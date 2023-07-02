Росіяни запустили "Калібри" близько п’ятої ранку, зненацька, щоб ми не встигли приготуватися, - Ігнат
Три крилаті ракети "Калібр" росіяни випустили близько п’ятої ранку, як і зазвичай, зненацька - так, аби українські сили оборони не мали можливості швидко зреагувати.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ну і "Калібри". Бачите, їх небагато, але все одно випускають і роблять це доволі приховано й зненацька. Буває так, що дуже пізно з'ясовується, що може бути такий запуск, тому що противник використовує різні носії. Такі як підводні човни, наприклад, для того, щоб завдати удару так, щоб ми не встигли приготуватися. Але ми бачимо, що і ППО, й інші складові сил оборони успішно відреагували на ті загрози і знищили й "Калібри", і "Шахеди". "Калібри" були близько п'ятої ранку, а "Шахеди" - вночі", - поінформував Ігнат.
За його словами, Україна змушена долати багато викликів, бо російські загарбники обстрілюють і з реактивної артилерії, тактичної авіації, підводних та надводних носіїв.
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1) За інформацією партнерів, сили Зла найчастіше активізуються "From Dusk Till Dawn".
2) в першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, згідно з указом Президента України від 12 червня 2015 р.
Ігнат. Ти,що переспав? Оборона хіба не кругло добова?
Справа спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону № 1...\... 2020 (Про правомірність реконструкції зони спеціального користування Чонгар). Оперативний керуючий - Сиводєд І.С. Документальних запитів по справі - 0. Спеціалізованих процедур - 0. Технічних запитів по справі - 0
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
третя /вірніше перша/на бойовому чергуванні/
Тоді і втрат меньше і толку більше
дуже спати десь хотілось з 4 ранку до 5 години хоть сірники в очі вставляй, тому кацапи знають що в цей час не такий уважний.
"В такую ночь, обычно самураи, канают на границу у реки"
а сша ще думає чи дати нам касетні бк
И время,дни недели туда записать.
Районы как Конча исключить из сектора обстрела.
6 флот сша зашол в средиземное море
Ми три дня спали не раздеваясь
А що зазвичай попереджають як своїх ?