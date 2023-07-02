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Новини Агресія Росії проти України
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Росія може отримати від Ірану не тільки БПЛА Shahed, а й Mohajer-6, - Ігнат

mohajer-6

Іран може постачати Росії не лише "шахеди", але й Mohajer-6, бо співпраця Тегерана та Москви у цьому напрямі триває.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що противник постійно отримує з Ірану ударні БПЛА, ніхто в цьому не сумнівається. Це видно по перельотах з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків, які є регулярними. Так само як і перевезення, ймовірно, морським шляхом Каспійським морем. Це Астрахань та Махачкала, які готові без проблем приймати іранські вантажі. Тому питання в тому, який обсяг готовий Іран надавати й надалі Росії та чи буде це у майбутньому зроблено в інший спосіб, типу як Росія їх виготовлятиме на своїй території чи на територіях інших держав. Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави-окупанта, скажімо такі, які Mohajer-6", - сказав Ігнат.

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Автор: 

безпілотник (4310) Іран (2065) Ігнат Юрій (800)


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Топ коментарі
+10
І що, Іран, постачаючи дрони, не ставить рашці умови "не бити ними по території України"? І "ескалації" не боїться? Дивно...
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02.07.2023 11:16
+9
Яка позиція Ізраїлю вас цікавить?
Ізраїль воює з Іраном у Сирії та в самому Ірані.
Сьогодні в черговий раз в 3 ночі було завдано ракетних ударів по іранських базах у Хомсі та Тартусі на території Сирії. Знову щось там горіло, вибухало і злітало в повітря. І так по 5-6 разів на місяць.
І в цьому протистоянні Ізраїль балансує на тонкій межі між інтересами Росії, США та власною безпекою, між "невідомими літаками" які невідомо звідки прилітають і невідомо куди відлітають, та відкритою війною з Іраном, яка неминуче, але яку він намагається всіма силами відтягнути, поки є хоча б найменша нагода. То яка "позиція Ізраїлю" вас все ж таки цікавить?
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02.07.2023 11:23
+8
Найбільш тут дивує позиція Ізраїля - невже там не розуміють, де опиняться ті ж "шахеди", вже обкатані в Україні та відповідно покращені?
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02.07.2023 11:09
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02.07.2023 11:08 Відповісти
Найбільш тут дивує позиція Ізраїля - невже там не розуміють, де опиняться ті ж "шахеди", вже обкатані в Україні та відповідно покращені?
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02.07.2023 11:09 Відповісти
Так Израиль и сам владеет игрушками во сто крат лучше Ирана. Причем куда более высокотехнологичными.
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02.07.2023 11:11 Відповісти
Не сомневаюсь. но рой этих мопедов может создать проблемы, или придется сбивать их намного более дорогими средствами.
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02.07.2023 11:17 Відповісти
Мопеды сбиваются зенитками вполне. Никто тратить на них дорогие ракеты не будет.
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02.07.2023 12:11 Відповісти
Вопрос не только в технологичности, но и в цене. У Израиля очень дорогие игрушки, у Ирана - дешевые, а значит их можно сделать гораздо больше и экономически выгоднее применять.
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02.07.2023 12:00 Відповісти
Палестинские ракеты Кассам ещё более дешёвые, это вообще кустарное производство из говна и палок. Но сбивают их таки дорогущий ПВО.
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02.07.2023 12:14 Відповісти
Про эффективность перехвата Кассамов "дорогими игрушками", например Железным куполом, Израиля можно ознакомиться по ссылкам из : https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome#cite_note-40
Анализ 2020 года оценил общую стоимость каждого перехвата в размере от 100 000 до 150 000 долларов. https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome#cite_note-episkopos-3 [3] Напротив, грубо изготовленная ракета «Кассам» стоит около 800 долларов, а ракета «Хамас Град» стоит всего несколько тысяч долларов.
Но оценка эффективности делается с учетом стоимости возможного ущерба, который могла бы нанести неперехваченая ракета. Правительство Израиля, в случае нанесения ущерба неперехваченной ракетой, обязано выплатить пострадавшим сумму намного большую, чем стоимость перехвата.

Исследование также показало, что улучшения в израильской гражданской обороне, такие как предупреждающие сирены и укрепленные укрытия, были, по крайней мере, так же хороши, как «Железный купол», в снижении числа погибших и раненых среди гражданского населения от ракет.
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02.07.2023 12:59 Відповісти
Яка позиція Ізраїлю вас цікавить?
Ізраїль воює з Іраном у Сирії та в самому Ірані.
Сьогодні в черговий раз в 3 ночі було завдано ракетних ударів по іранських базах у Хомсі та Тартусі на території Сирії. Знову щось там горіло, вибухало і злітало в повітря. І так по 5-6 разів на місяць.
І в цьому протистоянні Ізраїль балансує на тонкій межі між інтересами Росії, США та власною безпекою, між "невідомими літаками" які невідомо звідки прилітають і невідомо куди відлітають, та відкритою війною з Іраном, яка неминуче, але яку він намагається всіма силами відтягнути, поки є хоча б найменша нагода. То яка "позиція Ізраїлю" вас все ж таки цікавить?
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02.07.2023 11:23 Відповісти
Цікави чи немає можливості розбити заводи у Ірані які виробляють ті БПЛА ?
З чого Іран виробляє ті БПЛА (навігація, керування)?
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02.07.2023 12:22 Відповісти
А цікавить (точніше - бентежить) позиція Ізраїлю у війні України із запоребриком. Ізраїльське керівництво дійсно намагається балансувати між ворожими Сирією та Іраном і типу "неворожою" росією. А Україна для Ізраїлю - то щось далеке і погано зрозуміле.

PS У Ізраїлі живе велика діаспора з України, і ті люди нам принаймні співпчуваують (не всі).
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02.07.2023 12:28 Відповісти
Давайте я вам надам офіційну позицію Ізраїлю по відношенню до цієї війни у вигляді пунктів (офіційну, тобто позицію уряду, тому що свою особисту позицію кожен займає свою, за винятком тих, хто взагалі не знає де Україна знаходиться і не розуміє різниці між росією і україною, а таких в Ізраїлі половина)
1. Україна - повна та гаряча підтримка.
2. Росія - холодний нейтралітет
3. Військова допомога Україні - ні
4. Гуманітарна допомога - так
5. Будь-які кроки, які можуть призвести до воєнного конфлікту з росією - ні
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02.07.2023 12:58 Відповісти
Щоб формально не порушувати офіційну позицію Ізраїлю, інформацію військову допомогу Україні, якщо її надавати, очевидно недоцільно оголошувати з кожної праски.
Інформація, про військово-технічну допомогу Україні, мала б бути таємною, а допомога закамуфльованою, наприклад, подвійним призначенням виробів та ПЗ.
Як приклад - німецький Vector, комплекс БЛА, який легко трансформуються з цивільного на військове призначення.
Розвіддані, які перетворюються у розвідінформацію, тощо. Якщо бажання допомогти є ("Україні повна та гаряча підтримка"), то зазвичай шукають спосіб. Якщо бажання немає, то шукають причину, чому не можна.
І , якщо коментувати результат отримання допомоги, то в стилі Голди: «Во-первых, у нас нет оружия массового поражения , а во-вторых, если вдруг , то мы его применим".
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02.07.2023 13:33 Відповісти
"коли вони прийшли за євреями, я мовчав.......потім вони прийшли за мною"
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02.07.2023 17:44 Відповісти
Пункти 3 та 5 (з урахуванням п. 2) нейтралізують п. 1.
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02.07.2023 21:29 Відповісти
"проститутки кошерные"... а не израильтяне...ой и доиграются и вашим и нашим....и гадить меж двух унитазов всегда сам в лайне будешь
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02.07.2023 13:12 Відповісти
Вольво.
Ну ты чего встреваешь?
Ты человек не совсем здоровый головой, для тебя евреи это ответ на все твои проблемы и затруднения, именно они виноваты в том, что ты инвалид и вообще лузер по жизни.
И все это известно давно.
Ну, так скажи что нибудь новое.
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02.07.2023 13:23 Відповісти
" на тонкій межі між інтересами Росії, США та власною безпекою"
Це типу як балансувати на тонкій межі між інтересами чіктіло, міліції та власною безпекою. Фарисеї теж 1990 років тому"балансували".
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02.07.2023 13:43 Відповісти
І ви знаєте, позиція фарисеїв виявилася правильною. Землю втратили і в цю ж землю повернулися, а народ зберігся. А якби народ не зберігся, то й не було кому повертатися
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02.07.2023 13:51 Відповісти
Я Вам навіть більше скажу. Якби не позиція фарисеїв тоді, то не було би християнства і взагалі західної цивілізації і нікому було би нам допомагати зброєю і фінансами зараз.
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02.07.2023 17:41 Відповісти
Хто такі фарисеї?
Оригінальна назва "пірушим", від слова "піруш", тлумачення, пояснення, (греки у своїх перекладах завжди першу п замінювали на ф). Ті, хто основу свого вчення бачив у вивченні та тлумаченні святих книг.
Їм протистояли саддикеї.
Хто такі саддикеї (саддукеї)?
Це знову ж таки переінакшене греками (у них ц не було, заміняли на с) - цадиким, праведні. Цдака - праведність. Вони більше наголошували на благочестя, хороших справах, любові до людини.
Це було 2.000 років тому, і це ж залишилося і сьогодні. Литовська течія іудаїзму (литваки) - це фарисеї, хасиди - саддикеї.
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02.07.2023 18:10 Відповісти
Друже, я взагалі агностик. Тому мене не дуже цікавлять всі ці гуртки за інтересами в які люди перетворили ідею всесвітнього розуму. Наведені вище приклади - для образності.
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02.07.2023 18:14 Відповісти
Події, які трапилися 2.000 років тому в Юдеї, повернули хід розвитку всіх без винятку земних цивілізацій і всіх людей починаючи з того далекого часу і до наших днів, без різниці гностики вони, агностики чи навіть діагностики.
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02.07.2023 18:29 Відповісти
Події які трапились в Північно-Східній Африці мільон років тому теж "повернули хід розвитку всіх без винятку земних цивілізацій і всіх людей починаючи з того далекого часу і до наших днів, без різниці гностики вони, агностики чи навіть діагностики." І таких подій дуже багато, а розставлення місць в ТОП і лише справа особистих уподобань кожного
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02.07.2023 18:42 Відповісти
А що сталося у Північно-Східній Африці мільйон років тому?
Мавпа взяла в руки палицю?
А ви впевнені, що була саме мавпа і саме палицю?
Дані ******** науки свідчать, що це був лемур, а в руки він узяв камінь.
Раджу вам почитати що таке точки біфуркації та чим ці події відрізняються від просто подій
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02.07.2023 18:54 Відповісти
Про цдуккім (і про байтусім) я читав трохи інше, але не думаю, що варто це обговорювати на цьому сайті (ще Вольво образиться).
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02.07.2023 21:46 Відповісти
Фарисеї (на мові Тори - Прушим) - це мудреці, вчені, але їх мудрість виявилась невостребуваною.
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02.07.2023 21:41 Відповісти
Всі народи вважають,що їхні мудреці наймудріші
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02.07.2023 21:51 Відповісти
А морозиво найсмачніше
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02.07.2023 21:53 Відповісти
А вас не дивує, що БПЛА створені, начеб-то, виключно проти маленької країни, прилетіли по Україні? Я вже не кажу за ліцензію на Орлани.
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02.07.2023 12:26 Відповісти
Вибачте, сперечатися з вами не стану.
Які БПЛА створені проти "маленької країни" ви маєте на увазі? Якщо вони летять проти України, то до чого тут "маленька країна". У вас до кого, взагалі претензії - до Ізраїлю, до Ірану чи до власної логіки?
Про "Орлани" почитайте уважно і з трьох разів спробуйте знайти помилку своїх міркувань
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02.07.2023 12:38 Відповісти
***** ніколи не погодиться на визнання поразки. Треба це вже усвідомити й українцям, і Заходу. На шляху до самозвеличення стали українці з західною зброєю. Значить, вони - вороги. До його кончини. Навіть якщо він буде удавати з себе простачка, який готовий пробачити Заходу за допомогу українцям. Він в куточках свого куриного мозку буде тримати одну думку. Всі винні, що він не став постаттю Всесвітньої історії. Це як, карлик хоче стати велетнем. ***** не відмовиться від мрії його дитинства. Навіть у тюрмі. Та й гробу.
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02.07.2023 11:12 Відповісти
Які БПЛа , при таких суворих санкціях ,він про щчо?!! Краще слухати Наталку Гумєнюк, вона ніколи не бреше!
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02.07.2023 11:15 Відповісти
І що, Іран, постачаючи дрони, не ставить рашці умови "не бити ними по території України"? І "ескалації" не боїться? Дивно...
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02.07.2023 11:16 Відповісти
Іран клепає вдень і вночі і ніякоі тому ради -- нам би шось організувати не в одиничних екземплярах.
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02.07.2023 11:22 Відповісти
путин-*****.
Кацап - нелюдь, раб *********** на швабре.
РФія - страна террорист.
*****&кацап&рфія - ПНХ!
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02.07.2023 12:24 Відповісти
Вообще то Mohajer-6 давно применяется,один даже в руки ВСУ попал. Игнат снова домашку не сделал.
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02.07.2023 11:28 Відповісти
Дві потворні держави знайшли одна одну і конкурують у потворстві.
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02.07.2023 11:30 Відповісти
потрібно знайти Рембо
І давно покурить на заводах в ірані
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02.07.2023 11:30 Відповісти
Чому в Україні досі неналагоджене масове виробництво дронів? Чи є тільки не кажуть.....
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02.07.2023 12:25 Відповісти
Минулорічна стаття ВВС про Ланцети: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63660252 https://www.bbc.com/ukrainian/features-63660252


"...у виробництві такий дрон може бути навіть вдвічі дешевшим за будь-який апарат Mavic. Якщо не розширювати виробництво, то навіть зараз ми готові виробляти по 50-100 таких апаратів щодня. У перспективі їх можна робити в будь-яких кількостях.Апарат не шкода буде відправити в один кінець», - зазначив представник розробника "
Джерело:
https://glavcom.ua/techno/hitech/rosija-zapustila-virobnitstvo-deshevikh-droniv-kamikadze-932436.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63660252
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02.07.2023 15:35 Відповісти
Дякую. Дуже дякую.
Аж підскакую.
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02.07.2023 12:42 Відповісти
А наш безпілотник на 1000 км де? Чи то Ту-141 мався на увазі?
Засцяний Іран під багаторічними санкціями зміг побудувати купу дешевих ударних БПЛА та навіть балістичні ракети, а чим займались Дєрьмаки?
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02.07.2023 12:58 Відповісти
Залужний задоволений результатом: Україна застосувала дрон з дальністю ураження 1000 км
https://proukraine.news/news/viyna/zaluzhniy-zadovoleniy-rezultatom-ukrajina-zastosuvala-dron-z-dalnistyu-urazhennya-1000-km-2260.html
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02.07.2023 15:46 Відповісти
іде другий рік війни і маючи базу будування ракет ми Нічого не зробили всі розроки поховані і одна блаканина
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02.07.2023 16:00 Відповісти
 
 