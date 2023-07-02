Ворог намагається захопити Мар’їнку та Авдіївку, зараз там найзапекліші бої, - Шершень

Авдіївський напрямок є "найгарячішим", там точаться найінтенсивніші бої.

Про це в ефірі телемарафону розповів Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону, Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки ворог використав літак. Було обстріляно 10 навколишніх населених пунктів", - сказав Шершень.

На Мелітопольському напрямку противник продовжує зосереджувати свої головні зусилля на недопущення просування українських ударних підрозділів. Тут в одній зі смуг оборони ворог отримав підсилення у вигляді артилерійської батареї 2С7 "Піон". На Бердянському напрямку росіяни намагаються утримати рубежі та проводять певні контратаки.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника", - додав речник.

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Водночас він зазначив, що поки що не час оголошувати, скільки метрів чи кілометрів відвоювала Україна. Таку інформацію оприлюднять, коли це буде доречно.

"Узагальнюючи, минулої доби у зоні дії відповідальності угруповання "Таврія" відбулося 19 бойових зіткнень, поміж тим, застосовуючи танки та реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив 562 обстріли наших позицій", - додав Шершень.