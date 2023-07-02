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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог намагається захопити Мар’їнку та Авдіївку, зараз там найзапекліші бої, - Шершень

війна,зсу

Авдіївський напрямок є "найгарячішим", там точаться найінтенсивніші бої.

Про це в ефірі телемарафону розповів Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надгарячий напрямок, якщо говорити про оборону, Авдіївський. Там противник продовжує штурмові дії з завданням заволодіти Мар’їнкою та захоплення Авдіївки. Штурми було відбито, втрат позицій не допущено. Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе, здебільшого використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки. Окрім того, тут під час однієї з атак для її підтримки ворог використав літак. Було обстріляно 10 навколишніх населених пунктів", - сказав Шершень.

На Мелітопольському напрямку противник продовжує зосереджувати свої головні зусилля на недопущення просування українських ударних підрозділів. Тут в одній зі смуг оборони ворог отримав підсилення у вигляді артилерійської батареї 2С7 "Піон". На Бердянському напрямку росіяни намагаються утримати рубежі та проводять певні контратаки.

"Тривають важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості та завдають вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника", - додав речник.

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Водночас він зазначив, що поки що не час оголошувати, скільки метрів чи кілометрів відвоювала Україна. Таку інформацію оприлюднять, коли це буде доречно.

"Узагальнюючи, минулої доби у зоні дії відповідальності угруповання "Таврія" відбулося 19 бойових зіткнень, поміж тим, застосовуючи танки та реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив 562 обстріли наших позицій", - додав Шершень.

Автор: 

бойові дії (4042) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+8
Красногорівка-Крута Балка, неймовірні зусилля ЗСУ стримують орків.
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02.07.2023 12:37
+8
Молимось за Вас , дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2023 12:57
+7
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.07.2023 13:04
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Красногорівка-Крута Балка, неймовірні зусилля ЗСУ стримують орків.
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02.07.2023 12:37 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2023 12:57 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.07.2023 13:04 Відповісти
Оборона окупантів тріщить по швах", а ЗСУ наступають одразу на кількох напрямках на Запорізькому фронті, - інфоспротив
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02.07.2023 13:17 Відповісти
Не читайте на ночь "советських газет" ! И не ешьте сырых помидоров! ( почти О. Бендер) Модератору, такое удалять необходимо! ( не особо верится, что людина написала), а не альтернативную точку зрения!
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02.07.2023 15:13 Відповісти
дивовижний контронаступ. навіть літаки особливо нічого не змінят.
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02.07.2023 13:18 Відповісти
мар'їнка не наша на мапі діпстейт.
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02.07.2023 13:45 Відповісти
Погано...
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02.07.2023 15:52 Відповісти
це війна. поки є наша українська армія доти шанси на перемогу у війні зберігаються.

армії і наша і кацапська й досі цілі, тож чим закінчиться війна ще й досі остаточно не зрозуміло.

будемо вірити в наших.
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02.07.2023 16:03 Відповісти
Мар'їнка не вся в окупації, там ще тиждень назад бої йшли в центрі міста. А карта уже давно не показує змін.
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02.07.2023 16:59 Відповісти
ну так, вже чув цей анекдот - їх ніхто не бачив бо танки йшли паралельним курсом.

довіри до мапи більше бо просто більше і все тут.

і нема чого сперечатися бо я вас переконувати не збираюся.
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02.07.2023 17:49 Відповісти
Сьогодні були вечірні дані про бої в місті, так що не потрібно маніпуляції проводити.
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02.07.2023 23:12 Відповісти
я довіряю точним даним. мапа саме такою і є.

повідомлення від генштабу вже давно не є такими через те що містять долю пропаганди та брехні.

і те, що наші брешуть менше аніж москалі мене не переконує починати споживати правду змішану з лайном.

мапа точно показує де ворог а де його нема і що б там речники не розказували а мапа завжди має пріоритет.
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03.07.2023 08:50 Відповісти
Карта, атакують біля Берхівка, захід Кліщіївка, але карта пише не роблячи оновлення, далі Мар'їнка при розширенні показує ,що частина в окупації, частина ні. Мапі заборонено показувати реальний стан речей на момент. Дані пишуть на 3 дні з запізненням. Так що не брешіть
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03.07.2023 10:06 Відповісти
пані, ви смішні, їй бо.

відмотайте діпстейт на дату втрати Бахмута і порівняйте що тоді наше командування казало.

для адекватної людини мапа, яку оновлюють осінти востократ точніша за зведення українського генштабу.
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03.07.2023 11:54 Відповісти
А Бахмут 100% втрачено? Бабенко,ваша політика проти Штабу ЗСУ відома. Ви мапу дивилися,бо я дивилася. Наразі вірю тільки ЗСУ, а мапі ні,бо вона брала дані фейкові з русру. Зо що і була покарана
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03.07.2023 12:08 Відповісти
....вона брала дані фейкові з русру. Зо що і була покарана ...

це ще що за фантазії?

дайте першоджерело.
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03.07.2023 12:21 Відповісти
 
 