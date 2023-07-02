Росіяни запустили "Калібри" близько п’ятої ранку, зненацька, щоб ми не встигли приготуватися, - Ігнат

Три крилаті ракети "Калібр" росіяни випустили близько п’ятої ранку, як і зазвичай, зненацька - так, аби українські сили оборони не мали можливості швидко зреагувати.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ну і "Калібри". Бачите, їх небагато, але все одно випускають і роблять це доволі приховано й зненацька. Буває так, що дуже пізно з'ясовується, що може бути такий запуск, тому що противник використовує різні носії. Такі як підводні човни, наприклад, для того, щоб завдати удару так, щоб ми не встигли приготуватися. Але ми бачимо, що і ППО, й інші складові сил оборони успішно відреагували на ті загрози і знищили й "Калібри", і "Шахеди". "Калібри" були близько п'ятої ранку, а "Шахеди" - вночі", - поінформував Ігнат.

За його словами, Україна змушена долати багато викликів, бо російські загарбники обстрілюють і з реактивної артилерії, тактичної авіації, підводних та надводних носіїв.

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