «Хамас Град» стоит всего несколько тысяч долларов.
Но оценка эффективности делается с учетом стоимости возможного ущерба, который могла бы нанести неперехваченая ракета. Правительство Израиля, в случае нанесения ущерба неперехваченной ракетой, обязано выплатить пострадавшим сумму намного большую, чем стоимость перехвата.
Исследование также показало, что улучшения в израильской гражданской обороне, такие как предупреждающие сирены и укрепленные укрытия, были, по крайней мере, так же хороши, как «Железный купол», в снижении числа погибших и раненых среди гражданского населения от ракет.
Ізраїль воює з Іраном у Сирії та в самому Ірані.
Сьогодні в черговий раз в 3 ночі було завдано ракетних ударів по іранських базах у Хомсі та Тартусі на території Сирії. Знову щось там горіло, вибухало і злітало в повітря. І так по 5-6 разів на місяць.
І в цьому протистоянні Ізраїль балансує на тонкій межі між інтересами Росії, США та власною безпекою, між "невідомими літаками" які невідомо звідки прилітають і невідомо куди відлітають, та відкритою війною з Іраном, яка неминуче, але яку він намагається всіма силами відтягнути, поки є хоча б найменша нагода. То яка "позиція Ізраїлю" вас все ж таки цікавить?
З чого Іран виробляє ті БПЛА (навігація, керування)?
PS У Ізраїлі живе велика діаспора з України, і ті люди нам принаймні співпчуваують (не всі).
1. Україна - повна та гаряча підтримка.
2. Росія - холодний нейтралітет
3. Військова допомога Україні - ні
4. Гуманітарна допомога - так
5. Будь-які кроки, які можуть призвести до воєнного конфлікту з росією - ні
Інформація, про військово-технічну допомогу Україні, мала б бути таємною, а допомога закамуфльованою, наприклад, подвійним призначенням виробів та ПЗ.
Як приклад - німецький Vector, комплекс БЛА, який легко трансформуються з цивільного на військове призначення.
Розвіддані, які перетворюються у розвідінформацію, тощо. Якщо бажання допомогти є ("Україні повна та гаряча підтримка"), то зазвичай шукають спосіб. Якщо бажання немає, то шукають причину, чому не можна.
І , якщо коментувати результат отримання допомоги, то в стилі Голди: «Во-первых, у нас нет оружия массового поражения , а во-вторых, если вдруг , то мы его применим".
Ну ты чего встреваешь?
Ты человек не совсем здоровый головой, для тебя евреи это ответ на все твои проблемы и затруднения, именно они виноваты в том, что ты инвалид и вообще лузер по жизни.
И все это известно давно.
Ну, так скажи что нибудь новое.
Це типу як балансувати на тонкій межі між інтересами чіктіло, міліції та власною безпекою. Фарисеї теж 1990 років тому"балансували".
Оригінальна назва "пірушим", від слова "піруш", тлумачення, пояснення, (греки у своїх перекладах завжди першу п замінювали на ф). Ті, хто основу свого вчення бачив у вивченні та тлумаченні святих книг.
Їм протистояли саддикеї.
Хто такі саддикеї (саддукеї)?
Це знову ж таки переінакшене греками (у них ц не було, заміняли на с) - цадиким, праведні. Цдака - праведність. Вони більше наголошували на благочестя, хороших справах, любові до людини.
Це було 2.000 років тому, і це ж залишилося і сьогодні. Литовська течія іудаїзму (литваки) - це фарисеї, хасиди - саддикеї.
Мавпа взяла в руки палицю?
А ви впевнені, що була саме мавпа і саме палицю?
Дані ******** науки свідчать, що це був лемур, а в руки він узяв камінь.
Раджу вам почитати що таке точки біфуркації та чим ці події відрізняються від просто подій
Які БПЛА створені проти "маленької країни" ви маєте на увазі? Якщо вони летять проти України, то до чого тут "маленька країна". У вас до кого, взагалі претензії - до Ізраїлю, до Ірану чи до власної логіки?
Про "Орлани" почитайте уважно і з трьох разів спробуйте знайти помилку своїх міркувань
Кацап - нелюдь, раб *********** на швабре.
РФія - страна террорист.
*****&кацап&рфія - ПНХ!
І давно покурить на заводах в ірані
"...у виробництві такий дрон може бути навіть вдвічі дешевшим за будь-який апарат Mavic. Якщо не розширювати виробництво, то навіть зараз ми готові виробляти по 50-100 таких апаратів щодня. У перспективі їх можна робити в будь-яких кількостях.Апарат не шкода буде відправити в один кінець», - зазначив представник розробника "
Джерело:
https://glavcom.ua/techno/hitech/rosija-zapustila-virobnitstvo-deshevikh-droniv-kamikadze-932436.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63660252
Аж підскакую.
Засцяний Іран під багаторічними санкціями зміг побудувати купу дешевих ударних БПЛА та навіть балістичні ракети, а чим займались Дєрьмаки?
https://proukraine.news/news/viyna/zaluzhniy-zadovoleniy-rezultatom-ukrajina-zastosuvala-dron-z-dalnistyu-urazhennya-1000-km-2260.html