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Новини
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Росіяни запустили "Калібри" близько п’ятої ранку, зненацька, щоб ми не встигли приготуватися, - Ігнат

калібр

Три крилаті ракети "Калібр" росіяни випустили близько п’ятої ранку, як і зазвичай, зненацька - так, аби українські сили оборони не мали можливості швидко зреагувати.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ну і "Калібри". Бачите, їх небагато, але все одно випускають і роблять це доволі приховано й зненацька. Буває так, що дуже пізно з'ясовується, що може бути такий запуск, тому що противник використовує різні носії. Такі як підводні човни, наприклад, для того, щоб завдати удару так, щоб ми не встигли приготуватися. Але ми бачимо, що і ППО, й інші складові сил оборони успішно відреагували на ті загрози і знищили й "Калібри", і "Шахеди". "Калібри" були близько п'ятої ранку, а "Шахеди" - вночі", - поінформував Ігнат.

За його словами, Україна змушена долати багато викликів, бо російські загарбники обстрілюють і з реактивної артилерії, тактичної авіації, підводних та надводних носіїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 3 крилаті ракети та 8 безпілотників, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ракети (4064) Повітряні сили (2742) Ігнат Юрій (800)


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Топ коментарі
+54
Ігнат , те що ти дегенерат уже всі зрозуміли , але не принижуй нашу ППО , що значить " о п'ятій ранку зненацька .."? Тобто підрозділи ППО в цей час іще сплять ? Ти це хотів сказати ?
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02.07.2023 11:15
+37
Ми ж по людськи попередили расіян, що в нас скоро буде контр наступ, щоб вони встигли все замінувати, окопатися, підтягнути резерви...а вони без всякого попередження...
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02.07.2023 11:20
+33
А так завжди попереджають? І вночі всі Повітряні Сили сплять.
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02.07.2023 11:15
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І там є Ненацьк?
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02.07.2023 11:11 Відповісти
Так, звідусіль і незабаром теж є !
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02.07.2023 11:18 Відповісти
Якщо є "проректор", "ректор" , "професор" ,то має бути і "фесор".
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02.07.2023 11:31 Відповісти
Ненацьк, nenazk, с немецкого хитро.
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02.07.2023 13:58 Відповісти
На заході кажуть що у Залужного лице хитрого українського фермера.
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02.07.2023 14:01 Відповісти
Ігнат , те що ти дегенерат уже всі зрозуміли , але не принижуй нашу ППО , що значить " о п'ятій ранку зненацька .."? Тобто підрозділи ППО в цей час іще сплять ? Ти це хотів сказати ?
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02.07.2023 11:15 Відповісти
О п'ятій ранку кожна людина розслабляється. Невже у вас такого не бувало ?
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02.07.2023 11:17 Відповісти
24 годинна готовність. Ігнат таки переігнатив
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02.07.2023 11:23 Відповісти
Як би обладнання працює в автоматичному режимі у нас та партнерів...Не треба просинатися та руками включати радар...
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02.07.2023 11:39 Відповісти
ти шо - довПойоб??)
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02.07.2023 12:02 Відповісти
ну вихідний день, після суботи .....ми всі люди ...треба привикати до реалій афганістану
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02.07.2023 11:23 Відповісти
у нас пиар и хайп на первом месте , блогеры , ю-тюберы, телеграмщики , 95 квартал и остальная ******** дохера ****** ради рейтингов и просмотров , этим ********* и в голову не приходит , что они тем самым учат парашников воевать против нас , и указывают им на еаши слабые места , а **** вы хотели от любителей зе- припижженых , каков поп - таков и приход.
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02.07.2023 12:20 Відповісти
кацапи хотіли попередити ігната але той телефон вимкнув.
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02.07.2023 12:55 Відповісти
Якщо деякі дегенерати будуть читати далі провокаційних заголовків, то не будуть писати таку фігню.
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02.07.2023 18:11 Відповісти
З язика зняв. Типу кацапи раніше попереджували Ігната
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02.07.2023 21:01 Відповісти
Розмови про атаку зненацька мали закінчитися після 24 лютого 22 року НАЗАВЖДИ!!! 😡
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02.07.2023 21:10 Відповісти
Треба уточнити, що Ігнат не каже, що атака була зненацька, він каже, що свинособаки лише намагалися це зробити зненацька як вони завжди і роблять.
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02.07.2023 21:26 Відповісти
А так завжди попереджають? І вночі всі Повітряні Сили сплять.
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02.07.2023 11:15 Відповісти
раньше, по видимому, отправляли телеграмму с текстом "иду на вы"
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02.07.2023 11:26 Відповісти
ну, это только наши так могут. кстати - тоже различие. только сейчас - это фарс. история таки идет спиралью.
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02.07.2023 13:43 Відповісти
Наше СБУ повинно працювати з Мосадом щодо готування терактів на військовому виробництві іранських терористів. Вже дві країни зацікавленні у знищенні іранського радикального ісламізму. Якщо США та Захід майже нічого не роблять. Ірак був, а з Іраном щось .... не так пішло ?
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02.07.2023 11:16 Відповісти
А з Іраном стався Ірак. Точніше важкі наслідки для США через війну в Іраці.
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02.07.2023 11:24 Відповісти
З Мосадом, значить... - Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції...
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02.07.2023 11:43 Відповісти
Аналітики повинні були спрогнозувати та попередити ППО про велику імовірність атаки Калібрами саме вночі на 1 липня і саме з акваторії, тому що

1) За інформацією партнерів, сили Зла найчастіше активізуються "From Dusk Till Dawn".
2) в першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, згідно з указом Президента України від 12 червня 2015 р.
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02.07.2023 12:03 Відповісти
"...аби українські сили оборони не мали можливості швидко зреагувати." ???
Ігнат. Ти,що переспав? Оборона хіба не кругло добова?
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02.07.2023 11:16 Відповісти
А ти спробуй цілодобово особисто охороняти свій дім.
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02.07.2023 11:18 Відповісти
То там, начебто, не одна людина служить...
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02.07.2023 11:22 Відповісти
ти шо - довПойоб??))
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02.07.2023 11:41 Відповісти
Ми ж по людськи попередили расіян, що в нас скоро буде контр наступ, щоб вони встигли все замінувати, окопатися, підтягнути резерви...а вони без всякого попередження...
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02.07.2023 11:20 Відповісти
Я теж наївно вважав, що сили ППО повинні бути готовими відбити атаку будь-якої миті. А там, виявляється, є свій розпорядок? І вихідні та святкові дні теж є?
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02.07.2023 11:20 Відповісти
Він не переспав. Він перебрав.
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02.07.2023 12:32 Відповісти
У прямій мові такої фрази нема. Це якась невдала придумка журналюги.
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02.07.2023 18:16 Відповісти
А куди летіли хоч? По якому місту?
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02.07.2023 11:18 Відповісти
На мінськ. По пригожину.
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02.07.2023 11:19 Відповісти
Мені подобається Будапешт!
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02.07.2023 11:25 Відповісти
Як ''плідно ''розслідують розмінування Чонгару:
Справа спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону № 1...\... 2020 (Про правомірність реконструкції зони спеціального користування Чонгар). Оперативний керуючий - Сиводєд І.С. Документальних запитів по справі - 0. Спеціалізованих процедур - 0. Технічних запитів по справі - 0
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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02.07.2023 11:20 Відповісти
У військових під час війни зі сторони ворога не може бути ніяких "зненацька".
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02.07.2023 11:20 Відповісти
До Ненацька ми наврядчи колись доберемося. А от мати засоби для знищення носіїв КР було б непогано.
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02.07.2023 11:21 Відповісти
Одна треть спить, друга треть в бойовій готовності,
третя /вірніше перша/на бойовому чергуванні/
Тоді і втрат меньше і толку більше
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02.07.2023 11:24 Відповісти
Дивна фраза, що у п'ятій ранку ППО не готово? А коли готово? В 9?
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02.07.2023 11:26 Відповісти
Якщо робочий день з 8, то десь так...
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02.07.2023 11:43 Відповісти
О 8:15. Після загального шикування.
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02.07.2023 12:34 Відповісти
В армії підйом о 6:00 ранку! Солдати прокидаються, заправляють ліжка, потім вони бігуть на фіззарядку, потім сніданок.
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02.07.2023 11:58 Відповісти
Це для строкової. Офіцери та контрактники приходять перед початком робочого дня.
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02.07.2023 12:06 Відповісти
у мене цілий рік була служба була з 3-ї години ранку до десь 8-00....
дуже спати десь хотілось з 4 ранку до 5 години хоть сірники в очі вставляй, тому кацапи знають що в цей час не такий уважний.
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02.07.2023 12:31 Відповісти
Читайте пряму мову. Дивна фраза - це якийсь підсумок від писаки-журналіста.
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02.07.2023 18:17 Відповісти
Дивно, що в цей раз обійшлося тільки ,,зненацька,,. Раніше частенько говорили, що росіяни підло, вночі, в безмісячну пору, після свята, знаючи що українці втомилися нанесли удар по казармам з мирно сплячими військовими. Ну як діти маленькі в дитсадку. А як мали бомбардувати, з попередженням і в денну ясну пору?
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02.07.2023 11:26 Відповісти
+++
"В такую ночь, обычно самураи, канают на границу у реки"
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02.07.2023 12:41 Відповісти
Ігнат вчора мабуть перебрав.
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02.07.2023 11:28 Відповісти
То есть до этого запускали ракеты по договоренности, заранее предупреждая?
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02.07.2023 11:28 Відповісти
Рано утром, на рассвете, когда мирно спали дети ......
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02.07.2023 12:15 Відповісти
Зе.пожалуется ООН шо они в 5 утра в выходной стреляют.
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02.07.2023 11:30 Відповісти
боневтікач запише відосик і покаже українцям, що сон о п'ятій ранку це добре для здоров'я.
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02.07.2023 11:36 Відповісти
Українською можеш?🤣🌹
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02.07.2023 13:15 Відповісти
Які ж кацапи підлі скоти-ні щоб завчасно попередити Ігната про обстріл мінімум за тиждень у письмовій формі у трьох екземплярах,так ще гатити почали з самого рання-о п'ятій,коли Ігнат ще спить,не могли вже почекати до початку робочого дня,чи що?!
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02.07.2023 11:32 Відповісти
Ті, хто писав текст, хотіли добавити драматизму. Вибачаймо їх.
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02.07.2023 11:35 Відповісти
Що воне меле? Який Ненацьк?
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02.07.2023 11:37 Відповісти
Раніше писали що кацапи вивели в море носії 16 калібрів. А тепер ''зненацька'' обстріляли тими ракетами. Ну таке вже занадто. Його що боневтік покусав що і він вже поніс ''ахінєю''?
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02.07.2023 11:38 Відповісти
Він її несе з першого дня. Не гірше самого боневтіка.
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02.07.2023 11:45 Відповісти
З такою "аналітикой" так повестись на журналістський опус? Чи для їжаків будь-який кактус за щастя?
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02.07.2023 18:21 Відповісти
Навіть у мирний час ППО, ПРО має бути напоготові цілодобово.
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02.07.2023 11:54 Відповісти
За срок с 1-го мая 1960 до февраля 22-го (с перерывом на полёт Руста) сколько военных ушло на пенсию, просидев всю службу перед пустыми радарами?
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02.07.2023 12:46 Відповісти
Шта? Зненацька? Для ППО?🧐
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02.07.2023 11:57 Відповісти
От жеж сволота, не попередили!
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02.07.2023 12:00 Відповісти
Ахах... А до этого предупреждали?)
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02.07.2023 12:33 Відповісти
під@ри стріляють всім підряд без розбору,
а сша ще думає чи дати нам касетні бк
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02.07.2023 12:34 Відповісти
Надо им запретить всем подряд стрелять,только по списку от Зе.лидера.
И время,дни недели туда записать.
Районы как Конча исключить из сектора обстрела.
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02.07.2023 12:41 Відповісти
Служив са
6 флот сша зашол в средиземное море
Ми три дня спали не раздеваясь
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02.07.2023 13:17 Відповісти
И как, 6 й флот испугался, что ви одетые спали?
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02.07.2023 13:28 Відповісти
Непрерывно? Целых три дня? Из устного донесения: "Сэр! Русские что-то замышляют! Уже три дня на объектах никого не видно!"
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02.07.2023 14:14 Відповісти
Навіть не знаю, що і сказати... А зазвичай росіяни попереджають і "випускають" у прайм-тайм?
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02.07.2023 13:31 Відповісти
Пане Ігнат, іноді краще мовчати ніж говорити відверту дурню, яка виставляє на посміховисько наші ЗСУ. На днях ти говорив, що підлі кацапа щось замишляють, тому і не обстрілюють так довго, а сьогодні раптом якось зненацька взяли, гади, і обстріляли. Нехай Зе тобі позичить свого спічрайтера, бо мабуть на тебе жара погано впливає.
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02.07.2023 14:27 Відповісти
Якщо читати уважно, то можна зрозуміти, що він такого не говорив.
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02.07.2023 18:24 Відповісти
Росіяни запустили "Калібри" близько п'ятої ранку, зненацька, щоб ми не встигли приготуватися, - Ігнат Джерело:
А що зазвичай попереджають як своїх ?
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02.07.2023 14:59 Відповісти
игната надо менять на кого-то более адекватного
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02.07.2023 15:20 Відповісти
Журналістів треба адекватніших та читачів, що читають далі заголовка.
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02.07.2023 18:25 Відповісти
НКВД дуже любило в цей час заїжджати за людьми додому.
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02.07.2023 16:28 Відповісти
Хто небудь скаже цьому дебілу, що для ППО (і не тільки) не буває "зненацька". Армія, і ППО у тому числі, завжди напоготові
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02.07.2023 18:35 Відповісти
 
 