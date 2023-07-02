Росія може отримати від Ірану не тільки БПЛА Shahed, а й Mohajer-6, - Ігнат

Іран може постачати Росії не лише "шахеди", але й Mohajer-6, бо співпраця Тегерана та Москви у цьому напрямі триває.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що противник постійно отримує з Ірану ударні БПЛА, ніхто в цьому не сумнівається. Це видно по перельотах з Тегерана в Москву військово-транспортних літаків, які є регулярними. Так само як і перевезення, ймовірно, морським шляхом Каспійським морем. Це Астрахань та Махачкала, які готові без проблем приймати іранські вантажі. Тому питання в тому, який обсяг готовий Іран надавати й надалі Росії та чи буде це у майбутньому зроблено в інший спосіб, типу як Росія їх виготовлятиме на своїй території чи на територіях інших держав. Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави-окупанта, скажімо такі, які Mohajer-6", - сказав Ігнат.

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